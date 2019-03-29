От любви до герпеса: опасно ли целовать домашних животных
Свинки, ежики и еноты - настолько симпатичные, что людей начинает тошнить, в буквальном смысле слова. Мода на экзотических домашних животных захлестнула "Инстаграм" и взвинтила спрос в зоомагазинах. Но вместе с фото и хэштегами в обиход входят различные виды недугов.
Ежи
В начале этого года центры по контролю и профилактике заболеваний США зафиксировали вспышку заболеваний сальмонеллезом, источником которого признали домашних ежей.
Штамм сальмонеллы обнаружили у 11 американцев в течение одной недели. Все они оказались владельцами колючих питомцев и жили в разных штатах, что исключает возможность коллективного заражения от одного общительного зверька.
10 человек признались в том, что целовали своих любимцев перед тем, как обратиться за медицинской помощью. Американские ветеринары призывают ежефилов отказаться от проявления избыточных чувств, чаще мыть руки и внимательно следить за гигиеной подопечных.
Сальмонелла не единственное заболевание, которое можно подхватить от шуршащих зверушек.
В последние годы заводчики ежей все чаще обращаются к докторам с симптомами герпеса. Выяснилось, что ежи, наряду с кроликами, могут оказаться носителями вируса герпеса первого типа и делятся им с людьми при первой попавшейся возможности.
Свинки
Мини-пиги стали, пожалуй, главной сенсацией соцсетей в прошлом году. Озорные свинки играются как щенки, обучаемы, ласковы и просты в обращении.
В "Инстаграме" продолжают коллекционировать лайки десятки свинушек-инфлюенсеров с сотнями тысяч подписчиков, включая розовощекого Натмега, питомца голливудской звезды Тори Спеллинг. Многие ветеринары даже рекомендуют заводить мини-пигов людям, страдающим аллергией. Шерсть свиней гипоаллергенна и не подвержена линьке.
Но это не значит, что владельцы "пятачков" могут спать спокойно в обнимку со своими любимчиками. Кампилобактериоз - слово, которое нужно зазубрить каждому свинозаводчику. Это заболевание встречается почти у 15-20 процентов особей и передается через биологические выделения животных.
Инфекция пробуждает нешуточную диарею, которая может длиться несколько дней. Кампилобактериоз редко бывает смертельным, но он особенно коварен для пожилых людей и маленьких детей. А малышей очень любят фотографировать вместе со своими мини-пигами звезды "Инстаграма".
Еноты
За проказами енотихи Тыквы неусыпно следят 1,4 миллиона подписчиков.
Этот зверь в буквальном смысле свалился на голову своей хозяйке, упав с пальмы на острове Нассау, что на Багамах. Он быстро сдружился с двумя ее собаками и стал полноправным членом семьи. С тех пор Тыква вдохновила сотни людей по всему миру одомашнить других енотов.
Но обмануть эволюцию крайне сложно, даже при помощи интернета. Еноты крайне неохотно поддаются дрессировке, особенно в том, что касается привычек ходить в туалет. Коварные лужицы не только вредят мебели и фэншую, но и чреваты многочисленными заболеваниями.
Одним из самых опасных называют лептоспироз. Моча енотов кишит этими бактериями. Учитывая то, что оказаться продукт жизнедеятельности зверя может и на столе, при неаккуратной готовке или невнимательной уборке попасть в пищу он также может.
Микроорганизмы охотно путешествуют по человеческому организму и вызывают симптомы, похожие на заболевание гриппом, включая боль в мышцах, высокую температуру и, в отдельных случаях, тяжелые поражения печени и почек.
Попугаи
Пример рок-легенды Игги Попа показывает, что попугай вполне может стать преданным и заботливым другом человека. Бигги сопровождает музыканта в гастролях, смотрит вместе с ним сериалы на "Нетфликс" и засыпает на диване после плотного ужина.
"Инстаграм" умалчивает, случались ли в отношениях рокера и птицы темные дни.
Но статистика ветеринаров непримирима - почти 40% попугаев являются переносчиками бактерий орнитоза. К несчастью для людей, заразиться этой инфекцией можно через прикосновения к клюву или контакты с прочими элементами птичьей жизнедеятельности.
Бактерии раздражают слизистые, вызывают интоксикацию и поражение внутренних органов. Нередко одна птица может заразить орнитозом всю семью. В истории встречались случаи со смертельным исходом.
Совет ветеринаров прост - тщательно следить за гигиеной птиц, убирать клетку в резиновых перчатках и соблюдать дистанцию в общении с животными. Даже если вас или вашего попугая одолевают приступы нежности.
Кошки и собаки
Спутники человека за тысячелетия совместного проживания успели полностью адаптироваться под наши привычки, образ жизни и биологические особенности.
Ветеринары отмечают, что бактерии в слюне кошек и собак безвредны для человека - с поправкой на то, что некоторые хозяева могут содержать своих питомцев в далеких от стерильных условиях.
А вот дикие кошки и собаки часто болеют бешенством.
Растущие же в "тепличных условиях" домашние питомцы могут наградить своих хозяев чесоткой или токсоплазмозом. Возбудители токсоплазмоза особенно опасны для беременных женщин и могут попасть в кровоток ребенка. Впрочем, подобные инциденты происходят крайне редко.
С другой стороны, исследования ученых Университета Чикаго показали, что маленькие дети, выросшие с кошками и собаками, как правило, меньше подвержены аллергиям и инфекционным заболеваниям.
В другом исследовании эксперты предположили, что отдельные бактерии, содержащиеся в слюне собак, могут способствовать здоровому пищеварению.
Так что можно предположить, что за 40 000 лет одомашнивания собаки и кошки стали не только нашими лучшими друзьями, но и чуткими терапевтами.