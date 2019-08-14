Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Россия не есть держава промышленная, земледельческая или торговая, Россия есть держава военная, и назначение ее - быть грозой остальному миру" (Николай I)

170 лет назад потерпела поражение борьба венгров за независимость от австрийской монархии. Главную роль в этом сыграло военное вмешательство России.

Венгрия - единственное восточноевропейское государство (не считая Польши, которая 124 года вообще была разделена между соседями и оккупирована), где русские войска "наводили порядок" два раза.

Действия СССР в 1956 году были по-своему логичны: Москва считала Восточную Европу своей собственностью по праву победителя. Как заявил Леонид Брежнев "ревизионистским" лидерам Чехословакии: "Границы территорий, которые во время войны освободил советский солдат, - это наши границы!"

Интервенция 1849 года не принесла России ни территориальных приобретений, ни иных выгод, зато настроила против нее все тогдашнее мировое сообщество.

Николай I не догадался назвать свои действия братской интернациональной помощью. Кампания официально именовалась "усмирением Венгрии".

Именно тогда Россия получила прозвище "жандарм Европы". Причем, по некоторым данным, определение пустил в оборот сам Николай - он этим гордился.

О полузабытом в России, но памятном венграм событии поговорили ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН, член комиссии историков России и Венгрии Александр Стыкалин и обозреватель Русской службы Би-би-си Артем Кречетников.

Би-би-си: Давайте для начала вспомним, что, собственно, случилось.

Александр Стыкалин: Ветер перемен, как всегда бывало в XIX веке, подул из Парижа. 24 февраля 1848 года там свергли короля Луи-Филиппа. Спустя неделю будущий лидер венгерского восстания Лайош Кошут произнес в Государственном собрании историческую речь, потребовав автономии от Австрии, правительства, ответственного перед парламентом, и либеральных реформ.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Первый президент Венгрии Лайош Кошут умер в изгнании

Би-би-си: Австрийский император Фердинанд сперва вроде бы склонялся к компромиссу: 18 марта расширил права венгерского парламента, который сформировал кабинет во главе с умеренным либералом Баттяни и принял ряд реформ. Почему дальше события пошли по радикальному сценарию?

А.С.: Во-первых, Хорватия, которая согласно административно-территориальному делению империи считалась частью Венгрии, заявила о выходе из нее и потребовала прямого правления из Вены. Император, вероятно, решил, что на этом можно сыграть, и с уступками он поторопился.

Со своей стороны, венгерское правительство 7 мая декретировало создание собственной армии, что для империи было совершенно неприемлемо.

31 августа монарх распустил венгерский парламент и объявил все его прежние решения не имеющими силы. Парламент отказался распускаться и передал исполнительную власть Комитету обороны во главе с Кошутом. Назначенный чрезвычайным губернатором генерал фон Ламберг был схвачен толпой и повешен на мосту через Дунай.

В октябре начались боевые действия.

Венгерская армия насчитывала 170 тысяч человек при 400 орудиях. Австрийское командование смогло направить на фронт 80 тысяч человек и 250 пушек.

Мы смотрели на венгерские войска как на достойных противников, имевших уже славу, приобретенную победами над австрийцами, - и уважали их Михаил Лихутин, участник похода

В начале декабря вспыхнуло восстание уже в Вене. Император Фердинанд отрекся от престола в пользу племянника Франца-Иосифа, правившего впоследствии 68 лет.

Сначала венгры едва не взяли Вену, но к весне 1849 года обстановка стабилизировалась.

Би-би-си: И тут вмешалась Россия...

А.С.: 21 апреля (9 апреля по старому стилю) 1849 года австрийское правительство обратилось к Петербургу с просьбой о военной помощи. 8 мая (26 апреля) Николай I издал манифест "О движении армий наших для содействия императору Австрийскому на потушение мятежа в Венгрии и Трансильвании". 16 мая Николай I и Франц-Иосиф встретились в Варшаве и решили практические вопросы.

В Венгрию вступил 120-тысячный экспедиционный корпус под командованием первого военного авторитета Российской империи, фельдмаршала Ивана Паскевича, ранее удостоенного за победы над Персией и Турцией титула графа Эриванского, а за подавление Польского восстания 1831 года - светлейшего князя Варшавского.

С учетом частей, находившихся в резерве, некоторые авторы говорят о 170-тысячной и даже 200-тысячной армии.

24 июля венгры потеряли Пешт и Буду (тогда это были два разных города), а 13 августа их основные силы капитулировали неподалеку от селения Вилагош.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Фельдмаршал Паскевич - самый титулованный российский военачальник после Александра Суворова

Би-би-си: Николай I напутствовал Паскевича кратко и энергично: "Не щадить каналий!"- но тот впоследствии писал, что выиграл не баталиями, а маневрами.

А.С.: Командующий избегал крупных сражений и массового пролития крови. Его войска по большей части прикрывали тылы и коммуникации австрийцев и давили на противника фактом своего присутствия. Пленных русские не обижали: они передавали их австрийцам, а уж те вешали и расстреливали.

Би-би-си: Потери составили около 24 тысяч человек у венгров, 16600 у австрийцев, у русских - 708 человек убитыми, 2447 ранеными и 10885 умершими от болезней. От каких болезней за три теплых месяца скончался практически каждый десятый участник похода?

А.С.: Причиной послужила эпидемия холеры: заболели 85387 человек. Санитарные потери погибшими и пострадавшими превысили боевые в 28 раз.

Венгры - храбрые солдаты. Вместе с тем, их ополчения 1848-1849 годов нам не приходится считать противником вполне равноценным. Таковым они могли быть разве для растерявшихся австрийцев Антон Керсновский, военный историк

Би-би-си: А что там была за история с капитаном Гусевым?

А.С.: К 100-летию "усмирения" венгерский коминтерновец Бела Иллеш, вернувшийся на родину офицером Советской армии, опубликовал статью о якобы найденных им перед войной в архиве Минска документах по делу капитана Алексея Гусева, расстрелянного в мае 1849 года за отказ участвовать в походе.

В социалистической Венгрии "капитан Гусев" стал символом дружбы народов и солидарности трудящихся. О нем писали в школьных учебниках, одна из улиц Будапешта до 1990 года носила его имя.

Никакого капитана Гусева в реальности не было. Помимо многочисленных фактов дезертирства солдат имели место несколько случаев "идейного" перехода офицеров русской армии на сторону революционной Венгрии, однако перешедшие были этническими поляками.

Примечательна реакция руководства СССР: оно не стало ни пропагандировать историю о Гусеве, вроде бы выигрышную с позиций пролетарского интернационализма, ни опровергать ее, а просто отказало венгерским ученым в доступе к архивам для дальнейших изысканий.

Би-би-си: Так можно ли утверждать, что исход войны всецело определило российское вмешательство, и, не будь его, Венгрия обрела бы независимость?

А.С.: Именно подключение русской армии, перед которой, при осознании неравенства сил, сложило оружие революционное войско генерала Артура Гёргея, спасло дом Габсбургов от военной катастрофы.

Всем понятно, что австрийцы не одерживали бы побед над венгерцами без вмешательства России: наше вмешательство, вероятно, пособило бы им рано или поздно и в таком даже случае, если бы наша армия стала в середине Венгрии и ничего не предпринимала Михаил Лихутин, участник похода

Первоначально в Вене рассчитывали на вспомогательную роль российской армии. "Австрийцы объявляют, что мы должны постоянно находиться в резерве, а драться впереди должны они, мы только помогаем", - писал в мемуарах участник кампании штабной полковник Александр Баумгартен.

В дальнейшем ставку на русскую армию пришлось заметно усилить.

"Наша армия одним своим появлением на театре войны решила участь Венгрии. У венгерцев, очевидно, как говорится, опустились руки", - писал участник похода, штабной офицер, впоследствии генерал-лейтенант Михаил Лихутин.

"С момента вмешательства России борьба венгров за независимость была делом конченым", - указывал автор написанной в эмиграции в 1930-х годах 4-томной "Истории русской армии" Антон Керсновский.

Демонстрация всему миру решающей роли русского оружия была позорна для Габсбургов. То, что генерал Гёргей демонстративно капитулировал перед русскими войском, а не перед армией своего императора, вызвало в Вене немалое озлобление, скорее всего сказавшееся на трагической судьбе плененного венгерского генералитета.

Вот на вопрос, обрела бы Венгрия независимость, нельзя ответить определенно. Скорее, нет.

Не только в Петербурге, но также в Лондоне и Париже (заметьте: республиканском Париже) не проявили никакой готовности к признанию правительства Кошута, декларировавшего в апреле 1849 года полный разрыв с Габсбургами.

Австрийская империя воспринималась как "европейская необходимость", гарант стабильности в Дунайско-Карпатском регионе - преддверии Балкан, еще контролируемых ослабевающими османами.

В случае успеха венгерского национального движения Париж и Лондон, несомненно, оказали бы сильное давление в пользу отстранения непримиримого Кошута и компромисса с Веной.

Именно такой сценарий и был реализован в 1867 году, когда еще более ослабевшая Австрийская империя, утратившая северные итальянские земли и вытесненная Бисмарком из процесса объединения Германии, пошла на компромисс с венгерским движением.

Со своей стороны, его новый харизматический лидер Ференц Деак отказался от борьбы за полную независимость, а граф Дюла Андраши, в 1849 году заочно приговоренный в Австрии к смертной казни, в 1871 году стал ее министром иностранных дел.

Би-би-си: В 1956 году СССР боролся за свою сферу влияния. А что получила Россия в 1849-м?

А.С.: Никакого возвеличения России в глазах европейского общественного мнения не произошло, и никакого политического выигрыша Российская империя не получила.

Среди русских офицеров во время похода была популярна идея провозгласить королем Венгрии кого-то из великих князей. Но при дворе, насколько известно, она никогда всерьез не рассматривалась. Начальная фраза рапорта Паскевича царю по завершении кампании "Венгрия у ног Вашего Величества" осталась фигурой речи.

Би-би-си: Россия не приобрела не только территорий, но и геополитических или экономических выгод. Никто, включая спасенных Габсбургов, не испытывал к ней благодарности. Для общественности она сделалась "жандармом", а у политиков сформировалось устойчивое мнение, что Петербург слишком много на себя берет.

Генерал Лихутин видел смысл кампании в поддержке славян Австрийской империи против "мадьяр, угнетавших их 1000 лет". Некоторые современные российские историки, например, Владилен Виноградов и Чилла Желицки, также склонны возлагать ответственность за поражение венгерской революции на самих венгров, которые, требуя независимости для себя, игнорировали национальные чаяния хорватов, словаков, закарпатских русинов и трансильванских румын.

А.С.:Теория панславизма приобрела большое влияние в России лет через двадцать. Мнение о панславизме как главном мотиве российского вмешательства в Венгрии, которое разделял, в частности, Карл Маркс, не находит подтверждения в документах.

Я убежден, что для Николая I речь шла не о защите родственных по языку или вере народов, а о монархической солидарности и поддержании устоев. Венгерская революция была воспринята в Петербурге как составная часть всеевропейского заговора против существующего миропорядка.

Би-би-си: Лицейский однокашник Пушкина Модест Корф утверждал в воспоминаниях со ссылкой на свидетелей, что Николай I, узнав о перевороте в Париже на балу, вскричал: "Седлайте коней, господа!". А затем выпустил манифест, кончавшийся словами: "Трепещите, языцы, и покоряйтесь, ибо с нами Бог!"

"Никогда, никогда не могу я признать того, что случилось во Франции!"- эмоционально восклицал он.

А когда революция перекинулась из Франции в Германию, он ни с того ни с сего набросился на камердинера своей жены, немца по национальности: "Гёте! Эта ваша гнусная философия, ваш гнусный Гёте, ни во что не верующий - вот причина несчастий Германии! Шиллер, Гёте и подобные подлецы, которые подготовили теперешнюю кутерьму!"

"Повсюду вокруг него [Николая I] в Европе под веянием новых идей зарождался новый мир, но этот мир индивидуальной свободы и свободного индивидуализма представлялся ему во всех своих проявлениях лишь преступной и чудовищной ересью, которую он был призван побороть, искоренить во что бы то ни стало", - вспоминала фрейлина Анна Тютчева.

"Возникнув сперва во Франции, мятеж и безначалие, разливаясь повсеместно с наглостию, возраставшею по мере уступчивости Правительств, прикоснулись Империи Австрийской и Королевства Прусского. Не зная более пределов, дерзость угрожает, в безумии своем, и Богом Нам вверенной России. Но да не будет так! Николай I, из манифеста 1848 года

А.С.: Отношение Николая I к либерализму сомнений не вызывает. "Чему там учиться? Наше несовершенство во многом лучше их совершенства!" - говаривал он.

Однако документы показывают немалые колебания царского двора в вопросе о военном вмешательстве.

27 (15) марта 1848 года, после обнародования манифеста "трепещите, языцы", царь написал Паскевичу, занимавшему должность наместника пограничного с Европой Царства Польского: "Вчера я издал манифест свой, он указывает всем, и нашим, и врагам, что я хочу, не трогая других, но и не дозволяя трогать себя; в этом вся моя задача".

На следующий день последовало подтверждение: "Итак, мы должны оставаться в оборонительном состоянии, обращая самое бдительное внимание на собственный край, дабы все попытки дома укрощать в самом начале".

Всего за месяц до вторжения, 13 (1) апреля 1849 года, он писал Паскевичу: "Австрийцы, не сладив сами, хотят теперь чужими руками жар загребать; оно легко и приятно, но я того не хочу".

"Государь признает неудобным вооруженное с нашей стороны вмешательство во внутренние дела Австрии", - писал военный министр Александр Чернышев командующему российским корпусом в Молдавии и Валахии генералу Лидерсу 31 декабря 1848 года.

"Эта возможность подверглась со стороны Государя серьезному изучению", - дипломатично сообщал министр иностранных дел Карл Нессельроде российскому послу в Вене Павлу Медему.

Одной из причин могла быть экономическая ситуация. В 1848 году страну поразили засуха, массовые пожары и эпидемия холеры. Бюджет 1848 года был сведен с дефицитом в 32 миллиона рублей. "Не знаю, право, как вывернуться из сметы! Ужасно. Надо везде беречь копейку, везде обрезывать, что только можно и изворачиваться одним необходимым", - делился император с Паскевичем 7 августа 1848 года.

Венгерский поход обошелся России в 47,5 млн рублей.

Россия совершенно не соответствовала образу несокрушимой твердыни агрессивного абсолютизма, сложившемуся за рубежом. Тем не менее, угрозы создавали в Европе впечатление наличия у царизма тотальных карательных замыслов Владилен Виноградов, историк

Би-би-си: Как вспоминал генерал Дмитрий Остен-Сакен, царь однажды сказал ему: "То, что сделал я с Венгрией, ожидает всю Европу". Блеф? Головокружение от успехов? Или реальная угроза?

А.С.: Легкая победа могла вскружить голову даже такому опытному политику, каким, несомненно, был Николай. Однако ненадолго. Объективный потенциал России показала Крымская война, разразившаяся через четыре года.

Би-би-си: В Европе к этим разговорам отнеслись серьезно, результатом чего во многом и стала та самая война. "Я полагаю, что если бы эта варварская нация, враждебная всякому прогрессу, утвердилась в сердце Европы, это было бы величайшим бедствием для рода человеческого", - заявил в парламенте 19 июня 1854 года ветеран британской политики лорд Линдхерст.

А как к венгерскому походу отнеслись в России?

А.С.: Точку зрения государственников выразил упомянутый выше Михаил Лихутин: "Великодушная помощь Австрии не спасла ли цивилизацию Европы и не сохранила ли правильный ход судеб России?"

Николай I учредил медаль "За усмирение Венгрии и Трансильвании", которой были награждены все участники похода. 28 полков получили серебряные трубы или георгиевские знамена. Поскольку Паскевич уже имел все мыслимые чины, ордена и титулы, ему было предоставлено право на воинские почести, полагавшиеся императору. Кроме него, такого отличия удостаивался только Суворов.

В устах русской интеллигенции, как свидетельствовал в автобиографическом романе "Детство Тёмы" писатель Николай Гарин-Михайловский, слова "венгерский герой" звучали оскорблением.

Среди офицеров были широко распространены антипатия к австрийцам и уважение к венграм как достойному противнику.

"Цель войны была нам чужда. Союзники наши, австрийцы, были нам противны", - вспоминал генерал Николай Исаков.

Возмущение, в том числе при дворе, вызвала казнь австрийцами примерно 140 венгров, в том числе 13 генералов, так называемых "арадских мучеников", и умеренного либерала Лайоша Баттяни.

Би-би-си: В России те события почти забыты. А помнят ли венгры?

А.С.: При всех сменявших друг друга режимах они считали события 1849 года ничем не оправданной безнравственной агрессией, только в коммунистическую эпоху винили не Россию, а "реакционный царизм". Лайош Кошут и идеолог восстания поэт Шандор Петефи были и остаются самыми почитаемыми национальными героями.

"Венгрия не позабудет 1849 года и постарается отомстить России", - писал в мемуарах офицер Александр Верниковский.

Би-би-си: Участник Первой мировой войны, историк Антон Керсновский указывал, что венгерские национальные части сражались против русских с особенной яростью. А во Второй мировой войне Венгрия стала самым боеспособным и стойким союзником Германии.

А.С.: Символика 1848-1849 годов играла важнейшую роль во время Венгерского восстания 1956 года. Перезахоронение главной жертвы режима Ракоши Ласло Райка состоялось 6 октября, в день казни "арадских мучеников".

Лозунги студенческой демонстрации 23 октября под заголовком "16 пунктов" были прямой отсылкой к "12 пунктам", с которыми молодежь Пешта выступила 15 марта 1848 года. Одна из революционных газет так и называлась - "15 марта". Правительство Имре Надя одобрило использование Национальной гвардией воинских званий и знаков отличия 1848 года.

В коммунистической Венгрии день начала восстания 1849 года, 15 марта, официально не отмечался, но ежегодные оппозиционные акции были неизменной головной болью для местных спецслужб.

Теперь революция 1848-1849 годов воспринимается в Венгрии как культовое событие в истории страны, предмет национальной гордости. 15 марта является государственным праздником наряду с 23 октября - днем начала восстания 1956 года. Правда, социалисты делают упор на ее демократических лозунгах, а правые - на национально-освободительном содержании.

Эпилог

К концу царствования Николая I Россия пришла с полуторамиллионной армией, нерешенным крестьянским вопросом, единственной железной дорогой, "дабы не побуждать народ к ненужным перемещениям с места на место", гладкоствольными ружьями, 24 военными пароходами против 150 английских и 108 французских, и 20-кратным отставанием от Британии по выплавке чугуна на душу населения.

26 июня 1853 года Петербург начал войну с Турцией. Британия и Франция встали на ее защиту. "Спасенная" Австрия заняла недружественную к России позицию "вооруженного нейтралитета".

9 сентября 1855 года пал Севастополь.

2 марта 1855 года Николай I скончался, простудившись на параде, 58 лет от роду. "Государь, это самоубийство!" - крикнул лейб-медик Мандт, увидев, как он садится на коня в одном мундире. "В дурном порядке сдаю тебе команду", - сказал император сыну перед смертью.

20 января 1856 года умер в Варшаве Иван Паскевич. Узнав о сдаче Севастополя, он слег и уже не выздоровел.

15 марта 1867 года Венгрия получила самоуправление и равные права с Австрией, в ведении общеимперского правительства остались только оборона и внешняя политика.