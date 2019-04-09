Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Нетаньяху может побить рекорд отца-основателя Израиля Бен-Гуриона, управлявшего страной четыре срока

Во вторник в Израиле проходят досрочные парламентские выборы, в результате которых Биньямин Нетаньяху рассчитывает в пятый раз занять пост премьер-министра. Если ему удастся возглавить правительство, он побьет рекорд отца-основателя Израиля Бен-Гуриона, управлявшего страной четыре срока. Однако исход выборов не так просто предсказать.

Избирательные участки в стране открылись в 7 утра по местному времени. Более шести миллионов израильтян могут отдать свой голос за одну из 46 партий.

Только на следующий день после голосования станет понятно, какие партии войдут в состав нового кнессета и сколько мандатов они получат. А кто станет следующим премьер-министром Израиля, скорее всего, станет понятно в конце мая.

Почему Нетаньяху может проиграть?

Несмотря на большой опыт Биби, как многие называют Нетаньяху, эта предвыборная кампания оказалась для него непростой.

За 40 дней до выборов генеральный прокурор Израиля заявил, что намерен предъявить Нетаньяху обвинения, в частности - в получении дорогостоящих подарков от представителей бизнеса.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Несмотря на большой опыт Нетаньяху, эта предвыборная кампания оказалась для него непростой

Речь шла сразу о трех коррупционных делах, суд по которым состоится через несколько месяцев.

Оппозиционные партии потребовали отставки премьера. Сам Нетаньяху отверг все обвинения, заявив, что является жертвой политических преследований.

В попытке удержаться у власти Нетаньяху даже пошел на сотрудничество с радикальной партией последователей раввина Меира Кахане, что вызвало возмущение и резкую критику в обществе, в том числе у американских евреев.

В итоге антиарабская партия "Оцма Иегудит" вошла в состав союза религиозных радикальных правых партий, однако Верховный суд Израиля запретил ее лидеру баллотироваться.

Кроме того, за несколько дней до выборов Нетаньяху, пытаясь увеличить свою популярность, в интервью на местном телеканале дал обещание в случае своей победы аннексировать некоторые палестинские территории.

Однако главная угроза для Биби на этих выборах - появление серьезного конкурента: у Бени Ганца и его партийного блока "Кахоль-Лаван" есть все шансы обойти партию власти "Ликуд" на предстоящих выборах.

Кто такой Бени Ганц?

Бени (Биньямин) Ганц - главный соперник Нетаньяху в борьбе за пост премьер-министра. Генерал с высшим армейским званием пользуется огромным почетом среди израильтян.

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Многие видят в нем возможную альтернативу несменному лидеру страны и связывают с ним большие надежды.

Бени Ганц родился в семье венгерских репатриантов. Его родители оба пережили Холокост и после войны эмигрировали.

За быстрое продвижение на службе в армии Бени иногда называют "армейским принцем". Ганц прослужил 38 лет, за которые прошел путь от рядового в десантном батальоне до главы Генштаба израильской армии.

Он командовал спецподразделениями в войне с Ливаном, руководил военными операциями в секторе Газа - в том числе операцией "Нерушимая скала", в ходе которой были уничтожены десятки тоннелей ХАМАС.

Перед подачей партийных списков Ганц договорился об альянсе с более опытным политиком - Яиром Лапидом.

Так появился новый партийный блок "Кахоль-Лаван" (в переводе с иврита - "синий-белый", в честь флага). В "синий-белый" вошли еще два бывших начальника Генштаба, что добавило популярности центристскому альянсу.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Бени Ганц сейчас - один из самых популярных израильских политиков

Премьером станет тот, кому удастся создать коалицию и заручиться поддержкой большинства в будущем кнессете.

Но даже если партия Ганца и сможет обойти партию Нетаньяху, сформировать правительство ему будет непросто: несколько лидеров партий правого блока и ортодоксальных партий уже заявили, что откажутся входить в коалицию Ганца. Эти партии, если верить опросам, получат в будущем кнессете намного больше мест, чем партии левого блока.

Без программ, зато со скандалами

В ходе этой предвыборной гонки почти никто не обсуждает программы основных кандидатов. У "Ликуда" ее вообще нет. В основном кампания строится на аргументах "за" и "против" Биби.

"Только сильный "Ликуд" - только Нетаньяху" - слоган партии власти. "Прежде всего - Израиль!" - оппонирует партия "Кахоль-Лаван".

В ходе этой кампании кандидаты практически не высказываются по поводу арабо-израильского конфликта, они обходят стороной и вопрос возможности создания двух государств для двух народов.

На прошлых выборах основная борьба шла между левой партией "Авода" и правыми из "Ликуд". В этот раз за власть борются центристский блок Ганца и партия Нетаньяху. Нынешняя предвыборная кампания запомнится как самая скандальная за последние десятилетия.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption На одной из площадей Тель-Авива появилась сделанная местными студентами кукла Нетаньяху с короной на голове

Слухи о взломе иранскими хакерами телефона Ганца, сообщения о найденной сети фейковых аккаунтов в поддержку Нетаньяху, обвинения премьера в злоупотреблении служебным положением и во взяточничестве - все это стало частью кампании.

Как показывают опросы, в кнессет, скорее всего, пройдет множество небольших партий правого и радикально-правого уклона. Левая же сионистская партия "Авода", вероятно, потеряет мандаты. Когда-то самая уважаемая партия Израиля, как предполагают, сократится в два раза.

Кого поддерживают русские в Израиле?

Традиционно репатрианты из бывшего Советского Союза голосуют за правые партии. Фаворитами русскоговорящего электората обычно становятся "Ликуд" Нетаньяху и "Наш дом Израиль" Авигдора Либермана.

Многие хоть и признаются, что останутся лояльными Либерману, считают, что пост премьер-министра все же должен занять Нетаньяху.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Партия Авигдора Либермана (в центре) получает много голосов русскоговорящих избирателей

Но есть и те, кто устали от обоих политиков и от невыполненных обещаний: среди второго поколения репатриантов 90-х есть те, кто готов отдать свой голос партии Ганца.

Приоритетными для большинства русскоязычных израильтян - а это почти 20% избирателей - являются вопросы безопасности и свобода от давления религиозных общин.

Эти избиратели обычно поддерживают жесткий вариант решения арабо-израильского конфликта.

А арабы голосуют?

Несмотря на то, что в предвыборной борьбе участвуют и арабские партии, многие израильские арабы не собираются пользоваться своим избирательным правом.

Арабы часто признаются, что не видят никакого смысла в голосовании, так как чувствуют себя гражданами второго сорта.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Многие арабы в Израиле голосуют на выборах за левую еврейско-арабскую партию ХАДАШ

Разочарования также связаны с антиарабской риторикой многих правых политиков, принятием закона о еврейском характере государства и с обострением конфликта на границе с сектором Газа.

Тем не менее в прошлом кнессете арабской объединенной партии удалось занять третье место в десятке прошедших электоральный барьер.

13 депутатов из 120 в парламенте представляли арабский альянс "Общий список".