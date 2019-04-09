Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Александр Кокорин в Пресненском суде

В Пресненском суде Москвы начался процесс по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева, которых обвиняют в участии в двух драках в Москве. Подсудимые свою вину признают - но лишь частично: побои, по их словам, были, а хулиганских побуждений - нет. Во вторник в суде свидетели, которые рассказали, что потерпевшие обзывали спортсменов "петухами" и "у******и". Прокурор во время допросов, которые продлились больше пяти часов, интересовалась не только подробностями драк, но и тем, имитировали ли футболисты "половые ласки".

Первое заседание по делу футболистов ожидаемо собрало аншлаг. Журналисты ещё за час до заседания растянулись перед Пресненским судом в длинную очередь. Правда, оказалось, что торопиться было некуда: процесс начался с опозданием на два часа.

В ожидании футболистов репортёры препирались с пресс-секретарем суда Алексеем Черниковым. Сначала журналист одного из спортивных изданий несанкционированно снял его инструктаж для журналистов. Затем ситуация продолжила накаляться, когда перед залом образовалась давка из видеооператоров и фотографов.

Накалившаяся атмосфера переросла в скандал в тот момент, когда практически ни один из пишущих журналистов, в том числе корреспондент Би-би-си, не смогли зайти в сравнительно просторный зал Пресненского суда.

Правообладатель иллюстрации Vladimir Gerdo/TASS Image caption Павел Мамаев в Пресненском суде

Скамейки перед клеткой целиком заняли близкие родственники футболистов - жены и родители, а также модно одетые молодые люди. В толпе репортеров их назвали друзьями Кирилла Кокорина - одного из фигурантов дела, младшего брата нападающего "Зенита".

Но пресс-секретарь заявил, что отдал места студентам-юристам: "Им надо обучаться, а вы всей прессой на него набросились". В итоге весь пул из 50 журналистов, продолжая препираться с пресс-секретарём, отправился смотреть видеотрансляцию.

Футболистов, а также ещё двух фигурантов дела - Кокорина-младшего и Александра Протасовицкого, друга спортсменов - доставили в Пресненский суд из СИЗО. Они привезли с собой объёмные сумки, что породило слухи о том, что футболистам готовятся изменить меру пресечения, и поэтому те решили собрать вещи. Однако, как выяснилось позже, в сумках оказался сухпаек.

В последние недели перед началом процесса в прессе развернулась активная дискуссия касательно содержания футболистов под арестом. Спортсмены содержатся в "Бутырке" ещё с октября - драками у клуба "Эгоист" и в "Кофемании" на Никитском бульваре группа из 18 следователей занималась почти полгода.

О том, что содержание футболистов в СИЗО и само расследование явно затянулись, в последнее время говорили люди самых разных взглядов - от телеведущей Тины Канделаки до оппозиционного политика Алексея Навального.

Разговоры, правда, Кокорину и Мамаеву пока никак не помогли - они продолжают оставаться в изоляторе, где в футбол играют разве что с другими арестантами.

Первое заседание

В деле против футболистов два главных эпизода. Сначала компания избила водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука - это произошло ранним утром 8 октября после того, как подсудимые вышли из ночного клуба "Эгоист".

Затем те отправились в "Кофеманию" на Никитском бульваре. Там у них произошёл конфликт с директором департамента минпромторга Денисом Паком с гендиректором ФГУП НАМИ Сергеем Гайсиным.

В итоге Александра Кокорина обвинили в причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений с применением оружия и причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений (пункт "а" в части 2 статьи 115 УК, пункт "а" части 2 статьи 115 УК). Мамаеву и Протасовицкому, помимо статьи 115 УК, вменяют ещё и побои (статья 116 УК).

Самый масштабный объём обвинения у Кокорина-младшего - это причинение лёгкого вреда здоровью из хулиганских побуждений с применением оружия и без него, а также побои.

Никто из обвиняемых не отрицает, что участвовал в драках: каждый из них частично признал вину ещё на стадии следствия. Главные разногласия между защитой и обвинения касаются пунктов, которые приписывают футболистам хулиганские побуждения.

Прокурор Светлана Тарасова, зачитывая обвинительное заключение, обращала на это особое внимание. По её словам, Кокорин, Мамаев и другие фигуранты "вступили в преступный сговор, направленный на причинение вреда здоровью ранее не знакомых им граждан" и даже "заранее распределили роли".

В частности, "нарушая общепринятые нормы, желая противопоставить себя окружающим", они вступили в конфликт с Виталием Соловчуком, во время которого избили его. Согласно документам, водитель получил закрытую черепно-мозговую травму, кровоподтек спинки носа и другие травмы головы.

Но этим, полагает обвинение, хулиганские побуждения не исчерпываются: приехав в "Кофеманию", Кокорин и его брат в ответ на обоснованное замечание Пака начали бить его стулом, а Мамаев и Протасовицкий, "пренебрегая интересами общества", напали на Гайсина, говорится в материалах дела.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Жена Кокорина Дарья Валитова (в центре) и жена Мамаева Алана Мамаева (справа)

Объяснения обвиняемых по поводу того, кто и кого бил, напоминали головоломку. Например, Александр Кокорин, не признавая хулиганских побуждений, пояснял суду, что не участвовал в избиении Соловчука. Мамаев, наоборот, этого не отрицал - но вот к конфликту с Паком и Гайсиным, по его словам, отношения не имел.

Мамаев также обратил внимание на то, что "ни один свидетель не подтвердил предварительный сговор" - всего их в деле 61 человек.

Протасовицкий, в свою очередь, признает, что бил Соловчука, но вот Гайсина держал за шею лишь для того, чтобы разнять драку.

Такую же линию на заседании держала и защита. По словам Андрея Ромашова, адвоката Кокорина, Пака никто не бил стулом по голове (этот эпизод привлёк наибольшее внимание СМИ) - "видно, что был удар по спине".

Адвокат также настаивает, что конфликт в "Кофемании" начался после того, как Пак оскорбил компанию нецензурным словом - правда, повторять его отказался.

"Дело можно было расследовать в течение одного месяца, но раздули из этого малозначительного конфликта дело в 20 томах", - заявил Ромашов.

Защитники Протасовицкого и Мамаева обращали внимание судьи Елены Абрамовой на спонтанность обоих драк. "Каждый действовал с учетом собственных мотиваций", - рассуждал адвокат игрока "Краснодара" Игорь Бушманов.

Традиционно ярким получилось и выступление адвоката Кокорина-младшего Вячеслава Барика, который запомнился журналистам по предыдущим заседаниям - на них он, например, говорил, что студенту РАНХиГС не хватило бы интеллекта, чтобы мешать следствию.

"Кирилл был вынужден отстаивать свою честь. Да, это были побои, но не хулиганство. Они [обвиняемые] наоборот извинялись [перед потерпевшими] - говорили, что мы скоро уйдем. Но некоторые люди принимают вежливость за слабость", - заметил Барик.

Трезвых не было

Перед заседанием журналистам разрешили задать подсудимым вопросы, не связанные с делом. У Мамаева представители прессы поинтересовались, как он себя чувствует. "Великолепно", ответил игрок "Краснодара", добавив, что в СИЗО думал о "семье".

Адвокаты предлагали начать процесс с просмотра двух коротких записей, на которых целиком сняты обе драки. Но суд решил иначе и начал допрос свидетелей.

Первым на процессе выступил друг футболистов Карен Григорян, который вместе с ними был в "Эгоисте" перед избиением Соловчука. Его допрос продлился более трех часов. По его словам, в ночь на 8 октября Кокорин позвал его отдохнуть.

С подсудимыми он встретился примерно в 11 вечера - те были в хорошем настроении, пили виски.

- Трезвые были в компании? - поинтересовалась прокурор.

- Нет, - ответил Григорян.

Выпив, компания отправилась в клуб Secret Rooms, где познакомилась с девушками, а в 2:03 утра отправилась в "Эгоист", вспоминал свидетель. Там футболисты, как и в предыдущем заведении, знакомились с девушками и веселились до самого закрытия.

"Я таких петухов не повезу"

Дальнейшее Григорян описывал так: после того, как компания ушла из клуба, одна из девушек попыталась сесть в такси, чтобы уехать домой, но по ошибке оказалась в частном автомобиле - за его рулем и сидел Соловчук.

"Она сказала, села в машину, подумала, что такси. Он (Соловчук) ответил: "Я таких петухов не повезу". Сказал это, когда увидел Сашу и Кирилла", - неуверенно цитировал Григорян.

Правообладатель иллюстрации Anton Novoderezhkin/TASS Image caption Кирилл Кокорин

Первым силу применил именно водитель, утверждал Григорян - спортсмены в этот момент держали его за грудки: "Он ударил Мамаева в область лица".

После этого Мамаев дал Соловчуку сдачи, "но не попал - неопытный, наверное", предположил свидетель. Водитель начал убегать, Мамаев и брат Кокорина за ним погнались. Соловчук после этого развернулся и толкнул студента, тот упал; Мамаев прыгнул, чтобы поймать водителя за ногу, рассказывал Григорян под смех в клетке.

Кокорин-старший, по воспоминаниям свидетеля, побежал разнимать драку. Оттащить мужчин от Соловчука якобы пытались и девушки.

- А своим телом они его не закрывали? - спросила прокурор.

- Нет, но одна села на корточки и говорила: "Хватит, хватит, хватит", - рассказал Григорян.

Водителя при этом продолжали бить "ногами пару раз, но не в область головы". Несколько ударов, уже от Протасовицкого, водитель получил и когда возвращался к машине. В итоге тот сказал: "Я все понял, я все понял", сел и уехал. Серьёзных телесных повреждений, по словам Григоряна, не было ни у водителя, ни у тех, кто его бил.

"Решили поехать покушать"

После неприятного инцидента Кокорин, Мамаев и их спутники, в том числе Григорян и Геннадий Куропаткин и девушки, "решили поехать покушать" и приехали в "Кофеманию".

- Что кушали-пили?

- Кто что - кто кофе, кто пиво.

После этого прокурор поинтересовалась, была ли между Кокориным и сопровождающей его девушкой "имитация интимной близости"

- Смотря что вы подразумеваете под интимной близостью, - смущенно ответил Григорян под смех - и в зале, и в комнате, где журналисты смотрели трансляцию.

- Верхом на него садилась?

- Да, - признался Григорян

- Целовались, пока она верхом сидела?

- Вроде да.

- Спускалась ли девушка под стол, чтобы, скажем так, изобразить имитацию половой ласки?

- Не помню.

- А Мамаев что делал?

- Кушал!

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Павел Мамаев

Прокурор особенно тщательно интересовалась, употреблял ли кто-то из компании психотропные вещества и "не втирали ли девушки себе вещество в десны". На эти вопросы свидетель ответил отрицательно. Жены Кокорина и Мамаева Дарья Валитова и Алана Мамаева присутствовали в зале суда во время допроса Григоряна о девушках и интимной близости.

"Извините, вы похожи на "Гангнам Стайл"

Наконец, прокурор добралась и до эпизода с Паком.

"Мы хотели уходить. Протасовицкий сказал: "Извините пожалуйста, вы очень похожи на "Гангнам Стайл". А Пак в ответ говорит: вы похожи на кучку... слово начинается на "у" и заканчивается на "ы", - описывал Григорян.

После этого к Паку пошёл Кокорин-младший - "переспросить", как их назвали. Старший Кокорин взял стул, чтобы подсесть, но когда Пак повторил оскорбление, ударил того стулом "в область плеча". Адвокат Ромашов, описывая этот эпизод, употребил слово "рефлекторно".

После удара стулом Пак получил пощечину от Кокорина-младшего. Затем к столику подбежали официанты и другие люди, "потолкались все".

В конфликте участвовал и Григорян - он плеснул в Пака соком, обидевшись на его слова. Девушка, которая до этого сидела на Кокорине, в это время кричала и била посуду.

После этого футболисты успокоились, вернулись за свой стол и оплатили счёт. После этого Кокорин подошёл к Паку и извинился. Они пожали друг другу руки, после чего компания покинула кафе.

После прокурора Григоряна долго допрашивали адвокаты, но ничего нового у него не узнали. Свидетель все также объяснял возникший конфликт оскорблениями со стороны Соловчука и Пака.

- А почему Пака назвали этим певцом? - спросила судья.

- Внешностью похож, - ответил Григорян.

- Действительно похож? - уточнила судья.

- Одно лицо! - взорвалась скамейка адвокатов.

Судья уточнила, мог ли Пак воспринять это как оскорбление. "Он национальный герой в Корее, в книге рекордов Гиннеса, мы уточняли", - прокомментировала адвокат Стукалова.

Когда допрос свидетеля, казалось бы, подошёл к концу - за два часа выяснили даже цвет стула, которым били Пака в "Кофемании" (коричневый) - прокурор неожиданно захотела зачитать его письменные показания, данные на стадии следствия.

Своё желание она объяснила существенными противоречиями в показаниях Григоряна, данными в суде и полгода назад. В октябре Григорян подробнее описывал драку с Соловчуком - например, припомнил, что у того на лице была кровь. Кроме того, сразу после драки свидетель утверждал, что Кокорин бил Пака именно по голове, а не в "область плеча", и что Мамаев принимал участие в этой потасовке. В суде и сам футболист, и свидетель это отрицали.

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Сам Григорян объяснил слушателям, что на первом допросе присутствовал после двух бессонных ночей, голодный, а своим сегодняшние показания назвал "нормальными".

"В том, [что прокурор зачитала], половину как будто не я говорил. Я что-то говорил, за меня дописывали. Это не мои слова, я так не разговариваю. Тут мой один процент", - заявил он.

Когда продолжительность допроса перевалила за три часа, свидетель, кажется, начал раздражаться: "Ну неужели нельзя видео посмотреть? Там же все видно".

Смотреть видео в начале процесса предлагали и адвокаты, но, по решению суда, это произойдёт только после допроса потерпевших и нескольких десятков свидетелей.

"Я бы тоже в морду дала"

К семи вечера в зале заседания появилась Екатерина Бобкова - та самая девушка, которая сидела на коленях у Кокорина. В суде она рассказала, что знакома с Кокориным уже семь лет, описав его как "святошу": он ангелочек, добрый, отзывчивый мальчик.

Бобкова, высокая брюнетка, в ночь на 8 октября отдыхала в клубе с друзьями, а потом присоединилась к компании футболистов. В клубе она пила виски с колой, а к шести утра, когда на улице уже рассвело, они с подругой вышли на улицу.

Произошедшее у клуба Бобкова описывала так же, как и Григорян: одна из девушек села в автомобиль, перепутав машину Соловчука с такси. "А что, такси не может "мерседесом" быть что ли", - рассуждала свидетельница.

По словам Бобковой, после этого девушка выбежала из такси с криками "какой ужас", рассказав компании о том, что водитель назвал молодых людей "петухами".

"Ребята как братья, конечно, если твоего брата обидели, будешь за него драться", - оценивала девушка.

- Я не буду, - отметила прокурор.

- А я буду, - уверенно заявила девушка.

Попытки прокурора выяснить, кто кого именно бил, у свидетельницы вызвали усмешку: "Странные вопросы задаете".

Водитель Соловчук действительно начал убегать от футболистов, но почему-то остановился, говорила Бобкова. "Не знаю, почему он остановился. Я бы на его месте убежала!"

Во время драки девушка, по ее словам, расплакалась. "Мне его [водителя] жалко стало. Он дурак. Если боишься за свою жизнь, то беги, беги!"

Футболистов в клетке Бобкова явно поддерживала: "А что, он имел право оскорблять. Я бы тоже в морду дала".

Увидев, что Соловчук упал, Бобкова побежала в сторону дерущихся и легла на водителя, чтобы закрыть его своим телом: "Я легла на него, чтобы все закончилось".

- А он вам что-то говорил в этот момент?

- Что человек может говорить, когда у него кровь из носа идет?

В "Кофемании" компания сидела "на эмоциях" после случившегося у "Эгоиста", призналась Бобкова: "Но вызывающе себя никто не вёл".

Прокурор перешла к вопросу об имитации полового акта с Кокориным.

- Вы влечение к кому-нибудь к кафе испытывали?

- Я лесбиянка, к мужчинам влечение не испытываю, - ответила свидетельница под смех зала.

- А поступательные движения в области колен совершали? - не дрогнула прокурор.

- Голову на колени положила, - ответила Бобкова с улыбкой.

По словам Бобковой, над Паком компания не издевалась - просто пела песню "Гангнам стайл". "После возникновения конфликта к нам сбежалась вся "Кофемания", - рассказала Бобкова.

- Почему? - поинтересовалась прокурор.

- Ну, может, потому, что один человек другого стулом ударил? - съязвила свидетельница в ответ.

Из-за драки Бобкова начала бить посуду: "Психанула. С детства не люблю, когда на меня кричат". Красочно Бобкова описывала и первую встречу со следователем: "Какой-то дяденька с потом на лице - орал на меня, не пускал ко мне адвоката".

Возникшие конфликты свидетель описала как "обычную уличную драку": "Я такие каждый день вижу".

"Уже полгода так сидим"

Когда прокурор, как и в случае с Григоряном, захотела перепроверить показания Бобковой, футболисты в клетке возмутились.

- Сейчас прокурор просто слушает полтора-два часа, а потом перечитывает еще час, - эмоционально выступал Мамаев. - Смысл какой одно и то же делать при каждом свидетеле? Она, получается, не затягивает процесс? Уже полгода так сидим.

Недовольство работой прокурора Светланы Тарасовой выразил и Кокорин, предложив посмотреть видео допроса.

Судья спортсменов преврала и разрешила заново читать показания Бобковой. В них действительно нашлись противоречия. Например, на суде она сказала, что видела начало драки в "Кофемании", а на допросе в октябре говорила, что в это время была в туалете.

- Да, это я подписывала, - объяснялась Бобкова. - Но в тот момент эмоционально неспокойна была.

Кроме того, свидетель не узнала подписи на нескольких страницах протокола, вызвав возмущение и судьи, и прокурора.

Во время разборок в зале, где сидела заметно поредевшая за шесть часов заседания толпа журналистов, сломалась трансляция.

Следующее заседание суда пройдёт 10 апреля: обсуждать октябрьские драки в "Эгоисте" и "Кофемании" в Пресненском суде будут ежедневно до вынесения приговора.