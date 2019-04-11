"Апокалипсису сегодня" - 40 лет. Кем на самом деле был загадочный полковник Курц?

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Один из самых ярких и масштабных фильмов о войне во Вьетнаме - "Апокалипсис сегодня" Френсиса Форда Копполы - отмечает 40-летие и 11 апреля выходит в повторный прокат в России. Центральный персонаж этой истории - полковник Уолтер Курц, сыгранный Марлоном Брандо - уже давно превратился в символ вьетнамской войны. Как же создавался этот загадочный образ и были ли у него реальные прототипы?

Несмотря на то, что Курц появляется на экране только ближе к финалу трехчасовой картины, по ходу действия зритель постепенно узнает детали его биографии из уст капитана Уилларда, которого отправляют в Камбоджу, чтобы он ликвидировал свихнувшегося полковника.

Перед нами предстает практически идеальный американский военнослужащий: кадровый офицер, выпускник "Вест-Пойнта" в третьем поколении, участник войны в Корее, обладатель многочисленных военных наград, которому многие прочат генеральские погоны и ключевую должность в Пентагоне.

"Я не мог поверить в то, что они хотят смерти этого человека… Они говорили, что у него впечатляющая карьера. Может, даже слишком впечатляющая. Я имею в виду - идеальная", - размышляет Уиллард, читая досье полковника.

Поворот в карьере Курца наступает после того, как его отправляют во Вьетнам. Сначала он публично критикует военную доктрину США, затем внезапно отказывается от перспектив генеральской карьеры и в 38 лет отправляется на курсы подготовки элитного спецназа. Вернувшись во Вьетнам, он проводит успешную операцию против коммунистов, за что его повышают в звании до полковника.

После этого Курц проводит новые операции в горных районах, и постепенно до командования доходят слухи о его чрезвычайной жестокости к противнику. В частности, поступают сообщения о том, что он без суда и следствия убил четверых вьетнамцев, заподозрив их в шпионаже в пользу коммунистов.

Полковника пытаются отозвать, однако он не подчиняется приказам и продолжает вести свою собственную войну. Он все больше сходит с ума, перебирается в соседнюю Камбоджу и становится кровожадным вождем местного племени.

Актерская импровизация

Роль Курца в фильме блестяще исполнил Марлон Брандо, однако во время работы над картиной оскароносный актер оказался практически так же непредсказуем и несговорчив, как и его персонаж.

Проблемы начались еще до начала съемок, когда Брандо запросил миллион долларов аванса и грозился покинуть проект, оставив деньги себе. В итоге он все же согласился играть, однако отказался читать сценарий, постоянно ссорился с режиссером и с другими актерами и часто приходил на площадку в подпитии.

К тому же по сценарию Курц был высоким и худым, а Брандо прибыл на съемки изрядно пополневшим. Чтобы хоть как-то скрыть это несоответствие, оператору пришлось ограничиться крупными планами актера, а на общих планах его подменял двухметровый дублер.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Многие критики считают, что Марлон Брандо сыграл в "Апокалипсисе сегодня" одну из своих лучших ролей

Практически вся игра Брандо свелась к чистой импровизации, в том числе и знаменитый монолог полковника, в котором он объясняет Уилларду свою философию войны. Из 18-минутной речи, которую произнес Брандо перед кинокамерой, в фильм вошло лишь около двух минут.

Конфликт Копполы и Брандо постепенно накалился до такой степени, что режиссер решил доверить съемки сцен с участием актера своему ассистенту Джерри Зейсмеру.

Несмотря на строптивое поведение актера, после выхода фильма на экраны игра Брандо была очень высоко оценена критиками и зрителями, а его философский монолог прочно вошел в историю американской культуры.

Жестокий колонизатор

Сценарий "Апокалипсиса сегодня" основан на романе Джозефа Конрада "Сердце тьмы". Именно оттуда была взята история человека, отправившегося из цивилизованного мира в глухие джунгли и превратившегося в жестокого повелителя туземцев. Правда, роман был написан в конце XIX века, и его действие разворачивается отнюдь не во Вьетнаме, а в Центральной Африке.

Курц в романе не военнослужащий, а предприниматель, которого бельгийская компания отправляет в некую африканскую страну для налаживания поставок слоновой кости. Курц основывает в джунглях станцию и устанавливает связи с местными племенами.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Джозеф Конрад опубликовал роман "Сердце тьмы" в 1899 году. Позднее эта книга стала литературной классикой

Успехи и растущее богатство Курца начинают беспокоить руководство компании, и она посылает на станцию своего сотрудника Чарльза Марлоу, чтобы тот вернул торговца назад. Прибыв на станцию, Марлоу видит толпы восторженных туземцев, которые поклоняются Курцу как полубогу. Развешанные повсюду отрезанные головы говорят о том, что здесь царят жестокие первобытные порядки.

В романе, как и в фильме, показана душевная деградация Курца: из утонченного интеллектуала и гуманиста, мечтающего принести цивилизацию в африканские джунгли, он постепенно превращается в жестокого тирана, который мечтает только об одном: "Убить всех дикарей!"

Считается, что главным прототипом для образа Курца послужил бельгийский колониальный офицер Леон Ром (1859-1924), работавший в администрации Свободного государства Конго.

Ром был начальником станции в районе водопадов Бойома и прославился своей жестокостью по отношению к туземцам. По свидетельству миссионеров, Ром "украшал" клумбы вокруг своего дома отрезанными головами конголезцев и на территории его станции для острастки туземцев постоянно стояли виселицы.

При этом американский литературовед Петер Фирчоу отмечал, что такие традиции были типичным проявлением власти и могущества в центральноафриканских племенах в XIX веке.

Убийство двойного агента

Образ Курца в сценарии "Апокалипсиса сегодня" претерпел существенные изменения и был помещен в совершенно другой исторический период. Как рассказывал Френсис Форд Коппола, свою роль сыграла громкая история полковника Роберта Ро, которого в 1969 году привлекли к суду за убийство вьетнамского двойного агента.

Как и вымышленный Курц, Ро учился в "Вест-Пойнте" и принимал участие в Корейской войне, где был награжден "Серебряной звездой" за мужество и отвагу. В 1964 году Ро отправился во Вьетнам, где стал командиром группы "Зеленых беретов" - элитного подразделения армии США для проведения спецопераций и ведения партизанской войны.

Под командованием Ро были не только американские военные, но и целая сеть вьетнамских осведомителей и агентов. В 1969 году полковник получил сведения о том, что один из его информаторов - Тхай Кхак Чхуен - якобы является двойным агентом и шпионит на враждебный Северный Вьетнам.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Процесс над группой "Зеленых беретов" во главе с Робертом Ро (слева на переднем плане) прогремел на всю страну

Чхуена допрашивали в течение недели. Несмотря на отсутствие надежных доказательств его вины, "Зеленые береты" решили убить его. 20 июня 1969 года Чхуена отвезли на лодке в море, застрелили и сбросили труп в воду. На следующий день Ро получил сообщение от ЦРУ, в котором убийство агента охарактеризовывалось как аморальное.

Через месяц полковник Ро и несколько его подчиненных были арестованы по обвинению в убийстве. Американские СМИ сразу заговорили о том, что грядет один из самых громких военных процессов в истории США.

В итоге все обвинения с полковника были сняты, однако ему пришлось уволиться из армии и его блестящая военная карьера оборвалась. Позднее адвокат одного из подсудимых по этому делу Ф. Ли Бейли признавался журналу Time, что если бы суд над полковником все же состоялся, в числе подсудимых были бы в том числе глава ЦРУ Ричард Хелмс и президент США Ричард Никсон, а "единственной выигравшей стороной был бы Северный Вьетнам".

Дело полковника Ро прогремело на всю страну, как и дело о массовом убийстве мирных вьетнамцев в Сонгми, совершенное американскими военными в том же 1969 году. Эти процессы подлили масла в огонь антивоенных демонстраций по всей стране и усилили споры среди военного и политического руководства США по поводу дальнейших действий во Вьетнаме.

Посылки с ушами

Еще одним американским военным, которого часто сравнивают с полковником Курцем из фильма Копполы, был оперативник ЦРУ Энтони Пошепны (Тони По), также служивший в Юго-Восточной Азии в 1960-х годах.

Пошепны начал свой боевой путь в конце Второй мировой войны и был награжден двумя медалями "Пурпурное сердце". После участия в Корейской войне он был направлен в одно из подразделений ЦРУ в Бангкоке. Поскольку Пошепны имел богатый опыт тренировки партизанских войск, его отправили в Лаос, где он занялся подготовкой ополченцев-хмонгов для борьбы с коммунистами из Северного Вьетнама и их лаосскими сторонниками из движения "Патет Лао".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В 1960-е годы США вели так называемую "тайную войну" против коммунистов на территории Лаоса

Пошепны быстро завоевал доверие горных жителей Лаоса и ввел свои правила партизанской войны, которые сильно отличались от принятых в ЦРУ практик. Например, чтобы запугать и деморализовать врага, он приказывал отрезать головы пленных, после чего сбрасывал их с самолетов над позициями коммунистов.

"Мы летели на малой высоте мимо дома того ублюдка, и я бросил голову так, что она попала на его крыльцо и закатилась прямо в его входную дверь", - вспоминал бывший оперативник в интервью газете Bangkok Post.

Иногда он также приказывал своим людям отрезать у пленных уши, которые он коллекционировал и иногда отправлял в американское посольство во Вьентьяне, чтобы показать, насколько эффективно он борется с коммунистами. Он перестал это делать только после того, как ему сказали, что сотрудницам посольского секретариата становилось плохо, когда они открывают такие посылки.

Хотя в задачи Пошепны входила только тренировка партизан, нередко он и сам принимал участие в сражениях бок о бок со своими людьми, нарушая строгий запрет начальства. Неудивительно, что партизаны относились к своему наставнику с огромным пиететом и буквально боготворили его.

Постепенно Пошепны разочаровывался в тактике Пентагона во Вьетнамской войне (частью который была так называемая "тайная война" в Лаосе). В 1970-м году ЦРУ отозвало его из Лаоса, а в 1974-м Пошепны уволился в запас.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Энтони Пошепны смог завоевать почти такой же авторитет среди местных племен, как и полковник Курц в фильме Копполы

На сходство Тони По и полковника Курца обращали внимание многие журналисты и писатели, хотя сам Франсис Форд Коппола отрицал, что истории из жизни Пошепны использовались при создании сценария фильма.

"Некоторые из тех, кто знал Пошепны во время войны и потом смотрел "Апокалипсис сегодня", говорят, что Тони По и был настоящим полковником Курцем. Они говорят, что даже если это и не так, он должен был им быть. Потому что история Пошепны кажется гораздо более странной, чем любой сюжет, который мог выдумать Коппола", - вспоминал американский журналист Мэтт Исаакс.

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