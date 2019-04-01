"Осиротели многие". Кем была Наталия Филева для S7 и ее знакомых

Правообладатель иллюстрации Vyacheslav Prokofyev/TASS Image caption Наталия Филева нечасто выступала на публике

Наталия Филева - совладелица и председатель совета директоров S7 Group, крупнейшей частной авиакомпании России, - погибла в авиакатастрофе в Германии. Знакомые с ней люди вспоминают, каким человеком она была.

Филева, ее отец Валерий Карачев и пилот самолета Андрей Дикун погибли в воскресенье, 31 марта, в результате крушения бизнес-джета при заходе на посадку во Франкфурте. Причина крушения не установлена. Бортовых самописцев на самолете Epic-LT не было - они не предусмотрены конструкцией.

Как Филевы оказались в "Сибири"

Наталия Филева и ее муж Владислав стали совладельцами авиакомпании в 1990-е годы. Как писали "Ведомости", произошло это так. Супруги занимались операциями с векселями и скупали долги предприятий. И когда авиаотряд "Сибирь" задолжал за ремонт самолета в Минводах, Филевы погасили долг в 3 млн рублей.

А позже региональные власти предложили им собрать контрольный пакет акций авиакомпании. 20 млн долларов на скупку акций Филевы заняли у своих московских знакомых и у новосибирских компаний, рассказывали "Ведомости".

После этого Филевы скупили самолеты еще пяти региональных компаний - "Саян", "Энкора", авиапредприятий Барнаула, Кемерова и Томска. Это позволило им получить лицензии на новые маршруты.

В конце 2002 года "Сибирь" заняла первое место по перевозкам внутри России, после того как приобрела самолеты и маршруты компании "Внуковские авиалинии".

S7 вместо "Сибири"

В начале 2000-х за пять лет "Сибирь" пережила три авиакатастрофы, в них в общей сложности погибли более 250 человек.

4 октября 2001 года силы ПВО Украины непреднамеренно сбили Ту-154М компании над Черным морем. 24 августа 2004 года в Ростовской области в результате теракта разбился пассажирский самолет Ту-154Б2, а 9 июля 2006 года в Иркутске А-310 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в ангар.

В 2006 году компания провела первый - и самый радикальный ребрендинг. Самолеты получили салатовую ливрею и начали летать под брендом S7.

Как писали "Ведомости", бренд S7 придумала Филева.

Как пишет Bell, после кризиса 2008-2009 года Филевы дважды могли потерять компанию. К 2008 году у "Сибири" возникли финансовые сложности - компания в этот момент обновляла парк и имела высокий долг, половина которого приходилась на Сбербанк.

В итоге Владислав и Наталия Филевы смогли справиться с этой ситуацией - они получили две кредитные линии от Альфа-банка на 9,7 млрд рублей под личное поручительство. После этого компания вдвое уменьшила парк, избавилась от невыгодных маршрутов и сократила персонал.

В середине октября 2015 года Филев подписал соглашение о приобретении контрольного пакета акций "Трансаэро". Вскоре после этого стало известно о решении Росавиации лишить авиакомпанию сертификата эксплуатанта с 26 октября. В итоге он отказался от сделки.

Весной 2018 года компания S7 Space, которая входит в группу S7, стала владельцем плавучего космодрома, созданного в рамках программы "Морской старт".

Правообладатель иллюстрации Jan Huebner/Florian Ulrich Image caption Турбовинтовой одномоторный самолёт Epic LT разбился при заходе на посадку во Франкфурте-на-Майне

"Папа" и "Мама"

Новость о гибели Филевой потрясла авиационное сообщество.

Эксперт Анатолий Ходоровский, который в 2016 году был пиар-директором аэропорта Домодедово, в связи с этим вспомнил эпизод, который произошел в то время, когда совладелец аэропорта Дмитрий Каменщик находился под следствием.

"Когда в феврале 2016 года реанимировали "дело Каменщика", я задался вопросом, в том числе публично (формально я не имел тогда отношения к ДМЕ, но, по сути, участвовал в принятии решений) - интересно, выскажется ли кто-то из отрасли в поддержку Каменщика публично? Мне сказали - ты наивен, кто же захочет себя подставлять", - написал Ходоровский в "Фейсбуке".

"А я был уверен, что такой человек найдется, и даже знал, кто это будет. Наталия Валерьевна не просто сделала это, как всегда умно и точно, но и выступила публично 19 февраля, в тот день, когда суд отправил Дмитрия Владимировича под домашний арест. Это поступок", - считает эксперт.

Политик и друг семьи Иван Стариков написал в "Фейсбуке", что 20 лет назад Филева с мужем взяли лежащую в руинах авиакомпанию "Сибирь" и сделали без государственной помощи второго национального авиаперевозчика (сейчас S7 уступает только "Аэрофлоту").

"Много чего случалось за это время: и сбитый над Крымом авиалайнер Ту-154 в 2001 году, и трагедии терактов на бортах "Сибири". Они мужественно пережили эти удары судьбы. Провели реинкарнацию, назвали свою компанию S7", - вспоминает он.

Директор по перспективному развитию аэропорта Иркутска Андрей Андреев написал, что Филева "сочетала человечность и предпринимательскую жилку, романтику авиации и понимание мировых направлений развития отрасли".

"У сотрудников S7 Group чета руководства Филевых проходила под никами "Папа" и "Мама". Осиротели сегодня многие", - добавил он.

Свои соболезнования выразил и глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. "С Наталией мы поддерживали постоянный контакт по вопросам сотрудничества с компанией S7 Space. В наших планах было создание для "Морского старта" "морской" версии ракеты "Союз-5". Она была великим энтузиастом авиации и космонавтики, и для всех нас ее гибель - личная трагедия", - говорится в его заявлении.

По словам Рогозина, за день до катастрофы в Германии они обсуждали с Филевой первый испытательный полет нового легкого транспортного самолета Ил-112В - "и она, как профессионал в авиационной отрасли, очень радовалась такому событию".