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Популярное среди детей и подростков приложение по обработке музыкальных видео длиной до 15 секунд TikTok не может защитить своих пользователей от негативных, оскорбительных комментариев или сообщений сексуального характера. Это выявило расследование Би-би-си.

Сотни комментариев сексуального характера встречаются в приложении даже под видео девятилетних детей.

Правила TikTok запрещают использование сексуализированной лексики в адрес несовершеннолетних.

И компания удаляет большинство подобных реплик, после того, как на них жалуются пользователи. Однако большинство подписчиков, которые публиковали подобные сообщения, остается на платформе.

Image caption BBC News обнаружила сотни комментариев сексуального характера: "Я хочу пошалить с... ", "я разрешу тебе смотреть, как я ..."

Представители компании говорят, что защита детей - это задача всей отрасли, а содействие безопасной и позитивной среде онлайн остаётся главным приоритетом.

Политика TikTok запрещает пользователям использовать сообщения для харассмента несовершеннолетних пользователей, а также требует предупреждать правоохранительные органы о случаях сексуальной эксплуатации детей.

Серьёзная проблема?

TikTok стал очень популярным среди подростков.

Соцсеть позволяет публиковать короткие видеоролики с липсинком - художественным открыванием рта под песню - и танцевать под свои любимые хиты, снимать короткие комедийные ролики или участвовать в челленджах.

У компании более 800 миллионов активных пользователей по всему миру, приложение доступно на 75 языках, в том числе и на русском.

Комнада BBC Trending обнаружила сотни комментариев сексуального характера за несколько месяцев и пожаловалась, используя для этого стандартный интерфейс соцсети.

Правообладатель иллюстрации TikTok Image caption В сообщениях предлагают поиграть, лечь в постель или просят показать постель

Хотя большинство подобных комментариев было удалено в течение суток после жалоб, TikTok всё же не удалось удалить ряд сообщений, которые явно не подходили для детей.

Правообладатель иллюстрации TikTok Image caption Некоторые фразы: "Одолжи мне, я заплачу сотню за час", "можно тебя или... взять на прокат"

Более того, подавляющее большинство аккаунтов, с которых отправлялись подобные сообщения, все еще были активны в сети.

Обидчиков не наказывают?

Би-би-си также удалось идентифицировать ряд пользователей, которые многократно обращались к девушкам-подросткам в интернете с просьбой разместить откровенно сексуальные видео.

"Эти люди используют платформу, чтобы получить доступ к маленьким детям", - говорит уполномоченная по правам детей Англии Энн Лонгфилд.

В то время как многие пользователи прячутся за анонимными профилями, другие - часто взрослые мужчины - предположительно используют настоящие имена и фото, загружая собственные видео в приложение.

Правообладатель иллюстрации TikTok Image caption "Я пришлю тебе билет на самолет на двоих, чтобы поехать в Турцию на 10 дней за мой счет". "Я не маленькая. Уйди".

И хотя расследование Би-би-си было сосредоточено на комментариях сексуального характера, нашлись случаи, когда детям отправляли угрожающие или насильственные сообщения. Все свидетельства есть в распоряжении команды расследователей.

История Криса

У Криса есть 10-летний сын, который зарегистрировался на TikTok в январе без ведома родителей.

В один прекрасный день на телефон мальчика начали приходить сообщения с ругательством и угрозами. "Я знаю, кто ты, и я приду и заберу тебя", - приводит пример таких посланий отец.

Отправителем был взрослый мужчина. Несмотря на то, что в этих комментариях не было никакого сексуального содержания, Крис задаётся вопросом: "Если бы мой сын вступил в переписку, что было бы дальше"?

С тех пор он удалил приложение из телефона своего сына и сообщил об инциденте в школу, где учится мальчик.

"Это отвратительно. На TikTok лежит ответственность, и если люди заходят туда и видят подобные сообщения, им следует как минимум связаться с полицией", - уверен родитель.

Чувствуете ли вы себя в безопасности?

Эмили Стирс и Лорен Кернс - пятнадцатилетние энтузиастки онлайн-видео из графства Нортгемптоншир. Вместе они ведут канал TikTok с более чем миллионом подписчиков.

Image caption Эмили и Лорен танцуют в своём видео на TikTok

"Люди "стучатся" к нам и просят наши фото... Это очень странно", - говорит Лорен.

Они говорят, что большинство сообщений, которые они получают от своих поклонников в интернете, невинны, однако среди сотен комментариев, размещённых под их записями, Би-би-си обнаружила сообщения сексуального характера.

В рамках расследования BBC News сообщила об одном из них в TikTok, но через сутки компания не смогла удалить комментарий и заблокировать пользователя, который его опубликовал.

"Это немного беспокоит меня", - говорит отец Эмили Марк. - "Они должны иметь возможность блокировать их".

Image caption Отец Эмили Марк не готов "отпустить" дочь в TikTok одну

Слишком маленькие для TikTok?

В начале этого года компания TikTok была оштрафована на 5,7 млн ​​долларов (4,3 млн фунтов) в США после того, как было установлено, что программа незаконно собирала личную информацию детей младше 13 лет, которые использовали приложение.

Случай показал, как легко детям было присоединиться к TikTok, несмотря на пользовательские соглашения компании, согласно которым 13 лет - минимальный возраст пользователя платформы.

Теперь TikTok просит пользователей из США подтвердить их возраст, отправив данные из своего удостоверения личности.

В ходе расследования Би-би-си наткнулась на несколько учётных записей детей до 13 лет. Некоторым из них сейчас всего девять.

Но TikTok не планирует начинать проверку возраста пользователей за пределами США.

В Великобритании бюро омбудсмена по информационной безопасности сообщило Би-би-си, что наблюдает за соцсетью, но не предоставило подробностей.

В Индии суд штата Тамилнад в среду потребовал от правительства запретить TikTok из-за опасений по поводу распространения порнографии.

Правообладатель иллюстрации TikTok Image caption Несмотря на правила TikTok о минимальном возрасте доступа в 13 лет, в соцсети постоянно появляются младшеклассники

"Нам нужно иметь надёжные инструменты для проверки возраста пользователей", - говорит председатель комитета Палаты общин по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту Дэмиан Коллинз в беседе с Би-би-си.

"Возрастные ограничения не имеют смысла, если у нас нет возможности проверять возраст на практике. Мы обсуждали регулирование контента с рядом различных социальных сетей и, безусловно, будем внимательно следить за тем, что происходит в TikTok", - добавляет парламентарий.

Image caption Дэмиан Коллинз опасается потенциального вреда от TikTok

Что говорит TikTok?

TikTok отклонил запрос Би-би-си на интервью.

В своем заявлении компания уверяет: "Мы стремимся постоянно совершенствовать существующие меры защиты пользователей и вводить дополнительную модерацию, поскольку мы заботимся о наших юзерах".

TikTok говорит, что для удаления контента используется сочетание модерации человеком и роботом. Компания отказалась сообщить, сколько модераторов у нее работает.

Уполномоченная по правам детей в Англии Энн Лонгфилд сказала Би-би-си, что будет добиваться встречи с руководством TikTok для обсуждения результатов расследования BBC News. Она уверена, что родители должны играть ключевую роль в обеспечении безопасности своих детей в интернете.

Image caption Детская омбудсменка Англии Энн Лонгфилд уверяет общественность, что будет призывать руководство компании к ответственности

"Будьте активны, жалуйтесь на опасный контент компании и требуйте от неё действий", - советует Энн Лонгфилд.

TikTok покоряет Россию

Представители TikTok не ответили на запрос Русской службы Би-би-си Ньюз о количестве подписчиков в России и их демографии.

Аналитические сервисы UBS и Mediascope в декабре оценивали аудиторию приложения в стране в 1,5 миллиона пользователей в месяц.

В российском AppStore приложение занимает третье место в категории "Фото и видео", в то время как в Google Play этот апп занимает 12-е место среди популярнейших бесплатных приложений.

Кроме того, по данным тех же UBS и Mediascope, в России TikTok находится в топе онлайн-сервисов, в которых пользователи проводят больше всего времени.

Однако скорость модерации русскоязычного сегмента соцсети - как и в Британии - вызывает у юзеров вопросы.

Например, в феврале видео с избиением 16-летней школьницы из Екатеринбурга выложили в Tik Tok, где оно провисело несколько часов и успело распространиться по другим соцсетям, пока его не заблокировали.

Image caption TikTok активно рекламируется - и не только в Лондоне

В том же феврале "Ведомости" сообщили, что российский соцсетевой гигант VK запускает свой ответ на TikTok, и это будет отдельное приложение, интегрированной с соцсетью.

Запуск нового аппа планируется к лету этого года. Название сервиса пока неизвестно. По данным газеты, в приложении будут функции различных челленджей и батлов, а также липсинк - всё это уже популярно среди влогеров.

Запущенная в сентябре 2016 года китайским стартапом ByteDance соцсеть TikTok стала ведущей видеоплатформой для коротких видео в КНР и стремительно завоевала остальной мир.

Доступность колоссального песенного каталога для пользователей соцсети объясняется просто: ByteDance ещё в 2016 году приобрела за 800 млн долларов музыкальный сервис Musical.ly, который объединила с TikTok и тем самым получила доступ к каталогам крупнейших студий звукозаписей в мире.

Bloomberg называл ByteDance "самым дорогим стартапом в мире" и оценил её в 75 млрд долларов.