СМИ России: Госдума предлагает изменить Конституцию?

В обзоре российских СМИ 8 апреля:

"Ведомости": полномочия без очевидной ответственности

"Дискуссия о точечных поправках в Конституцию может закончиться ее более серьезным изменением", - пишет газета "Ведомости" комментируя инициативу спикера Госдумы Вячеслава Володина по поводу возможного участия нижней палаты в формировании правительства.

Для этого, объясняет газета, нужно изменить Конституцию: детализировать нормы об отчете правительства перед Думой, в том числе в оценке отдельных министерств, и предусмотреть как минимум участие депутатов в консультациях при назначении членов правительства.

Глава правительства Дмитрий Медведев негативно высказался по поводу этого предложения, а вот главы думских фракций наоборот, поддержали.

Судья Конституционного суда в отставке Тамара Морщакова отмечает, что предлагаемые меры не очень значимы.

Она говорит, что даже если Дума получит возможность давать согласие на назначение членов правительства, но назначать их все равно будет президент, и перед ним они будут нести ответственность.

Но раз о поправках заявил спикер Думы, то это как минимум подготовка общественного мнения к тому, что изменения произойдут, считает Морщакова:

"Диссонанса между этим предложением и мнением общества, что правительство должно быть перед кем-то ответственно, нет. Как оно отчитывается перед президентом, мы не знаем, а ответственности перед парламентом у него нет".

Руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин отмечает, что депутаты хотят получить дополнительные серьезные полномочий с возможностью участвовать в назначении министров, но при этом их ответственность будет не очевидной, так как отвечать за работу министров все равно будет премьер, а не они.

Эти предложения могут быть подготовкой к более существенным изменениям Конституции, допускает эксперт.

"Возможно, это зондаж общественного мнения. В то же время содержательная дискуссия по этому вопросу, особенно с позитивным финалом, добавляет очков любому политическому игроку, - считает Костин. - А за это всегда идет конкуренция, и совсем не очевидно, что в итоге будут приняты именно эти поправки именно в такой редакции".

В редакционном комментарии на эту же тему "Ведомости" отмечают, что новые полномочия доверия нижней палате не добавят.

"Низкий уровень доверия парламенту объясняется не его полномочиями, а его позицией. Ведь даже те полномочия, что есть, депутаты используют для поддержки исполнительной власти, а не для оппонирования ей", - пишет газета.

"Известия", РБК: Россия готова к выходу из Совета Европы?

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд назвал два события, которые, по его мнению, "действительно могут потрясти Европу".

Это "брексит" и последствия возможного выхода России из Совета Европы.

"Думаю, многие не в состоянии представить, каким потрясением это может быть для Европы, если мы одновременно получим и Brexit, и Ruxit. Но это может скоро произойти", - цитирует Ягланда газета "Известия".

По его словам, важной вехой станут выборы нового генерального секретаря Совета Европы в июне.

По-прежнему не имея права голоса, Россия может принять решение о выходе из организации, считает Ягланд.

В случае, если Москва выйдет из организации, это станет неудачей для 140 млн россиян, которые из-за этого не смогут больше обращаться в Европейский суд для защиты своих прав, отмечает РБК.

Совет Европы, отметил Ягланд, является единственным местом, где Россия связана с Европой в обязательном судебном порядке.

"[В случае, если Москва покинет совет] мы увидим другую Россию. У нас будет новая разделительная черта в Европе", - заявил глава организации.

Чтобы избежать этого, Москва, как считает глава организации, должна восстановить свои избирательные права в Совете Европы, несмотря на продолжающийся конфликт на Украине.

Из организации, согласно ее правилам, Россия может быть исключена в июне. В этом месяце исполнится ровно два года с тех пор, как Москва в знак протеста против приостановки своего права голоса на парламентской ассамблее в 2014 и 2015 годах из-за конфликта на Украине перестала платить взносы в Совет Европы.

5 апреля Ягланд выступил за полное восстановление прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. Это, по его мнению, будет способствовать снижению напряженности на континенте и сплочению всей организации.

РБК обращает внимание на заявление председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко, сделанное еще осенью прошлого года о том, что у России "созревает внутреннее решение выйти" из Совета Европы.

РБК: план прекращения войны

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что ради мира на востоке страны готов к личным переговорам с Владимиром Путиным. Он представил свой план прекращения в Донбассе, который будет реализовывать в случае победы на президентских выборах, рассказывает РБК.

План Зеленского разбит на несколько этапов.

"Для первого этапа - это прекращение огня на востоке. Я думаю, мы не можем себе позволить какой-либо долгий процесс. Потому что каждый день мы начинаем утро с новостей, сколько наших ребят погибло на востоке. Мы понимаем, что каждый день - это жизнь, это человеческая судьба и трагедия для каждой человеческой семьи", - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что для продолжения мирных переговоров официальный Киев должен возобновить выплату социальных платежей жителям Донбасса.

"Не просто протягивать им руку, не просто обещать, а возобновить эти отношения. Начать платить пенсии людям. Пенсии людям, которые живут там. Они такие же украинцы. Говорить им, что, ребята, вам просто запудрили мозг. Это все информационная война", - объяснил он свою позицию.

Вместе с тем он подчеркнул, что на уступки Москве, включающие в себя размен территориями, он не пойдет, пишет РБК.

"Жертвовать территорией и людьми мы не будем никогда. Целостность Украины должна быть константой", - сказал Зеленский.

Что еще почитать:

Газета "Известия" пишет о запланированной на 8 апреля встрече президентов России и Турции. Газета отмечает, что интрига встречи состоит в том, что переговоры пройдут на фоне перепалки Анкары и Вашингтона из-за закупки Турцией российских систем С-400. https://iz.ru/865179/elnar-bainazarov/ustrashenie-stroptivogo-vashington-davit-na-ankaru-za-sviazi-s-moskvoi

Как стало известно газете "Коммерсант", подготовлен проект директивы правительства совету директоров ОАО РЖД по продаже контрольного пакета "Трансконтейнера". https://www.kommersant.ru/doc/3937389?from=main_1

К 25-летию домена RU один из основателей рунета Александр Галицкий поделился c Forbes мыслями о том, какие последствия будут иметь попытки российских властей создать "суверенный интернет". https://www.forbes.ru/tehnologii/374475-kak-vlasti-mogut-odnim-resheniem-perecherknut-istoriyu-runeta-za-25-let-kolonka

Обзор подготовил Олег Савин, служба мониторинга Би-би-си