Пентагон заменит "Бредли" на полубеспилотную боевую машину
Американская армия объявила о начале конкурса на создание новой боевой машины пехоты, которой предстоит сменить знаменитую американскую БМП Bradley M2 - ее начнут списывать в 2026 году.
Новая программа называется "Опционально пилотируемая боевая машина" (Optionally Manned Fighting Vehicle). Одним из требований Пентагона является способность действовать без экипажа на дистанционном управлении.
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Извещение о начале приема заявок было размещено на сайте открытых федеральных тендеров 29 марта. А информация о технических требованиях появилась еще раньше в интернете.
В отличие от разработки подобных проектов в прошлом, на этот раз сроки довольно сжатые. При этом в Пентагоне к этой программе применили новый подход - теперь конкурсанты должны раньше перейти к стадии строительства прототипов, не задерживаясь на тщательном и подробном анализе проекта.
Во втором квартале 2020 года представители армии выберут двух финалистов, которые должны будут построить 14 прототипов. Прототипы для испытаний должны быть представлены в течение пяти лет.
Устаревшая машина
Работа над созданием БМП для американской армии началась в 1970-х годах прошлого века. Еще раньше пытались улучшить гусеничный бронетранспортер М113 - с тем, чтобы повысить его боевую эффективность. Но эти попытки были либо неудачными, либо требовали больших бюджетов.
Новая бронемашина строилась с оглядкой на опыт боевого применения советских БМП-1 на Ближнем Востоке - с учетом того, что эти машины могли стать основным противником для "Бредли". В армию новые БМП начали поступать в 1981 году.
Эти БМП участвовали в двух войнах в Ираке - в 1991-м и 2003 годах, причем считается, что в последней войне они уничтожили больше танков, чем M1 Abrams (см. фото).
За свою историю "Бредли" пережила несколько модернизаций, последняя из которых состоялась несколько лет назад. Из-за установки защиты и нового оборудования увеличился вес машины, что сказалось на ее маневренности и проходимости.
В настоящее время конструкторы пытаются найти способы каким-либо образом облегчить машину, что сделать непросто.
Как рассказал Би-би-си эксперт в области бронетехники, главный редактор сайта btvt.info Андрей Тарасенко, одной из серьезных проблем стало электроснабжение.
"Сейчас в ходе модернизации применяются новые решения по оснащению ее активной защитой, и при этом они сталкиваются с рядом проблем - в частности, с тем, что не хватает электрической мощности для подключения новых систем", - сказал эксперт.
Об этом же говорится в отчете исследовательской группы конгресса США. "Несмотря на несколько модернизаций, в армии убеждены, что [Bradley] М2 уже почти приблизилась к окончанию своего жизненного цикла и не сможет вынести улучшения, необходимые для того, чтобы эффективно принимать участие в современном бою", - сказано в докладе группы.
Наконец, "Бредли" создавалась в самый разгар холодной войны и была рассчитана на то, чтобы участвовать в лобовых атаках против советских танковых армий. Теперь Bradley устарела концептуально, считает Тарасенко: "То, что было раньше принципиально важным - бронирование лобовой проекции. Сейчас четкой линии фронта в конфликтах не предвидится".
Новые задачи
По словам Тарасенко, в новых машинах будет применен концептуально новый подход к защищенности, который учитывает как новые способы активной защиты и электронные системы противодействия, так и перераспределение бронирования для обеспечения лучшей защиты со всех сторон.
Согласно требованиям Пентагона, новая боевая машина должна позволять действовать в дистанционном варианте, когда экипаж будет управлять ей, находясь в отдалении.
В пилотируемом режиме ее экипаж должен составлять два человека, плюс БМП должна перевозить не менее шести солдат.
Она должна быть аэромобильной - в один транспортный самолет С-17 должны помещаться две БМП. Они должны быть способны вести бой через 15 минут после выгрузки.
Машина должна быть подготовлена для ведения боя в городских условиях - в частности, иметь большой угол возвышения ствола. Основным оружием должна быть скорострельная 30-миллиметровая пушка, но лучше, если ее калибр будет 50 миллиметров.
Наконец, она должна иметь параметры, которые позволят в будущем проводить глубокую модернизацию.
С третьей попытки
Это уже третья за последние 20 лет попытка США создать что-то на замену стареющим БМП "Бредли".
В начале 2000-х Пентагон разрабатывал новые машины в рамках большой и дорогостоящей программы Future Combat Systems, которая была свернута в конце десятилетия.
Вторая попытка была предпринята в середине 2010-х годах. Программа называлась Ground Combat Vehicle, она была завершена безрезультатно в 2014 году.
Как отмечает военный эксперт Виктор Мураховский, на этот раз американская армия предъявила разработчикам настолько широкие требования, насколько это возможно.
"Непонятно, что у них выйдет в итоге. Потому что они сейчас реализуют новый подход к проведению опытно-конструкторских работ, - говорит Мураховский. - Он заключается в том, что все разрешено, что не запрещено прямо. И минимальные требования минобороны... Они в этот раз даже массу не указывают".
При этом американцы не собираются создавать для новой машины новые технологии, а использовать уже существующие, отмечает эксперт.
В докладе конгресса перечислены некоторые потенциальные участники конкурса - британская BAE Systems с БМП CV90, General Dynamics European Land Systems с Griffin III, а также германо-американское партнерство Rheinmetall и Raytheon с их прототипом Lynx.