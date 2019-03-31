Президентские выборы на Украине. Интерактивная карта результатов
- 31 марта 2019
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На Украине прошел первый тур президентских выборов. По данным экзитполов, лидирует шоумен Владимир Зеленский, набравший более 30% голосов. С ним во второй тур выходит действующий президент Петр Порошенко - он получил больше 17% голосов избирателей. Юлия Тимошенко (14%) не смогла пройти во второй тур.
Всего в выборах участвовало 39 кандидатов.
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Зеленский признался, что ему все равно, с кем сражаться во втором туре. Порошенко заметил, что президенту Украины надо будет вести переговоры с Владимиром Путиным, а не с Максимом Галкиным, а Зеленский не сможет достичь в этом успеха.
Тимошенко обозвала три соцопроса "манипулятивными" и "продажными". Она призвала своих соратников прийти ночью на избирательные участки, чтобы не дать "мафии" фальсифицировать результаты.
В ходе голосования не было замечено громких нарушений. Полиция заявила о 2199 сообщениях о нарушениях. Чаще всего избиратели жаловались на незаконную агитацию и фотографирование бюллетеней.
Би-би-си составила карту голосования по регионам. Результаты будут обновляться по мере подсчета голосов Центральной избирательной комиссией.
Результаты голосования
Вся УкраинаЯвка: 63.92%
Результаты голосования за кандидата, %:Владимир Зеленский: 29.48
Петр Порошенко: 16.96
Юлия Тимошенко: 13.87
Юрий Бойко: 11.08
Анатолий Гриценко: 6.88
Олег Ляшко: 5.77
Игорь Смешко: 5.66
Львовская областьЯвка: 68.37%
Результаты голосования за кандидата, %:Петр Порошенко: 38.65
Анатолий Гриценко: 17.94
Юлия Тимошенко: 13.2
Владимир Зеленский: 11.68
Игорь Смешко: 4.7
Олег Ляшко: 2.73
Юрий Бойко: 1.78
Закарпатская областьЯвка: 49.43%
Результаты голосования за кандидата, %:Владимир Зеленский: 38.53
Юлия Тимошенко: 17.14
Петр Порошенко: 10.22
Юрий Бойко: 7.98
Олег Ляшко: 6.83
Анатолий Гриценко: 4.26
Игорь Смешко: 4.21
Николаевская областьЯвка: 60.63%
Результаты голосования за кандидата, %:Владимир Зеленский: 40.73
Юрий Бойко: 15
Юлия Тимошенко: 11.46
Олег Ляшко: 8.81
Петр Порошенко: 8.42
Игорь Смешко: 3.32
Анатолий Гриценко: 2.75
Ивано-Франковская областьЯвка: 60.4%
Результаты голосования за кандидата, %:Петр Порошенко: 22.87
Юлия Тимошенко: 21.21
Владимир Зеленский: 16.14
Анатолий Гриценко: 15.3
Игорь Смешко: 4.31
Олег Ляшко: 3.09
Юрий Бойко: 1.52
Волынская областьЯвка: 68.19%
Результаты голосования за кандидата, %:Владимир Зеленский: 20.67
Петр Порошенко: 20.52
Юлия Тимошенко: 18.59
Анатолий Гриценко: 9.65
Олег Ляшко: 9.2
Игорь Смешко: 6.95
Юрий Бойко: 3.38
Ровненская областьЯвка: 66.84%
Результаты голосования за кандидата, %:Петр Порошенко: 23.4
Владимир Зеленский: 23.38
Юлия Тимошенко: 15.01
Олег Ляшко: 8.46
Анатолий Гриценко: 8.45
Игорь Смешко: 6.82
Юрий Бойко: 4.59
Тернопольская областьЯвка: 66.11%
Результаты голосования за кандидата, %:Петр Порошенко: 24.26
Юлия Тимошенко: 20.73
Анатолий Гриценко: 14.37
Владимир Зеленский: 13.3
Олег Ляшко: 9.55
Игорь Смешко: 4.51
Юрий Бойко: 1.59
Винницкая областьЯвка: 64.57%
Результаты голосования за кандидата, %:Владимир Зеленский: 22.76
Юлия Тимошенко: 20.41
Петр Порошенко: 19.56
Олег Ляшко: 10.71
Игорь Смешко: 7.02
Анатолий Гриценко: 5.57
Юрий Бойко: 4.91
Днепропетровская областьЯвка: 66.43%
Результаты голосования за кандидата, %:Владимир Зеленский: 44.76
Юрий Бойко: 12.34
Юлия Тимошенко: 9.26
Петр Порошенко: 7.85
Игорь Смешко: 4.47
Олег Ляшко: 3.9
Анатолий Гриценко: 3.21
Донецкая областьЯвка: 59.34%
Результаты голосования за кандидата, %:Юрий Бойко: 32.74
Владимир Зеленский: 26.78
Петр Порошенко: 14.9
Юлия Тимошенко: 3.85
Олег Ляшко: 2.69
Игорь Смешко: 2.54
Анатолий Гриценко: 1.45
Житомирская областьЯвка: 65.77%
Результаты голосования за кандидата, %:Владимир Зеленский: 27.32
Юлия Тимошенко: 18
Петр Порошенко: 16.28
Олег Ляшко: 8.9
Игорь Смешко: 7.91
Юрий Бойко: 7.88
Анатолий Гриценко: 5.67
Запорожская областьЯвка: 63.35%
Результаты голосования за кандидата, %:Владимир Зеленский: 37.92
Юрий Бойко: 23.37
Петр Порошенко: 7.58
Юлия Тимошенко: 7.48
Олег Ляшко: 4.04
Игорь Смешко: 3.65
Анатолий Гриценко: 2.36
Киевская областьЯвка: 66.47%
Результаты голосования за кандидата, %:Владимир Зеленский: 28.34
Юлия Тимошенко: 20.89
Петр Порошенко: 16.9
Олег Ляшко: 8.65
Игорь Смешко: 6.54
Анатолий Гриценко: 6.34
Юрий Бойко: 4.64
Кировоградская областьЯвка: 62.78%
Результаты голосования за кандидата, %:Владимир Зеленский: 31.64
Юлия Тимошенко: 20.67
Петр Порошенко: 11.28
Олег Ляшко: 10.49
Юрий Бойко: 10.32
Игорь Смешко: 4.55
Анатолий Гриценко: 3.42
Луганская областьЯвка: 57.87%
Результаты голосования за кандидата, %:Юрий Бойко: 36.25
Владимир Зеленский: 28.02
Петр Порошенко: 9.82
Юлия Тимошенко: 4.84
Олег Ляшко: 3.14
Игорь Смешко: 2.16
Анатолий Гриценко: 1.77
Одесская областьЯвка: 59.01%
Результаты голосования за кандидата, %:Владимир Зеленский: 43.35
Юрий Бойко: 18.83
Петр Порошенко: 9.26
Юлия Тимошенко: 9.07
Олег Ляшко: 3.91
Анатолий Гриценко: 2.84
Игорь Смешко: 2.45
Полтавская областьЯвка: 65.67%
Результаты голосования за кандидата, %:Владимир Зеленский: 35.25
Юлия Тимошенко: 16.24
Петр Порошенко: 10.62
Юрий Бойко: 10.27
Олег Ляшко: 8.33
Игорь Смешко: 6.8
Анатолий Гриценко: 4.57
Сумская областьЯвка: 66.03%
Результаты голосования за кандидата, %:Владимир Зеленский: 34.04
Юлия Тимошенко: 15.91
Петр Порошенко: 11.07
Юрий Бойко: 10.37
Игорь Смешко: 8.02
Олег Ляшко: 7.8
Анатолий Гриценко: 5.19
Харьковская областьЯвка: 65.21%
Результаты голосования за кандидата, %:Владимир Зеленский: 35.53
Юрий Бойко: 26.12
Петр Порошенко: 8.65
Юлия Тимошенко: 8.23
Игорь Смешко: 3.54
Анатолий Гриценко: 3.11
Олег Ляшко: 2.98
Херсонская областьЯвка: 56.88%
Результаты голосования за кандидата, %:Владимир Зеленский: 35.06
Юлия Тимошенко: 13.82
Юрий Бойко: 12.71
Петр Порошенко: 12.39
Олег Ляшко: 7.72
Игорь Смешко: 4.61
Анатолий Гриценко: 3.8
Хмельницкая областьЯвка: 64.78%
Результаты голосования за кандидата, %:Владимир Зеленский: 21.69
Юлия Тимошенко: 19.73
Петр Порошенко: 17.24
Олег Ляшко: 16.65
Анатолий Гриценко: 7.02
Юрий Бойко: 4.73
Игорь Смешко: 4.47
Черкасская областьЯвка: 62.42%
Результаты голосования за кандидата, %:Владимир Зеленский: 29.33
Юлия Тимошенко: 18.97
Олег Ляшко: 11.44
Петр Порошенко: 11.2
Анатолий Гриценко: 8.25
Игорь Смешко: 7.95
Юрий Бойко: 4.94
Черновицкая областьЯвка: 52.02%
Результаты голосования за кандидата, %:Владимир Зеленский: 30.38
Юлия Тимошенко: 22.84
Юрий Бойко: 13.44
Петр Порошенко: 9.89
Олег Ляшко: 9.06
Анатолий Гриценко: 3.51
Игорь Смешко: 3.38
Черниговская областьЯвка: 66.3%
Результаты голосования за кандидата, %:Владимир Зеленский: 24.61
Юлия Тимошенко: 21.37
Олег Ляшко: 15.48
Петр Порошенко: 12.3
Игорь Смешко: 6.87
Юрий Бойко: 5.87
Анатолий Гриценко: 5.87
КиевЯвка: undefined%
Результаты голосования за кандидата, %:Владимир Зеленский: 27.23
Петр Порошенко: 24.49
Юлия Тимошенко: 13.47
Игорь Смешко: 9.91
Анатолий Гриценко: 9.11
Юрий Бойко: 6.14
Олег Ляшко: 1.58