Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Гарри не раз публично рассуждал о защите психического здоровья

Принц Гарри начал кампанию по блокировке игры Fortnite. По словам герцога Сассекского, любимая подростками во всем мире игра создаёт зависимость. Но может ли блокировка решить проблему?

Решение принца подлило масло в огонь споров среди врачей, политиков и лоббистских групп о том, может ли онлайн-игра быть вредной для здоровья и надо ли ограничивать доступ к играм.

Что говорит Гарри?

Обсуждая игру Fortnite, сын принца Чарльза сказал: "Эту игру нельзя разрешать. Какая польза от неё для семьи? Она создана для того, чтобы пристраститься, чтобы держать вас перед компьютером как можно дольше. Это так безответственно".

"Это все равно, что ждать непоправимого ущерба и разрушения семей", - считает он. Принц также уверен, что "соцсети создают большую зависимость, чем алкоголь и наркотики".

Что такое Fortnite?

Игра стала глобальным хитом, её цель очень проста - выжить в игровом мире как можно дольше. В каждом матче в общей сложности 100 игроков; матчи длятся примерно по 20 минут, в зависимости от того, насколько вы успешны в игре.

В Fortnite 200 миллионов зарегистрированных игроков по всему миру, и её можно скачать бесплатно, но игроки могут тратить деньги по ходу игры.

Можно играть в одиночку, в составе команды из четырех человек или команды из 20 человек, с друзьями или незнакомцами.

Что думают врачи?

Всё больше врачей видит связь между играми и влиянием на физическое и психическое здоровье молодых людей.

Например, в начале апреля терапевт из Лидса на севере Англии в полушутку сказал 11-летнему мальчику, что он прописывает двухнедельный запрет на компьютерные игры, такие как Fortnite и Minecraft. Доктор Амир Хан сказал, что он обеспокоен влиянием игр на жизнь школьника.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Fortnite можно играть на любых устройствах

И это касается не только несовершеннолетних: исследования показывают, что одной из причин более чем 200 разводов в Великобритании с января по сентябрь прошлого года могла стать зависимость от онлайн-игр.

Тем не менее, исследователь шотландского университета Эндрю Рейд считает, что игра Fortnite не вызывает привыкания.

Он предполагает, что использование термина "зависимость" может стигматизировать игроков. Эксперт добавляет, что некоторые исследования даже обнаружили положительные характеристики игры.

Что сами геймеры говорят о зависимости?

Многие игроки говорят, что их онлайн-жизнь не влияет на социальную жизнь или здоровье. Но так считают не все.

Матус Микус вынужден был стать участником онлайн-форума Game Quitters ("Бросившие Игру"), на котором собираются несколько тысяч участников. Там общаются люди, которые отвернулись от игр, после того, как их отношения с родными и близкими распались из-за игромании.

Джеймс Гуд знает о своей игромании: однажды он играл 32 часа без перерыва. После такого опыта ему стало невмоготу учиться в университете.

"Мои оценки упали до нуля, я не ел и не спал, а пытался уйти от проблем с помощью игр," - рассказывал он. Столь интенсивная игромания сказалась на его здоровье.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Только в Британии 32,4 миллиона геймеров

"Игры активируют центры удовольствия в вашем мозгу, и другие вещи не приносят вам столько радости", - считает геймер. - "Я думал тогда: 'Зачем мне проводить время с друзьями, когда я могу играть в видеоигры?'"

Джеймс признается, что впал в депрессию, но не стал говорить, что её причиной стали игры.

Он добавил, что игры в подростковом возрасте не были проблемой, потому что он совмещал их с активной жизнью, занятиями спортом и походами. Однако без родительского надзора в университете игры превратились из досуга в одержимость.

Что думают производители игр?

Би-би-си обратилась к Epic Games - компании-создателю Fortnite - за комментариями, но пока не получила ответа.

Игры находятся на подъеме. Игровая индустрия в Великобритании оценивается в рекордные 5,7 млрд фунтов стерлингов, и Fortnite получает значительную часть этой прибыли.

Руководительница британской неправительственной организации UKIE и председатель правления Bafta Games Джо Твист сказала, что её коллеги стараются заботиться об игроках, а свидетельств того, что игры наносят вред здоровью, очень немного.

"Мы хотим помочь родителям и опекунам, которые сами не играют в игры, чувствовать себя лучше подготовленными и осведомленными о безопасном и ответственном игровом процессе, а также о том, какое позитивное влияние игры могут оказать на жизнь людей", - замечает Твист.

Она добавила, что возрастные рейтинги игры должны восприниматься всерьез.

Согласно исследованию профессора психологии из Оксфорда Эндрю Пшибыльски, только у 0,3% геймеров могут возникнуть проблемы с самоконтролем в видеоиграх.

"Широкомасштабные исследования по этой теме показывают, что игры могут не вызывать привыкание и их лучше всего рассматривать как механизм преодоления, а не причину психического расстройства. Ненадлежащее обвинение в играх может привести к стигматизации хобби почти двух миллиардов человек", - заметил учёный в беседе с Би-би-си.

Тем не менее Всемирная организация здравоохранения в прошлом году признала чрезмерное увлечение играми расстройством.

Должны ли власти уделять внимание проблеме игромании?

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Председатель комитета Палаты общин по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту Дэмиан Коллинз проводит встречи с разработчиками игр и экспертами в рамках исследования зависимости от технологий.

"Мы пригласили Epic Games, компанию Fortnite, представить доказательства нашего расследования, которое исследует зависимости, а также связи между играми и азартными играми", - говорит он.

"Мы обязательно поделимся с ними опасениями, которые принц Гарри выразил в отношении Fortnite, и тем, как они откликнутся на его призыв запретить игру", - сказал парламентарий Би-би-си.

"Опасения принца надуманы"

Не только в Великобритании беспокоятся о том, как онлай-игры влияют на здоровье молодежи.

По данным группы "М.Видео- Эльдорадо", в 2018 году российский рынок вырос на 5% по сравнению с 2017; объём продаж игр составил 4,5 млрд рублей (69,3 млн долларов), а выход видеоигры Fortnite вошёл в Топ-10 самых упоминаемых событий популярной соцсети VK за прошлый год.

Однако видеть в играх угрозу, как принц Гарри, российские знатоки рынка не спешат.

"Мне кажется, принц Гарри выбрал игру, которая сейчас у всех на слуху, является одной из самых популярных. Если отмотать время назад на несколько лет, он взял бы другую игру. Сами его опасения надуманы, поскольку как любое аддиктивное развлечение, футбол, игры имеют свойство затягивать. Но если человек не может себя ограничивать, то его может затянуть всё, что угодно", - сказал Русской службе Би-би-си редактор журнала "Игромания" Геворк Акопян.

По словам эксперта, в России "борцы за нравственность" обращали больше внимания на игру World of Tanks, поскольку она популярнее, чем Fortnite.

А в феврале 2014 года в борьбе с "непатриотичными" компьютерными играми World of Tanks заинтересовался депутат-справедливоросс Олег Михеев, которому не понравилась Company of Heroes 2. Однако тогда эта тема не получила развития.

В Китае - стране с крупнейшим в мире рынком игр - всё больше обеспокоены зависимостью и влиянием игр на зрение детей. Власти принимают решительные меры для решения этой проблемы.

Так, китайский технический гигант Tencent ужесточил проверку возраста людей, играющих в онлайн-игры. Теперь проверка личности и возраста проходит по базе данных полиции.

Дети до 12 лет могут играть только по часу в день. Дети более старшего возраста могут играть до двух часов, но не в ночное время.