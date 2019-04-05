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Это один из крупнейших в мировой истории финансовых скандалов.

Миллиарды долларов из государственного фонда, предназначенного для помощи малайзийским гражданам, попросту исчезли в недрах глобальной финансовой системы.

Как считает минюст США и следственные органы Малайзии, эти деньги оказались в карманах нескольких влиятельных людей и были потрачены на покупку роскошной недвижимости, картин Ван Гога и Моне, частного авиалайнера и съемки голливудского блокбастера.

Новости о краже средств из фонда 1MDB вызвали резонанс во всем мире. Власти по меньшей мере шести стран распутывают обширную сеть финансовых сделок, которая охватывает швейцарские банки, оффшорные зоны на островах и столицы нескольких стран Юго-Восточной Азии.

Этот скандал даже привел к крушению политической партии, которая правила Малайзией на протяжении всей истории страны с момента обретения ею независимости.

Одному из самых влиятельных банков Уолл-стрит, Goldman Sachs, предъявлены уголовные обвинения в Малайзии. Банк полон решимости защищаться.

Тем временем беглый плейбой, обвиняемый в США и Малайзии, по-прежнему скрывается от правосудия, а его печально известная суперъяхта стоимостью 250 млн долларов арестована властями.

Внимание всего мира приковано к столице Малайзии, Куала-Лумпуру, где бывший премьер-министр и бывший председатель совета фонда 1MDB Наджиб Разак на этой неделе предстал перед судом по первому из нескольких дел, возбужденных против него.

Состав участников скандала с фондом 1MDB рассказывает нам настоящую эпическую историю - здесь и упорные журналисты, которые тщательно отслеживали движение денег, и представители международных элит, которые, возможно, нагрели на фонде руки.

Наджиб Разак

В центре этой истории - бывший премьер-министр Малайзии; в 2009 году этот когда-то неприкосновенный политик основал "смелый и энергичный" государственный фонд с целью содействия экономическому развитию своей страны. Всего девять лет спустя этот фонд стал причиной его отставки и позорного падения созданной им политической династии.

Чтобы понять, кто такой Наджиб Разак, надо обратиться к его семейным корням. Он - старший сын второго премьер-министра Малайзии Абдула Разака, а также племянник третьего. Он - выходец из политической аристократии. Когда Разак стал в 2009 году премьер-министром - как глава партии, в течение полувека занимавшей доминантное положение в политике страны - казалось, что он вступил на заранее предначертанный судьбой путь.

Наджиб - англофил. Он получил образование в престижной частной школе Малверн-Колледж в Англии, а затем поступил в Ноттингемский университет, где изучал экономику отраслевых рынков. Образование и высказывания о важности "умеренного" ислама вывели его в круг западных политиков того времени, таких как Дэвид Кэмерон и Барак Обама.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Когда-то Наджиб и Обама были партнерами по гольфу

Однако с самого начала его премьерства над ним стали сгущаться тучи. Нового премьер-министра преследовали вопросы, связанные со сделкой 2002 года о покупке французских подводных лодок, заключенной, когда он занимал пост министра обороны. Утверждалось, что в рамках этого контракта на сумму 1,2 млрд долларов было выплачено 130 млн долларов "отката". Наджиб всегда отрицал это.

Жестокое убийство монгольской модели, которая работала переводчицей в процессе заключения контракта о продаже субмарин, вызвало дальнейшие вопросы. Французские власти ведут следствие по этому делу, а новое правительство Малайзии недавно возобновило свое расследование. Наджиб утверждает, что никогда не был знаком с этой женщиной.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Дэвид Кэмерон и Наджиб Разак на Даунинг-Стрит, 10 (сегодня оба уже отошли от власти)

Наджиб Разак основал фонд 1MDB в 2009 году, чтобы управлять стратегическими инвестициями богатой природными ресурсами Малайзии. Первые тревожные сигналы прозвучали в 2015 году, когда фонд не смог вовремя выплатить банкам и держателям облигаций проценты по долгу в 11 млрд долларов. Впрочем, к тому времени следователи и журналисты уже давно следили за тем, что происходило в фонде.

В июле 2016 года министерство юстиции США возбудило гражданский иск о хищении более 3,5 млрд долларов. Позднее сумма иска была увеличена до 4,5 млрд долларов.

"Ряд коррумпированных официальных лиц, - заявила тогдашний генеральный прокурор США Лоретта Линч, - относились к этому государственному фонду как к личному банковскому счету".

В иске были поименно перечислены все обвиняемые, но лицо, обозначенное как "малазийское официальное лицо №1" или МО-1, не называлось. МО-1 - позднее правительство Разака подтвердит, что это был именно он, - по утверждению американских прокуроров, получило 681 млн долларов похищенных средств, но потом вернуло большую часть этой суммы.

Малайзийские власти сняли с него все обвинения, пока он находился у власти, но после неожиданного поражения на прошлогодних выборах его положение драматическим образом переменилось.

Полиция обыскала несколько принадлежавших Разаку квартир, где было конфисковано множество предметов роскоши и 28,6 млн долларов наличными. В настоящее время против него выдвинуты обвинения по 42 эпизодам, включая коррупцию, отмывание денег и злоупотребление полномочиями.

Разак не признает вины ни по одному из этих обвинений и настаивает на своей невиновности, в том числе с помощью баллады в стиле соул, которую он выпустил за несколько недель до суда.

Росма Мансор

Расточительность жены Наджиба Разака Росмы Мансор сравнивали с поведением Имельды Маркос и Марии-Антуанетты. После того как ее муж потерял власть, 67-летней Мансор были предъявлены официальные обвинения в отмывании денег и уклонении от налогов. Она не признает вины.

Любовь Мансор к роскоши вызывает насмешки у малайзийцев. Её обвиняют в том, что она полностью утратила представление о жизни обычных людей, которым трудно свести концы с концами.

В 2018 году полиция провела в принадлежащих Мансор домах и квартирах обыски, которые широко освещали СМИ. В социальных сетях бурно обсуждали опубликованные фотографии магазинных тележек - в них было 500 дорогих сумочек, несколько сотен часов и 12 тысяч ювелирных изделий на общую сумму около 270 млн долларов. Это подтвердило подозрения малайзийцев в том, что их первое семейство живет, мягко говоря, не по средствам.

Росма Мансор и её образ жизни, а также ее широко известная любовь к сумкам Birkin фирмы Hermes, оживленно обсуждаются в социальных сетях, как и ее появления в зале суда.

"Она не делает грубых заявлений, но и не ведет себя особенно дружелюбно или оживленно. Она производит впечатление довольно властной женщины, - говорит корреспондент агентства Рейтер в Малайзии Розанна Латифф. - В те дни, когда Росму Мансор вызывают на допрос, все интересуются ее нарядами и сумочками".

Махатхир Мохамад

Это история уникального возвращения в политику: в возрасте 93 лет Махатхир Мохамад, занимавший пост премьер-министра Малайзии с 1981 по 2003 годы, снова стал главой правительства.

Его возвращение в политику было мотивировано единственным желанием - сместить Наджиба Разака, своего бывшего протеже.

"Я прошу у всех прощения: я был тем, кто вознес его наверх. Это было самой большой ошибкой моей жизни. Я хочу исправить эту ошибку", - говорил Махатир в своих выступлениях в ходе предвыборной кампании в начале мая 2018 года, после того как он перешел на сторону оппозиции, чтобы бороться с Наджибом.

Спустя несколько дней Махатир, поразив весь мир, нанес поражение своей бывшей партии, которая правила Малайзией более полувека.

Возвращение Махатира произвело благоприятное впечатление на граждан, многие из которых поддерживают усилия нового правительства по привлечению к ответственности тех, кто, как утверждается, расхитил фонд 1MDB. Но наблюдатели отмечают, что этот политик-долгожитель не только привел в своё время Наджиба к власти - его и самого во время долгого пребывания на посту главы правительства обвиняли в авторитаризме.

Джо Лоу

Китайско-малазийский финансист родом с острова Пенанг Лоу Таек Джо, более известный под именем Джо Лоу, является, по мнению малазийских и американских следователей, одним из главных вдохновителей и организаторов аферы с фондом 1MDB.

Хотя он никогда не занимал никакого официального поста в фонде, он, как считается, играл решающую роль в его деятельности. Именно его связи и деловая хватка привели его к успеху, пишут журналисты Брэдли Хоуп и Том Райт в своей нашумевшей книге 2018 года "Кит за миллиард долларов", в которой рассказывается о том, чем занимался Джо Лоу.

"Джо Лоу является самой интересной личностью в деле 1MDB - это загадочный цемонимейстер, - говорит Брэди Хоуп. - Довольно быстро стало ясно, что он и есть звено, соединившее всех остальных участников этого дела, и единственный человек, которому было известно всё об этой многомиллиардной афёре".

Американские прокуроры утверждают, что Джо Лоу пользовался своими обширными и весомыми политическими связями, чтобы добиваться контрактов для фонда. При этом он выплатил нескольких сотен миллионов долларов взяток. По их мнению, миллиарды долларов были отмыты через финансовую систему США и потрачены на приобретение самой дорогой в мире недвижимости, произведений искусства, и финансирование голливудских фильмов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Печально известная яхта Equanimity обошлась Джону Лоу в 250 млн долларов

Джо Лоу имел репутацию человека, не чуждого удовольствиям. Роскошные вечеринки и дружба с членами арабских королевских семей, а также с другими знаменитостями, помогли ему быстро подняться к вершине. В 2012 году на вечеринке в Лас-Вегасе ему преподнесли огромный торт, из которого появилась поп-певица Бритни Спирс.

Журналисты делают предположение в своей книге, что в какой-то момент Джо Лоу располагал такими суммами наличности, которых не было ни у кого в мире.

Но падение правительства Наджиба Разака ударило и по Лоу. Против него были выдвинуты уголовные обвинения, и сейчас он объявлен в розыск в нескольких странах. Его местонахождение неизвестно, но он регулярно публикует на своем официальном сайте заявления о своей невиновности. Адвокаты Лоу утверждают, что он не может рассчитывать на справедливый суд в Малайзии.

"Джо Лоу - одержимый человек, но при этом он одновременно ужасно неряшливый и дотошный. Он лихорадочно строил финансовую империю из денег, которые ему не принадлежали, и в конце концов эта схема оказалась нежизнеспособной и тупиковой", - говорит Хоуп.

Тимоти Лейсснер

Этот лощеный немецкий банкир представлял один из самых влиятельных в мире банков - Goldman Sachs - в то время, когда этот банк расширял своё присутствие в Азии.

В период после финансового кризиса 2008 года деятельность Тимоти Лейсснера в странах Юго-Восточной Азии и, в частности, в Малайзии, принесли банку значительные доходы, а сам он занял должность главы компании в регионе.

Но самый жирный куш ожидал его после того, как он познакомился с Джо Лоу.

До этого банк Goldman Sachs отказывался иметь дело с Джо Лоу, после того как эксперты по проверке надежности клиентов высказали опасения по поводу происхождения его активов.

Однако, как следует из текста обвинения американской стороны, Лейссер и другой банкир Goldman Sachs Роджер Нг воспользовались связями Лоу для заключения новых контрактов для банка.

Банк, как утверждается, заработал комиссию в размере 600 млн долларов за организацию и предоставление гарантий по трем продажам бондов с целью привлечения 6,5 млрд долларов для фонда 1MDB в 2012 и 2013 годах.

Тимоти Лейсснер признал себя виновным по обвинениям в сговоре с целью отмывания денег и нарушении антикоррупционных законов путем дачи взяток иностранным чиновникам, предъявленным ему в США.

Малайзия выдвинула собственные обвинения против Лейсснера, Роджера Нг и самого банка Goldman Sachs. Роджер Нг, уволившийся из банка в 2014 году, отвергает все обвинения в свой адрес.

Банк Goldman Sachs также отвергает все обвинения, считает их неуместными и обещает "решительно оспорить их в суде". Банк стремится доказать, что Тимоти Лейсснер, который был отстранен от исполнения обязанностей в 2016 году, действовал по собственной инициативе. При этом Goldman Sachs извинился за его поведение.

Однако правительство Малайзии отвергло эти извинения и призвало банк выплатить 7,5 млрд долларов в качестве компенсации.

Звезды

Этот финансовый скандал затронул не только влиятельных политиков и финансистов; беглый бизнесмен Джо Лоу очень часто проводил время в компании самых известных голливудских знаменитостей. Никто из них ни в чем не обвиняется, но факт их знакомства с Джо Лоу широко комментируют в прессе.

Фильм с Леонардо ДиКаприо

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Лауреат премии "Оскар" Леонардо Ди Каприо сыграл главную роль в фильме 2013 года "Волк с Уолл-стрит", одним из продюсеров которого был Риза Азиз - сын Росмы Мансор и пасынок Наджиба Разака. Режиссером фильма был Мартин Скорсезе, а темой его стала жадность и коррупция. Фильм принес Ди Каприо престижную награду "Золотой Глобус", а в своем выступлении на церемонии награждения он благодарил Азиза и Лоу.

Американские следователи считают, что при финансировании этого фильма использовались похищенные средства фонда 1MDB; кинокомпания Red Granite, которая финансировала фильм, заключила с федеральными властями США внесудебное соглашение по поданному ими гражданскому иску.

Компания отрицает, что совершала какие-либо неправомочные действия. Леонардо Ди Каприо обещал помощь в расследовании этого дела и передал судебным властям полотно Пикассо, предположительно подаренное ему Джо Лоу.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В 2014 году Джо Лоу появился на вручении премии "Грэмми" в компании Дина и Киз

Амбициозный музыкальный продюсер и его жена-суперзвезда когда-то входили в круг ближайших друзей Джо Лоу и часто фотографировались среди участников его шумных вечеринок. Дин выступал на том самом дне рождения Джо Лоу, когда из торта появилась Бритни Спирс.

Этот музыкант, как считается, познакомил Джо Лоу с миром торговли искусством, и Лоу воспользовался новыми связями при покупке рисунка Ван Гога и двух полотен Моне на деньги фонда.

Знакомство с Пэрис Хилтон

Эта светская львица и наследница гостиничного бизнеса, как сообщается, познакомилась с Джо Лоу в 2009 году. Их часто видели вдвоем на фотографиях папарацци и селфи, на вечеринках по всему миру - в казино Лас-Вегаса, на лыжных склонах Уистлера и на курорте Сен-Тропе.

Отношения с Мирандой Керр и Элвой Хсиао

Что общего между собой имеют австралийская супермодель и тайваньская певица? У обеих были отношения с Джо Лоу.

После ряда экстравагантных свиданий, включая круиз вокруг Европы в течение 10 дней на борту роскошной яхты, Джо Лоу осыпал Миранду Керр, одну из самых высокооплачиваемых моделей мира, невероятными подарками. Он подарил ей прозрачный рояль из акрила стоимостью около 1 млн долларов, ожерелье из 11-каратных бриллиантов и серьги к нему.

Керр впоследствии пришлось передать эти драгоценности стоимостью в миллионы долларов американским прокурорам.

Джо Лоу также привозил тайваньскую певицу Эдву Хсяо в Дубай, где они обедали на частном пляже, как пишут журналисты в книге "Кит за миллиард долларов".

Репортеры

Дело фонда 1MDB никогда не выплыло бы на свет, если бы не неустанная работа журналистов, которые в течение многих лет занимались расследованием этой истории, публикуя одну сенсацию за другой и привлекая внимание властей к деятельности фонда.

Клэр Рюкасл-Браун, The Sarawak Report

Более 10 лет назад эта британская журналистка малайзийского происхождения начала заниматься расследованием дел членов правящей элиты Малайзии. Она работала на кухне, уложив детей спать. Её сайт под названием The Sarawak Report первоначально занимался аферами в одном штате страны. Но когда одна из первых сделок фонда 1MDB была заключена в штате Саравак, это привлекло её внимание к организации, которая показалась ей "крайне сомнительной".

В конце 2013 года она получила сведения о том, что пасынок Наджиба стал продюсером фильма "Волк с Уолл-стрит".

"Именно тогда я стала копать, - рассказывает она. - Просто потому, что невозможно было отказаться от этой явно значительной истории".

Следуя за денежными потоками, она стала публиковать одну сенсацию за другой. Ее сайт привлек миллионы читателей в Малайзии, где средства массовой информации либо не хотели, либо не могли об этом писать.

В начале 2015 года Рюкасл-Браун получила сокровище в виде более чем 200 тысяч документов от швейцарского активиста Ксавье Юсто. На основании этой информации она выдвинула поразительное обвинение: она утверждала, что 700 млн долларов поступили прямо на банковский счет компании, контролируемой Джо Лоу, в рамках договоренности с фондом 1MDB.

Спустя несколько месяцев она опубликовала под заголовком "Сенсационные открытия" данные, из которых следовало, что почти 700 млн долларов поступили на счета премьер-министра в 2013 году.

Малазийские власти заблокировали сайт и выдали ордер на её арест.

"Я получала информацию от людей со всего мира. Моей обязанностью было ее проверять, если была возможность, - рассказывает она. - На пике всего этого появились люди, которые преследовали меня в Лондоне, фотографировали меня… Мне пришлось обратиться в полицию".

Том Райт и Брэдли Хоуп, The Wall Street Journal

Их книга 2018 года "Кит за миллиард долларов" подробно описывает похождения Джо Лоу; сразу после выхода она стала бестселлером в Малайзии.

Но Том Райт и Брэди Хоуп расследовали дело фонда 1MDB в течение многих лет на страницах газеты Wall Street Journal.

"Новостные сообщения обычно не превышают двух тысяч слов, и нам казалось, что мы убираем слишком много интересных подробностей этой саги, - рассказывает Хоуп. - Мы знали, что читателям газеты было трудно уследить за скандалом, а за всем этим скрывалась еще более живописная история о самом Джо Лоу".

По его словам, книга способствовала пониманию того, насколько вредным этот скандал оказался для Малайзии.

"Там было слишком много шума и дезинформации, - говорит он. - Изложенные нами в книге факты ясно показали, что история с госфондом 1MDB превратиламь в самый громкий финансовый скандал в мире. Наша книга показывает его в хронологическом развитии, и многие граждане Малайзии впервые осознали важность этой темы".

Вполне возможно, что эта книга также увеличила давление на правоохранительные органы, которые пытались разыскать Джо Лоу (к тому времени он был объявлен в розыск в нескольких странах).

"Читатели посылают нам письма, а политики - премьер-министр Махатир Мохамад и министр финансов Лим Гуан Энг - даже ссылались на нашу книгу при объяснении вопросов, окружающих фонд, - говорит Хоуп. - Книга начинает свой путь по миру и люди, которые никогда не слышали о фонде 1MDB, пишут, что они ей зачитываются".

The Edge Malaysia

Если вы читали только малайзийские газеты и смотрели только местные телеканалы в разгар скандала в 2015 году, вы подумали бы, что в стране всё обстоит прекрасно. Местные журналисты и редакторы быстро поняли, что сообщения о скандале с суверенным фондом чреваты последствиями и могут поставить под угрозу их государственные лицензии.

Но среди них были и те, кто упорствовал и заплатил за это цену. К их числу относится медиагруппа The Edge Media Group.

Газеты группы публиковали расследования деятельности фонда. Лицензии этих газет были приостановлены властями по обвинению в "публикации информации, которая может повлиять на общественный порядок."

"Это ничто иное, как намерение закрыть нас с целью заставить замолчать", - говорил тогдашний издатель холдинга Хо Кай Тат.

Тони Пуа

Движущей силой в расследовании деятельности фонда 1MDB стал законодатель Тони Пуа, который, будучи в оппозиции правительству Наджиба Разака, постоянно поднимал в парламенте вопросы о работе фонда.

Сейчас его партия пришла к власти, но Тони Пуа по-прежнему безудержно критикует бывшего премьер-министра.

"Конечным виновником является Наджиб Разак. Когда его заявления вызывают путаницу, я выступаю с разъяснениями", - сказал он в беседе с Би-би-си во время своего визита в Сингапур.

Сейчас Пуа стал стал политическим секретарем министра финансов Малайзии, который возглавляет расследование. Тони Пуа говорит, что его цель - устранить ущерб, причиненный экономике страны.

"Финансовый скандал отошел в прошлое, и сейчас больше нет таких махинаций, сейчас речь идет о процессе очистки, - говорит он. - Нам нужно обеспечить рост экономики, а для этого нужно закрыть эту главу со скандалом вокруг фонда 1MDB".

Этот яркий политик родом из штата Джохор часто выступает на YouTube с рассказами о скандале.

"Я знаю все факты и говорю о них, - говорит он. - Я получаю информацию из документов и других источников, складываю их в одну картину и рассказываю о том, что происходит на самом деле".

Но, по его словам, суды над Наджибом - это только начало, и судебные процессы могут продолжаться долгие годы.

"Эта головоломка почти решена, но есть несколько недостающих элементов. И я считаю, что суд над Наджибом Разаком раскроет некоторые из них".

После нескольких задержек, первый процесс над Наджибом Разаком начался 3 апреля. Уже объявлены даты рассмотрения двух последующих дел.

Если бывшего премьера признают виновным во множестве преступлений, в которых он обвиняется, он может провести несколько десятков лет в тюрьме.

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