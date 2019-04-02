Правообладатель иллюстрации Google

Соцсеть Google+, на которую крупнейший поисковик возлагал большие, но так и не сбывшиеся надежды, окончательно закрывается во вторник.

Она была запущена в 2011 году в качестве альтернативы уже популярным тогда "Фейсбуку" и "Твиттеру". Это была четвертая по счету попытка Google создать собственную социальную сеть.

Но проекту не суждено было стать популярным, не помогло даже и то, что Google начал продвигать его среди пользователей успешного сервиса YouTube.

К концу 2011 года аналитики уже начали говорить о грядущей неминуемой кончине соцсети. Но Google решил закрыть сервис лишь в 2018 году, когда стало известно об обнаруженной уязвимости системы.

Что из себя представляла соцсеть Google+?

Сервис Google+ начал работу в 2011 году, и поначалу зарегистрироваться в нем можно было только по приглашению. Спустя несколько месяцев соцсеть открылась для всех желающих.

У Google+ были все типичные для соцсетей атрибуты, например, возможность обновлять статус и размещать фотографии в своей ленте.

Правообладатель иллюстрации Google Image caption Google+ мало чем отличалась от других социальных сетей

Компания называла платформу "социальным слоем", интегрировав ее во все сервисы Google.

В соцсети людей можно было объединять в "Круги" и осуществлять видеозвонки благодаря функции "Видеовстречи".

Google поспешила объявить, что в первые недели после запуска в сервисе зарегистрировались миллионы пользователей.

Основная проблема была в том, что соцсетью пользовались крайне мало.

Правообладатель иллюстрации Google Image caption Контакты можно было сортировать в "Круги"

"Я открываю свою новостную ленту, но вижу пустую страницу, на которой ничего не происходит", - написал журналист Forbes Пол Тасси вскоре после начала работы платформы.

"Это огромная пустошь, которая отличается обилием зарегистрированных людей, так и не начавших использовать сервис, потому что они не разобрались в его работе", - написал он.

Что пошло не так?

"Незавидная участь Google+ была предрешена с первого дня, - рассказал консультант по работе с соцсетями Мэтт Наварра. - Проблемы с использованием неудобного и постоянно меняющегося интерфейса, отсутствие полноценности в пользовании платформой и слухи о внутренних противоречиях в команде Google+ о применении проекта повлияли на сервис".

Google+ категорически настаивала на использовании юзерами настоящих имен и блокировала тех, кто прибегал к псевдонимам, ограничивая их доступ к другим сервисам Google, например к электронной почте Gmail.

Удивительно, но под удар попали зарегистрировавшиеся в сервисе бренды и компании, страницы которых удалялись.

Компания затем признала, что это было ошибкой, и в итоге позволила компаниям создавать свои профили в Google+.

Если в "Фейсбуке" ставили "лайки", а в "Твиттере" можно было добавить понравившиеся записи в "избранное", то у Google+ была кнопка с громоздким названием "плюс один".

"Если вам понравилась запись, то поставьте ей плюс один", - не сказал никто никогда в обычной жизни.

Что затем сделала Google?

Для увеличения посещаемости соцсети Google интегрировала ее в другие сервисы, например, в Gmail. А в 2013 году дело дошло и до YouTube.

После этого комментировать видео в YouTube стало возможно лишь при наличии аккаунта в Google+.

Это решение вызвало волну возмущения среди популярных создателей видеоконтента, которые посчитали, что их успех используют для продвижения непопулярной соцсети.

Правообладатель иллюстрации YouTube/Emma Blackery Image caption Песня автора-исполнителя Эммы Блэкери о ее недовольстве Google+ стала вирусной

Чтобы оставить отзыв на приложение в Google Play, также стал необходим аккаунт в Google+.

Внезапно Google+ ожил, поскольку комментарии пользователей в YouTube, "лайки" под видео и рецензии на приложения начали автоматически появляться в лентах пользователей.

Google с гордостью объявил, что число пользователей перевалило за 500 млн, но какой процент из них активно пользовался этим сервисом?

"Я смотрю на страницы членов своей семьи и друзей, которых я пригласил зарегистрироваться, и вижу, что в этом блестящем новом мире Google они либо не живут вовсе, либо появляются лишь изредка, - написал в 2011 году корреспондент Би-би-си Рори Селлан-Джонс. - Основной вопрос в том, захотят ли нынешние 750 млн пользователей "Фейсбука" и 100 млн пользователей "Твиттера" сменить свои соцсети или взять на вооружение еще одну платформу".

Что в итоге сгубило Google+?

В апреле 2014 года основатель Google+ Вик Гундотра покинул компанию, и изменения не заставили себя ждать.

Пользовавшиеся успехом сервисы, в числе которых "Видеовстречи" и "Фото" с Google+ интегрированы не были.

Через некоторое время Google начала отделять Google+ из YouTube и Google Play, вызвав бурную радость у создателей видеоконтента и разработчиков приложений.

В 2015 году Google+ изменилась, сделав основной упор на онлайн-сообществах, но и эта инициатива не вызвала интереса среди пользователей.

В конечном счете, когда стало известно о двух случаях обнаружения уязвимости системы, Google решила закрыть сервис.

В 2018 году компания признала, что из-за программной ошибки информация о почти 52 млн пользователях могла попасть в руки сторонних разработчиков.

Правообладатель иллюстрации Google Cemetary Image caption Надгробные памятники провалившихся сервисов Google

Внезапно Google согласилась, что пользователей ее платформы не так много.

"У пользовательской версии Google+ в настоящий момент отмечается небольшое время использования ресурса и низкий показатель вовлеченности. 90% пользователей Google+ проводят на ресурсе менее пяти секунд", - говорилось в официальном блоге.

В память о закрытии сервиса на сайте Google Cemetery (Кладбище Google), посвященном провалившимся проектам компании, появилась соответствующая запись.

Сайт был создан разработчиком Наимом Нуром, который таким образом хочет воодушевить своих друзей продолжать работать над новыми идеями, даже если они не всегда удачны.