Отключения интернета и обыски: как власти подавляют протесты в Ингушетии

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В Ингушетии, где с марта проходили массовые протесты, с вечера вторника нет мобильного интернета, сообщают местные СМИ. Кроме того, местные активисты говорят, что к лидерам ингушской оппозиции в среду утром пришли с обысками.

В частности, глава местного отделения партии "Яблоко" Руслан Муцольгов заявил изданию Znak.com, что обыски проходят у семи человек. Он также утверждает, что уже начались задержания. Официально эта информация не подтверждена.

Кроме того, местные СМИ пишут, что в республике с вечера 2 апреля пропал мобильный интернет. Такое уже случалось в марте, когда очередные массовые протесты в Ингушетии только начинались.

Как выяснила Би-би-си, "Мегафону" было известно о перебоях в работе мобильного интернета во время митингов протестов в марте - но пользователям о них не сообщали. Отключение интернета могло зайти по запросу правоохранительных органов, говорит источник Би-би-си. Новая волна протестов уже привела к отставке главы МВД республики.

Серия протестов в Ингушетии началась после того, как 26 сентября 2018 года Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров подписали соглашение о закреплении границы между регионами. Ингушетия отдала Чечне участок Сунженского района, что вызвало недовольство жителей Ингушетии. Начавшиеся в октябре многотысячные протесты в Магасе продолжались две недели. На прошлой неделе жители республики вновь вышли на улицы.

Отключение интернета

По словам собеседников Би-би-си из числа протестующих, в марте мобильный интернет в Ингушетии не работал три дня, начиная с митинга 26 марта. К первому апреля связь восстановилась.

Осенью во время первых акций протеста в республике также полностью отключилась 3G/4G связь. Операторы "большой тройки" - МТС, "Мегафон" и "Билайн" - тогда отказывались признать возникновение каких-либо технических проблем как в разговоре со СМИ, так и в ответ на жалобы абонентов.

Оказалось, что отсутствие интернета действительно не связано с техническими проблемами. "Коммерсант" и агентство Рейтер в ноябре рассказывали об ответах Роскомнадзора на обращения жителей республики, который жаловались на действия операторов. Из писем следует, что сотовые компании следовали статье 64 российского закона "О связи". Она позволяет отключать сети на основании "мотивированного решения правоохранительных органов".

Источник, знакомый с деталями блокировки сотовой связи во время мартовских митингов, но не уполномоченный рассказывать о них в СМИ, сказал Би-би-си, что и новые отключения связаны с запросом со стороны правоохранительных органов.

Роскомнадзор в письмах абонентам не уточнял, какая именно структура просила о блокировках. Но, как сообщили "Ведомости" в конце марта, житель республики Мурад Хазбиев, недовольный перебоями с интернетом как осенью, так и весной, подал в Магасский районный суд иск к ФСБ и МВД.

Он потребовал признать незаконными действия, приведшие к приостановлению оказания услуг. В качестве третьих лиц в иске фигурируют "Мегафон" и Роскомнадзор.

Операторы мобильной связи мартовские отключения никак не объясняли. Активисты жаловались на то, что во время акций в Магасе, столице Ингушетии, не работал не только мобильный, но и проводной интернет. Директор филиала "Ростелеком" в Ингушетии Башир Хашагульгов, правда, назвал отсутствие проводного интернета последствиями аварии на магистральной линии и сообщил, что работа сети была быстро восстановлена.

Роскомнадзор, отвечая на вопрос Би-би-си о мартовских перебоях с интернетом в республике, заявил, что "не располагает информацией об аварийных ситуациях на сетях связи общего пользования в республике Ингушетия, которые привели к прекращению оказания услуг связи для абонентов региона".

"Иное находится за пределами наших компетенций", - заявили в ведомстве.

Как следует из корпоративной переписки и данных внутреннего портала "Мегафона" (копии есть в распоряжении Би-би-си), специалистам оператора было известно о проблемах. При этом сотрудникам колл-центра, как и в октябре, разослали инструкцию по общению с недовольными абонентами.

Image caption Информация об аварии появилась на внутреннем портале для сотрудников "Мегафона", но сообщать о неполадках абонентам запрещалось

"Коллеги, если обращаются клиенты Ингушетии и жалуются на неработоспособность интернета, ответ [должен быть таким]: Спасибо вам, что сообщили! Трудностей в предоставлении услуг со стороны компании не зафиксировано. Вашу информацию направили профильным специалистам для проверки", - говорится в письме, которое 28 марта получили сотрудники кавказского филиала "Мегафона".

При этом в этот же день на внутреннем портале с информацией для сотрудников была создана страница с заголовком "Открыта авария, влияющая на неработоспособность базовых станций 3/4G в республике Ингушетия".

Пресс-служба оператора отказалась комментировать содержание внутренних документов, а также ситуацию с отключениями интернета в целом.

Представители МТС и "Билайна" также отказались от каких-либо комментариев о ситуации со связью в Ингушетии.

Запрет нового митинга и уголовные дела

Новая волна протестов в Ингушетии началась в связи с планами властей республики изменить местное законодательство таким образом, чтобы вопрос об изменении территории Ингушетии не надо было выносить на референдум.

Новая редакция закона "О референдуме Республики Ингушетия" была принята народным собранием Ингушетии в первом чтении 28 февраля этого года. 28 марта должно было состояться второе чтение. Однако 20 марта глава республики Юнус-Бек Евкуров отозвал документ из парламента, объяснив это тем, что тот "вызвал неоднозначную реакцию в регионе".

Несмотря на этот шаг главы республики, инициативная группа решила все равно созвать митинг 26 марта - и власти согласовали его проведение. На акцию пришло от четырех тысяч (под данным властей) до 30 тысяч человек (оценка организаторов митинга).

После истечения заявленной продолжительности митинга часть его участников отказалась расходиться и объявила акцию бессрочной. При этом к протестам против передачи ингушских земель Чечне добавились требования отставки главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова.

Сотрудники силовых структур несколько раз пытались разогнать стихийную акцию протеста, но каждый раз встречали отпор.

Media playback is unsupported on your device Как разгоняли митинг в Ингушетии

В итоге организаторам митинга удалось уговорить людей разойтись - но только на следующий день и после того, как внушительная толпа манифестантов на несколько часов перекрыла движение по федеральной трассе "Кавказ", соорудив из камней и строительного мусора импровизированную баррикаду.

Следственный комитет Ингушетии возбудил уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам, несколько ингушских активистов сообщили, что им уже пришли повестки о вызове на допрос в качестве свидетелей.

В понедельник, 1 апреля, стало известно, что власти Ингушетии не согласовали проведение следующего митинга, который планировалось провести с 5 по 9 апреля в Магасе. В опубликованном организаторами митинга официальном ответе говорится, что уведомление было подано с нарушением срока - меньше чем за 10 дней до планируемой акции.

Один из организаторов митинга Ахмед Барахоев в видеообращении, опубликованном ингушским телеграм-каналом "ФортангORG", призвал своих сторонников проявить терпение.

"У Ингушского комитета национального единства, Совета Тейпов и старейшин - единство по всем вопросам", - подчеркнул Ахмед Барахоев. Отдельно он обратился к молодежи, призвав ее "не торопиться и прислушиваться к старшим". "Когда нужно будет выйти на митинг, обязательно выйдем. Выставим свои требования и отправим подальше врагов", - уверен Барахоев.

По словам другого участника инициативной группы по организации митинга Бараха Чемурзиева, которого цитирует "МБХ медиа", новое уведомление будет подано на проведение митинга 10 или 11 апреля.

Увольнение главы МВД

С 29 марта в республике начали распространятся слухи о том, что из-за событий в Магасе покинул свой пост глава МВД Ингушетии Дмитрий Кава - телеграм-канал "ФортангORG" писал о том, что генерал-лейтенант написал заявление об отпуске с последующим увольнением.

В понедельник эту информацию подтвердили источники ТАССа и Интерфакса. "Кава подал прошение об отставке на фоне событий в Магасе", - цитирует агентство Интерфакс слова своего источника в силовых структурах Северо-Кавказского федерального округа. По информации агентства ТАСС, причины увольнения Кавы не называются, в данный момент он находится в отпуске.

Один из организаторов митинга на прошлой неделе Магомед Муцольгов убежден, что уход Кавы связан с его отказом применять силу против участников митинга.

Несмотря на эти сообщения, в понедельник на официальном сайте республиканского МВД Дмитрий Кава все еще значился главой министерства.

Тем не менее, по сообщению издания "МК Ставрополь (Кавказ)", еще в субботу временно исполнять обязанности главы МВД поручили заместителю Кавы, начальнику следственного управления МВД Ингушетии Юрию Муравьеву.

Ранее стало известно, что в Ингушетии был расформирован батальон полиции, работавший на митингах в Магасе 26 и 27 марта. По сообщениям разных источников, уволены 17 или 19 полицейских. Также разнятся версии этого решения руководства МВД.

Согласно одной из них, полицейские отказались разгонять митинг. По другой версии (ее приводит "Медиазона" со ссылкой на анонимного сотрудника ППС Ингушетии), местным полицейским наоборот было приказано не вмешиваться в происходящее, однако они по собственной инициативе пытались вытащить из толпы приезжих омоновцев и бойцов СОБРа.