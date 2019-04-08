Чемодан наличных, Пригожин, Африка. Фильм Би-би-си о выборах на Мадагаскаре

Контент недоступен

Расследование Би-би-си обнаружило, что на президентских выборах на Мадагаскаре в 2018 году по меньшей мере шесть кандидатов получали деньги из России.

Тогда под видом туристов в страну приезжали политтехнологи, тесно связанные с Кремлем, что дает основания опасаться за соблюдение демократии в этой бывшей французской колонии. Из столицы Мадагаскара Антананариву сообщает Гаэль Борджиа.