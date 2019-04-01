"Самые грязные выборы": российское ТВ о голосовании на Украине

Выборы прошли нечестно, пророссийский кандидат Юрий Бойко молодец, а набравший больше всех голосов Владимир Зеленский - это несерьезно. Так российское телевидение, прокремлевские спикеры и официальные лица говорят о первом туре президентских выборов на Украине, по итогам которых во второй тур вышли комик Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.

Официально российские власти комментировали итоги голосования сдержанно. "Пока выборы не закончились, поздравлять с выходом во второй тур было бы, наверное, неверно. Естественно, об этом речи не идет", - заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, добавив, что в Москве не хотели бы видеть во главе Украины представителя "партии войны".

Подробнее высказался глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, назвав кампанию "выборами без выбора". Тех, кто вышел во второй тур, он оценил одинаково негативно. "Иметь четыре года полной свободы действий и не набрать даже пятой части голосов - уже поражение для политики Порошенко", - написал сенатор в "Фейсбуке".

Вывод о том, как в России реагируют на украинские выборы, можно сделать и по тому, как эту тему освещают российские телеканалы. Би-би-си собрал несколько главных тезисов, прозвучавших в эфире.

Тезис первый: выборы нечестные, на участках был хаос и фальсификации

О нарушениях на выборах президента Украины российские телеканалы начали сообщать еще в воскресенье вечером.

"Мало кто верит, что подсчет будет честным, ведь сама избирательная кампания стала самой грязной в истории Украины, а нарушения еще до голосования столь грубые, что непонятно, как можно признать результаты таких выборов", - говорил в воскресенье вечером ведущий "России-1" Дмитрий Киселев.

"Мало того, что миллионы украинцев, уехавшие на заработки в Россию, лишены права голоса, так еще и весь состав Центральной избирательной комиссии лично подобран и прикормлен Порошенко так, чтобы независимо от результатов порки сохранить власть", - добавил Киселев.

Первый канал сообщил в понедельник, что в полицию поступило уже свыше двух тысяч жалоб - "это и классические мертвые души, ручки с исчезающими чернилами и подкуп избирателей".

"Хаос, фальсификации, драки на избирательных участках, миллионы украинцев, лишенных права голоса, "мертвые души", селфи с бюллетенями" - так Первый канал описывал украинские выборы в воскресенье.

"Голосование прошло беспокойно, с традиционными эксцессами - драками на участках и даже попытками их поджога, - сообщила в понедельник правительственная "Российская газета". - Были зафиксированы и аномальные, необъяснимые наблюдениями и социологией скачки явки, в особенности на юге и востоке страны. И это далеко не все признаки массовых нарушений и фальсификаций на этих выборах - самых грязных и бесчестных в истории Украины по признанию почти всех участников процесса и наблюдателей".

В оценке масштабов нарушений российские СМИ оказались более критичными, чем лидер "Батьковщины" Юлия Тимошенко, которая по итогам подсчета более 90% голосов занимает третье место и не выходит во второй тур.

"Самой грязной" кампанию называл Бойко - пророссийский кандидат в президенты Украины занял четвертое место.

Наблюдатели - как украинские, так и наблюдатели от ОБСЕ - по итогам выборов отметили, что они были небезупречными, но количество нарушений было не критичным.

Тезис второй: Донбасс не голосовал, голоса не учтены

Еще в конце 2018 года украинский ЦИК разъяснил, как именно смогут голосовать жители Донецкой и Луганской областей. На неподконтрольных Украине территориях избирательные участки не организовывались, но проживающие в самопровозглашенных ДНР и ЛНР могли проголосовать на территориях, подконтрольных Киеву (при предъявлении паспорта).

Однако в интерпретации российских каналов это звучало так, будто жителям ДНР и ЛНР было чуть не запрещено голосовать, а украинские власти лишили права голоса множество людей.

Первый канал показал предполагаемых жителей Донецка, которые критиковали украинские выборы. "Большинство не хотели бы даже принимать участие в этом фарсе, в этом цирке, в борьбе олигархов. Они хорошо сами за себя борются", - сказал один из них в эфире Первого канала.

"Там фальсификация полнейшая, камер нет, представителей нужных от других городов, стран нет", - вторила ему предполагаемая жительница Донецка.

Первый канал, ссылаясь на власти ДНР, сообщал также, что "украинские силовики, по сути, устроили фильтрацию и не пускали к избирательным участкам тех, кто хотел проголосовать не за Порошенко".

Пятый канал также сообщил, что жители Крыма "демонстративно дистанцируются" от голосования. "Киевские власти рассчитывали, что желающие пересекут границу и примут участие в украинских выборах, но на пограничных пунктах никакого ажиотажа", - говорилось в сюжете.

Тезис третий: Зеленский - это несерьезно

Лидер первого тура 1 апреля оказался на первых полосах многих российских газет. Российские телеканалы демонстрируют скептическое отношение к Зеленскому, но не ругают его так сильно, как Порошенко.

Первый канал отмечает, что "актер и кавээнщик" Зеленский "впервые заговорил по-украински с тех пор, как началась кампания".

"Зеленский не вел предвыборную кампанию. Это самое невероятное, - поражалась ведущая "России 1" Ольга Скабеева. - Единственное, что сделал Зеленский, это перед выборами запустил третий сезон сериала, в котором его герой возвращается из тюрьмы и становится президентом. У него не было вообще никаких политических заявлений".

На Первом канале в передаче "Время покажет" слушали песню из предвыборного турне "Вечернего квартала" (шоу Зеленского) и обсуждали, что, наверное, эта ироничная песня и есть программа кандидата.

Тезис четвертый: Порошенко будет использовать админресурс

Комментаторы на российских телеканалах подчеркивали, что Порошенко во время кампании называл себя главным врагом Кремля.

Кроме того, они намекали, что Порошенко обладает необходимым административным ресурсом, чтобы попасть во второй тур.

"Известно, что электронная система подсчета голосов и доставка оригинальных бюллетеней в счетные комиссии на этих выборах контролируется Службой безопасности Украины, которой поставлена четкая задача - поддержать Порошенко, - говорилось в сюжете НТВ. - Возможно, украинцы никогда не узнают, кто на самом деле должен был пройти во второй тур, если бы не фокусы Порошенко".

В программе "Время покажет" на Первом канале сенатор Анатолий Широков заявил, что "за Порошенко маячит фигура США, которые никогда не отдадут свою сферу влияния на Украине на границе с Россией".

А еще российские телеканалы показывали видео, где внук Порошенко уронил бюллетень и чуть не испортил его.

Тезис пятый: Бойко молодец, Украине нужен пророссийский кандидат

Из всех кандидатов в президенты Украины только Бойко от "Оппозиционной платформы" дал комментарий российским госканалам.

По словам Бойко, он был очень доволен результатами, потому что, "несмотря на беспрецедентное давление на нашу политическую силу, подкуп избирателей, давление на бюджетников" ему удалось достичь "впечатляющих результатов". "Потому что я на первом месте в Донбассе, первое и второе место я делю по всему востоку страны, а это значит, что люди мне поверили", - пояснил он.

НТВ задавалось вопросом, сколько голосов "украли у единственного по-настоящему оппозиционного кандидата" Бойко. Ведущая "России 1" Скабеева предположила, что если бы "дали бы возможность проголосовать Донбассу", то "Бойко обязательно прошел бы во второй тур".

В целом результаты Бойко, который незадолго до выборов приезжал в Москву и встречался с российским премьером Дмитрием Медведевым, российские СМИ уделяли немало внимания. В основном о нем говорили так: он мог бы выйти во второй тур, если бы не "ограничение" на голосование жителей Донбасса, а экзитполы не отразили его реальные результаты, так как жители боялись открыто высказываться в его поддержку.

"Национальный экзитпол" давал Бойко 9,8% голосов избирателей. По итогам обработки 90,08% протоколов Бойко набирал 11,53%.

Ведущий "Время покажет" Анатолий Кузичев говорил, что Бойко получил "фантастические цифры на востоке Украины", в Донецкой и Луганской областях - 36% и 41% голосов. А ведущий той же программы Артем Шейнин называл результаты Бойко "впечатляющими" и делал вывод о том, что результаты голосования за него говорят о востребованности пророссийских сил на Украине.