Похороны Кита Флинта: почти как на концерте
Фанаты группы Prodigy из Британии и многих стран мира съехались в городок Брэйнтри в графстве Эссекс, чтобы попрощаться со своим кумиром Китом Флинтом.
Флинт был обнаружен мертвым у себя дома 4 марта. Ему было 49 лет.
- Prodigy: солист Кит Флинт покончил с собой
- Prodigy: чем Кит Флинт и его группа запомнились в России
- Кит Флинт - разнузданный панк, мотоциклист и лицо группы Prodigy
- "Флинт жив": как стены памяти Кита Флинта из Prodigy множатся по миру
Местной полиции пришлось возвести барьеры, чтобы сдержать всех желающих попрощаться с музыкантом.
Страстная поклонница Prodigy Аракс Азарян специально прилетела из Австралии, чтобы проститься с Флинтом. По ее словам, она из года в год ездила по всему миру за группой, "только чтобы послушать мальчиков".
"Сегодня у меня последний шанс", - печально признается она.
А Мария Леликова приехала из Праги, потому что "с самого детства любила его".
"Он - неотъемлемая часть моей жизни, - признается Мария. - Он показал мне, как надо жить, и я хочу сказать ему - спасибо и прощай!"
Смерть шоумена никого не оставила равнодушным: даже в детском саду Брэйнтри в окне была вывешена трогательная аппликация, созданная малышами и посвященная Флинту.
Роб Райли, менеджер пивной "Кожаная фляжка", в знак памяти о музыканте вновь наливает посетителям эль "Поджигатель", названный так в честь знаменитого хита группы.
Житель Брэйнтри 35-летний Гари Дринг пришел на похороны Флинта в костюме, в котором музыкант снялся в видео 1992 года "Открытый космос".
"Он был моим героем", - признался Дринг, которого, по его словам, подкосила смерть музыканта.
Судя по всему, видео 1992 года запало в память не только Дрингу.
Флинт был похоронен на местном кладбище после службы в церкви Святой Марии, на которой присутствовали только члены семьи и самые близкие друзья Флинта.
Фанатов музыканта попросили не тревожить близких Флинта в это тяжелое для них время.
Флинт родился в Редбридже на северо-востоке Лондона, однако потом семья перебралась в Брэйнтри, где в 1990 году Кит Флинт вместе с Лиэмом Хаулеттом и Лироем Торнхиллом основал группу Prodigy.
В ноябре прошлого года вышел в свет их последний альбом No Tourists, а в мае должны были состояться их гастроли по Соединенным Штатам.