Как разбогатела семья Кардашьян и сколько у них денег?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption (Слева направо): Крис Дженнер, Хлои Кардашьян, Кендалл Дженнер, Кортни Кардашьян, Ким Кардашьян Уэст, Норт Уэст (в нижнем ряду), Кэйтлин Дженнер и Кайли Дженнер

Американское реалити-шоу "Семейство Кардашьян" начинает свой 16-й сезон, и знаменитая семья вновь будет демонстрировать всему миру свои склоки, а также пытаться рекламировать свои товары.

Реалити-шоу впервые вышло в эфир около 12 лет назад, и с растущей популярностью программы росло и состояние семьи.

Кайли Дженнер было всего девять лет во время съемок первого эпизода. Сейчас ей 21 год, и она миллиардер.

Согласно журналу Forbes, ее состояние достигает миллиарда долларов, она самая богатая из всех членов семьи.

Семью возглавляет матриарх (или, как ее называют, "маменеджер") Крис Дженнер.

Но остальные члены семьи не сидят сложа руки.

Ким Кардашьян Уэст - мультимиллионер, благодаря продажам своей косметики и прибыли от других принадлежащих ей компаниий.

Кендалл Дженнер - топ-модель.

Хлои Кардашьян руководит компанией по продаже джинсов Good American.

Старшая сестра Хлои Кортни Кардашьян снимается в рекламе и сотрудничает с модными брендами.

Вся семья хорошо зарабатывает, умело переплетая личное и профессиональное, благодаря своему телешоу и постоянному присутствию в соцсетях. У сестер в общей сложности 537 млн фолловеров, и они знают, как это монетизировать.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Кайли Дженнер зарабатывает на косметике

Александр Маккелви, профессор по предпринимательству при Сиракузском университете в штате Нью-Йорк, считает, что шоу тщательно подготовлено до съемок.

"Если посмотреть шоу, кажется, что все идет спонтанно", - говорит он.

"Но, скорее всего, все роли расписаны и запланированы заранее, чтобы зритель увидел то, что им хотят показать продюсеры и сами члены семьи", - полагает он.

Как семья Кардашьян заработала свои миллионы?

Новый сезон телешоу начинается со "скандала" вокруг Хлои Кардашьян, которая разошлась со своим партнером Тристаном Томпсоном и якобы на время сошлась с Джордином Вудсом, лучшим другом Кайли Дженнер.

Перед камерой Хлои говорит: "Противно быть у всех на виду. Это же не просто телешоу. Это моя жизнь".

Когда начались слухи о новой любовной связи Хлои, набор косметики Jordy Lip Kit, в который входили губная помада и контурные карандаши для губ, стал продаваться со скидкой в 50%. Компанию контролируют Кайли и Джордин.

Парфюмерный набор расхватывали как горячие пирожки, и вскоре он был полностью распродан.

Кайли Дженнер в интервью New York Times, впрочем, сказала, что понятия не имела о снижении цены, и никогда не дала бы на это добро.

Как бы там ни было, эксперты уверены, что скандал оказал влияние на потребителей.

"В принципе, вся их жизнь проходит на глазах публики, и в результате многие потребители ассоциируют свою жизнь с ними", - говорит Алисон Гайтер, консультант-маркетолог из компании Mintel.

В первом эпизоде последней серии телешоу зрители увидят, как Хлои демонстрирует джинсы своей компании, Ким и Кайли обсуждают возможное сотрудничество в производстве духов, а муж Ким, рэпер Канье Уэст обсуждает свои планы на будущее.

Одновременно Кортни Кардашьян запускает собственный блог Poosh, где женское тело демонстрируется почти во всей своей красоте.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Кортни и Ким Кардашьян Уэст

Как принято в семье Кардашьян, о запуске блога Poosh было объявлено в "Инстаграме". Там же Хлои сообщила, что начала производить джинсы, и тот же "Инстаграм" помог успеху косметической компании Кайли.

"Они очень хорошо понимают, как связать число фолловеров с развитием бренда, и знают, чего именно хотят их фолловеры, в особенности в этом разбирается Кайли Дженнер", - говорит Алисон Гайтер.

Когда Кайли начала выпускать свою косметику, она могла напрямую общаться с миллионами людей, экономя тем самым деньги на рекламу. По реакции фолловеров ей сразу было ясно, что людям нравится, а что нет.

Льюис Шитс, заместитель проректора в Университете Северной Каролины, говорит: "Подумайте, всего 20 лет назад, если предприниматель хотел узнать, что именно думают 20 потребителей, ему нужно было приглашать их на опрос или просто стоять на улице, задавая вопросы прохожим".

"В соцсетях можно связаться с сотнями тысяч людей и за считанные секунды получить их реакцию".

Всегда ли семья Кардашьян была столь успешной в бизнесе?

Не все бизнес-начинания семьи Кардашьян были успешными, в особенности попытки Ким и Хлои, старших сестер Кортни.

Сестры рекламировали косметику Khroma Beauty по лицензии. Коллекция была запущена в 2012 году, но вскоре исчезла из магазинов в связи с обвинениями в нарушении авторских прав.

Бренд переименовали в Kardashian Beauty, но проблемы с правами собственности не исчезли. Лишь недавно семье удалось разобраться с этой ситуацией.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В числе ранних бизнес-проектов семьи была коллекция одежды Kardashian Kollection

Также они запустили Kardashian Kard - предоплаченную кредитную карту, предназначавшуюся для подростков. Она позволяла родителям отслеживать траты детей.

Однако вскоре проект был закрыт. Это случилось после того, как бывший главный прокурор штата Коннектикут Ричард Блюменталь заявил, что его крайне тревожат высокая стоимость обслуживания карты и выбор неопытной в финансовых вопросах молодежи в качестве основного потребителя услуги.

И даже сейчас не все, к чему прикасаются Кардашьяны, превращается в золото.

Стремление Кендалл Дженнер стать лицом Pepsi обернулось скандалом после того, как рекламу с ее участием обвинили в попытке умалить значение движения Black Lives Matter, выступающего против насилия в отношении чернокожих людей.

Pepsi сняла рекламный ролик с эфира на следующий день.

Мать троих детей (с еще одним ребенком на подходе) Ким Кардашьян Уэст приняла участие в рекламной кампании препарата от тошноты, предназначенного для беременных, чем привела в ярость американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.

Членов семьи неоднократно критиковали за рекламу средств для похудения.

Бывшая ведущая Ex-Radio 1 Джамиля Джамиль, участвующая в кампании за позитивное отношение к телу, обвинила Кардашьян в "ужасном и токсичном влиянии на молодых девушек".

Что ждет семью в будущем?

Нынешний контракт на участие в телепрограмме заканчивается в этом году, и пока неясно, будет ли в будущем продолжение у реалити-шоу.

Рейтинг предыдущего сезона программы снизился с 1,3 млн человек в день премьеры до 851 тыс. к его окончанию.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Джамиля Джамиль, лидер кампании за бодипозитив, раскритиковала Кардашьян за продвижение средств для похудения

Если телепрограмма завершится, сможет ли семья сохранить свой успех без нее?

"Безусловно, у них не будет уже столько бесплатной рекламы", - сказал Александр Маккелви.

"Но им удалось найти и другие способы оставаться на виду, создавая вымышленные конфликты - либо самостоятельно, либо нет. Это все бесплатная реклама".