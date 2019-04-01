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В Турции завершается подсчет голосов после прошедших во всей стране муниципальных выборов. Главные сюрпризы: правящая партия Реджепа Тайипа Эрдогана проиграла в столице Турции Анкаре и ключевом для президента городе - Стамбуле.

Какое значение имеют эти выборы?

Муниципальные выборы раз в пять лет одновременно проходят во всей Турции - в 81 муниципалитете, включая столицу страны Анкару и все крупнейшие города.

С политической точки зрения они важны, так как это - первое массовое волеизъявление граждан после досрочных президентских выборов в июне 2018 года.

Тогда президент Реджеп Эрдоган не только победил, набрав 52,59% голосов, но и обнулил предыдущие сроки и получил расширенные полномочия.

Эрдоган называл голосование 31 марта "решающим для страны" и его Партии справедливости и развития (ПСР) и даже референдумом о доверии к нему.

Основным соперником ПСР стала левоцентристская Республиканская народная партия (РНП).

Что важно знать о результатах выборов?

ПСР контролировала 49 из 81 муниципалитета, сейчас одерживает победу только в 41-м. В общем по стране ее кандидаты набирают около 51% голосов.

Эрдоган даже заявил, что его партия одержала победу, но его сторонники теряют два важнейших города - Анкару и Стамбул, где ПСР была у власти с первой половины 1990-х годов.

Кроме того, партия не сумела победить еще в одном ключевом городе - Измире. В Анкаре победил кандидат от РНП Мансур Яваш, в Стамбуле с небольшим преимуществом лидировал кандидат от РНП Экрем Имамоглу.

"Это абсолютно неожиданный результат, это ниже всех ожиданий Эрдогана и его сторонников", - говорит обозреватель Турецкой службы Би-би-си Ирем Кокер.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Соперники партии Эрдогана подготовились к выборам лучше, говорит обозреватель Би-би-си

Почему партия Эрдогана выступила не так убедительно?

Ирем Кокер характеризует ситуацию в Турции как "не объявленный экономический кризис".

Инфляция в 2019 году составляла около 20%, растет безработица, а вместе с ней - и недовольство властью.

Кроме того, говорит Кокер, РНП подготовилась к выборам значительно лучше. Она создала коалиции и союзы в тех муниципалитетах, где ее позиции не так сильны, и была максимально убедительной в больших городах.

Кокер также говорит, что особенно партии удалась работа с волонтерами, которые обеспечили преимущество в агитации.

Почему для оппозиции так важна победа в Стамбуле?

Агломерация с населением около 17 миллионов человек - финансовый и экономический центр Турции.

Эрдоган сам начинал здесь большую политическую карьеру, победив на выборах мэра в 1994 году.

С тех пор своим девизом он сделал фразу: "Чтобы выиграть Стамбул, нужно выиграть Турцию".

На выборах 2019 года ПСР выдвинула кандидатом в мэры ближайшего соратника Эрдогана, бывшего премьер-министра страны Бинали Йылдырыма.

Сам Эрдоган выступал здесь на многотысячных митингах, где говорил об опасности курдских сепаратистов под демонстрировавшиеся на площадях кадры расстрела мечетей в новозеландском Крайстчерче.

Кроме того, он предлагал превратить в мечеть музей Айя-София - бывший православный Софийский собор, вызвав протесты православных общин.

Но несмотря на эту агрессивную кампанию победу одерживает кандидат от РНП, глава стамбульского района Бейликдюзю.

ПСР объявила, что будет обжаловать этот результат.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption У Эрдогана еще много времени, чтобы перегруппировать силы, отмечает эксперт

Позиции Эрдогана внутри страны теперь ослабнут?

Ирем Кокер говорит, что у Эрдогана есть еще больше четырех лет на посту президента.

"Он должен использовать это время для перегруппировки сил и для укрепления своих позиций", - считает она.

Корреспондент Би-би-си в Стамбуле Марк Лоуэн говорит: "Оппозиция, которую считали ни к чему не способной, наконец, почувствовала, что он [Эрдоган] не всемогущ и его можно победить.

Эти выборы имеют значение для России?

Все основные российско-турецкие проекты продолжают реализовываться.

В январе 2019-го Эрдоган и российский президент Владимир Путин провели трехчасовые переговоры в Москве о ситуации в Сирии, и 30 марта Эрдоган сообщил о готовности начать новую военную операцию сразу после подведения итогов результатов выборов.

Морская часть газопровода "Турецкий поток" проложена в конце 2018 года. Несмотря на протесты США, в марте 2019-го министр обороны Турции Хулуси Акан заявил, что Турция закупит российские ракетные комплексы С-400 до октября.

Ирем Кокер говорит, что это - местные выборы, где международная повестка практически не обсуждается. А дальнейшее развитие событий будет зависеть от состояния экономики. Президент Эрдоган уже пообещал заняться ей в преддверии президентских выборов 2023 года.