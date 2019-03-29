Похороны Кита Флинта: почти как на концерте

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Кит Флинт был обнаружен мертвым у себя дома в Эссексе 4 марта

Фанаты группы Prodigy из Британии и многих стран мира съехались в городок Брэйнтри в графстве Эссекс, чтобы попрощаться со своим кумиром Китом Флинтом.

Флинт был обнаружен мертвым у себя дома 4 марта. Ему было 49 лет.

Image caption Сотни людей собрались на пути похоронного кортежа Флинта

Местной полиции пришлось возвести барьеры, чтобы сдержать всех желающих попрощаться с музыкантом.

Image caption В память о Флинте весь городок Брэйнтри был украшен его фотографиями

Страстная поклонница Prodigy Аракс Азарян специально прилетела из Австралии, чтобы проститься с Флинтом. По ее словам, она из года в год ездила по всему миру за группой, "только чтобы послушать мальчиков".

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Даже росписи на стенах напоминают о нем

"Сегодня у меня последний шанс", - печально признается она.

А Мария Леликова приехала из Праги, потому что "с самого детства любила его".

"Он - неотъемлемая часть моей жизни, - признается Мария. - Он показал мне, как надо жить, и я хочу сказать ему - спасибо и прощай!"

Image caption Мария Леликова с детства обожала Флинта

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Смерть шоумена никого не оставила равнодушным: даже в детском саду Брэйнтри в окне была вывешена трогательная аппликация, созданная малышами и посвященная Флинту.

Роб Райли, менеджер пивной "Кожаная фляжка", в знак памяти о музыканте вновь наливает посетителям эль "Поджигатель", названный так в честь знаменитого хита группы.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Кит Флинт до 2017 года владел пивной "Кожаная фляжка", где при нем продавали пиво "Поджигатель"

Житель Брэйнтри 35-летний Гари Дринг пришел на похороны Флинта в костюме, в котором музыкант снялся в видео 1992 года "Открытый космос".

"Он был моим героем", - признался Дринг, которого, по его словам, подкосила смерть музыканта.

Image caption Флинт был легендой, говорит Гари Дринг

Судя по всему, видео 1992 года запало в память не только Дрингу.

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Флинт был похоронен на местном кладбище после службы в церкви Святой Марии, на которой присутствовали только члены семьи и самые близкие друзья Флинта.

Фанатов музыканта попросили не тревожить близких Флинта в это тяжелое для них время.

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Флинт родился в Редбридже на северо-востоке Лондона, однако потом семья перебралась в Брэйнтри, где в 1990 году Кит Флинт вместе с Лиэмом Хаулеттом и Лироем Торнхиллом основал группу Prodigy.

В ноябре прошлого года вышел в свет их последний альбом No Tourists, а в мае должны были состояться их гастроли по Соединенным Штатам.