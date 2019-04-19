Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Активисты заняли мост Ватерлоо в центре Лондона

Лондон скован протестами. Нарядные активисты с гитарами, цветами и скейтбордами уже почти неделю удерживают центральную площадь, мост и главную торговую улицу. Они твердят, что миру грозит климатический апокалипсис, и требуют решительных мер.

Полицейские участки забиты сотнями арестованных, бизнес жалуется мэру на многомиллионные убытки. Наземный транспорт в центре парализован, и протестующие грозят вскоре саботировать подземный и воздушный. Тогда встанет вообще всё.

Жители и правительство не скрывают недоумения: зачем протестовать в Лондоне? Ведь на Великобританию приходится лишь около 1% выбросов углекислого газа, и страна - в лидерах борьбы за чистоту и прохладу воздуха. Германия дымит вдвое интенсивнее, а в США выхлопы в 15 раз больше. Не говоря уже о Китае, на который приходится почти 30% мировых выбросов.

Однако именно в Лондоне собрана ключевая аудитория активистов Extinction Rebellion, "Восстания против вымирания". Она шире и могущественнее городских бизнесменов и даже властей королевства, от которых восставшие требуют ужесточить экологические нормы.

Эта аудитория - лондонский Сити, финансовый центр Европы. И она понемногу начинает прислушиваться.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Протестуют не только в Лондоне - в Риме студенты вышли на улицу под теми же лозунгами

"Политики в Британии или Европе ограничены законами этих стран. С другой стороны, бизнес и особенно финансовые институты трансграничны, они работаю по всему миру. Поэтому деньги, которыми мы управляем из Лондона и инвестируем в другие страны, гораздо эффективнее в борьбе с изменением климата, чем все, на что мы способны на национальном уровне", - сказал Би-би-си Саша Беслик, глава отдела ответственных инвестиций шведского банка Nordea.

По его оценке, 87% всего капитала в мире управляется без учета рисков, возникающих в связи с изменением климата.

Но инвестиции без оглядки на общественное мнение стремительно выходят из моды.

В будущее возьмут не всех

Раньше под давлением активистов банкиры отказывались кредитовать разве что торговцев оружием, диктаторов и табачные компании. Но в последние годы список неэтичного бизнеса пополнился теми, кто эксплуатирует дешевую рабочую силу в бедных странах, отказывается сокращать неравенство среди работников и руководства - как гендерного, так и в оплате труда. Или не борется с изменением климата.

Армия таких разборчивых инвесторов прирастает с каждым днем.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption С захваченного климатическими бунтарями моста открывается прекрасный вид на лондонский Сити

Уже три сотни страховых компаний, пенсионных фондов и других управляющих деньгами на общую сумму более 33 трлн долларов подписались под инициативой Climate Action 100+. Они обязались использовать свое влияние в советах директоров и на собраниях акционеров, чтобы убеждать компании, в акции которых они вкладывают деньги клиентов, менять стратегию на более "чистую".

Ученые, оперирующие данными экспериментов и наблюдений, в один голос говорят об изменении климата на планете и связывают с ним участившиеся природные катастрофы: ураганы, наводнения, лесные пожары.

Однако общественное мнение формируют не только факты, и потому зависящие от настроений электората политики часто не хотят или не могут принимать затратные решения вроде закрытия угольной электростанции или запрета старых дизельных автомобилей.

Другое дело - финансисты. Их интересуют проверенные цифры, а не гипотезы, и они привыкли инвестировать в расчете на дивиденды денежные, а не политические. Если убедить их, что в чистое будущее возьмут не всех, они будут обходить стороной бизнес, не желающий тратиться на борьбу с выбросами.

"Все теперь в курсе, что задача неотложная, и наверное правильно, что центр внимания смещается в сторону бизнеса, поскольку политики похоже пока не горят желанием идти на решительные меры, без которых не достичь целей Парижского климатического соглашения", - говорит Соня Лауд, управляющая из Legal & General Investment Management.

Этот инвестфонд - один из крупнейших в Европе, он вкладывает по всему миру 1,3 трлн долларов денег пенсионных фондов, суверенных стабфондов и частных инвесторов. Часть средств размещена в спецфонде "мира будущего" - Future World index fund, который инвестирует в акции компаний с оглядкой на то, как изменение климата скажется на их бизнесе.

Ежегодно Legal & General Investment Management публикует списки тех, кто не готов к будущему, в котором мир будет сжигать все меньше углеводородов. В прошлом году в него попала крупнейшая российская нефтяная компания "Роснефть".

Media playback is unsupported on your device 12 млн фунтов ущерба и 300 арестованных: прямое включение с экологического протеста

Триллионы на ветер. Вместо нефти

Потенциально место в подобном черном списке чревато падением интереса инвесторов к акциям компании и увеличением стоимости привлечения капитала - акционерного и долгового - для развития бизнеса.

Кредитовать динозавров становится опасно, предупредили на этой неделе главы центральных банков двух ведущих мировых экономик. Они отвечают за финансовую стабильность, и до сих пор редко упоминали изменение климата в числе главных рисков.

Теперь все изменилось. В дни лондонского протеста руководители Банка Англии и Банка Франции в совместной статье призвали банкиров на передовую.

"Мы не можем не обращать внимания на очевидные риски, - написали они. - Изменение климата - глобальная проблема, и она требует глобального подхода. И финансовый сектор должен сыграть тут ключевую роль".

Убытки бизнеса, застрявшего в углеводородном прошлом, - лишь одна из опасностей прогореть на инвестициях. Ураганы, пожары и наводнения, вызванные климатическими изменениями, ставят под угрозу кредитоспособность даже тех заемщиков, которые не имеют непосредственного отношения к выбросам парниковых газов, предупредил недавно крупнейший в мире инвестфонд BlackRock, управляющий чужими деньгами на 6,4 трлн долларов.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Лесные пожары в Калифорнии подрывают экономику самого богатого штата США

BlackRock, который еще год назад экологи критиковали за инертность, заказал масштабное исследование и решил учитывать полученные результаты при принятии решений о том, куда вкладывать доверенные ему триллионы.

К числу потенциальных жертв изменения климата в исследователи отнесли американские города, компании сектора ЖКХ и недвижимости. И в процессе изучения вопроса выяснилось, что инвесторы уже учитывают климатические риски: акции и долг компаний, работающих вдали от районов природных катастроф, торгуются с премией.

Цена вопроса гигантская: оборот одного только рынка муниципального долга в США достигает 4 трлн долларов.

И список потенциальных кандидатов на разорение далеко не ограничивается условным флоридским водоканалом. Благосостояние целых стран может оказаться подорванным, как показало недавнее исследование Международного института прикладного системного анализа.

Ученые установили связь между изменением климата и ростом числа конфликтов, массовой миграцией, в том числе в Европу, и народными восстаниями 2010-2012 годов в Тунисе, Ливии, Йемене и других странах "арабской весны".

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Массовая миграция изменила политический ландшафт Европы

А есть ли глобальное потепление?

Климат постепенно занимает одно из ведущих мест в общественной дискуссии на Западе, и свежие данные синоптиков лишь подогревают интерес к этой теме.

Согласно статистике, последние четыре года в мире были самыми теплыми за всю историю наблюдений с 1880 года. И это давний тренд: из последних 22 лет рекордно жаркими были 20.

И с каждым годом потепление наносит все больший ущерб - как физический, так и финансовый, предупредила Всемирная метеорологическая организация в мартовском отчете. По оценке синоптиков, рекордные выбросы парниковых газов нагрели планету до опасного уровня.

Эти выводы тогда же подтвердило Международное энергетическое агентство (IEA). Оно сообщило , что в прошлом году выбросы не сократились, а увеличились - еще на 1,7%.

Климат перестал быть уделом экологов и прочно занял место в повестке дня экономистов, подтвердил в прошлом году Нобелевский комитет, отметив премией американца Уильяма Нордхауса. Именно он создал модели, которые позволяют в деньгах определить убытки для экономики от выбросов парниковых газов и подсчитать, насколько ухудшится благосостояние людей в результате климатических изменений.

Недостатка в материале для дискуссии о будущем планеты нет. Газеты пестрят статьями про изменение климата. Но как признал недавно один из авторов ведущей деловой газеты Financial Times, их почти никто не читает.

Бунтари из Extinction Rebellion решили расширить аудиторию и вывели дискуссию на улицы. До них дважды это пытались сделать дети, но две демонстрации школьников в центре Лондона породили лишь живое обсуждение проблем воспитания молодежи и посещаемости занятий.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Мартовская демонстрация школьников у Букингемского дворца в Лондоне

Новый "оккупай" обещает затянуться. Активисты грозят создавать неудобства жителям Лондона и туристам все пасхальные выходные, а потом еще и неделю после. Они уверены, что сотни миллионов убытков местного бизнеса и сотни арестованных - это цена, достойная "климатического ЧП".

Полиция разводит руками.

"Нас спрашивают, почему мы не оцепляем, не оттесняем, не пресекаем. Ответ прост: закон не позволяет. Протестующие ведут себя мирно. И хотя их действия приносят неудобства, они воздерживаются от насилия против полицейских, прохожих и друг друга", - объяснила свою пассивность лондонская полиция.