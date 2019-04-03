За гомосексуализм в Брунее будут забивать камнями. Там вступили в силу шариатские законы

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В султанате Бруней 3 апреля вступают в силу поправки в законодательство, основанные на правилах шариата. Новые законы предусматривает смертную казнь за супружескую измену или гомосексуальные отношения, отсечение руки за воровство. ООН требует отменить реформы, знаменитости призывают бойкотировать отели брунейских компаний.

Бруней со вступлением в силу новых законов стал первой страной в Юго-восточной Азии, где законы шариата начали действовать на национальном уровне. Наблюдатели говорят, что страна превращается в "азиатскую Саудовскую Аравию".

Первоначально новые законы были приняты еще в 2014 году, но долго не вступали в силу. Их инициатором был султан Брунея Хассанал Болкиах.

Жестокие законы критикуют знаменитости, активисты призывают страны Запада прервать дипломатические связи с султанатом и бойкотировать брунейские компании. Рассказываем, как развивались события.

Камнями или кнутом

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Инициатор новых законов - султан Брунея Хассанал Болкиах, один из богатейших людей мира

По новому законодательству Брунея за измену или гомосексуальные отношения полагается казнь через забивание камнями или кнутом. Воровство наказывается отсечением руки. При этом чтобы обвинить человека в преступлении, достаточно показаний четверых мусульман.

Гомосексуализм и раньше был вне закона в этой преимущественно исламской стране, но нарушение запрета каралось тюремным сроком.

За несколько недель до вступления законодательства в силу в мире началась масштабная кампания протеста, которая продолжается до сих пор.

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"Забивать камнями до смерти за гомосексуальность или измену отвратительно и аморально. Каждый человек на Земле имеет право на уважительное отношение и жизнь без страха", - написал в своем "Твиттере" бывший вице-президент США Джо Байден.

Правозащитная организация "Эмнести интернешнл" требует, чтобы власти султаната немедленно отказались от новых законов, которые правозащитники называют "глубоко порочными".

С призывом остановить вступление законов в силу к Брунею обратились Британия, Австралия, Франция и ООН.

Бойкот знаменитостей, угрозы ООН

Известные западные актеры и музыканты призывают бойкотировать брунейские компании. В конце марта актер Джордж Клуни заявил, что больше не будет останавливаться в отелях, принадлежащих холдингу Dorchester Collection, связанному с государственным инвестиционным агентством султаната.

Клуни уверен, что введение шариатских законов "равноценно нарушению прав человека".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Джордж Клуни наиболее активно протестует против новых законов

"Бруней - это монархия, и, безусловно, никакой бойкот не приведет к изменению этих законов. Но неужели мы будем платить им за то, что они нарушают права человека?" - спрашивает актер.

"Каждый раз, когда мы въезжаем в эти отели, обедаем или встречаемся с кем-то в этих отелях, мы кладем деньги в карман людям, которые хотят забивать до смерти камнями и кнутами собственных граждан", - считает Клуни.

Бойкотировать отели призвал и британский певец Элтон Джон, который уже много лет борется за права ЛГБТ.

getty Султанат Бруней Столица: Бандар-Сери-Бегаван Население423000 человек Площадь: 5765 кв. км.

Языки: Малайский, Английский, Китайский

Национальности: 65% - малайцы; 10% - китайцы

Вероисповедание: 78% -мусульмане; 8% - христиане; 7% - буддисты

Длительность жизни:мужчины - 75 лет, женщины - 79 лет Source: ООН, ЦРУ, Всемирный банк

Исход ЛГБТ

Геи, лесбиянки и трансгендеры начали эмигрировать из страны несколько лет назад, когда о введении шариатского закона только стало известно.

Теперь многие из них боятся за других членов ЛГБТ-сообщества, оставшихся в стране.

"Я знал, что это произойдет, но не думал, что так скоро", - рассказывает агентству гей из Брунея по имени Шахираншариффутдин.

Он добавляет, что для того, чтобы обвинить кого-то в содомии, по законам шариата нужны будут серьезные доказательства, но ЛГБТ-сообщество живет в страхе, ведь каждый его член может оказаться первой жертвой новых законов.

"Я знала, что это произойдет", - говорит Зоуи, женщина-трансгендер, бежавшая из Брунея и теперь ожидающая решения по заявке на убежище в Канаде.

"Наши запасы нефти кончались, а султану нужно было найти способ контролировать экономику после введения новых налогов и уменьшения субсидий", - считает она.

"Страх смерти стал реальным, а моя мечта о том, что семья примет меня таким, какой я есть, так и осталась мечтой", - говорит Хайрул, 19-летний мусульманин-гей из Брунея.

Сдвиг в сторону Китая?

По оценке американского журнала Oil and Gas Journal, Бруней находится на четвертом месте в регионе по запасам нефти. Основную часть добываемых энергоносителей Бруней экспортирует азиатским покупателям.

В нынешнем году китайская Zhejiang Hengyi Group планирует открыть в Брунее НПЗ и нефтехимический комплекс мощностью в 148 тысяч баррелей в день.

"Режим все больше старается легитимизироваться как теократический, и апеллирует к консервативной исламской идеологии. Это происходит на фоне слабеющей экономики и возможного падения доверия к режиму", - говорит Бриджит Уэлш, эксперт по Юго-Восточной Азии из Университета Джона Кэбота.

Потенциально Бруней может окончательно развернуть свою экономику в сторону Китая, если Запад продолжит его критиковать или решит ввести санкции, говорят аналитики. Правозащитники же надеются, что соседи Брунея по региону тоже выразят протест в отношении новых законов. Пока они этого не делали.

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