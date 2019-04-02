"Активные мероприятия" Путина: фильм-попытка разобраться в политике

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В Европе вышел в прокат документальный фильм "Активные мероприятия", рассказывающий о возможных попытках российских спецслужб повлиять на политические события в других странах. Особое внимания в картине уделено возможным связям Трампа с представителями российского бизнеса и криминальных структур.

Еще до выхода на экраны лента молодого американского режиссера Джека Брайана наделала немало шума. Среди тех, кто дал интервью документалисту, - высокопоставленные сотрудники ЦРУ и ФБР.

Неплохую рекламу "Активным мероприятиям" в своем "Твиттере" сделала и кандидат в президенты США на выборах 2016 года Хиллари Клинтон, назвав фильм "фантастическим обобщением истории про Россию".

При этом, например, никому из официальных представителей Кремля в ленте слова не дают.

"Нам показалось, что у них нет желания честно говорить о том, что произошло. Что они скажут? Что они этого не делали? Это мы уже слышали. И это никак не помогает разобраться в истории", - сказал автор картины Джек Брайан в интервью Русской службе Би-би-си.

Что нового в фильме?

Документалист признает, что отошел от классической модели подачи информации, когда слово дается сначала одной заинтересованной стороне, а затем другой.

"Мы хотели понять, какая цепочка развития событий была наиболее вероятной. Мы хотели разобраться в ситуации и дать зрителям, на наш взгляд, лучшее изложение того, что случилось. А не показывать релятивизм, мол, один говорит одно, а другой другое. Мы изложили сценарий, который кажется нам наиболее вероятным", - отмечает Брайан.

Основной посыл ленты в том, что Трамп и Путин могут быть связаны гораздо сильнее, чем считалось ранее.

"Когда мы начали снимать этот фильм, администрация Трампа говорила, что у них не было никаких контактов с россиянами. Никаких! А теперь мы знаем, что у представителей Трампа было более 100 случаев взаимодействия с россиянами", - отмечает Брайан, но признает, что прямых доказательств сговора между президентом США и Москвой нет.

К похожему выводу пришло и недавно завершившееся расследование спецпрокурора Роберта Мюллера. Согласно его выводам, "связанные с Россией люди" предлагали помощь Трампу.

Как считает команда спецпрокурора, российская "фабрика троллей" бизнесмена Евгения Пригожина (он отрицает причастность к ней) провела кампании в соцсетях с целью посеять рознь в обществе, а военная разведка взломала сервера Демпартии США и помогла распространить электронную переписку руководства штаба Хиллари Клинтон.

Россия все обвинения отвергает.

За два часа в фильме Брайана упоминаются десятки событий. В обилии сюжетных линий довольно быстро можно запутаться.

Активность Трампа во времена конкурса красоты, проводившегося в России, игорный бизнес, спасение обанкротившегося бизнесмена Трампа людьми, которых подозревают с связях с российскими мафиози - все это довольно яркие факты.

Если сложить их вместе, может показаться, что ответ на вопрос "связан ли Трамп с влиятельными фигурами в России" лежит на поверхности.

Но не стоит забывать, что истории, расказанные в фильме Брайана, - лишь штрихи к общей картине, а не доказательств, которые можно использовать в суде.

Это личный взгляд режиссера, который одни могут посчитать убедительным, а другие - тенденциозным.