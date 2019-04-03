"Для устрашения российского населения": в Петербурге слушают дело о теракте в метро

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Два года назад гражданин России Акбаржон Джалилов зашел в метро на севере Петербурга, доехал до станции "Площадь Восстания", где оставил бомбу, замаскированную под огнетушитель. Привести её в действие он не смог. После этого он добрался до перегона станций "Сенная" и "Технологический институт" и взорвал себя. Эту версию случившегося прокуратура огласила на начавшемся на этой неделе суде по делу о теракте.

Уголовное дело расследовалось полтора года, несколько месяцев обвиняемые знакомились с его материалами. Следствие уверяет, что кроме Джалилова в подготовке и организации теракта участвовало 11 человек.

Вместе со смертником погибли еще 15 человек, больше 60 получили ранения. Через полтора месяца после начала расследования ФСБ заявила, что преступники использовали для связи Telegram, что стало одним из поводов к началу блокировок мессенджера на территории России.

Обвиняемые

Фигурантов дела обвиняют по статьям об организации террористического сообщества и участии в нем, о содействии террористической деятельности, о террористическом акте, о незаконном изготовлении оружия, о незаконном обороте оружия и взрывных устройств.

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Не считая смертника Джалилова, на судебном процессе не было еще двух главных, по версии следствия, участников: обвиняемого в организации теракта Бобиржона Махбубова по кличке Ахмед и Сирожиддина Мухтарова по кличке Абу Салах, которого следствие считает заказчиком. Гражданин Киргизии Мухтаров еще с 2016 года находится в международном розыске, правоохранительные органы называют его лидером запрещенной в РФ организации "Таухид валь-Джихад". Гражданин Узбекистана Махбубов также, по их мнению, связан с "Таухид валь-Джихад" и в связи с этим находится в федеральном розыске.

Остальные 11 обвиняемых предстали перед судом. Все имеют неполное среднее образование, у многих - семьи и дети, до этого никогда не привлекались к уголовной ответственности.

Аброр Азимов из Киргизии, имеет российское гражданство. Он женат, есть маленький ребенок. Работал в России поваром неофициально.

Брат Аброра, Акрам Азимов. Родился в Киргизии, гражданин России. Женат, имеет троих детей.

Содик Ортиков из Таджикистана.

Шохиста Каримова, гражданка Узбекистана. Разведена, несовершеннолетних детей нет. Не судима.

Махамадюсуп Эрматов. Гражданин Киргизии. Женат, воспитывает маленького ребенка. Работал таксистом.

Ибрагибжон Эрматов из Киргизии, брат Махамадюсупа Эрматова.

Махамадюсуп Мирзаалимов, родился в киргизском городе Ош. Гражданин России.

Азамжон Махмудов из Узбекистана.

Сейфулла Хакимов родился в Оше. Женат, трое детей.

Бахрам Эргашев из Оша. Женат, трое детей.

Дилмурод Муидинов, родился в Оше. Работал поваром в петербургском заведении Sushi Wok.

Версия следствия

Как заявила в суде представитель генпрокуратуры Надежда Тихонова, выходец из Киргизии Сирожиддин Мухтаров создал на территории Сирии террористическую организацию "Таухид валь-Джихад", штаб-квартира которой находилась недалеко от Алеппо. Обвинение считает, что причиной теракта стало активное участие России в сирийской войне. По мнению прокуратуры, члены террористического сообщества хотели заставить россиян бояться и "показать, что российская власть не способна обеспечить безопасность своих граждан".

Соучастником Мухтарова прокурор назвала Бобиржона Махбубова.

Предполагаемый смертник Акбаржон Джалилов якобы прошел подготовку в Сирии в организации Мухтарова и Махбубова, а потом приехал в Петербург, где должен был вести обычную жизнь, не демонстрируя излишнюю религиозность. Братья Азимовы были названы на заседании ближайшими соучастниками Джалилова. Они жили в Подмосковье и якобы перенаправляли ему указания, полученные из Сирии.

Следствие пришло к выводу, что на банковскую карту Джалилов получил за все время 103 тысячи рублей от Азимова. На них он купил инструменты и компоненты для изготовления бомб: металлические шарики, дверной звонок, сахар, пассатижи, отвертку, молоток, изоленту, паяльник и углошлифовальную машину ("болгарку"). По мнению следствия, "болгаркой" он отрезал горловину огнетушителя, в него засунул самодельное взрывное устройство. Бомба должна была взорваться на станции "Площадь Восстания", подготовка длилась около месяца, с марта 2017 года.

Шохиста Каримова и Содик Ортиков, считают правоохранительные органы, давали Джалилову телефон и доступ к электронному кошельку. Прокурор заявила, что Ортиков привлек к участию в подготовке теракта Эрматова, который снимал квартиру в Петербурге и куда потом подселились Махмудов, Эргашев, Мирзаалимов, Муидинов и Хакимов. Все они якобы собирали бомбы и искали самые уязвимые станции метро.

Затем они, как предполагает следствие, сообщили Аброру Азимову, что готовы к теракту, а он рассказал об этом Бобиржону Махбубову в Сирии.

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Прокурор Тихонова утверждала, что после совершения теракта Аброр Азимов якобы купил пистолет, его брат Акрам - гранату, Содик Ортиков якобы купил пистолет, взрывчатое вещество, тротиловые шашки, гранату и запалы. Шохиста Каримова якобы приобрела запал, гранату и электродетонатор.

Заявления о пытках

Подсудимые утверждают, что взрывчатые вещества, пистолеты и другие предметы им подбросили оперативники ФСБ еще во время обысков. Кроме того, несколько из них заявили о том, что их пытали, чтобы добиться нужных показаний.

О жалобах на пытки рассказала член петербургского отделения Общественной наблюдательной комиссии Яна Теплицкая. По ее словам, на пытки жаловались братья Эрматовы: "Он [Мухамадюсуп] рассказал нам, что с 6 апреля 2017 года по 11 мая 2017 года он находился в "секретной тюрьме" в Москве, после того как 5 апреля 2017 года был похищен в Петербурге и перевезен в Москву (по документам, Мухамадюсуп был задержан в Москве только 11 мая 2017 года)".

Как утверждает Теплицкая с его слов, эти несколько дней Эрматов содержался в комнате, был скован цепью по рукам и ногам и прикован к некой железной конструкции, на голове у него был мешок. Он заявляет, что цепь снимали только на время допросов (оставляя руки и ноги закованными), а также во время пыток током.

Мухамадюсуп Эрматов - третий фигурант этого дела, заявивший о своем содержании в "секретной тюрьме ФСБ". Два года назад об этом также заявляли Акрам и Аброр Азимовы.

По словам Мухамадюсупа Эрматова, он, находясь в СИЗО Лефортово, направлял заявления о пытках "в секретной тюрьме" в военную прокуратуру. а также просил адвоката направить такие заявления, но у него нет уверенности, что обращения действительно дошли до прокуроров.

По словам его брата, Ибрагибжона Эрматова, Махамадюсуп исчез 5-го апреля, его телефон был выключен и он стал обзванивать друзей, но не добившись ничего, пошел с соседом Мирзаалимовым в отдел полиции подать заявление о пропаже человека. По его словам, заявление у них не приняли и сказали приходить на следующий день.

Уже на следующий день полицейские пришли к ним домой и детально сфотографировали каждую часть квартиры. Как утверждает Ибрагибжон, перед уходом они сказали: "Приходите завтра, приносите фото, зубную щетку или какую-то еще его вещь, вдруг труп". Но дойти до отделения полиции они не успели, полицейские вернулись утром: позвонили, после чего выбили дверь.

Ибрагибжон говорит, что их положили лицом в пол и запрещали смотреть, что сотрудники полиции делают в квартире, но в какой-то момент пришел мужчина с большой хозяйственной сумкой и показал черный предмет, обмотанный серым скотчем.

- Не знаешь, что это?

- Нет.

- Знай, что это бомба и нашли её у тебя дома.