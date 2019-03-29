От любви до герпеса: опасно ли целовать домашних животных

Правообладатель иллюстрации Barcroft Media, Getty Images Image caption Можно ли подхватить инфлюэнцу от инфлюенсера с пятачком?

Свинки, ежики и еноты - настолько симпатичные, что людей начинает тошнить, в буквальном смысле слова. Мода на экзотических домашних животных захлестнула "Инстаграм" и взвинтила спрос в зоомагазинах. Но вместе с фото и хэштегами в обиход входят различные виды недугов.

Ежи

Правообладатель иллюстрации Barcroft Media, Getty Images Image caption Ежи стали привычными обитателями "Инстаграма", но врачи рекомендуют общаться с ними в виртуальной реальности, а не реальной жизни

В начале этого года центры по контролю и профилактике заболеваний США зафиксировали вспышку заболеваний сальмонеллезом, источником которого признали домашних ежей.

Штамм сальмонеллы обнаружили у 11 американцев в течение одной недели. Все они оказались владельцами колючих питомцев и жили в разных штатах, что исключает возможность коллективного заражения от одного общительного зверька.

10 человек признались в том, что целовали своих любимцев перед тем, как обратиться за медицинской помощью. Американские ветеринары призывают ежефилов отказаться от проявления избыточных чувств, чаще мыть руки и внимательно следить за гигиеной подопечных.

Сальмонелла не единственное заболевание, которое можно подхватить от шуршащих зверушек.

В последние годы заводчики ежей все чаще обращаются к докторам с симптомами герпеса. Выяснилось, что ежи, наряду с кроликами, могут оказаться носителями вируса герпеса первого типа и делятся им с людьми при первой попавшейся возможности.

Свинки

Мини-пиги стали, пожалуй, главной сенсацией соцсетей в прошлом году. Озорные свинки играются как щенки, обучаемы, ласковы и просты в обращении.

В "Инстаграме" продолжают коллекционировать лайки десятки свинушек-инфлюенсеров с сотнями тысяч подписчиков, включая розовощекого Натмега, питомца голливудской звезды Тори Спеллинг. Многие ветеринары даже рекомендуют заводить мини-пигов людям, страдающим аллергией. Шерсть свиней гипоаллергенна и не подвержена линьке.

Media playback is unsupported on your device Мини-пиги завоёвывают мир.

Но это не значит, что владельцы "пятачков" могут спать спокойно в обнимку со своими любимчиками. Кампилобактериоз - слово, которое нужно зазубрить каждому свинозаводчику. Это заболевание встречается почти у 15-20 процентов особей и передается через биологические выделения животных.

Инфекция пробуждает нешуточную диарею, которая может длиться несколько дней. Кампилобактериоз редко бывает смертельным, но он особенно коварен для пожилых людей и маленьких детей. А малышей очень любят фотографировать вместе со своими мини-пигами звезды "Инстаграма".

Еноты

Правообладатель иллюстрации Barcroft Media, Getty Images Image caption Еноты похожи на собак, но ведут себя совсем не по-собачьи

За проказами енотихи Тыквы неусыпно следят 1,4 миллиона подписчиков.

Этот зверь в буквальном смысле свалился на голову своей хозяйке, упав с пальмы на острове Нассау, что на Багамах. Он быстро сдружился с двумя ее собаками и стал полноправным членом семьи. С тех пор Тыква вдохновила сотни людей по всему миру одомашнить других енотов.

Но обмануть эволюцию крайне сложно, даже при помощи интернета. Еноты крайне неохотно поддаются дрессировке, особенно в том, что касается привычек ходить в туалет. Коварные лужицы не только вредят мебели и фэншую, но и чреваты многочисленными заболеваниями.

Одним из самых опасных называют лептоспироз. Моча енотов кишит этими бактериями. Учитывая то, что оказаться продукт жизнедеятельности зверя может и на столе, при неаккуратной готовке или невнимательной уборке попасть в пищу он также может.

Микроорганизмы охотно путешествуют по человеческому организму и вызывают симптомы, похожие на заболевание гриппом, включая боль в мышцах, высокую температуру и, в отдельных случаях, тяжелые поражения печени и почек.

Попугаи

Пример рок-легенды Игги Попа показывает, что попугай вполне может стать преданным и заботливым другом человека. Бигги сопровождает музыканта в гастролях, смотрит вместе с ним сериалы на "Нетфликс" и засыпает на диване после плотного ужина.

"Инстаграм" умалчивает, случались ли в отношениях рокера и птицы темные дни.

Но статистика ветеринаров непримирима - почти 40% попугаев являются переносчиками бактерий орнитоза. К несчастью для людей, заразиться этой инфекцией можно через прикосновения к клюву или контакты с прочими элементами птичьей жизнедеятельности.

Бактерии раздражают слизистые, вызывают интоксикацию и поражение внутренних органов. Нередко одна птица может заразить орнитозом всю семью. В истории встречались случаи со смертельным исходом.

Совет ветеринаров прост - тщательно следить за гигиеной птиц, убирать клетку в резиновых перчатках и соблюдать дистанцию в общении с животными. Даже если вас или вашего попугая одолевают приступы нежности.

Кошки и собаки

Спутники человека за тысячелетия совместного проживания успели полностью адаптироваться под наши привычки, образ жизни и биологические особенности.

Правообладатель иллюстрации OLI SCARFF, GETTY IMAGES Image caption Ветеринары до конца не определились, опасно или полезно целовать собак

Ветеринары отмечают, что бактерии в слюне кошек и собак безвредны для человека - с поправкой на то, что некоторые хозяева могут содержать своих питомцев в далеких от стерильных условиях.

А вот дикие кошки и собаки часто болеют бешенством.

Растущие же в "тепличных условиях" домашние питомцы могут наградить своих хозяев чесоткой или токсоплазмозом. Возбудители токсоплазмоза особенно опасны для беременных женщин и могут попасть в кровоток ребенка. Впрочем, подобные инциденты происходят крайне редко.

С другой стороны, исследования ученых Университета Чикаго показали, что маленькие дети, выросшие с кошками и собаками, как правило, меньше подвержены аллергиям и инфекционным заболеваниям.

Правообладатель иллюстрации Craig F. Walker Image caption Ученые говорят, что расти с собаками и кошками может быть полезно для здоровья

В другом исследовании эксперты предположили, что отдельные бактерии, содержащиеся в слюне собак, могут способствовать здоровому пищеварению.

Так что можно предположить, что за 40 000 лет одомашнивания собаки и кошки стали не только нашими лучшими друзьями, но и чуткими терапевтами.