Самые богатые женщины в мире: кто они и как сколотили состояние

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Маккензи Безос досталось 4% акций Amazon

Когда стало известно, что самый богатый человек в мире и его жена собираются развестись, всем было ясно, что при разделе имущества речь будет идти об огромных деньгах.

Именно это и произошло на этой неделе, когда основатель Amazon Джефф Безос и его жена Маккензи пришли к соглашению о том, как поделить нажитый капитал.

Маккензи Безос сохранит 4% акций Amazon. Они оцениваются в 35,6 млрд долларов, и она, таким образом, займет 24 строчку в списке самых богатых людей планеты по версии журнала Forbes. Среди женщин она третья по объему капитала.

Так кто же входит в список самых богатых женщин?

И как они попали в этот список?

1. Франсуаза Беттанкур-Майерс

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Состояние: 49,3 млрд долларов. В списке самых богатых людей она занимает 15 место, согласно журналу Forbes.

Кто она?

Она унаследовала состояние от своей матери, Лилиан Беттанкур, которой принадлежала компания парфюмерии и косметики L'Oréal. Сейчас наследница владеет 33% акций компании.

Франсуаза Беттанкур-Майерс была в плохих отношениях со своей матерью, они даже судились в 2007 году.

Франсуаза Беттанкур-Майерс утверждала в суде, что здоровье матери ухудшается, в результате чего ее окружение пытается ее финансово эксплуатировать.

Мать и дочь восстановили свои отношения за несколько лет до смерти Лилиан Беттанкур.

65-летняя Франсуаза Беттанкур-Майерс также занимается исследовательской работой и опубликовала несколько трудов о греческих богах, а также об истории отношений между христианами и евреями.

2. Алис Уолтон

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Состояние: 44.4 млрд долларов. В списке самых богатых людей она занимает 17 место.

Кто она?

69-летняя Алис Уолтон - единственная дочь Сэма Уолтона, основателя сети супермаркетов Walmart.

В отличие от двух своих братьев, она не принимала участия в управлении компанией и занималась искусством. Она стала председателем совета музея американского искусства в городе Бентонвиль, в Арканзасе.

3. Маккензи Безос

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Состояние: не менее 35,6 млрд долларов. Это лишь стоимость ее доли акций в Amazon. Ее истинное состояние может быть больше. Насколько больше, нам рано или поздно расскажет Forbes.

Кто она?

Маккензи Безос 48 лет. Она вышла замуж за Джеффа Безоса в 1993 году, когда они оба работали в хедж-фонде. У них четверо детей.

Она родом из Калифорнии и была одной из первых, кто работал на Amazon. Она опубликовала два романа.

Маккензи Безос, в девичестве Маккензи Таттл, также основала неправительственную организацию по борьбе с буллингом Bystander Revolution.

4. Жаклин Марс

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Состояние: 23,9 млрд долларов. В списке самых богатых людей она занимает 33 место, хотя, может быть, ее ранг в этом списке понизился на одну ступень после развода семьи Безос.

Кто она?

79-летней Жаклин Марс принадлежит треть компании Mars, которая, среди прочего, производит знаменитые шоколадные батончики. Компания была основана ее дедушкой Фрэнком Марсом в 1911 году.

Она работала в этой компании в течение 20 лет и оставалась в совете директоров до 2016 года.

Сейчас она занимается филантропией и входит в состав совета директоров Вашингтонской национальной оперы и Национального архива.

Mars производит не только шоколадные батончики. Компания - крупнейший в США производитель кормов для домашних животных.

5. Ян Хуэйянь

Состояние: 22,1 млрд долларов. Она самая богатая женщина в Китае, а в списке самых богатых людей она занимает 42 место.

Кто она?

37-летней Ян Хуэйянь принадлежит большинство акций строительной и девелоперской компании Country Garden Holdings.

Согласно сайту компании, она третья по величине компания-застройщик в мире.

Ян Хуэйянь училась в Университете штата Огайо. Она унаследовала 57% акций компании от своего отца.

6. Сюзанн Клаттен

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Состояние: 21 млрд долларов. В списке самых богатых людей она занимает 42 место.

Кто она?

56-летняя гражданка Германии разбогатела благодаря акциям в фармацевтических и автомобилестроительных компаниях.

После смерти родителей она унаследовала 50% акций химической компании Altana AG. Ей и ее брату также принадлежат почти 50% акций BMW.

Затем она выкупила всю компанию Altana AG, а также приобрела акции в целом ряде других фирм.

7) Лорин Пауэлл Джобс

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Состояние: 18,6 млрд долларов. В списке самых богатых людей она занимает 54 место.

Кто она?

Вдова одного из основателей Apple Стива Джобса. После кончины мужа она и ее семья унаследовали 20 млрд долларов в Apple и Disney.

С тех пор 55-летняя Лорин инвестировала часть денег в журналистику, получив большинство акций журнала Atlantic, а также вкладывала деньги в Mother Jones и ProPublica.

Она также помогает организациям, борющимся за реформы в образовании и миграционном законодательстве.