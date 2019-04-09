С кем вы, мастера культуры? Звезды и "брексит": за и против
Раскол, который "брексит" породил в британском обществе, стал уже общим местом. Раскол этот проходит не по привычным линиям партийных пристрастий. Среди по большей части тяготеющих к отделению страны от ЕС консерваторов не меньше "римейнеров" (так от слова remain - "остаться" - называют сторонников сохранения членства Британии в ЕС), чем среди по большей части проевропейски настроенных лейбористов - убежденных брекситеров.
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Политологи, социологи, экономисты пытаются провести классовые, идеологические, экономические, политические линии разграничения между брекситерами и римейнерами. Но в том, что касается деятелей культуры и искусства, общее мнение в обществе склоняется к тому, что мастера культуры привержены европейским ценностям и в подавляющем большинстве выступают за сохранение страны в Европейском союзе.
Однако более пристальный взгляд показывает далеко не столь однозначную картину.
Мы попытались подобрать высказывания видных художников, актеров, писателей, музыкантов и телеведущих, отражающие их отношение к главному вопросу сегодняшней британской политики.
За Британию в Европе
Аниш Капур, известный скульптор, лауреат премии Тернера и Венецианской биеннале, автор знаменитой кинетической скульптуры в Олимпийском парке в Лондоне, открытом к Олимпиаде 2012 года. Капур - уроженец Индии и для него "брексит" - попытка возродить колониальное прошлое Британии:
""Брексит" пробуждает самые худшие наши черты - Британия становится более нетерпимой, более ксенофобной, более изоляционистской, чем за все те годы, что я живу здесь с начала 70-х".
Джереми Кларксон, популярный телеведущий, в прошлом ведущий программы Top Gear на Би-би-си, теперь ведущий программы Grand Tour на телеканале Amazon, высказался с присущей ему прямотой:
"Люди, работающие на автозаводах, и люди работающие на поставки автомобильной промышленности, водители грузовиков, их семьи - все они станут жертвами того старичья, что голосовало за брексит. Жизни сотен тысяч людей будут порушены".
Элтон Джон считает, что британцам с самого начала лгали о "брексите".
"Они не отдавали себе отчет в том, за что голосуют. Им обещали совершенно абсурдные и экономически несостоятельные вещи. "Брексит" - это как лабиринт, по которому ты идешь с завязанными глазами, не в состоянии найти из него выход. Это каша, которой тебя кормят, и от которой тебя тошнит".
Иэн Маккеллен, известный актер и активист борьбы за права сексуальных меньшинств. И проблему "брексита" он рассматривает именно в этой плоскости:
"Любой гей - по определению интернационалист. И с этой точки зрения выбор для меня ясен: мы должны оставаться в Европе. Я не хочу отступать и не отступлю, чем бы все это ни кончилось".
Бенедикт Камбербатч сыграл роль "архитектора брексита" Доминика Каммингса в телефильме "Брексит": негражданская война".
"Мой герой в фильме признает: "Референдумы - дурацкая затея, именно потому, что они раскалывают нацию. Они исходят из того, что по-настоящему сложные проблемы могут быть сведены к примитивному черно-белому выбору "за" или "против". Как римейнер я хотел понять, почему люди голосовали за выход. И теперь я понимаю их лучше".
Модельер Вивьен Вествуд еще перед референдумом щеголяла в майке с обращенной к молодым людям надписью: "Регистрируйтесь для голосования. Не позволяйте старшему поколению решать свое будущее".
Не менее лаконичным был накануне референдума и знаменитый художник Дэмиен Херст, который воспроизвел в "Твиттере" свою работу IN - то есть "Остаемся!" в противовес OUT - "Выходим!"
За "брексит"
Лорд Джулиан Феллоуз, сценарист знаменитого телесериала "Аббатство Даунтон", воспевающего традиционные ценности "старой доброй Англии":
"Я не готов рассматривать вопрос о нашем пребывании в ЕС с финансовой точки зрения. Мне кажутся полной иллюзией утверждения о том, что автомобильные компании Германии и Франции повернутся вдруг к нам спиной. Все это ерунда. Мы получим неограниченный доступ к мировым рынкам, Я люблю Европу и считаю себя европейцем, и первое, что мы должны сделать, выйдя из ЕС, - установить хорошие, добрые отношения с нашими европейскими соседями. Но мы не будем жить по правилам, которые нас не устраивают и за которые мы не голосовали".
Роджер Долтри, вокалист группы The Who, в ответ на предположение интервьюера о том, что "брексит" затруднит гастроли рок-музыкантов в Европе, ответил:
"Это вполне разрешимая проблема. Мы выступали в Европе задолго до того, как вступили в ЕС. Наш золотой период пришелся на 60-е и 70-е. Бросьте вы, проснитесь. Я не против Европы, я против Брюсселя и отсутствия демократии в его структурах. Нет прямой связи между избирателем и теми, кто принимает решения. Люди просто не понимают разницы… И это меня бесит. Я хочу, чтобы те, кто нами правит, несли бы перед нами ответственность, чтобы я мог им сказать: "К черту вас, от вас все равно никакого толку!"
Майкл Кейн, актер, убежден, что лучше быть бедным хозяином, чем богатым слугой:
"Люди на референдуме проголосовали за свободу, и с нами все будет в порядке. Дело тут не в расизме, не в иммигрантах или еще в чем-нибудь. Дело в свободе".
Джон Клиз, актер, сооснователь и участник знаменитой группы "Монти Пайтон", убежден, что выход из Европейского союза - правильное решение для Британии:
"Я не хочу, чтобы мной правила кучка европейских бюрократов. Они в первую очередь думают о себе".
Рок-певец Брайан Адамс: "Неужели Британия хочет управляться людьми, которых она не выбирала?!"
Актриса Элизабет Херли подтвердила свою приверженность истинно британским ценностям в противовес европейским, разместив у себя на странице в Instagram фото, где единственным ее облачением стал британский флаг.
Ну, а чтобы ни у кого не было сомнений, что звезда имеет в виду, она опубликовала еще и соответствующий твит, в котором прекрасная британская бабочка, расправляя крылья цветов национального флага, вырывается в широкий мир из тесных оков темницы Евросоюза.