Пентагон заменит "Бредли" на полубеспилотную боевую машину

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Bradley создавалась для полномасштабной войны с Советской армией

Американская армия объявила о начале конкурса на создание новой боевой машины пехоты, которой предстоит сменить знаменитую американскую БМП Bradley M2 - ее начнут списывать в 2026 году.

Новая программа называется "Опционально пилотируемая боевая машина" (Optionally Manned Fighting Vehicle). Одним из требований Пентагона является способность действовать без экипажа на дистанционном управлении.

Извещение о начале приема заявок было размещено на сайте открытых федеральных тендеров 29 марта. А информация о технических требованиях появилась еще раньше в интернете.

В отличие от разработки подобных проектов в прошлом, на этот раз сроки довольно сжатые. При этом в Пентагоне к этой программе применили новый подход - теперь конкурсанты должны раньше перейти к стадии строительства прототипов, не задерживаясь на тщательном и подробном анализе проекта.

Во втором квартале 2020 года представители армии выберут двух финалистов, которые должны будут построить 14 прототипов. Прототипы для испытаний должны быть представлены в течение пяти лет.

Устаревшая машина

Работа над созданием БМП для американской армии началась в 1970-х годах прошлого века. Еще раньше пытались улучшить гусеничный бронетранспортер М113 - с тем, чтобы повысить его боевую эффективность. Но эти попытки были либо неудачными, либо требовали больших бюджетов.

Новая бронемашина строилась с оглядкой на опыт боевого применения советских БМП-1 на Ближнем Востоке - с учетом того, что эти машины могли стать основным противником для "Бредли". В армию новые БМП начали поступать в 1981 году.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Вместе с танком M1 Abrams (на переднем плане) БМП M2 Bradley (на заднем) были одними из самых узанваемых боевых машин американской армии

Эти БМП участвовали в двух войнах в Ираке - в 1991-м и 2003 годах, причем считается, что в последней войне они уничтожили больше танков, чем M1 Abrams (см. фото).

За свою историю "Бредли" пережила несколько модернизаций, последняя из которых состоялась несколько лет назад. Из-за установки защиты и нового оборудования увеличился вес машины, что сказалось на ее маневренности и проходимости.

В настоящее время конструкторы пытаются найти способы каким-либо образом облегчить машину, что сделать непросто.

Как рассказал Би-би-си эксперт в области бронетехники, главный редактор сайта btvt.info Андрей Тарасенко, одной из серьезных проблем стало электроснабжение.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption БМП CV90 от BAE Systems - потенциальный участник конкурса

"Сейчас в ходе модернизации применяются новые решения по оснащению ее активной защитой, и при этом они сталкиваются с рядом проблем - в частности, с тем, что не хватает электрической мощности для подключения новых систем", - сказал эксперт.

Об этом же говорится в отчете исследовательской группы конгресса США. "Несмотря на несколько модернизаций, в армии убеждены, что [Bradley] М2 уже почти приблизилась к окончанию своего жизненного цикла и не сможет вынести улучшения, необходимые для того, чтобы эффективно принимать участие в современном бою", - сказано в докладе группы.

Наконец, "Бредли" создавалась в самый разгар холодной войны и была рассчитана на то, чтобы участвовать в лобовых атаках против советских танковых армий. Теперь Bradley устарела концептуально, считает Тарасенко: "То, что было раньше принципиально важным - бронирование лобовой проекции. Сейчас четкой линии фронта в конфликтах не предвидится".

Новые задачи

По словам Тарасенко, в новых машинах будет применен концептуально новый подход к защищенности, который учитывает как новые способы активной защиты и электронные системы противодействия, так и перераспределение бронирования для обеспечения лучшей защиты со всех сторон.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption За всю свою эволюцию БМП Bradley несколько раз модернизировали

Согласно требованиям Пентагона, новая боевая машина должна позволять действовать в дистанционном варианте, когда экипаж будет управлять ей, находясь в отдалении.

В пилотируемом режиме ее экипаж должен составлять два человека, плюс БМП должна перевозить не менее шести солдат.

Она должна быть аэромобильной - в один транспортный самолет С-17 должны помещаться две БМП. Они должны быть способны вести бой через 15 минут после выгрузки.

Машина должна быть подготовлена для ведения боя в городских условиях - в частности, иметь большой угол возвышения ствола. Основным оружием должна быть скорострельная 30-миллиметровая пушка, но лучше, если ее калибр будет 50 миллиметров.

Наконец, она должна иметь параметры, которые позволят в будущем проводить глубокую модернизацию.

С третьей попытки

Это уже третья за последние 20 лет попытка США создать что-то на замену стареющим БМП "Бредли".

В начале 2000-х Пентагон разрабатывал новые машины в рамках большой и дорогостоящей программы Future Combat Systems, которая была свернута в конце десятилетия.

Вторая попытка была предпринята в середине 2010-х годах. Программа называлась Ground Combat Vehicle, она была завершена безрезультатно в 2014 году.

Как отмечает военный эксперт Виктор Мураховский, на этот раз американская армия предъявила разработчикам настолько широкие требования, насколько это возможно.

"Непонятно, что у них выйдет в итоге. Потому что они сейчас реализуют новый подход к проведению опытно-конструкторских работ, - говорит Мураховский. - Он заключается в том, что все разрешено, что не запрещено прямо. И минимальные требования минобороны... Они в этот раз даже массу не указывают".

При этом американцы не собираются создавать для новой машины новые технологии, а использовать уже существующие, отмечает эксперт.

В докладе конгресса перечислены некоторые потенциальные участники конкурса - британская BAE Systems с БМП CV90, General Dynamics European Land Systems с Griffin III, а также германо-американское партнерство Rheinmetall и Raytheon с их прототипом Lynx.