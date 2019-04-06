Правообладатель иллюстрации Warner Bros Image caption Музей Гарри Поттера открылся для посетителей в 2012 году. В его экспозиции уже есть "Хогвартс-экспресс" на платформе 9¾, кабинет Дамблдора и большой зал замка Хогвартс

Волшебный банк "Гринготтс" в музее Гарри Поттера, который расположен в павильонах студии Warner Bros. в городке Ливсден, открылся для посетителей. На его создание ушло около 18 месяцев, рассказал представитель студии.

По его словам, на создание банка потребовались "значительные инвестиции".

"Гринготтс" станет частью постоянной экспозиции музея. Его площадь составляет более 1500 квадратных метров. В числе прочего посетители музея смогут заглянуть в сейф семьи Лестрейндж, которые были одними из самых преданных сторонников Волан-де-Морта.

По книге, снаружи сейф Лестрейнджей охранял дракон, а на сокровища, которые в нем хранились, было наложено заклинание умножения. Оно создавало множество копий одной вещи в случае, если до нее дотрагивался не ее хозяин.

Правообладатель иллюстрации Joe Pepler/PinPep Image caption В сейфе Лестрейнджей хранились сокровища пожирательницы смерти Белатриссы Лестрейндж. В нем также хранились меч Годрика Гриффиндора и чаша Пенелопы Пуффендуй, которую Воланд-де-Морт превратил в один из своих крестражей

В проектировании и строительстве "Гринготтса" участвовали многие члены первоначальной съемочной группы фильмов о Гарри Поттере.

В их число вошел Стюарт Крэйг, который как художник-постановщик работал над всеми фильмами поттерианы и который ранее спроектировал для музея модель школы Хогвартс.

Правообладатель иллюстрации Joe Pepler/PinPep Image caption "Гринготтс" - единственный в Британии банк для волшебников

Британский актер Уорик Дэвис, сыгравший в "Гарри Поттере" роль сотрудника "Гринготтса" гоблина Крюкохвата (банк полностью управлялся гоблинами), назвал новую часть экспозиции музея зрелищной и эпичной.

"На самом деле это более впечатляюще, чем я помню", - сказал он.

Правообладатель иллюстрации Joe Pepler/PinPep Image caption Дэвис также сыграл в "Гарри Поттере" роль профессора Флитвика, который предподавал заклинания в Хогвартсе

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Посетители музея смогут увидеть костюмы и маски высокопоставленного сотрудника "Гринготтса" гоблина Богрода, гоблина Крюхохвата и других работников банка