С кем вы, мастера культуры? Звезды и "брексит": за и против

Правообладатель иллюстрации Elizabethhurley1 Instagram Image caption Ярая сторонница "брексита" знаменитая актриса Элизабет Херли всячески подчеркивает свою приверженность британскому флагу

Раскол, который "брексит" породил в британском обществе, стал уже общим местом. Раскол этот проходит не по привычным линиям партийных пристрастий. Среди по большей части тяготеющих к отделению страны от ЕС консерваторов не меньше "римейнеров" (так от слова remain - "остаться" - называют сторонников сохранения членства Британии в ЕС), чем среди по большей части проевропейски настроенных лейбористов - убежденных брекситеров.

Политологи, социологи, экономисты пытаются провести классовые, идеологические, экономические, политические линии разграничения между брекситерами и римейнерами. Но в том, что касается деятелей культуры и искусства, общее мнение в обществе склоняется к тому, что мастера культуры привержены европейским ценностям и в подавляющем большинстве выступают за сохранение страны в Европейском союзе.

Однако более пристальный взгляд показывает далеко не столь однозначную картину.

Мы попытались подобрать высказывания видных художников, актеров, писателей, музыкантов и телеведущих, отражающие их отношение к главному вопросу сегодняшней британской политики.

За Британию в Европе

Аниш Капур, известный скульптор, лауреат премии Тернера и Венецианской биеннале, автор знаменитой кинетической скульптуры в Олимпийском парке в Лондоне, открытом к Олимпиаде 2012 года. Капур - уроженец Индии и для него "брексит" - попытка возродить колониальное прошлое Британии:

""Брексит" пробуждает самые худшие наши черты - Британия становится более нетерпимой, более ксенофобной, более изоляционистской, чем за все те годы, что я живу здесь с начала 70-х".

Джереми Кларксон, популярный телеведущий, в прошлом ведущий программы Top Gear на Би-би-си, теперь ведущий программы Grand Tour на телеканале Amazon, высказался с присущей ему прямотой:

Image caption Джереми Кларксон, несмотря на уход из программы Би-би-си Top Gear, остается одним из самых популярных британцев в мире

"Люди, работающие на автозаводах, и люди работающие на поставки автомобильной промышленности, водители грузовиков, их семьи - все они станут жертвами того старичья, что голосовало за брексит. Жизни сотен тысяч людей будут порушены".

Элтон Джон считает, что британцам с самого начала лгали о "брексите".

"Они не отдавали себе отчет в том, за что голосуют. Им обещали совершенно абсурдные и экономически несостоятельные вещи. "Брексит" - это как лабиринт, по которому ты идешь с завязанными глазами, не в состоянии найти из него выход. Это каша, которой тебя кормят, и от которой тебя тошнит".

Иэн Маккеллен, известный актер и активист борьбы за права сексуальных меньшинств. И проблему "брексита" он рассматривает именно в этой плоскости:

"Любой гей - по определению интернационалист. И с этой точки зрения выбор для меня ясен: мы должны оставаться в Европе. Я не хочу отступать и не отступлю, чем бы все это ни кончилось".

Бенедикт Камбербатч сыграл роль "архитектора брексита" Доминика Каммингса в телефильме "Брексит": негражданская война".

"Мой герой в фильме признает: "Референдумы - дурацкая затея, именно потому, что они раскалывают нацию. Они исходят из того, что по-настоящему сложные проблемы могут быть сведены к примитивному черно-белому выбору "за" или "против". Как римейнер я хотел понять, почему люди голосовали за выход. И теперь я понимаю их лучше".

Модельер Вивьен Вествуд еще перед референдумом щеголяла в майке с обращенной к молодым людям надписью: "Регистрируйтесь для голосования. Не позволяйте старшему поколению решать свое будущее".

Не менее лаконичным был накануне референдума и знаменитый художник Дэмиен Херст, который воспроизвел в "Твиттере" свою работу IN - то есть "Остаемся!" в противовес OUT - "Выходим!"

Правообладатель иллюстрации @DamienHirst

За "брексит"

Лорд Джулиан Феллоуз, сценарист знаменитого телесериала "Аббатство Даунтон", воспевающего традиционные ценности "старой доброй Англии":

"Я не готов рассматривать вопрос о нашем пребывании в ЕС с финансовой точки зрения. Мне кажутся полной иллюзией утверждения о том, что автомобильные компании Германии и Франции повернутся вдруг к нам спиной. Все это ерунда. Мы получим неограниченный доступ к мировым рынкам, Я люблю Европу и считаю себя европейцем, и первое, что мы должны сделать, выйдя из ЕС, - установить хорошие, добрые отношения с нашими европейскими соседями. Но мы не будем жить по правилам, которые нас не устраивают и за которые мы не голосовали".

Роджер Долтри, вокалист группы The Who, в ответ на предположение интервьюера о том, что "брексит" затруднит гастроли рок-музыкантов в Европе, ответил:

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Роджер Долтри всегда был приверженцем традиционных британских ценностей. На снимке 2008 года рядом с окрашенным в цвета британского флага фургоном группы The Who

"Это вполне разрешимая проблема. Мы выступали в Европе задолго до того, как вступили в ЕС. Наш золотой период пришелся на 60-е и 70-е. Бросьте вы, проснитесь. Я не против Европы, я против Брюсселя и отсутствия демократии в его структурах. Нет прямой связи между избирателем и теми, кто принимает решения. Люди просто не понимают разницы… И это меня бесит. Я хочу, чтобы те, кто нами правит, несли бы перед нами ответственность, чтобы я мог им сказать: "К черту вас, от вас все равно никакого толку!"

Майкл Кейн, актер, убежден, что лучше быть бедным хозяином, чем богатым слугой:

"Люди на референдуме проголосовали за свободу, и с нами все будет в порядке. Дело тут не в расизме, не в иммигрантах или еще в чем-нибудь. Дело в свободе".

Джон Клиз, актер, сооснователь и участник знаменитой группы "Монти Пайтон", убежден, что выход из Европейского союза - правильное решение для Британии:

"Я не хочу, чтобы мной правила кучка европейских бюрократов. Они в первую очередь думают о себе".

Рок-певец Брайан Адамс: "Неужели Британия хочет управляться людьми, которых она не выбирала?!"

Актриса Элизабет Херли подтвердила свою приверженность истинно британским ценностям в противовес европейским, разместив у себя на странице в Instagram фото, где единственным ее облачением стал британский флаг.

Ну, а чтобы ни у кого не было сомнений, что звезда имеет в виду, она опубликовала еще и соответствующий твит, в котором прекрасная британская бабочка, расправляя крылья цветов национального флага, вырывается в широкий мир из тесных оков темницы Евросоюза.