Часики не тикают. История пары, которая не спешит заводить детей

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Согласно переписи населения 2002 года, количество бездетных женщин в России составляло 5-7%. Речь идет о тех, кто по выходе из репродуктивного возраста не имел детей. Эта доля не менялась с первой переписи населения - 1897 года.

Однако в 2000-х годах показатель стал расти. Согласно оценкам института демографии Высшей школы экономики, в поколениях женщин, которые родились в России после 1979 года, эта доля может составлять 12-14%.

"Сказать, что рост этого показателя связан с бесплодием, нельзя. Оно сейчас лечится и зачастую преодолимо. Речь идет о движении добровольной бездетности - людях, которые сознательно решили не иметь детей", - считает старший научный сотрудник Института демографии ВШЭ Ольга Исупова.

По словам Исуповой, все большему числу людей в России становится непонятно, зачем нужны дети и как их воспитать, зачастую не в самых простых экономических условиях.

В социальных сетях и видеоблогах все чаще стала обсуждаться тема нежелания молодых людей заводить ребенка. Пара, которая решила не заводить детей, рассказала Би-би-си, чем может быть мотивировано это решение.

Алена Королева

Инструктор по йоге, 31 год

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Бабушка с четырех лет мне говорила - не умру, пока ты девочку не родишь. Бабушка до сих пор держится и ждет.

В детстве я с бабушкой не спорила. Я росла в парадигме, в которой не было других вариантов, кроме как в будущем стать матерью.

Пять лет назад, когда мои подруги начали рожать и стали общаться со мной в режиме постоянно требующего внимания, кричащего ребенка на фоне, я начала задумываться, нужно ли это мне.

Правообладатель иллюстрации Alena Koroleva Image caption "Дети в целом не вызывают у меня каких-то эмоций. Я смотрю на них, и у меня нет интереса, желания с ними играть", - говорит Алена

Я могу предположить, что ребенок - это великая радость, когда ты его действительно хочешь. И все трудности в этом случае наверняка отходят на второй план и не пугают. Но у меня, по крайней мере пока, этого желания нет. Мне очень важен мой личный комфорт и моя жизнь, которую я не хочу менять.

Дети в целом не вызывают у меня каких-то эмоций. Я смотрю на них, и у меня нет интереса, желания с ними играть. Когда их оставляют со мной, я впадаю в ступор и не знаю, что с ними делать.

Марина Травкова, семейный психолог

"Родить ребенка и стать полноценной женщиной - между этими фразами точно не стоит знак равенства. К сожалению, криминальная хроника это подтверждает: далеко не все родившие женщины стали полноценными матерями и женщинами. Вы можете не хотеть детей, не иметь их и быть прекрасной женщиной. Материнство - это только одна из женских ролей, которую не обязательно должны хотеть абсолютно все".

Раньше я не обсуждала это со многими людьми. Но совсем недавно, посмотрев интервью Татьяны Лазаревой с певицей Елкой и журналистом Аленой Долецкой и почитав комментарии к этому видео, я, к своему удивлению, поняла, что таких людей, как я, много. Я написала пост в "Фейсбуке" и получила отзывы от женщин, которые тоже не спешат заводить детей.

Конечно, я сталкиваюсь с людьми, которые говорят о том, что "часики тикают". И в целом нам с мужем приходится часто отвечать на бестактные вопросы.

Недавно я устраивалась в фитнес-центр инструктором по йоге. И девушка-администратор, увидев кольцо, спросила: "А что, деток пока нет?"

Во-первых, почему пока? Может быть, никогда не будет.

Во-вторых, почему я вообще должна обсуждать этот вопрос с человеком, которого вижу первый раз в жизни? Я понимаю, что вы любите детей. Но я, например, люблю собак. Я же не спрашиваю: "А что, собаку еще не завели?"

Или недавно мы познакомились с парой. У них есть ребенок, и они, видимо, хотят найти ему друзей и всех спрашивают, есть ли у кого дети. И на наш ответ, что детей у нас нет, они сказали: "Ой, как жалко!" Что это за "жалко"?

Анастасия Красильникова, создательница телеграм-каналов "Вашу мать!" и "Дочь разбойника"

"Желание иметь детей - эта тема, которая почему-то касается всех, хотя это личное дело каждой конкретной пары. Считается, что об этом может спросить кто угодно - от дальнего родственника до рекрутера и совсем незнакомых людей на улицах.

Эти бестактные вопросы настолько распространены в нашем обществе, что их часто получают женщины, которые не могут иметь детей и делают безуспешные попытки, часто стоящие огромных денег и несущие большие риски для здоровья женщины. Представляете, насколько сложно получать такие вопросы, когда у тебя есть сложности с репродуктивным здоровьем.

Вопросы - это еще самая безобидная форма. Часто люди используют утверждения и фразы: "это твое предназначение", "ты должна родить", "ты же женщина, детки - это такое счастье".

Когда мы с Лешей начали встречаться, мы обсуждали, что хотим детей. Леша любит детей, и у него, в отличие от меня, есть с ними контакт.

Когда я поняла, что не готова, у меня было чувство вины перед ним. Одна знакомая мне даже сказала: "Леша так хорошо ладит с детьми, ты обязана родить ему ребенка".

Но после нашего с ним разговора я поняла, что это не так. Он меня поддержал. Сначала спросил: вообще не хочешь иметь детей или именно сейчас? А потом, подумав, ответил, что, даже если этого никогда не случится, то тоже ничего страшного.

Алексей Королев

Детский фотограф, 37 лет

Правообладатель иллюстрации Alena Koroleva

Мне действительно очень легко найти общий язык с детьми. Когда я общаюсь с ребенком, я чувствую, что общаюсь с чем-то настоящим. Со взрослыми всегда присутствуют какие-то социальные маски, а дети живые, настоящие, чудесные.

Портретная съемка ребенка для меня, в отличие от съемки взрослого, гораздо более веселая. Со взрослыми ты просишь что-то сделать, и они тут же это выполняют. С ребенком тебе нужно в игровой форме подойти к задаче, что-то придумать.

Но я понимаю, что одно дело любить детей и с ними играться, фотографировать, а другое дело - воспитание. Это ответственность и решение не одного человека, а семьи.

Анастасия Красильникова

Рождение ребенка - это чудовищно тяжелый опыт и изменение жизни на 360 градусов. Это то, к чему ты оказываешься совершенно не готов, именно потому, что ты живешь в парадигме, где дети - это твое главное предназначение и самое большое счастье. Только родив, ты узнаешь, что это такое на самом деле, и совершенно ошалеваешь от несоответствия реальности и твоих ожиданий.

Несколько раз, когда мамы видели, как я провожу съемку с их детьми, спрашивали - у вас, наверное, свои дети есть. Причем с уверенностью, что я прокачанный отец, раз так хорошо общаюсь с детьми. Когда я отвечал, что нет, то в этот момент каждый раз возникала какая-то неловкость, причем с двух сторон.

Когда я общаюсь с женой моего друга, она периодически спрашивает: "А когда у вас?". Я прямо вижу, что это такой социальный шаблон. Вы - пара, значит должны завести детей. А если вы из шаблона выпадаете, это чаще всего вызывает непонимание и удивление.

Правообладатель иллюстрации Alena Koroleva Image caption Алексей не считает, что без детей жизнь семьи неполноценна

Уже в осознанном возрасте у меня в голове была картинка, что у меня будет жена, трое детей, три собаки и дом, в котором мы все будем жить. Когда Алена рассказала мне, что не готова к рождению ребенка, я задал себе вопрос: "Зачем нам дети?" - и до сих пор не нашел на него ответа. Я понял, что картинка, с которой я жил, на самом деле не моя. А взята из серии "так надо".

Марина Травкова

"Семья сейчас разнообразна. Традиционная семья - мама, папа и ребенок, - является одним и, возможно, даже не самым распространенным вариантом, если посмотреть на Россию. У нас очень много детей воспитываются одним родителем, как правило, матерью. В воспитании детей часто участвует третье поколение. Также у нас появились дети от суррогатных матерей. Есть бездетные семьи.

Семья сегодня - это любой человеческий союз, где есть теплые эмоциональные отношения, совместный быт, финансы, обязательства и ощущение того, что есть мы, а есть все остальные".

Что касается будущего, то я спокойно отношусь к тому, что Алена может не захотеть детей. Наша совместная жизнь уже показала, что все должно происходить в свое время. А если это не происходит - значит, только к лучшему.