Гарри Поттер: в пригороде Лондона открылся банк "Гринготтс"
Волшебный банк "Гринготтс" в музее Гарри Поттера, который расположен в павильонах студии Warner Bros. в городке Ливсден, открылся для посетителей. На его создание ушло около 18 месяцев, рассказал представитель студии.
По его словам, на создание банка потребовались "значительные инвестиции".
"Гринготтс" станет частью постоянной экспозиции музея. Его площадь составляет более 1500 квадратных метров. В числе прочего посетители музея смогут заглянуть в сейф семьи Лестрейндж, которые были одними из самых преданных сторонников Волан-де-Морта.
По книге, снаружи сейф Лестрейнджей охранял дракон, а на сокровища, которые в нем хранились, было наложено заклинание умножения. Оно создавало множество копий одной вещи в случае, если до нее дотрагивался не ее хозяин.
В проектировании и строительстве "Гринготтса" участвовали многие члены первоначальной съемочной группы фильмов о Гарри Поттере.
В их число вошел Стюарт Крэйг, который как художник-постановщик работал над всеми фильмами поттерианы и который ранее спроектировал для музея модель школы Хогвартс.
Британский актер Уорик Дэвис, сыгравший в "Гарри Поттере" роль сотрудника "Гринготтса" гоблина Крюкохвата (банк полностью управлялся гоблинами), назвал новую часть экспозиции музея зрелищной и эпичной.
"На самом деле это более впечатляюще, чем я помню", - сказал он.