"Я, велосипед и бродячая собака по кличке Люси". История женщины, спасшей себя и собаку

Велогонщица Избел Холмс из Шотландии объездила полмира и даже выступала за сборную Ирана.Но к успеху в жизни она пришла не сразу. Уже во взрослом возрасте ее накрыли детские воспоминания, нанесшие ей тяжелую психологическую травму.Справиться с ней женщине помогла бродячая собака.

После того, как в 16 лет мама выгнала ее из дома, Избел пережила изнасилование, оказалась в тяжелой депрессии и на грани самоубийства.

Пять лет спустя ее выгнали из приюта для бездомных, и Избел решила поменять свою жизнь, стала путешествовать по миру на велосипеде и участвовать в спортивных соревнованиях.

Случайная встреча с бродячей собакой Люси заставила ее заново пережить вытесненную боль, научиться заботиться о себе, любить и защищать себя.

Одно из моих первых воспоминаний раннего детства - поездка на велосипеде, когда я еще носила подгузники. Мы вместе с папой ездили на велике за картошкой в Манчестере. Мы покупали 20-килограммовые мешки, экономя несколько пенсов, и везли их на велосипеде, а я ехала на специальном сиденье.

Отец (он иранец) встретил маму и влюбился в нее во время учебы в Манчестере. В это время в Иране шла революция, и иранское правительство перестало платить студентам за рубежом, хотело, чтобы они возвращались домой.

Деньги у отца очень быстро закончились, и велосипед стал очень важным инструментом выживания.

Когда мне было два года, мы переехали в Шотландию, чтобы отец мог найти работу. Вскоре родители развелись.

Однажды, когда я гостила у отца, его знакомый попросил меня сесть к нему на колени и провел рукой по моему бедру. Мне тогда было, наверное, лет семь. Помню, что после этого я ужасно себя чувствовала.

У меня было чувство, как будто я отвратительная, гадкая. Наверное, именно тогда я начала себя ненавидеть. После этого случая отец приезжал всего один раз, а потом и вовсе исчез. Я считала, что его уход - это моя вина.

Image caption Избел с Люси в Турции

По мере того, как мы с братьями росли, маме было все сложнее справляться. Она начала обвинять меня во всех проблемах нашей семьи.

Наши отношения сильно ухудшились, и я стала еще более замкнутой. Перед своим шестнадцатилетием я очень нервничала. Я знала, что мама больше не будет нести ответственность за меня.

Как я и боялась, вскоре после моего дня рождения она выставила меня из дома. Момент, когда она закрыла за мной дверь, был, пожалуй, одним из самых тяжелых в моей жизни.

Я стояла на ступеньках и знала, что у меня нет другого выбора, кроме как уйти. Я помню, словно в замедленной съемке, как я медленно шла и шла куда-то.

Мне в итоге нашли приемную семью, но все, чего я хотела, это вернуться домой. Я молилась всем известным мне богам, чтобы семья меня приняла обратно.

Однажды в субботу я возвращалась домой с работы, и передо мной остановилась машина. В ней было несколько мужчин, они спросили меня, как проехать к озеру.

Мужчины попросили меня сесть в машину и показать им дорогу, пообещав затем отвезти обратно. Я села, но они не спешили везти меня обратно. Они увезли меня и изнасиловали.

Я никому об этом не рассказывала, потому что считала, что это была моя вина. Я думала, что это наказание за то, что я была плохой. Я пыталась справиться, вытесняя это событие из памяти.

К тому времени я уже привыкла, что люди делали со мной что хотели. У меня не было никакого самоуважения. Я плохо питалась. Я так сильно ненавидела себя, что хотела умереть.

Image caption Люси по дороге в Анталию

Позже эти мужчины вернулись за мной, но я отказалась садиться в машину и убежала. Я была в таком отчаянии, что нашла телефонную будку и позвонила маме. Я умоляла ее. Я рыдала, обещала, что сделаю все, о чем она попросит.

"Я буду самой лучшей дочерью, - говорила я. - Со мной происходят ужасные вещи". Я рассказала ей о том, что случилось. Она лишь ответила, что я сама виновата, и что мне нужно измениться.

После этого мне хотелось умереть. Было время, когда я звонила в экстренную службу психологической помощи каждые 20 минут.

В 21 год меня выгнали из приюта для бездомных. Главная сотрудница наорала на меня, заявив, что я безнадежна. В тот момент что-то заставило меня подумать: я не могу позволить такого обращения с собой.

Я знала, что мне нужно принять решение. Мне нужно сосредоточиться на своей жизни, а не на мыслях о смерти.

Image caption Избел с другими участницами иранской сборной по велоспорту

Выбраться из этого было очень сложно. Я не стала внезапно супервумэн, я постепенно выползала из той ямы, в которой оказалась.

Я подала документы в колледж и купила подержанный велосипед, потому что так я могла быстрее добираться куда мне нужно, и это было дешевле, чем автобус.

Я стала тренироваться вместе с местным велоклубом. Я была там единственной женщиной и вначале ехала одна позади группы. Постепенно я стала их догонять.

Мне нравилось ехать быстро, для меня это стало отличным способом убежать от проблем. Постепенно моя жизнь стала налаживаться.

Я так много ездила, что, видимо, мой организм постоянно вырабатывал эндорфины. Я также впервые в жизни почувствовала себя частью команды.

Когда построили велодром в Глазго к Играм Содружества 2014 года, я туда поехала шутки ради и в результате получила предложение участвовать в командном спринте в Глазго.

В своем первом соревновании я обошла предыдущего призера Игр Содружества из сборной Шотландии и завоевала золотую медаль.

В тот момент я получила возможность поехать в Иран. Оглядываясь назад, я думаю, что это было не самое лучшее время, но меня туда тянуло, потому что у меня там была семья.

В Тегеране меня отобрали в иранскую сборную. Для меня это было шансом сблизиться со страной и с отцом, поэтому я решила выступать за сборную Ирана вместо участия в Играх Содружества от Шотландии.

Я не была активисткой за права женщин, но в Иране положение женщин было просто ужасным, и я стала высказываться против того, как обращались с велогонщицами.

Image caption Избел в боливийском Альтиплано

Мне приходилось тренироваться в хиджабе, что было совершенно невозможно в изнуряющей жаре. У женщин отбирали мобильные телефоны - только у женщин, у мужчин нет. Мне объясняли, что это для того, чтобы девушки не отвлекались и не переписывались с мальчиками.

Я выступала против дискриминации и травли, но ничего не менялось. В итоге я уехала.

Из Тегерана я прилетела в Турцию, где случайно встретила мужчину, который уже несколько месяцев путешествовал на велосипеде.

Я сразу поняла, что именно этим и буду заниматься. Я прилетела обратно в Шотландию, продала свои пожитки и отправилась в путь. После этого я вылетела в Ниццу и оттуда начала свой кругосветный велотур.

Image caption Избел в одиночку объездила на велосипеде 20 стран

Как я спасла Люси и себя

Я встретила Люси в Турции, недалеко от Мраморного моря. Я заметила, что за моим велосипедом бежит собачка. Я поднажала и хотела оторваться от нее, но она продолжала меня преследовать.

Я не собиралась останавливаться. У меня был план - я собиралась объехать на велосипеде весь мир. Что бы я делала с собакой?

Но она все бежала за мной, отставая все дальше и дальше. В какой-то момент я сказала себе: "Так нельзя, Избел". И я притормозила.

В итоге она догнала меня, опустившись на землю где-то в метре от меня. Я пошла искать место для привала, и она последовала за мной.

На следующий день я собиралась отвести ее обратно в город, но тут случилось непредвиденное: на Люси напала стая бродячих собак.

Это зрелище - стая собак и то, как Люси на них отреагировала, - перенесло меня обратно в мои 16 лет. Она не пыталась убежать, не пыталась защищаться. Точно так же, как и я, когда позволяла другим обращаться с собой как угодно.

В тот момент у меня в глазах помутнело. Я бросила велосипед и истошно заорала. Даже не знала, что во мне такая сила.

Как-то справившись с собаками, я отступила и расплакалась. Я плакала из-за Люси, но на самом деле из-за себя. Я прожила всю свою жизнь, заперев на замок все, что со мной произошло.

Но в тот момент ко мне пришло озарение.

Image caption Избел с Люси

Интервью: Оливия Лэнг

Избел написала книгу "Я, велосипед и бродячая собака по кличке Люси" ('Me, my bike, and a street dog called Lucy').

Избел ведет блог на сайтах worldbikegirl.com и ishbelholmes.com

Иллюстрация: Кэти Хорвич