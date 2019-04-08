Обязанность быть красивой: безликая красота и ее жертвы

Правообладатель иллюстрации Shams Jerin Image caption Хабиба Новруз призывает женщин не отказываться от собственной индивидуальности и не бояться не соответствовать ожиданиям окружающих

Женщины ради красоты, которой от них требует общество, зачастую вынуждены идти на жертвы. Нередко в жертву красоте приходится приносить собственную индивидуальность, а вместе с ней - собственные ожидания и мечты, говорит бангладешский фотограф Хабиба Новруз.

29-летняя Хабиба Новруз - автор документального фотопроекта "Скрытые", рассказывающего о бангладешских женщинах, которых общество вынуждает отказываться от собственной индивидуальности ради того, чтобы стать "привлекательной".

Хабиба Новруз решилась взяться за этот проект, имея за плечами шесть лет опыта работы фотографом. По ее словам, вдохновил ее собственный горький опыт.

Женщины на портретах Хабибы Новруз выглядят яркими, но их лица полностью скрыты. Серия портретов рассказывает о потере женщинами внутреннего "я". Эти женщины старались выглядеть красивыми и привлекательными, но им пришлось отказаться от собственной индивидуальности.

Правообладатель иллюстрации Habiba Nowrose

Хабиба, начиная работать над этим фотопроектом, хотела привлечь внимание к проблеме того, на какие огромные компромиссы и жертвы вынуждены идти женщины в Бангладеш для того, чтобы осчастливить окружающих.

"Мы, женщины, вынуждены быть красивыми. Но на пути к этой красоте мы вынуждены отказываться от собственной индивидуальности, желаний и пережитого. Мы становимся анонимами даже для самих себя, и наша сущность остается скрытой", - говорит Хабиба.

Правообладатель иллюстрации HABIBA NOWROSE

"После окончания университета я обнаружила, что у окружающих на мой счет очень много ожиданий. Я должна была выйти замуж, родить ребенка, получить место с хорошей зарплатой. То же самое происходило и с другими знакомыми мне девушками - они были вынуждены отказаться от того, чего сами для себя хотели и о чем мечтали", - рассказывает Хабиба Новруз.

Правообладатель иллюстрации AFP

В первый год работы фотографом Хабиба поняла, что как бы много и старательно она ни работала, этого всегда было недостаточно.

"Если ты женщина и пытаешься показать, что ты из себя представляешь как профессионал, тебе приходиться работать вдвое больше, чем мужчине", - говорит Хабиба.

В итоге Хабиба почувствовала себя в ловушке: "Мне показалось, что я теряю себя как личность. Я начала стараться быть счастливой и честной по отношению к себе".

Правообладатель иллюстрации Habiba Nowrose

Когда Хабиба в 2016 году представила свои фотографии на выставке в Дакке, ее работы привлекли внимание публики. По словам Хабибы, женщины очень хорошо понимают посыл ее работ, тогда как мужчинам-кураторам приходится разъяснять идею этого фотопроекта.

Правообладатель иллюстрации HABIBA NOWROSE

Сама Хабиба объясняет это тем, что женщины в той или иной мере испытали все то, что подтолкнуло ее саму к этому проекту. А мужчины не знают этих переживаний, поэтому им гораздо сложнее понять ее идею.

Правообладатель иллюстрации HABIBA NOWROSE

По словам Хабибы, в Бангладеш женщин-фотографов очень немного, и это тоже часть проблемы. Но ситуация постепенно меняется.

"Может, это не чувствуется во всех профессиональных сферах, но труд женщин-фотографов ценится все больше и больше", - говорит Хабиба.

"Я надеюсь, что женщины в Бангладеш будут такими же сильными, какими они были всегда, и осознают, кто для них друг, а кто враг", - подчеркивает Хабиба Новруз.

Правообладатель иллюстрации HABIBA NOWROSE

Правообладатель иллюстрации AFP

.