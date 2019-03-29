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Когда вы задумываетесь о "брексите" (и даже если вы о нем вообще не задумываетесь), вам в любом случае кажется очевидным один факт: этот процесс явно затянулся.

Прошло уже более тысячи дней с тех пор, как британцы проголосовали за выход из Евросоюза, однако похоже, что политики только сейчас подходят к финалу этой игры.

Мы предлагаем вам посмотреть, какие процессы по срокам уступают "брекситу".

1. Строительство "Титаника"

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Еще до международного спора о границе с Северной Ирландией, начавшегося в рамках "брексита", этот регион прославился другими событиями. Среди них - строительство легендарного океанского лайнера "Титаник".

Огромное судно было построено в Белфасте. Работы начались в 1909 году, а всего через 26 месяцев лайнер был спущен на воду. В 1912 году "Титаник" столкнулся с айсбергом в Атлантическом океане и затонул.

Таким же замороженным выглядит сегодня вопрос о том, что будет с ирландской границей после "брексита".

Граница между Северной Ирландией и республикой Ирландия станет единственным сухопутным разграничением между Британией и ЕС, и сегодня ведутся горячие споры о том, как там будут организованы таможенные процедуры.

Именно это, если говорить упрощенно, и мешает Терезе Мэй провести сделку о "брексите" через парламент.

2. Путешествие на Марс

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Далекая, одинокая красная планета в 35-ти миллионах миль от Палаты общин. Звучит идиллически, не так ли?

В периоды, когда Земля и Марс максимально сближаются, полет между ними может занять около 300 дней.

Таким образом, после референдума 2016 года у вас теоретически могло хватить времени на то, чтобы долететь туда, вырастить урожай картофеля (как это сделал герой Мэтта Деймона в фильме "Марсианин") и привезти его домой для приготовления марсианского пюре.

Аббревиатура MV3 звучит как название какой-то далекой планеты, но это не так.

Это означает Meaningful Vote 3 (третье голосование по существу): третья попытка Терезы Мэй убедить парламентариев одобрить сделку. Она уже пообещала, что если они сделают это, то она уйдет... нет, не на Марс, а в отставку с поста премьера.

3. Весь сюжет "Игры престолов"

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По некоторым оценкам, все события фэнтези-сериала "Игра престолов" разворачиваются в течение трех или четырех лет (1100 - 1400 дней).

"Брексит" за аналогичный период вобрал в себя такое количество сюжетных поворотов и эпизодов предательства, что мастер придворных интриг Лорд Петир Бейлиш кажется дилетантом в своем деле.

Смена лояльности, взаимный обман и проверка на верность своим принципам - все это встречалось на пути к "брекситу".

Итак, кто же окажется на железном троне (и в здании по адресу Даунинг-стрит, 10), когда рассеется пыль?

Ясно только одно: обе битвы будут очень запутанными.

4. Ваш домашний хомяк

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Средняя продолжительность жизни хомяка - три года (около 1100 дней). Соответственно, бесчисленное число хомяков прожили целые жизни, пока шли переговоры о "брексите". Только вдумайтесь в это.

Еще один интересный факт: хомяков можно считать иммигрантами. Они обитали в Сирии и Турции, прежде чем стали домашними животными в Европе.

Однако они живут в Британии достаточно долго, поэтому, как и проживающие здесь граждане ЕС, они спокойно останутся здесь и после "брексита".

5. Строительство Эйфелевой башни

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Сколько нужно времени, чтобы построить гордый, волшебный символ национального единства?

Если вы француз, то вам понадобится на это два года (чуть более 700 дней). Эйфелева башня сооружалась с 1887-го по 1889-й год.

Через 20 лет ее запланировали снести, однако этого, естественно, не произошло.

Потому что, как отмечала Тереза Мэй, планы могут меняться. Особенно когда они связаны с Европой.