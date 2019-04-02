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Жительница Коннектикута обвинила бывшего вице-президента США Джо Байдена в непристойном поведении. Он потерся о ее нос. Ранее другая женщина заявила, что Байден понюхал ее волосы. При этом Байден - основной кандидат в президенты от демократической партии на выборах 2020 года, до последнего времени он лидировал в рейтингах.

"В этом не было сексуального [подтекста], но он схватил меня за голову. Он положил руку мне на шею и притянул меня к себе, чтобы потереться носами", - так 43-летняя Эми Лаппос из Коннектикута описала события десятилетней давности, когда она вместе с Байденом участвовала в мероприятии по фандрайзингу в Гринвиче, штат Коннектикут.

Лаппос на тот момент работала помощницей конгрессмена-демократа Джима Хаймса, а Байден занимал пост вице-президента США. "Он был вице-президентом, а я никем", - так женщина объяснила, почему не выступила с обвинениями сразу после инцидента.

За последние несколько дней 76-летнему Байдену уже второй раз припоминают случаи неподобающего поведения с женщинами. Бывший сенатор от штата Делавэр и вице-президент в администрации Обамы уже дважды безуспешно пытался баллотироваться в президенты - в 1998 и в 2008 году. В начале 2019 года он наконец оказался фаворитом среди демократов, объявивших об участии в президентской гонке.

Согласно мартовскому исследованию университета Монмута, отдать голос за него готовы 28% зарегистрированных избирателей-демократов. Ближайшего оппонента - сенатора Берни Сандерса, по данным социологов, могут поддержать 25%. Февральский опрос телеканала "Си-эн-эн" показал, что участие Байдена в выборах 2020 года поддерживают 62% сторонников-демократов.

Теперь Байден столкнулся с критикой со стороны как республиканцев, так и однопартийцев. Впрочем, многие отвергают предъявленные ему обвинения в некорректном поведении, а сам бывший вице-президент утверждает, что описываемых женщинами событий не помнит.

С чего все началось?

В пятницу 29 марта издание The Cut опубликовало колонку бывшего члена ассамблеи штата Невада от демократов Люси Флорес. Та рассказала, что, когда она баллотировалась на пост замгубернатора Невады в 2014 году, сотрудники аппарата Байдена предложили ей поддержку со стороны вице-президента на митинге в Лас-Вегасе. Флорес в колонке описала тяжелые будни кандидата и многочисленные поездки в ходе кампании.

"Я была измотанной, времени не хватало, и я решила не мыть голову с утра перед митингом. Я распылила сухой шампунь на волосы и полетела в Лас-Вегас", - рассказала она в колонке. Флорес описала, как шла подготовка к совместному выступлению - в комнате, где собрались спикеры, все "общались, фотографировались и готовились выступать перед сотнями избирателей".

"Незадолго до выступлений нас вывели в сторону сцены, где выстроили в очередь в порядке вступления. Когда я делала глубокие вдохи и готовилась выйти к толпе, я почувствовала две руки на своих плечах. Я оцепенела - "почему вице-президент Соединенных Штатов трогает меня?" Я чувствовала, как он приближается ко мне сзади. Он наклонился сильнее и вдохнул мои волосы", - так Флорес описала "долгий поцелуй" в затылок от Байдена перед митингом.

По ее словам, поведение вице-президента ее шокировало и смутило. "Я думала про себя, что вице-президент нюхает голову, которую я не помыла", - отметила Флорес.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Люси Флорес и Джо Байден на митинге в Лас-Вегасе

Она добавила, что, как молодая латиноамериканка в политике, привыкла чувствовать себя аутсайдером на поле, где "доминируют белые мужчины". И Байден, по ее утверждению, совершил нечто неприемлемое для "второго человека в стране".

"Он коснулся меня интимным способом, дозволенным близким друзьям, семье или романтическим партнерам, - и я чувствовала себя бессильной что-либо с этим сделать", - призналась Флорес. Она также отметила, что не считает поведение Байдена насилием и не видит в нем сексуального подтекста, но тем не менее находит его унизительным и неуважительным.

Флорес объяснила, что решила рассказать о случившемся, поскольку проблема странного поведения Байдена с женщинами не обсуждается в контексте его возможного выдвижения в президенты США. "Я не предполагаю, что Байден нарушил какие-либо законы, но проступки, которые общество считает незначительными (или даже не рассматривает как проступки), часто ощущаются значительными для потерпевшей стороны", - резюмировала Флорес.

Кто еще обвинил главного соперника Трампа в непристойном поведении?

Вслед за ней на неприемлемое поведение Байдена пожаловалась некая женщина из Коннектикута под псевдонимом Элис Пол - так звали американскую суфражистку, боровшейся за избирательные права для женщин.

"Элис Пол" сделала свое заявление в комментарии под постом в группе "Женщина Коннектикута в политике" в "Фейсбуке". В этом посте приводилась ссылка на текст Флорес, который предлагалось обсудить в комментариях.

По словам женщины, "Байден сделал нечто похожее и с ней", когда она работала помощником конгрессмена. "Я очень разочарована тем, что в посте предлагают поделиться мыслями, как будто грубое нарушение мужчиной личных границ женщины обсуждаемо", - отметила она.

В понедельник из публикации газеты Hartford Courant выяснилось, что от некорректного поведения Байдена могла пострадать и жительница Коннектикута Эми Лаппос, которая говорит, что вице-президент в 2009 году притянул ее к себе и потерся об ее нос. Лаппос предложила Байдену выйти из президентской гонки, хотя официально о своем участи в ней он пока не объявлял.

"Если Байден действительно поддерживает женщин и гендерное равенство, пусть он отойдет в сторону и поддержит одну из многих талантливых и квалифицированных женщин-кандидатов, - заявила Лаппос. - Женщины составляют 52 процента населения. Мы не меньшинство, мы большинство. После 45 президентов-мужчин пришло время выбрать женщину".

Как отреагировал Байден? А демократы?

В обоих случаях ни участники митинга в Лас-Вегасе, где Байден предположительно нюхал волосы женщины-кандидата, ни люди, присутствовавшие на ужине в Гринвиче, где вице-президент мог приобнять помощницу конгрессмена, либо не смогли вспомнить никакого странного поведения политика, либо воздержались от комментариев в СМИ.

Так, конгрессмен Хаймс, у которого работала Лаппос, сказал, что впервые узнал о ее обвинениях из публикации газеты и не готов их прокомментировать.

Байдена не в первый раз ловят на странном поведении с женщинами. В американских медиа появлялись подборки фотографий, на которых Байден слишком сильно прижимается к разным женщинам - как будто шепчет им что-то на ухо. Впрочем, никто до сих пор никаких обвинений в непристойном поведении политику не предъявлял.

Сам бывший вице-президент пока успел прокомментировать только заявление Люси Флорес - через пресс-службу он сообщил, что "за многие годы участия предвыборных кампаниях и в общественной жизни" он множество раз жал руки, обнимал, выражал любовь и поддержку.

"И ни разу - никогда - я не считал, что вел себя ненадлежащим образом, - сказал Байден. - Если есть предположения, что вел, я с уважением их выслушаю".

Он также добавил, что те же самые моменты может помнить иначе, но подчеркнул, что сейчас "особое время", когда "женщины чувствуют, что могут и должны рассказать о своем опыте, а мужчины должны обратить на это внимание".

Куда агрессивнее отреагировал пресс-секретарь Байдена Билл Руссо. Он обвинил "правых троллей" из "темных уголков интернета" в том, что те представляют безобидные образы общения Байдена с женщинами в качестве доказательства неуместных прикосновений.

Несколько других кандидатов на выдвижение в президенты от демократической партии поддержали Люси Флорес. "Я думаю, что это говорит о необходимости фундаментального изменения культуры этой страны", - заявил сенатор Берни Сандерс в интервью Face the Nation на CBS и добавил, что у него нет причин не верить Флорес. Она агитировала за сенатора, когда тот выдвигался в президенты в прошлый раз в 2016 году.

Сенатор Элизабет Уоррен, также объявившая об участии в президентской гонке, сказала, что Байден "должен дать ответ". Другая претендентка на выдвижение кандидатом в президенты от демократов, сенатор Эми Клобучар отметила, что в политике "люди поднимают проблемы, и они должны их решать".

Есть ли у Байдена защитники?

Спикер палаты представителей, демократ Нэнси Пелоси заявила, что не считает обвинения в адрес бывшего вице-президента основанием для его выхода из президентской гонки.

Сенатор-демократ Дайэнн Файнстайн в свою очередь отметила, что Байден - "теплый, тактильный человек". Она признала, что бывший вице-президент прикасается к людям, но это "вряд ли имеет сексуальный подтекст". "Что-то новенькое, что люди оскорблены этим. За 25 лет я никогда не видела такого прежде", - добавила сенатор.

Бывшая помощница вице-президента Синтия Хоган сказала New York Times, что Байден "относился [к сотрудникам] с уважением и настаивал, чтобы другие поступали так же".

Правообладатель иллюстрации Alex Wong/Getty Images Image caption Стефани Картер, (в центре) супруга экс-главы Пентагона, ничего неприятного в объятиях Байдена не заметила

А Стефани Картер, жена бывшего министра обороны США Эштон Картер, встала на защиту своего "близкого друга" в своем блоге. Фотография Байдена, держащего ее за плечи во время присяги ее мужа на должность главы Пентагона, также выглядела неоднозначно. Картер однако отметила, что вице-президент мог чувствовать, что она нервничала на мероприятии, и быстро обнял ее.

Нынешний президент США Дональд Трамп еще до выборов попал в еще более громкий скандал. В 2005 году во время съемок программы Access Hollywood он похвастался тем, что "хватает женщин за промежность" - и эта фраза попала на аудиозапись.

"Я сразу целую красоток. С ходу, даже не жду. Когда ты звезда, они позволяют тебе это делать, что угодно позволяют. Хватаю их за промежность. Они позволяют тебе все", - говорил Трамп на записи.

За месяц до выборов 2016 года запись опубликовала газета Washington Post. После этого Трамп извинился за свои слова, но тем не менее потерял часть сторонников даже в Республиканской партии, от которой выдвигался.

В своей книге "Страх" журналист Боб Вудворд рассказывал, что в штабе Трампа после публикации записи рассматривали вариант его выхода из предвыборной гонки. Тем не менее он смог выиграть выборы.