Ил-112В впервые поднялся в воздух. Это второй самолет, созданный в России после распада СССР

Image caption Ил-112 долгое время существует только в виде макетов

В Воронеже начались летные испытания нового легкого транспортного самолета Ил-112В. Это второй после "Суперджета" небоевой самолет, полностью спроектированный в России после распада СССР.

Первый опытный образец поднялся в воздух и успешно приземлился, сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации. Экипажем командовал шеф-пилот ПАО "Ил", герой России Николай Куимов

Ил-112В сопровождал Ил-114ЛЛ (летающая лаборатория). Он производил радиолокационный контроль, фото- и видеосъемку.

Ил-112В призван частично решить проблему стареющего парка военно-транспортной авиации ВВС России, который в значительной степени состоит из самолетов, разработанных и выпущенных во времена Советского Союза: Ан-124, Ан-12, Ан-26 и Ил-76.

Основу парка легких военно-транспортных самолетов в ВВС России составляет Ан-26. Этот самолет был создан в 1960-х на базе очень удачного пассажирского турбовинтового самолета Ан-24, который был разработан для местных авиалиний еще раньше - в конце 1950-х годов.

Производство этих машин прекратилось еще в середине 1980-х годов, и половина ныне существующего авиапарка будет выведена из эксплуатации к 2030 году. А еще через два года будут списаны уже почти все самолеты.

Четвертьвековая история

Судьба проекта Ил-112 оказалась очень непростой, как и у многих самолетов, проектирование которых началось в конце 1980-х - начале 1990-х.

Его начали создавать в КБ Ильюшина в первой половине 1990-х годов ровно-таки для того, чтобы получить со временем замену стареющим Ан-24.

Правообладатель иллюстрации Mikhail Metzel\TASS Image caption Двигатель ТВ7-117СТ и пропеллер Ил-112

Уже тогда было понятно, что в классе региональных самолетов с выводом из эксплуатации Ан-24 и Як-40 появится дефицит - к тому моменту в КБ Ильюшина уже был разработан Ил-114, совершивший первый полет в 1990-году, а в украинском конструкторском бюро Антонова на смену Ан-24 в 1993 году стали разрабатывать Ан-140.

На этом фоне было решено перепрофилировать Ил-112 в транспортный самолет, потребность в котором военных оценивалась тогда в примерно в 300 самолетов. Сейчас потребности ВВС в таких машинах оцениваются примерно в сотню машин - такую цифру назвал год назад во время посещения авиазавода в Воронеже тогдашний замминистра обороны Юрий Борисов (в мае он стал курировать ОПК в правительстве).

Однако из-за проблем с финансированием доработка самолета затянулась, и проект оказался в замороженном состоянии до начала 2000-х..

Конкуренция

В 2004 году Ил-112 победил в конкурсе министерства обороны на легкий военно-транспортный самолет, однако проблемы у проекта не прекратились.

В августе 2010 года министерство обороны остановило финансирование опытно-конструкторских работ по проекту.

Считается, что это решение было принято тогдашним министром обороны Анатолием Сердюковым в рамках оптимизации расходов военного ведомства.

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Одна из особенностей планера Ил-112 - его крыло изготовлено целиком одной деталью

Весной 2011 года глава украинского предприятия "МоторСич" Вячеслав Богуслаев заявил журналистам, что минобороны России закупит вместо Ил-112 транспортную версию Ан-140.

К тому моменту Ан-140-100 уже выпускался в России и был даже включен в гособоронзаказ.

Ил-112 к тому моменту еще не был готов, у него существовала большая проблема с двигателями, тяга которых была недостаточной.

Правообладатель иллюстрации Marina Lystseva/TASS Image caption В первом полёте Ил-112 сопровождает летающая лаборатория Ил-114ЛЛ

Но и Ан-140Т нуждался в переделке - это был пассажирский самолет, в котором не было даже грузовой рампы. Тем не менее это был уже созданный самолет, производство которого было налажено.

В 2013 году проект Ил-112 опять начали разрабатывать, а после разрыва военно-технических отношений с Украиной он автоматически стал главным претендентом на легкий военно-транспортный самолет для российских ВВС.

Ил-112 против Ан-132

За два года до Ил-112 украинское предприятие "Антонов" выпустило глубоко модернизированную версию самолета Ан-32. Это, в свою очередь, также продукт глубокой переработки самолета Ан-26.

Правообладатель иллюстрации Marina Lystseva/TASS Image caption Ан-132 специалисты называют новым самолетом, хотя это глубокая модернизация знаменитого Ан-32

Украинские конструкторы установили на нем авионику американской компании Honeywell, воздушную систему Liebherr, но главное - новые двигатели PW150A компании Pratt & Whitney мощностью 5071 л.с. (3782 кВ) и пропеллеры британской Dowty Propellers.

С учетом всех изменений у нового самолета возросли многие технические характеристики по сравнению с базовой моделью Ан-32: грузоподьемность выросла с 6,7 тонны до 9,2, потолок - с восьми до девяти километров, увеличилась дальность полета и другие характеристики.

Эти параметры выше, чем у перспективного российского Ил-112В. Максимальная мощность каждого из двух двигателей ТВ7-117СТ, установленных на Ил-112 - 3500 л.с., максимальная полезная нагрузка - всего пять тонн, у него меньше дальность и потолок.

Но у Ил-112 есть как минимум два достоинства: это довольно большая грузовая кабина, которая позволяет перевозить большие грузы, а также возраст - несмотря на долгое время проектирования, это новый самолет, который разрабатывался с применением новых технологий и с учетом актуальных потребностей военных и гражданских заказчиков.