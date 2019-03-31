"Червь жрет коня - красота". Как хеви-метал влияет на психику

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"С рождения я хотел только одного - посмотреть, как мое тело разорвут и растерзают", - поет шведская дэт-метал-группа Bloodbath.

Подобные тексты приносят радость образованным любителям музыки, утверждают их авторы. А что думают психологи?

Австралийский профессор Билл Томпсон уже более 10 лет изучает вопрос влияния музыки на эмоциональное состояние слушателей.

Совместно с коллегами из сиднейского Университета Маккуори он провел исследование и пришел к выводу, что у поклонников музыки и текстов о насилии, смерти и жестокости подобные сцены в жизни вызывают такое же отторжение, как и у всех остальных.

"Съеденный" против "счастливого"

Ученые провели эксперимент, в котором приняли участие 32 поклонника дэт-метал и 48 безразличных к нему людей. Обеим группам предложили прослушать песню с каннибалистическими аллюзиями Eaten ("съеденный") дэт-метал группы Bloodbath, и максимально противоположную ей композицию Фаррелла Уильямса Happy ("счастливый"), где не раз повторяется: "Потому что я счастлив. Хлопайте со мной, если чувствуете, что счастье - это истина".

Участникам эксперимента предлагалось во время прослушивания музыки смотреть на изображения: одним глазом на сцену насилия - нападение на человека на улице, например, а другим - на что-то нейтральное, например, группу идущих по дороге людей.

Как объяснила ведущий исследователь проекта Янань Сунь, в основе теста лежит так называемая "бинокулярная конкуренция" - феномен зрительного восприятия, который возникает у человека при просмотре различных изображений одновременно правым и левым глазом.

Ученые определили, что фанаты дэт-метал, как и другие испытуемые, больше реагируют на кадры насилия, нежели на нейтральные картинки. По словам профессора Томпсона, люди в целом более восприимчивы к негативу, потому что подсознательно воспринимают его как потенциальную угрозу.

Еще одно доказательство того, что хеви-метал не наносит вреда тем, кто его слушает, заключается в самой структуре текстов большинства песен этого жанра. "В них нет конкретной истории, которая бы заставляла слушателей задумываться на тему жестокости. Для поклонников эта музыка является предметом эстетического наслаждения, далекого от реальных жизненных ситуаций", - говорится в заключении.

"Хеви-метал - это в первую очередь средство самовыражения, способ отделиться от массы и создать что-то свое, уникальное", - говорит лондонский музыкант Илья Аврутин. По его словам, хеви-метал - это своеобразный юмор и все, о чем поют металлисты, должно восприниматься именно через его призму. "Имидж групп, тексты их песен и громкий звук призваны развлекать ценителей и поклонников жанра и вызывать страх и возмущение у тех, кто его не понимает", - говорит Аврутин.

"Червь жрет коня - красота"

"Это и требовалось доказать: наши тексты - безвредное веселье и отголоски фильмов ужасов 80-х годов", - прокомментировал результаты исследования в интервью Би-би-си солист группы Bloodbath Ник Холмс.

Правообладатель иллюстрации BLOODBATH/NORTHERN MUSIC Image caption Солисту Bloodbath Ник Холмс хеви-метал напомнил фильмы ужасов 80-х годов

"Большинство фанатов дэт-мэтал - это образованные люди, которые любят музыку. Многим из них нравятся фильмы ужасов или военные реконструкции", - добавил Холмс.

"Наши поклонники реагируют очень остро: они испытывают радость и счастье!" - откликнулись представители российской дэт-метал группы Tsygun. На вопрос, что вдохновляет участников коллектива на написание музыки и текстов на темы смерти и разложения плоти, металлисты ответили: "Все самое прекрасное в ужасном, уродливом и мрачном… червь жрет коня - красота".

В чем же магия метала?

В фильме "Путешествие металлиста", снятом в 2005 году режиссером, музыкантом, антропологом и ярым поклонником жанра Сэмом Данном, фанаты хеви-метал рассказали, что для них это не только музыка, но и громадное сообщество единомышленников, к которому они могут себя причислить.

Этот жанр зачастую слушали те, чье мировоззрение и образ жизни не вписывались в общественно одобренные рамки.

"Давайте вспомним как выглядели металлисты 90-х - 2000-х: длинные волосы, кожаная одежда, банданы, черепа, татуировки - они представляли собой ярко выраженную субкультуру, - говорит поклонница с двадцатилетним стажем и знаток истории хеви-метал из Чехии Елена Мишина. - Со временем эту символику переняли и другие направления, в том числе и поп-музыка. "Косухи" вошли в моду, татуировки стали делать все подряд. Внешний вид перестал быть формой протеста, да и общество, по крайней мере, в Европе, стало более толерантным к разным проявлениям индивидуальности - необходимость что-либо доказывать просто пропала".

"Метал, как ни странно, очень вдохновляет. На каком-то подсознательном уровне он пробуждает решительность и желание действовать. Думаю, не случайно на концертах люди "слэмятся" (танцуют в жесткой манере, прыгая и специально сталкиваясь с окружающими), а потом чувствуют себя на подъеме, приободренными и энергетически наполненными.

Можно сказать, что эта музыка - своеобразный вид медитации. Бывает, достаточно одной композиции, чтобы исчезли напряжение и раздражение, чтобы стало как-то легче на душе", - отмечает поклонница хеви-метал из Новой Зеландии Виктория Бруновски.