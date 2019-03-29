Скандал с "китовой тюрьмой" не утих, а Росрыболовство уже предлагает возобновить отлов косаток и белух

Правообладатель иллюстрации Yuri Smityuk/TASS

Росрыболовство предлагает выловить почти 300 белух и косаток в 2020 году. Суд признал незаконным выдачу квот на отлов на 2018 год. Пойманные тогда животные содержатся на Дальнем Востоке в загоне, который активисты называют "китовой тюрьмой". Ученые и мировые знаменитости просят вызволить косаток и белух, которых бизнесмены хотят продать в Китай.

Росрыболовство хочет установить на 2020 год квоты на отлов морских млекопитающих в размере 10 косаток и 282 белух. Об этом говорится в материалах ведомства, опубликованных к общественным слушаниям.

С документами можно ознакомиться в дальневосточных отделениях Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО, подчиняется Росрыболовству). Копии материалов опубликовали активисты организации "Свободу косаткам и белухам".

Также на сайтах дальневосточных филиалов ВНИРО размещены анонсы о проведении общественных слушаний в апреле. Все желающие могут ознакомиться с материалами и направить свои возражения до середины апреля.

Media playback is unsupported on your device Как косаток из России продают в китайские дельфинарии

Замечания и предложения общественности вместе с материалами Росрыболовства будут направлены на Государственную экологическую экспертизу (ГЭЭ) в Росприроднадзор. Эксперты ГЭЭ решат, возможен ли вылов косаток и белух.

"История с "китовой тюрьмой" не стала уроком чиновникам и так называемым "ученым" рыбохозяйственной науки. Похоже, нам предстоит новая борьба за китов и дельфинов", - пишут экологи и призывают граждан принять активное участие в общественных слушаниях.

Русская служба Би-би-си обратилась за комментариями в Росрыболовство и ожидает ответа.

Что такое "китовая тюрьма"?

"Китовой тюрьмой" активисты называют загон в бухте Средней в Приморье, где содержатся отловленные в 2018 году 11 косаток и 90 белух. Предприниматели отловили их по квотам Росрыболовства. Как минимум часть животных они решили продать в Китай. Там их используют в развлекательных целях в океанариумах.

"Морские животные в маленьких вольерах сильно стеснены в движении, что снижает их способность сопротивляться переохлаждению. Их иммунитет ослаблен из-за сильнейшего стресса при отлове и транспортировке, а также ненормальных условий содержания; их рацион питания неестественен и скуден", - писали активисты "Эковахты Сахалина" зимой 2018 года.

Правообладатель иллюстрации Yuri Smityuk/TASS Image caption Загон с животными находится в бухте Средней недалеко от Находки

В том же месяце стало известно, что из загона пропали три белухи. Отловщики говорили, что животные повредили ограждение и уплыли.

"Мы абсолютно не верим, что они сбежали. Мы уверены, что животные погибли, а их оформили как сбежавших", - говорил глава "Эковахты Сахалина" Дмитрий Лисицын. В феврале 2019 года из загона исчез самец косатки Кирилл.

В российских городах были организованы акции протеста против отлова и содержания морских млекопитающих в неволе.

На ситуацию с "китовой тюрьмой" также обратили внимание мировые знаменитости - в марте 2019 года было опубликовано коллективное обращение к президенту России Владимиру Путина с просьбой позаботиться о судьбе животных.

Обращение подписали около 50 человек, в том числе океанолог Жак-Ив Кусто, музыкант Илья Лагутенко, модель Наталья Водянова, актер Марк Руффало, актриса Памела Андерсон. А актер Леонард Ди Каприо призвал подписать петицию за освобождение млекопитающих из "китовой тюрьмы".

Бизнес настаивает на том, что косатки и белухи не занесены в Красную книгу, и закон разрешает отлавливать их и продавать в Китай.

"Косатки передавались на совершенно законных основаниях в соответствии с полученными квотами и разрешительными документами. В государственные органы направлялись копии контрактов, на основании которых животные впоследствии передавались в культурно-просветительских целях в китайские океанариумы", - сообщал ранее Би-би-си Кирилл Михайлов, совладелец одной из компаний, экспортирующей животных.

Правообладатель иллюстрации Yuri Smityuk/TASS

"Мы занимаемся в течение пяти лет этой деятельностью. Мы вылавливаем животных для российских дельфинариев. В рамках культурно-просветительской деятельности поставляем их в зарубежные страны, в том числе в Китай", - говорил "Интерфаксу" совладелец еще одного экспортера косаток Александр Бронников.

По его словам, стоимость одной косатки составляет 3-3,5 млн долларов, а белухи - около 150 тысяч долларов.

Какова позиция властей России?

Ранее Росрыболовство в комментарии Би-би-си отмечало, что косатки и белухи не являются краснокнижными животными, а при определении квот на их вылов соблюдаются все правила.

"Результаты исследований [...] позволяют говорить о том, что численность косаток в Охотском море находится на достаточно высоком уровне", - сообщалось в ответе ведомстве.

Косаток в России отлавливают с начала 2000 годов. В 2016-2017 годах государственная экспертиза обнуляла квоты на отлов млекопитающих, но в 2018 году квоты были одобрены.

Эксперты отмечали, что разрешения на вылов косаток и белух были выданы с нарушениями. Также экологи отмечали, что животных отлавливают не в научных или культурно-просветительских целях, как положено по закону, а для продажи в китайские океанариумы.

В результате отловом животных заинтересовалась Генпрокуратура. Ведомство в июле 2018 года сообщало, что отловщики представляли в Росрыболовство ложные сведения о намерении использовать косаток в культурно-просветительской деятельности, и на самом деле продавали их в Китай. Материалы прокурорской проверки направили в МВД.

Правообладатель иллюстрации Yuri Smityuk/TASS Image caption Косаток и белух на Дальнем Востоке содержат в маленьких загонах

Дальневосточные экологи из организаций "Эковахта Сахалина", клуб "Бумеранг" и "Друзья океана" оспорили выдачу квот, и суд в Южно-Сахалинске признал соответствующее решение Государственной экологической экспертизы незаконным. Росприроднадзор обжаловал вердикт суда, но проиграл апелляцию.

На 2019 год квоты вообще не выделены. Росприроднадзор, приняв во внимание общественное мнение и "неоднозначность научных подходов", рекомендовал снизить квоты на отлов животных и изымать их из среды обитания исключительно для научных целей. Экологи отмечали, что фактически это решение означает запрет вылова белух и косаток в 2019 году.

В ноябре 2018 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту "незаконной добычи морских млекопитающих".

Впоследствии СК также возбудил дело по статье о жестоком обращении с животными. "Принимаются меры по возвращению всех морских млекопитающих в естественную среду обитания", - говорилось в сообщении ведомства.

Минприроды выступает против вылова косаток, заявлял глава ведомства Дмитрий Кобылкин. "Вылов косаток надо минимизировать, в этом нет сомнений. Позиция минприроды - стремиться к нулевому [вылову]", - говорил министр.

Владимир Путин поручил решить судьбу косаток до 1 марта 2019 года. Но 5 марта представитель президента Дмитрий Песков заявил, что "проблему нельзя считать закрытой".

"Некоторые ученые и представители соответствующих ведомств считают, что животные смогут [выжить на воле], и их нужно до потепления выпускать. Некоторые категорически это опровергают и говорят, что животные в случае, если их выпустить, будут обречены на смерть", - говорил Песков. Он заверил, что вопрос находится на контроле у администрации президента.