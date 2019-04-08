Ил-112В совершил первый полет, но самолет нужно переделывать. Это нормально?

Правообладатель иллюстрации Ilyushin/TASS Image caption Ил-112В полетел, но теперь ему предстоит "похудеть"

Новый военно-транспортный самолет Ил-112В, созданный в авиационном комплексе имени С.В. Ильюшина, в конце марта совершил первый полет, но теперь его необходимо переделать. Он оказался тяжелее, чем требовало минобороны. Почему так получилось и как уменьшить вес самолета?

О том, что министерство обороны не собирается принимать этот самолет, на прошлой неделе сообщили агентство Интерфакс и сайт телеканала "Звезда".

Сразу же после первых летных испытаний стало известно, что самолет оказался болен "детской болезнью" - так называют неполадки у новых самолетов. Он оказался тяжелей, чем требовало техническое задание, выданное министерством обороны.

Стал ли чрезмерно тяжелым какой-то определенный элемент конструкции самолета или тяжелой оказалась вся конструкция Ил-112В, не уточняется.

Характеристики Ил-112В определило министерство обороны. По его техзаданию самолет должен был перевозить 5 тонн груза на расстояние 1200 километров и садиться и взлетать с аэродромов с полосой 1500-1800 метров.

Этот перевес никак не сказался на первом полете, поскольку максимальная полезная нагрузка самолета - 5 тонн - не была превышена. Самолет вышел на старт без топлива и груза, перевес не сказался на его летных качествах.

"Перевес (а в разных источниках говорили, что он до трех тонн) ниже того порога возможностей, который предоставляет с точки зрения тяговооруженности", - сказал Би-би-си главный редактор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев. Иными словами, двигатель самолета с таким весом справился.

Композиты, компоновка и форсирование

Русская служба Би-би-си обратилась за комментариями в авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина, ожидает ответа.

Вес конструкции будет снижен за счет изменения компоновки и внедрения композитных материалов, заявлял в интервью газете "Аргументы недели" главный конструктор "Ильюшина" Николай Таликов. "Скелет" самолета, который обеспечивает прочность конструкции, облегчаться не будет.

О проблемах с массой самолета Таликов рассказывал еще в ноябре 2018 года. Он тогда говорил, что инженеры работают над снижением веса.

Проблема перетяжеленности Ил-112В возникла из-за нехватки конструкторов - с предприятия из-за низкой зарплаты ушло много специалистов, объяснял главный конструктор.

Правообладатель иллюстрации TASS / Nikolai Nikitin Image caption При всех недостатках Ан-140 уже производился на самарском заводе "Авиакор"

Проблема перевеса - традиционная для всех новых летательных аппаратов, за долгие годы авиастроители научились с ней справляться, рассказывает Пантелеев. В "Ильюшине", по его мнению, смогут "отыграть" какое-то количество веса.

Кроме того, полезную нагрузку можно будет увеличить за счет форсирования двигателей. Еще часть "перевеса" придется компенсировать за счет снижения запаса топлива и уменьшения дальности полета.

Что касается композитных материалов, то, как считает Пантелеев, в военной авиации их применение не может быть таким же широким, как в гражданской.

"В силовой конструкции планера военно-транспортного самолета композитные материалы никогда применяться не будут, - уверен эксперт. - Условно говоря, кессон крыла [силовая часть конструкции крыла], который на гражданской технике делают из композита, точно не будет композитным. Что касается различного рода люков, обтекателей и так далее, то здесь возможности и потенциал для облегчения за счет композитов очень большой".

С двигателями ТВ7-117СТ, которые установлены на Ил-112В, тоже есть проблемы, которые необходимо решить, отмечает главный редактор авиационного портала Avia.ru Роман Гусаров. По его мнению, с ними тоже возможно справиться.

"Двигатель ТВ7-117СТ - это самолетная версия вертолетного двигателя. Двигатель на стенде работает безупречно, а на крыле возникает некий аэродинамический эффект, который на определенных режимах двигателю мешает работать", - рассказал он Би-би-си.

Сложный проект

По словам Пантелеева, "за минувшее десятилетие трудно найти воздушные суда, которые не выполняли бы правило из трех ухудшений - появлялись на свет с задержкой, перевесом и перерасходом бюджета".

Ил-112В выполнил все три "условия".

Проект самолета Ил-112, разработка которого началась еще в первой половине 1990-х годов, сильно пострадал из-за многочисленных его пересмотров. Из-за проблем с финансированием он так и не был построен до конца 1990-х годов.

Однако в начале 2000-х, когда стало понятно, что, во-первых, в России возникла нехватка региональных турбовинтовых самолетов, а во-вторых, парк военно-транспортной авиации стал стареть, интерес к нему возник вновь.

Правообладатель иллюстрации Ilyushin Press Office/TASS Image caption Алексей Рогозин уволился после того, как Ил-112В совершил первый полет

Проект по созданию Ил-112В стартовал в 2004 году, но в последствии он был заморожен из-за недофинансирования. В декабре 2014 года его возобновили: минобороны и "Ильюшин" подписали контракт на опытно-конструкторские работы по самолету. Контракт предусматривает строительство двух опытных образцов, а стоимость завершения работ составляла около 8 млрд рублей, писал Интерфакс.

Программа летных испытаний несколько раз затягивалась уже после того, как проекту был дан зеленый свет.

Дату первого полета откладывали несколько раз - последний раз в конце декабря 2018 года замминистра обороны Алексей Криворучко пообещал, что самолет полетит до конца февраля. При этом он признал, что у самолета есть "ряд серьезных проблем".

В четверг, 4 апреля, стало известно, что Алексей Рогозин уходит с постов вице-президента Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и гендиректора "Ильюшина" - спустя два года после назначения.

Как считает Гусаров, первый полет в результате благодаря волевому решению руководства авиационного комплекса имени С.В. Ильюшина.

"Я думаю, что это акт чисто политический со стороны руководства "Ила" после критики Рогозина на ряде совещаний, - пояснил Гусаров. - И после того, как пошли упорные слухи, что его отправят в отставку. Это был такой мажорный аккорд перед написанием заявления об уходе - чтобы уйти на положительной волне".