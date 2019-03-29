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Сегодня, 29 марта, Британия должна была выйти из Европейского союза. Но этого не случилось. Вместо этого британские политики лихорадочно пытаются решить, когда Британия выйдет из ЕС, как она выйдет, и выйдет ли вообще.

Ниже - краткие ответы на некоторые недоуменные вопросы, которые могут возникнуть у читателей Русской службы Би-би-си относительно происходящего.

Так Британия сегодня не выходит?

Нет, сегодня не выходит, хотя по "конституции" Евросоюза (так называют Лиссабонский договор) должна была выйти ровно через два года после подачи заявления о выходе.

Это заявление премьер-министр Тереза Мэй отправила в Брюссель 29 марта 2017 года, через девять месяцев после референдума, на котором британцы проголосовали за выход из ЕС.

А почему не выходит?

Потому что британские политики не сумели договориться между собой, на каких условиях это произойдет.

Обе ведущие партии - правящая Консервативная и оппозиционная Лейбористская - расколоты по вопросу о "брексите" минимум на три фракции каждая, и ни один из вариантов действий в отношении ЕС не набирает большинства в парламенте.

А когда же Британия выйдет?

Если честно, этого сейчас никто не знает.

На прошлой неделе, начавшейся 18 марта, Евросоюз дал Британии отсрочку до 12 апреля.

В пятницу, 29 марта, Палата общин предпримет третью попытку одобрить проект соглашения о выходе, который составили правительство Британии и Брюссель.

В первые два раза депутаты отвергли этот документ с разгромным для его авторов счетом голосов.

Если третья попытка окажется удачной, то Британия формально выйдет из ЕС 22 мая, но фактически мало что изменится, поскольку начнется долгий переходный период.

Если соглашение будет отвергнуто и в третий раз - все варианты возможны, но по умолчанию, если не будет принято иного решения, Британия 12 апреля "вывалится" из ЕС без урегулированных отношений.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Тереза Мэй пообещала уйти в отставку, когда и если депутаты утвердят соглашение с ЕС

А что с Терезой Мэй?

Она в среду, 27 марта, пообещала однопартийцам уйти в отставку после 22 мая - но только если будет принято соглашение с ЕС.

Британские аналитики уже практически единодушны во мнении, что Мэй будет в любом случае вынуждена уйти с постов лидера Консервативной партии и премьер-министра в ближайшее время.

Букмекеры полагают, что главными претендентами в ее преемники являются бывший министр иностранных дел Борис Джонсон, министр окружающей среды Майкл Гоув или министр иностранных дел Джереми Хант. Но выбирать лидера будут члены Консервативной партии, а не букмекеры.

Что говорит ЕС?

ЕС ждет от Британии хоть какого-то решения.

Предварительно Евросоюз готов собрать экстренный саммит 10 апреля и дать Британии еще одну отсрочку, но только если Британия определится, что она будет делать дальше.

Но Евросоюз готов и к резкому разрыву 12 апреля. И чем дальше, тем громче звучат нотки раздражения и решимости в речах европейских лидеров.