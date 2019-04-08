Расследование. Популярное среди детей и подростков приложение TikTok не может защитить пользователей от харассмента
Популярное среди детей и подростков приложение по обработке музыкальных видео длиной до 15 секунд TikTok не может защитить своих пользователей от негативных, оскорбительных комментариев или сообщений сексуального характера. Это выявило расследование Би-би-си.
Сотни комментариев сексуального характера встречаются в приложении даже под видео девятилетних детей.
Правила TikTok запрещают использование сексуализированной лексики в адрес несовершеннолетних.
И компания удаляет большинство подобных реплик, после того, как на них жалуются пользователи. Однако большинство подписчиков, которые публиковали подобные сообщения, остается на платформе.
Представители компании говорят, что защита детей - это задача всей отрасли, а содействие безопасной и позитивной среде онлайн остаётся главным приоритетом.
Политика TikTok запрещает пользователям использовать сообщения для харассмента несовершеннолетних пользователей, а также требует предупреждать правоохранительные органы о случаях сексуальной эксплуатации детей.
Серьёзная проблема?
TikTok стал очень популярным среди подростков.
Соцсеть позволяет публиковать короткие видеоролики с липсинком - художественным открыванием рта под песню - и танцевать под свои любимые хиты, снимать короткие комедийные ролики или участвовать в челленджах.
У компании более 800 миллионов активных пользователей по всему миру, приложение доступно на 75 языках, в том числе и на русском.
Комнада BBC Trending обнаружила сотни комментариев сексуального характера за несколько месяцев и пожаловалась, используя для этого стандартный интерфейс соцсети.
Хотя большинство подобных комментариев было удалено в течение суток после жалоб, TikTok всё же не удалось удалить ряд сообщений, которые явно не подходили для детей.
Более того, подавляющее большинство аккаунтов, с которых отправлялись подобные сообщения, все еще были активны в сети.
Обидчиков не наказывают?
Би-би-си также удалось идентифицировать ряд пользователей, которые многократно обращались к девушкам-подросткам в интернете с просьбой разместить откровенно сексуальные видео.
"Эти люди используют платформу, чтобы получить доступ к маленьким детям", - говорит уполномоченная по правам детей Англии Энн Лонгфилд.
В то время как многие пользователи прячутся за анонимными профилями, другие - часто взрослые мужчины - предположительно используют настоящие имена и фото, загружая собственные видео в приложение.
И хотя расследование Би-би-си было сосредоточено на комментариях сексуального характера, нашлись случаи, когда детям отправляли угрожающие или насильственные сообщения. Все свидетельства есть в распоряжении команды расследователей.
История Криса
У Криса есть 10-летний сын, который зарегистрировался на TikTok в январе без ведома родителей.
В один прекрасный день на телефон мальчика начали приходить сообщения с ругательством и угрозами. "Я знаю, кто ты, и я приду и заберу тебя", - приводит пример таких посланий отец.
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Отправителем был взрослый мужчина. Несмотря на то, что в этих комментариях не было никакого сексуального содержания, Крис задаётся вопросом: "Если бы мой сын вступил в переписку, что было бы дальше"?
С тех пор он удалил приложение из телефона своего сына и сообщил об инциденте в школу, где учится мальчик.
"Это отвратительно. На TikTok лежит ответственность, и если люди заходят туда и видят подобные сообщения, им следует как минимум связаться с полицией", - уверен родитель.
Чувствуете ли вы себя в безопасности?
Эмили Стирс и Лорен Кернс - пятнадцатилетние энтузиастки онлайн-видео из графства Нортгемптоншир. Вместе они ведут канал TikTok с более чем миллионом подписчиков.
"Люди "стучатся" к нам и просят наши фото... Это очень странно", - говорит Лорен.
Они говорят, что большинство сообщений, которые они получают от своих поклонников в интернете, невинны, однако среди сотен комментариев, размещённых под их записями, Би-би-си обнаружила сообщения сексуального характера.
В рамках расследования BBC News сообщила об одном из них в TikTok, но через сутки компания не смогла удалить комментарий и заблокировать пользователя, который его опубликовал.
"Это немного беспокоит меня", - говорит отец Эмили Марк. - "Они должны иметь возможность блокировать их".
Слишком маленькие для TikTok?
В начале этого года компания TikTok была оштрафована на 5,7 млн долларов (4,3 млн фунтов) в США после того, как было установлено, что программа незаконно собирала личную информацию детей младше 13 лет, которые использовали приложение.
Случай показал, как легко детям было присоединиться к TikTok, несмотря на пользовательские соглашения компании, согласно которым 13 лет - минимальный возраст пользователя платформы.
Теперь TikTok просит пользователей из США подтвердить их возраст, отправив данные из своего удостоверения личности.
В ходе расследования Би-би-си наткнулась на несколько учётных записей детей до 13 лет. Некоторым из них сейчас всего девять.
Но TikTok не планирует начинать проверку возраста пользователей за пределами США.
В Великобритании бюро омбудсмена по информационной безопасности сообщило Би-би-си, что наблюдает за соцсетью, но не предоставило подробностей.
В Индии суд штата Тамилнад в среду потребовал от правительства запретить TikTok из-за опасений по поводу распространения порнографии.
"Нам нужно иметь надёжные инструменты для проверки возраста пользователей", - говорит председатель комитета Палаты общин по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту Дэмиан Коллинз в беседе с Би-би-си.
"Возрастные ограничения не имеют смысла, если у нас нет возможности проверять возраст на практике. Мы обсуждали регулирование контента с рядом различных социальных сетей и, безусловно, будем внимательно следить за тем, что происходит в TikTok", - добавляет парламентарий.
Что говорит TikTok?
TikTok отклонил запрос Би-би-си на интервью.
В своем заявлении компания уверяет: "Мы стремимся постоянно совершенствовать существующие меры защиты пользователей и вводить дополнительную модерацию, поскольку мы заботимся о наших юзерах".
TikTok говорит, что для удаления контента используется сочетание модерации человеком и роботом. Компания отказалась сообщить, сколько модераторов у нее работает.
Уполномоченная по правам детей в Англии Энн Лонгфилд сказала Би-би-си, что будет добиваться встречи с руководством TikTok для обсуждения результатов расследования BBC News. Она уверена, что родители должны играть ключевую роль в обеспечении безопасности своих детей в интернете.
"Будьте активны, жалуйтесь на опасный контент компании и требуйте от неё действий", - советует Энн Лонгфилд.
TikTok покоряет Россию
Представители TikTok не ответили на запрос Русской службы Би-би-си Ньюз о количестве подписчиков в России и их демографии.
Аналитические сервисы UBS и Mediascope в декабре оценивали аудиторию приложения в стране в 1,5 миллиона пользователей в месяц.
В российском AppStore приложение занимает третье место в категории "Фото и видео", в то время как в Google Play этот апп занимает 12-е место среди популярнейших бесплатных приложений.
Кроме того, по данным тех же UBS и Mediascope, в России TikTok находится в топе онлайн-сервисов, в которых пользователи проводят больше всего времени.
Однако скорость модерации русскоязычного сегмента соцсети - как и в Британии - вызывает у юзеров вопросы.
Например, в феврале видео с избиением 16-летней школьницы из Екатеринбурга выложили в Tik Tok, где оно провисело несколько часов и успело распространиться по другим соцсетям, пока его не заблокировали.
В том же феврале "Ведомости" сообщили, что российский соцсетевой гигант VK запускает свой ответ на TikTok, и это будет отдельное приложение, интегрированной с соцсетью.
Запуск нового аппа планируется к лету этого года. Название сервиса пока неизвестно. По данным газеты, в приложении будут функции различных челленджей и батлов, а также липсинк - всё это уже популярно среди влогеров.
Запущенная в сентябре 2016 года китайским стартапом ByteDance соцсеть TikTok стала ведущей видеоплатформой для коротких видео в КНР и стремительно завоевала остальной мир.
Доступность колоссального песенного каталога для пользователей соцсети объясняется просто: ByteDance ещё в 2016 году приобрела за 800 млн долларов музыкальный сервис Musical.ly, который объединила с TikTok и тем самым получила доступ к каталогам крупнейших студий звукозаписей в мире.
Bloomberg называл ByteDance "самым дорогим стартапом в мире" и оценил её в 75 млрд долларов.