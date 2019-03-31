Президентские выборы на Украине. Интерактивная карта результатов

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На Украине прошел первый тур президентских выборов. По данным экзитполов, лидирует шоумен Владимир Зеленский, набравший более 30% голосов. С ним во второй тур выходит действующий президент Петр Порошенко - он получил больше 17% голосов избирателей. Юлия Тимошенко (14%) не смогла пройти во второй тур.

Всего в выборах участвовало 39 кандидатов.

Зеленский признался, что ему все равно, с кем сражаться во втором туре. Порошенко заметил, что президенту Украины надо будет вести переговоры с Владимиром Путиным, а не с Максимом Галкиным, а Зеленский не сможет достичь в этом успеха.

Тимошенко обозвала три соцопроса "манипулятивными" и "продажными". Она призвала своих соратников прийти ночью на избирательные участки, чтобы не дать "мафии" фальсифицировать результаты.

В ходе голосования не было замечено громких нарушений. Полиция заявила о 2199 сообщениях о нарушениях. Чаще всего избиратели жаловались на незаконную агитацию и фотографирование бюллетеней.

Би-би-си составила карту голосования по регионам. Результаты будут обновляться по мере подсчета голосов Центральной избирательной комиссией.