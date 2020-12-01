"Само искусство". Умерла Ирина Антонова, полвека возглавлявшая музей имени Пушкина

Артем Кречетников, Алексей Ильин

Би-би-си

Автор фото, Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Скончавшаяся в возрасте 98 лет директор музея имени Пушкина в Москве Ирина Антонова была уникальной личностью, и, вероятно, заслуживала места в Книге рекордов Гиннеса. Она 52 года бессменно возглавляла один из крупнейших художественных музеев в мире, а проработала в нем и вовсе три четверти века.

"Ирина Антонова - сама культура", - сказал ее хороший знакомый, режиссер и художник Резо Габриадзе.

Анонова - доктор искусствоведения, член нескольких российских и иностранных академий, знаток живописи и скульптуры с мировым именем, выдающийся организатор культурных обменов между странами.

Главной областью ее научных интересов было итальянское Возрождение, а самым любимым живописным полотном - "Офицер и смеющаяся девушка" Вермеера из нью-йоркского музея Фрика.

Московский Музей зарубежного искусства был создан в 1912 году профессором МГУ Иваном Цветаевым (отцом знаменитой поэтессы) и меценатом Юрием Нечаевым-Мальцевым и торжественно открыт в 1912 году Николаем II.

После революции слово "зарубежного" в названии заменили на "изобразительного", а в 1937 году присвоили музею имя Пушкина, который в нем не бывал, и бывать не мог.

Он всегда являлся очагом относительного свободомыслия и открытости. Даже в 1936 году, в перерыве между выставками проектов Дворца Советов и панорамы "Штурм Перекопа", в здании на Волхонке состоялась выставка Рембрандта.

Ирина Антонова пришла в Музей имени Пушкина на должность научного сотрудника в 1945 году - и место работы ни разу не меняла. В 1961 году она возглавила музей.

При ней там прошли масштабные выставки Модильяни, Тернера, Пикассо, Дали, Шагала, Кандинского, Караваджо, Матисса, Моне, "Футуризм. Радикальная революция", "Сокровища гробницы Тутанхамона", "1000 лет золота инков".

Благодаря международным связям и высокой репутации Антоновой в Музее имени Пушкина выставлялись "Мона Лиза", кроме Москвы побывавшая лишь в Вашингтоне и Токио, и крайне редко выдаваемые за границу шедевры из итальянских галерей: "Дама с единорогом" Рафаэля, "Антея" Пармиджанино, "Портрет неизвестного с серыми глазами" Тициана.

Марина Свидерская, искусствовед, бывший сотрудник ГМИИ имени А.С.Пушкина

Ирина Александровна была по натуре строителем; человеком, способным создавать новое и очень активно относиться к своей специальности. Она стала директором [ГМИИ имени Пушкина] в феврале 1961 года, и с тех пор это был именно ее музей, она говорила что музей - это ее дом. Она была таким же создателем образа музея, как и [основатель музея Иван] Цветаев, который его замыслил. До последней минуты она его созидала и превратила его в классического музей западного искусства. Она была и строителем музея в буквальном смысле. Когда я поступила в музей в 1960 году в качестве сотрудника, у него элементарно текла крыша, и на посту директора Ирина Александровна сразу же начала приводить все в порядок и реставрировать.

В личной беседе Ирина Александровна говорила мне, что не совсем удовлетворена своей профессией, потому что не очень видны ее результаты. Она говорила, что предпочла бы быть строителем: построить что-то нужное и важное, потом переехать на новое место и снова строить. Вот она и строила. Только ее усилиями вокруг музея существует уже целый комплекс зданий, ему принадлежащих. Все это стоило больших нервов, нужно было беседовать с правящими кругами на самом высоком уровне. Она добилась создания того самого "музейского городка", к которому стремился Цветаев.

Она была личностью международного масштаба. Именно ее усилиями музей стал международным явлением, его деятельность вышла за границы нашей страны. Именно она организовала такие грандиозные мероприятия, как выставки "Москва - Париж" и "Москва - Берлин". А то, как она добилась экспонирования "Джоконды" Леонардо да Винчи - это вообще была авантюра. После ряда зарубежных выставок "Мона Лиза" должна была проделать путь из Японии через Россию, и Ирина Александровна совершила невероятное - она добилась того, что картина совершила остановку на пути в Лувр и стала гостьей нашей страны. Это стало личным событием каждого, кто сумел побывать в это время в музее.

Я помню, что когда в последний раз была с ней в Париже в 2015 году, мы шли по улице, она показывала на здания и говорила: "Вот здесь я была, когда была комиссаром такой-то выставки, а там жила, когда была комиссаром такой-то". Объем этих выставок, где она была руководителем, даже не поддается исчислению. Это была такая работа в течение более полувека, ежедневный кропотливый труд, это была жизнь, отданная людям.

"Окном в запрещенный окружающий мир был для нас музей Пушкина, - вспоминал редактор перестроечного "Огонька" Виталий Коротич. - Он накормил нас информацией и выставками, которые сюда пробивались с огромным трудом".

"Роль музея имени Пушкина в понятии всечеловечности, скреплении понятием всечеловечности России и всего остального мира - это роль великая. Это действительно было окно в Европу, в современное искусство", - говорил Евгений Евтушенко.

С 1981 года по инициативе Антоновой и великого пианиста Святослава Рихтера в музее ежегодно проводятся музыкальные "Декабрьские вечера", которые после кончины Рихтера были названы его именем.

Нина Геташвили, декан факультета искусствоведения российской академии живописи, ваяния и зодчества им Глазунова; почетный член российской академии художеств

Мне 70 лет и училась я в университете, где вела курс по музееведению Ирина Александровна в то время. Ну 50 лет назад. Для меня главный урок - это отважность существования в любых контекстах, это "ориентация на свой собственный свет", как она говорила, и вера в себя.

Все ярчайшие какие-то впечатления с Пушкинским музеем связанны с присутствием - абсолютно при любом контексте выставочном - Ирины Александровны Антоновой. Это абсолютное внимание к изобразительному ряду, к умению (нет, это не быть и казаться, это совершенно другое), а быть в такой ипостаси вне возраста, вне контекста, создавая свой собственный.

Антонова - это прежде всего профессионал. Даже когда в музее есть один шедевр - это хороший музей. И вот [Антоновой удалось] показать, что пушкинский музей способен быть на уровне музеев высочайшего уровня, постепенно практически внедриться в музейный менталитет общемирового контекста.

Плюс еще давайте обратим внимание на абсолютное доверие к ней этого мирового сообщества, поистине высокого уважения, абсолютного респекта, вот оммаж когда говорят. Поэтому были и возможны эти замечательные выставки. Поэтому она могла открывать целые пласты западной культуры для российского зрителя, а для западного зрителя открывать пласты сокровища русской культуры (не смотря на то, что это музей западного и восточного искусства).

Когда с открытием границ и появлением интернета Музей имени Пушкина утратил прежнюю уникальную роль, директор решила не замыкаться в рамках классики.

"На выставку Диора приехали девочки 18, 19, 22 лет. Они идут смотреть платьица красивые, но они открывают для себя музей. Они начинают видеть и что-то другое, хотя бы узнают об этом, хотя бы информацию получают", - говорила она в одном из интервью.

Но в целом на современные художественные тенденции Ирина Антонова смотрела с пессимизмом.

"Кончилось создание прекрасного - разве вы не замечаете? Возникло антиискусство. Любой дурак может привезти на выставку хоть кучку дерьма и положить перед картиной великого мастера - вот, мол, какой он смелый. Но мы предпочитаем убрать за ним", - заявила она в 2018 году.

В 2013 году Антонова заняла специально созданную для нее почетную должность президента Музея имени Пушкина.

Ее уход с поста директора сопровождался конфликтом. Антонова предложила создать в Москве новый музей западного искусства, фактически музей импрессионизма, куда ГМИИ и петербургский Эрмитаж передали бы соответствующую часть своих собраний, оставив у себя произведения более ранних периодов. Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский не согласился, правительство встало на его сторону.

Признанием вклада Антоновой в культуру стали орден "За заслуги перед Отечеством" всех четырех степеней, орден Почетного легиона, орден "За заслуги перед Итальянской Республикой" и японский Орден Восходящего солнца.

По словам Геташвили, Антонова до конца жизни не пропускала какие-то знаковые концерты, другие выставки, все культурные события. "Театр Вахтангова, большой театр, это все было ее повседневная жизнь До последнего времени она участвовала и в научных событиях (конференциях, симпозиумах). То есть это не просто было представительство, она делала эти доклады, писала тексты", - отметила она.