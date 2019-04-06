"Витаминные капельницы" в школах и парихмахерских. Почему они опасны?

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Внутривенные "витаминные" капельницы становятся популярными в Азии и других частях света. Клиенты щедро платят за выбор "коктейлей" - но каковы риски этой процедуры? И вобще - есть ли от нее польза?

В феврале этого года 51-летнюю жительницу китайской провинции Хунань медики чудом спасли от смерти. Она сама поставила себе капельницу, смешав 20 разных фруктовых и овощных соков, в надежде, что витамины попадут прямо в кровь и оздоровят организм. Результат - сепсис и множественный отказ органов: пострадали печень, почки, сердце и легкие.

Из дома она была доставлена в реанимацию, где пробыла пять дней. Потребовался диализ и несколько курсов антибиотиков, чтобы женщина начала поправляться.

Конечно, это крайний пример медицинского невежества. Но на экстремальную любительницу соков явно повлияла мода на витаминные и "оздоравливающие" капельницы, которые сейчас широко предлагаются не только в клиниках, но и в не имеющих медицинской лицензии салонах красоты и парикмахерских, и выполняются зачастую совершенно не обученным персоналом.

В рекламе витаминных капельниц утверждается, что они дают заряд бодрости, укрепляют иммунитет, улучшают внешний вид кожи, лечат похмелье, сжигают жир, избавляют от джетлага и излечивают тысячу других болезней.

В США можно даже заказать услугу вытрезвления на дом - к вам подъедет автобус, в котором всем участникам гулянки одновременно поставят капельницы с препаратом быстрого действия (вероятно, эта картина напоминает кадры из фильма Кристофера Нолана "Начало").

Цена "волшебной" капельницы может варьироваться от 100 до 3000 фунтов ($130-4000), как в одной из лондонских клиник.

Знаменитости вносят свою лепту в кампанию за внутривенные вливания - актриса Майли Сайрус, певица Кара Делевинь и модель Крисси Тейген позировали с катетером в руке и выкладывали эти фото в соцсетях.

"Такое лечение становится всё более популярным. особенно в случаях, когда надо быстро восстановить энергию или избавиться от похмелья - но данных о доказанном (полезном) эффекте вливаний нет. и они потенциально опасны", - говорит Марсела Фьюса из Британской ассоциации диетологов.

Главная угроза - инфекция.

"Каждый раз, когда вы вводите что-либо в свой организм внутривенно, вы рискуете подхватить заражение через то место. где игла вошла в кровоток", - говорит диетврач Софи Медлин, коорая раньше работала в больнице и специализировалась на внутривенном питании больных.

"В медицинском учреждении никогда не станут ставить капельницу просто так, без крайней необходимости. - говорит она. - Медицинское обоснование для того, чтобы вводить питательные вещества внутривенно, может быть только одно - если пищеварительная система челвоека не работает. Других причин для столь высокорискованной процедуры нет".

Как правило, в медучреждении перед тем, как ставить пациенту капельницу с чем-нибудь, проверяют историю болезни. Введение витаминов может нанести удар по работе печени и почек, поэтому проводить такие процедуры без предварительной проверки функции печени и почек запрещено британским Национальным институтом клинической практики (NICE).

"Но в большинстве тех клиник, которые я видела и где проводят "витаминные" капельницы, таких предварительных проверок не деляют", - утверждает Медлин.

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Коктейль "Школьный"

Содержимое капельниц в разных городах и странах разное. В Тайбэе клиент выбирает из целого меню, какой витамин он хочет ввести сегодня. В Дели предлагаются наборы препаратов "Базовый", "Жажда", "Пробуждение" и "Просветление". Есть даже "коктейль" под названием "Магическая Маркл". В Лондоне, наряду с детоксом и "капельницами красоты", одно заведение предлагает внутривенные улучшатели настроения.

Китайские старшеклассники в провинции Хубэй, готовясь к судьбоносным вступительным экаменам в университет, подкрепляли мозг витаминными капельницами в школьном медпункте. Они сфотографировались, снимок разошелся по соцсетям, и в медпункт хлынули новые желающие. Администрация школы поддержала учеников и заявила, что они добровольно принимают аминокислоты.

Когда мест в медпункте не осталось, учащиеся поставили стойки прямо в классе возле парт и продолжали учиться под капельницей.

Всё это поражает врача Софи Медлин: "Ставить капельницу вне стен хорошо оборудованного, чистого медицинского учреждения, где осуществляется контроль за санитарными нормами, категорически запрещено".

И зачем рисковать заражением крови, если желудок человека прекрасно абсорбирует нужные нам витамины и минералы?

Для большинства людей здоровая сбалансированная диета (и в некоторых случаях витаминные добавки перорально) достаточна для обеспечения организма всем необходимым. утверждает Марсела Фьюса.

"Через капельницы люди - возможно, сами того не зная - могут получить слишком большую дозу питательных веществ. которые вызовут осложнения - особенно его эти вливания регулярны и если в анамнезе есть какие-то болезни (или человек не всё знает о своем здоровье)", - предупреждает представитель Британской ассоциации диетологов.

Кому необходимы витаминные добавки?

Группы риска. подверженные авитаминозу:

Все беременные и кормящие женщины должны принимать витамин D;

Женщинам, которые пытаются зачать ребенка, и беременным в первые 12 недель рекомендуется принимать фолиевую кислоту - это уменьшает риск формирования дефектов нервной трубки у ребенка;

Людям 65 лет и старше нужен дополнительный витамин D;

Людям со смуглой кожей и тем, кто живет в областях, где мало солнца (или редко выходит на улицу), тоже нужен витамин D;

Всем детям в возрасте от 6 месяцев до 5 лет надо принимать добавки с витаминами A, C и D;

В зависимости от вашего индивидуального заболевания врач может рекомендовать специфические добавки;

Если вы не входите ни в одну из вышеуказанных групп, но покупаете мульвитамины и добавки, вполне вероятно, вы тратите деньги на ветер, поскольку необходимую дозу витаминов уже получаете с ежедневной пищей.

Источник: Национальная служба здравоохранения Британии

Представитель департамента питания Всемирной организации здравоохранения Лиза Роджерс считает неуемную страсть современных людей к поглощению витаминов излишней.

"Они думают, это улучшит их жизнь, даст преимущества. Но витамины нужны человеку лишь в крохотных количествах, и дополнительно принимать их имеет смысл, только если наблюдается дефицит определенного витамина".

Принудительное введение витаминов в вену через капельницу несет в себе и высокий риск передозировки, говорит Софи Медлин. "Капельница - это форсированное введение витаминов в кровоток. Если бы они поступили в желудок, вероятно, пищеварительная система отбросила бы 90% и усвоила бы только то, что нужно организму. Реальная польза от таких капельниц минимальна, если вообще есть, а риски значительно перевешивают выгоды".

И даже когда осложнений от внутривенных "витаминизирующих" процедур нет, единственный их результат - очень дорогая моча. "Это в буквальном смысле деньги, смытые в унитаз", - говорит Медлин.