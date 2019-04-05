Курт умер, да здравствует гранж!

Правообладатель иллюстрации Getty Images

25 лет назад не стало лидера группы Nirvana Курта Кобейна, вошедшего не только в энциклопедию рока, но и в учебники моды как воплощение гранжа - стиля, который за последние четверть века успел укорениться в мейнстриме. Что в нем особенного и почему мы должны быть благодарны Курту не только за музыку?

Отзвучал последний аккорд, и лидер "Нирваны" закуривает в конце песни во время акустической сессии MTV Unplugged: на нем джинсы-бойфренды, белая майка с застиранным рисунком, распахнутая рубашка неопределяемого цвета, а сверху расстегнутый, видавший виды кардиган, будто снятый с плеча профессора литературы.

Как знать, сложись его жизнь чуть иначе, будь он чуть менее ранимым, чуть более толстокожим, он действительно мог бы стать не трубадуром, а учителем или ученым-философом.

Все, что он говорил в своих немногочисленных интервью, резонирует с днем сегодняшним как нельзя лучше: "Не верьте всему, что пишется", "Я совершенно определенно гей по духу" (отвечая на вопрос, не гей ли он?), "Я всегда старался оставаться наивным оптимистом"...

Кто еще в начале 1990-х мог вложить в свой альбом Incesticide следующее заявление: "Если кто-нибудь из вас хоть в какой-то мере ненавидит геев, людей с другим цветом кожи или женщин, пожалуйста, сделайте нам одно одолжение: оставьте нас в покое к чертям собачьим! Не приходите на наши выступления и не покупайте наши пластинки".

Правообладатель иллюстрации Getty Images

"Я много лет пиджак ношу..."

Весь облик Курта будто заявляет миру: я никому не угрожаю и никого (кроме себя, возможно) не обижу, я принимаю всех; примите и вы меня таким, каков я есть.

Это и есть эталон гранжа - эдакий профессор, только не у доски с формулой E=mc^2, а у костра с бардовской песней под гитару с перегрузом. Как пел Окуджава задолго до Кобейна: "Я много лет пиджак ношу, давно потерся и не нов он…"

Курт именно так и одевался, даже став известным и финансово состоятельным, - не как рок-звезда, а как аспирант-философ - в одёванное кем-то другим и найденное в магазинах секонд-хэнда, на блошиных рынках и барахолках.

Был ли имидж Кобейна сконструированным или же он действительно не обращал внимания на то, во что одет? Те, кто знал его близко, говорили, что ему было небезразлично, как он выглядит; неслучайно в ранние годы "Нирваны" Кобейн, как говорят, ходил по улицам с гитарой в руках, чтобы сразу было понятно, что он - музыкант.

Кто-то из критиков как-то сказал, что грязные патлы Курта - это просто-напросто результат его лени. Но, вполне возможно, что немытые волосы служили ему той же защитой на сцене, какой служат кепи или черные очки+шапка условному рэперу?

Что наверняка можно утверждать, так это то, что физическая привлекательность Курта, его правильные черты лица, спокойный взгляд светлых глаз, искренняя улыбка, безусловно, сыграли роль в том, что именно он стал иконой гранжа - стиля, который многие называют протестом против моды в принципе.

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Но изначальный смысл гранжа в том виде, в котором он был присущ Курту, это не отрицание чего бы то ни было - это просто "не мода". Это то, что вы надеваете, не смотрясь в зеркало, когда собираетесь весь день пролежать на диване с книжкой у телевизора. Что-то свободное, не сковывающее ни тело, ни дух.

Конечно, не он первый это придумал: это был сознательный антипотребительский подход музыкантов инди-рока из штата Вашингтон - выходить на сцену в том, в чем сидел дома в кресле.

Но Курт, пожалуй, одним из первых, задолго до гендерно нетральных настроений и термина "унисекс", стал пополнять свой гардероб не только за счет мужских, но и женских вещей, и делал это не как кроссдрессер, а как истинный феминист, и, возможно, отчасти в качестве противопоставления мужской брутальности.

Правообладатель иллюстрации Getty/AleksandarGeorgiev

Ушли на базу гранжа

Если разобрать на составляющие весь образ Курта, то мы увидим, что всё это вошло теперь в модный мейнстрим, и стало чуть ли не базой любого современного гардероба.

Взять хотя бы то самое выступление в студии MTV Unplugged. Что на нем было надето?

Белесо-голубые джинсы. Лидера "Нирваны" вообще трудно представить себе в чем-то другом, не в джинсах. "Гранжевые" джинсы должны быть обязательно протертые, с дырками, неровно оборванной кромкой штанины, и именно этот стиль мы массово носим вот уже лет десять.

Белая майка с выцветшим принтом. Лучше, если на майке есть какое-нибудь вызывающее или ироничное высказывание. Впрочем, цвет майки может меняться. Она может быть черной и даже красной. Вспомним на Курте красную майку с принтом банки пива Olympia Beer, произведенного в американском городе Олимпия, где были написаны все лучшие песни "Нирваны".

Фланелевая рубашка. Обычно она надевается поверх майки для создания многослойности, которую экспроприировали в массовом порядке городские хипстеры. Рубашка может быть не обязательно клетчатой, главное, чтобы на пуговицах. Что-то вроде пижамной куртки с веселым рисунком.

Кардиган, надетый поверх рубашки, и можно даже не новый, с провисшими локтями и вытянутыми пуговичными дырками.

Правообладатель иллюстрации Getty/S_Chum

Конверсы или просто кеды. Жена Кобейна Кортни Лав рассказывала, что Курт занашивал свои кеды (часто раскрашенные им самим) до того состояния, когда их уже невозможно было носить.

Добавим сюда еще свитшот или толстовку. Этот предмет гардероба может быть надет самостоятельно или поверх рубашки - как это было у Курта на фестивале в Рединге в 1992 году, когда его вывезли на сцену сидящим в кресле-каталке в парике и больничном халате. Модницы сегодня надевают свитшот поверх платья или в противовес летящей романтической юбке - чтобы "утяжелить" образ.

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Все это теперь, включая и другие атрибуты гранжа - массивные ботинки типа мартенсов или тимберлендов - с успехом носится не только представителями поколения X (то есть ровесниками и первыми поклонниками "Нирваны"), но и всеми прочими - без учета пола, цвета кожи, сексуальной принадлежности и политических воззрений.