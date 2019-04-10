"Брексит" с человеческим лицом: английский юмор по обе стороны баррикад

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Прощание с Европой... Или все-таки нет? Когда ясность отсутствует, остается шутить

Англичане славятся умением мрачно шутить в мрачных ситуациях - это так называемый юмор висельника. Примеров хоть в истории, хоть в литературе - целая куча.

Можно даже сказать, что самоуничижительные шутки вперемешку с сарказмом - это английская настройка по умолчанию.

Глупо было бы думать, что такая эпохальная вещь как "брексит" не соберет обильный урожай народного юмора. Стоит сразу оговориться, что те, кто из Евросоюза уходить не хотят, шутят на порядок чаще, чем те, кто хочет выйти.

Не берусь объяснять причину такого неравенства, но шутки шутит главным образом "креативный класс", а он опять же в большинстве своем - за ЕС.

Итак, начнем.

Объявление у входа в книжный магазин:

"Отдел фэнтези о жизни после апокалипсиса перенесен в секцию текущих событий".

Объективно - все не так уж страшно, и даже если Британия вылетает без договора, трудно представить, что по опустевшим улицам Лондона или Бирмингема будут бродить полчища крыс, которые будут бороться за место под радиоактивным солнцем с полчищами зомби.

Согласно статистике по результатам референдума 2016 года, большинство тех, кому еще не исполнилось 45 лет, голосовало за Европу, а те, кто старше - за развод.

Подпись под рисунком: "Какая картинка больше всего напоминает вам "брексит? Выбор из "Крика" Мунка, черной дыры и какого-то монстра.

Молодняк в соцсетях стал массово осуждать родителей, дедушек и бабушек за то, что они "украли у них будущее". Шутники откликнулись следующим пассажем:

"Молодежь удивляется, что старшее поколение подложило им свинью. А чего вы хотели? Все эти годы вы торчали в общественных местах, пили, курили, старичков пугали. И все эти годы старшее поколение ждало удобного момента. И дождалось: "Слушайте, слушайте свой рок на мобильниках, а мы вас из ЕС уведем! Что, не ждали, придурки?"

Вместо "придурков" в оригинале было несколько более крепкое слово, но правила приличного поведения не позволяют мне его использовать.

Поскольку что именно произойдет в том случае, если Британия покинет ЕС в одностороннем порядке, пока никто не знает, то предположить можно все, что угодно. Например, что всех граждан Соединенного Королевства будет ждать серьезный паспортный контроль на границе.

Подпись: "Весь парламент,мэм? Да, 007, всех к чертовой матери!"

"Фильмы о Джеймсе Бонде теперь будут длиннее, потому что придется снимать сцены о том, как его паспорт тщательно изучается на границах между экзотическими европейскими местами".

В целом, если считать, что шутки против "брексита" отражают общие настроения в лагере еврофилов, то к своим коллегам по гражданству, голосовавшим за выход, они относятся с плохо скрываемым презрением:

Подпись: "Битва за то, кто заменит Терезу Мэй"

"Многие брекситеры говорят: "Перестаньте жаловаться, это демократия! Ну, вообще-то, и демократия работает далеко не всегда. Если пять человек демократически проголосуют за то, чтобы отобрать твой смартфон, то это уже грабеж".

Объективно, это-таки да, демократия, хотя в этом случае жертва тоже должна осознанно и добровольно принять участие в голосовании, заранее соглашаясь с результатом. Так что пример не слишком корректный.

Впрочем, есть варианты и более грубые:

"Брексит - это если вы пописаете на ковер в ходе званого приема, потому что никто с вами не разговаривает, а потом начнете жаловаться на запах".

А вот пример, обыгрывающий современные реалии:

"Брексит" случился так, как будто Соединенное Королевство напилось в хлам, а потом случайно отфрендило Европу в"Фейсбуке".

Немало шуток обыгрывает неприязнь к иммигрантам, которую считают одной из причин, почему люди голосовали за "брексит".

Надпись на канистре: "Торицид. Эффективен в 100% случаев!" Альянс между Терезой Мэй и Джереми Корбином может полностью уничтожить партию консерваторов.

"Иммигранты делали Британию великой с 1066 года!"

Идея богатая, учитывая, что после Вильгельма Завоевателя история, язык и даже политическое устройство Англии существенно и навсегда поменялись. Кстати, не факт, что в лучшую сторону.

Фактическая же ошибка заключается в том, что никакой Британии в те далекие времена не было. Была Англия, и что-то там происходило к северу от Стены Адриана, но англичан с норманнами это не слишком волновало.

"Один парень сказал: "Я голосовал за выход, чтобы избавиться от мусульман". Ну, мужик, тебя ждет большой сюрприз, когда ты узнаешь, что мусульмане приезжают не из Люксембурга".

А вот это уже вполне в духе традиционного английского юмора, с намеком на сарказм и самоуничижение:

Европейские лидеры в ужасе от очередного раунда переговоров с Терезой Мэй.

"Только британцы могут колонизировать половину мира, а потом уйти из ЕС, потому что им "не нравятся иммигранты".

С сожалением приходится отметить, что многие шутки про "брексит" просто непереводимы на русский язык, потому что используют игру слов, например, то, что слово you (ты или вы), похоже на слух на EU, то есть аббревиатуру ЕС.

И последнее высказывание от сторонников ЕС, объединяющее философскую концепцию о том, что в единстве - сила с любимым напитком Соединенного Королевства:

"Брексит" - как пакетик с чаем: оставьте его в чашке, и он сам потеряет концентрацию чая, но станет частью более крепкого напитка. Выньте его слишком рано, и чай будет, конечно, слабее, но пакетик превратится просто в мусор".

А теперь перейдем к брекситерам, хотя я честно предупредила, что таких шуток меньше.

Заголовок: "Стратегия Терезы Мэй в отношении "брексита" унизила Британию".

Во-первых, они высмеивают причины, по которым народ голосовал за ЕС:

"Моя теща живет в Испании. Я голосовал за выход из ЕС, чтобы она не вернулась обратно".

То есть не государственными причинами руководствуются любители Европы, а самыми что ни на есть личными, низменными.

"Я злился на весь этот "брексит" и на то, что отменят свободу передвижения, а потом сообразил, что вообще в отпуске не был с 2012 года, и денег у меня никаких, так что хуже все равно не будет".

Учитывая, что огромное число сторонников ЕС подписало петицию с требованием провести повторный референдум, брекситеры ответили шуточной петицией следующего содержания:

Подпись: "Будет ошибкой, если тори поддержат соглашение Терезы Мэй" (ну, они его и не поддержали. Ясности больше не стало.)

"Теперь, когда у нас было достаточно времени, чтобы обдумать последствия битвы при Гастингсе 1066 года, совершенно очевидно, что народ просто не знал всех возможных последствий. Теперь, когда в нашем распоряжении есть вся информация, мы должны вновь спросить народ, не захочет ли он ретроспективно выйти из соглашения, приведшего к этому историческому конфликту".

Автору петиции Ли Смитену не откажешь в исторической логике: да, давайте пересмотрим итог битвы при Гастингсе или проведём сражение еще раз и посмотрим, что получится.

Опять же не надо забывать, что на поле боя английские войска прибыли уставшие с севера страны после сражения с датчанами, и равными условиями сражения это назвать никак нельзя!

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Что дальше?

Шутки в сторону. Главная проблема остается даже не в том, что парламент не может прийти к единому мнению, не в том, что Европа не захочет или не сможет продлевать отсрочку выхода Британии из ЕС, и даже не в том, что в случае вылета "без правил" Соединенное Королевство окажется в экономической и политической изоляции (это, кстати, вряд ли).

Главная проблема заключается в том, что страна как была, так и остается разделенной практически пополам и за три года, прошедшие со дня референдума, и мнения за это время не слишком поменялись.

Остается только шутить.

Если вы хотите насладиться шутками в оригинальном английском виде, то можете посмотреть здесь, здесь, здесь и еще здесь.