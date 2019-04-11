Хроника "брексита" от референдума до наших дней. Три года метаний

Правообладатель иллюстрации SOPA Images Image caption "Брексит значит брексит". Эту фразу премьер-министр Британии Тереза Мэй повторяла много месяцев, никак не объясняя, что она имеет в виду. Потом выяснилось, что она и сама не знала

Сага о "брексите" длится уже так давно, и в ее сюжете случилось столько поворотов, что многие, вероятно, уже с трудом вспоминают, с чего все началось. В помощь желающим вспомнить - хроника "брексита" от референдума и до наших дней.

Отношения между Британией и Евросоюзом всегда были сложными, а последняя, острая фаза началась, конечно, не с референдума 2016 года, а как минимум на два года раньше, с выборов в Европарламент в 2014 году.

Но список всех важных событий в бурных отношениях Лондона и континентального союза оказался бы слишком длинным. Поэтому для простоты начнем его все же с референдума 2016-го года.

Референдум о членстве Британии в ЕС. Неожиданно для всех противники ЕС побеждают: 51,9% против 48,1%. Лондон, Шотландия и Северная Ирландия в большинстве голосуют за то, чтобы остаться в ЕС, остальная Англия и Уэльс - за то, чтобы уйти.

Премьер-министр и лидер Консервативной партии Дэвид Кэмерон, проигравший референдум, объявляет об отставке.

Тереза Мэй избрана новым лидером Консервативной партии.

Тереза Мэй назначена премьер-министром.

Тереза Мэй выступает с программной речью (т.н. "речь в Ланкастер-хауз"): Британия выйдет из единого рынка ЕС, но хочет заключить "масштабный, смелый, амбициозный" договор о свободной торговле. Сторонники ЕС возмущены планами порвать с единым рынком. Евросоюз впоследствии отвергнет эти планы Мэй: сначала - договор о разводе, а уж потом - переговоры о дальнейших отношениях.

Тереза Мэй отправляет в Брюссель официальное уведомление о выходе Британии из ЕС. Начинается отсчёт двух лет до выхода (по статье 50 Лиссабонского договора).

Тереза Мэй неожиданно объявляет внеочередные выборы, надеясь укрепить большинство тори в Палате общин и получить от народа мандат на ее вариант "брексита".

Специальный саммит ЕС утверждает общую позицию Евросоюза на переговорах с Британией.

Проходят внеочередные выборы Палаты общин, задуманные Мэй как ее первый большой успех на посту лидера партии и правительства. Тори теряют абсолютное большинство.

Начинаются переговоры между делегациями Британии и ЕС - через год после референдума и почти через три месяца после подачи уведомления о выходе.

Европейская комиссия публикует проект соглашения о выходе Британии. В нем уже есть положение о том, что Северная Ирландия может остаться в таможенном пространстве ЕС - положение, из-за которого позже Палата общин трижды отвергнет соглашение.

На многочасовом совещании правительства в загородной резиденции Чекерс Тереза Мэй продавливает "план Чекерс", предусматривающий тесную интеграцию с ЕС после выхода. Этот план, рассоривший Мэй с радикальными брекситерами в ее правительстве, Евросоюз тоже в общем и целом забракует.

В знак протеста против "плана Чекерс" уходят в отставку министр по делам "брексита" Дэвид Дэвис и его заместитель Стив Бейкер.

В знак протеста против "плана Чекерс" уходит в отставку министр иностранных дел Борис Джонсон.

ЕС на неформальном саммите в Зальцбурге отвергает "план Чекерс". Лидеры ЕС говорят, что Британия опять пытается "выбрать, что повкуснее" из единого рынка ЕС, а этого делать нельзя: либо страна полностью состоит в едином рынке и гарантирует свободу передвижения товаров, услуг, капитала и людей, либо полностью из него выходит, и тогда уже вольна ограничивать иммиграцию, как хочет Британия.

Саммит ЕС, на котором предполагалось утвердить соглашение о выходе Британии. Но соглашение не готово.

В Лондоне проходит огромное шествие против "брексита". По разным оценкам, на него собрались от 250 тысяч до 750 тысяч человек.

Уходит в отставку заместитель министра транспорта, брат Бориса Джонсона Джо Джонсон. В отличие от брата, Джо протестует против угрозы "беспорядочного брексита" и призывает провести второй референдум.

Официально завершаются переговоры по соглашению о выходе Британии из ЕС. Проект соглашения готов.

Уходит в отставку уже второй министр по делам "брексита" - Доминик Рааб. Он недоволен проектом соглашения о выходе Британии. Одновременно и по той же причине в отставку подают член команды Рааба Суэлла Браверман и министр труда и пенсий Эстер Маквей.

Лидеры ЕС на специальном саммите утверждают проект соглашения и прилагаемой к нему декларации о будущих отношениях с Британией.

Тереза Мэй отменяет голосование в Палате общин по проекту соглашения из-за явного отсутствия шансов на успех. Большинство депутатов яростно критикует "ирландский бэкстоп" - положение, согласно которому либо Северная Ирландия, либо вся Британия могут остаться в таможенном союзе с ЕС.

Депутаты от Консервативной партии голосуют о доверии Мэй. Мэй побеждает и остается лидером партии и премьером, но обещает уйти до выборов 2022 года.

Палата общин отвергает проект соглашения с ЕС с рекордным счетом голосов: 432-202.

Палата общин по инициативе оппозиционной Лейбористской партии пытается голосованием отправить Мэй в отставку. Попытка провалена: 325 депутатов - за Мэй, и она остается премьером.

Палата общин голосует по семи поправкам, связанным с соглашением о выходе, но оказывается способна одобрить лишь поручение премьер-министру добиться от Евросоюза новой формулировки "ирландского страховочного варианта". ЕС твердо отвечает, что пересматривать соглашение не будет.

Восемь лейбористов и трое консерваторов, противников "брексита", выходят из своих фракций в Палате общин, создают Независимую группу и обещают создать новую партию.

В Брюсселе встречей Мэй и главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера завершаются новые переговоры Британии и ЕС. ЕС, как и обещал, соглашение пересматривать не стал, но согласился письменно заверить, что не намерен пользоваться ловушкой "ирландского страховочного варианта".

Палата общин итогами переговоров не впечатлена и во второй раз с разгромным счетом голосов - 391 против 242 - отвергает проект соглашения о выходе из ЕС.

Палата общин принимает юридически необязывающее, но политически важное постановление, запрещающее выход Британии из ЕС без соглашения.

Палата общин принимает юридически необязывающее, но политически важное постановление-поручение правительству просить ЕС об отсрочке "брексита".

Тереза Мэй просит ЕС перенести "брексит" с 29 марта на 30 июня 2019 года.

ЕС решает дать Британии отсрочку до 22 мая при условии, что ее парламент примет соглашение о выходе до 12 апреля.

В Лондоне проходит еще одно гигантское шествие против "брексита" - по разным оценкам, на него пришли от 300 тысяч до миллиона участников.

Провальная попытка Палаты общин самостоятельно найти вариант действий в отношении брексита. Ни одно из восьми предложений - от "жесткого брексита" до его отмены - не набирает большинства.

Тереза Мэй, пытаясь уговорить своих оппонентов-депутатов из собственной Консервативной партии обещает им, что скоро уйдет в отставку - но только если парламент все-таки примет соглашение о выходе из Евросоюза.

В день, когда должен был состояться выход Британии из Евросоюза, Палата общин в третий раз отвергает проект соглашения с ЕС при соотношении голосов 344-286. ЕС назначает экстренный саммит на 10 апреля.

Вторая провальная попытка Палаты общин самостоятельно найти вариант действий в отношении брексита. Ни одно из четырех предложений не набирает большинства.

После многочасового экстренного заседания правительства Тереза Мэй объявляет, что будет просить ЕС еще об одной, короткой отсрочке.

Тереза Мэй снова просит Евросоюз о том, в чем он ей уже один раз отказал: об отсрочке "брексита" до 30 июня.

Европейский союз на экстренном саммите решает дать Британии "гибкую отсрочку" до 31 октября 2019 года. "Гибкость" выражается в том, что Британия может выйти из ЕС до этого срока, если ее парламент все-таки ратифицирует соглашение о выходе.