Конфликт в Ливии: как я брал интервью у генерала Хафтара

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption После четырех лет борьбы с радикальными исламистами на востоке Ливии генерал Хафтар приказал войскам идти на Триполи

Генерал Халифа Хафтар вместе с возглавляемой им Ливийской национальной армией начал наступление на столицу Ливии - Триполи. Его сторонники считают, что только Хафтар может вытащить Ливию из хаоса, в который она погрузилась. Противники генерала отзываются о Хафтаре как о "новом Каддафи". Корреспондент Би-би-си Ферас Килани вспоминает о встрече с генералом в 2015 году.

Генерал Халифа Хафтар сидит напротив меня. Он одет в полевую форму, а не в официальный генеральский мундир, в котором военальники обычно появляются, когда дают интервью иностранным журналистам.

Месседж понятен: он суровый военный человек, который командует войсками не из своего кабинета, а на передовой.

Это было в Ливии в январе 2015 года, когда в Бенгази - совсем недалеко от того места, где у нас с Хафтаром была назначена встреча - царил хаос: здесь не прекращались убийства, взрывы, акты насилия.

За восемь месяцев до описываемых событий генерал Хафтар объявил об операции "Достоинство Ливии" - наступлении на группировки радикальных исламистов в Бенгази, и в городе начались ожесточенные бои.

Сотни человек были убиты в ходе столкновений между силами, лояльными двум враждующим ливийским администрациям.

После гражданской войны и убийства лидера страны Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии сохраняется двоевластие. На востоке находится парламент и армия под командованием фельдмаршала Хафтара. На западе, в Триполи, базируется правительство национального согласия, сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом.

Спустя четыре года после того интервью генерал Хафтар, который к этому времени уже получил звание фельдмаршала, прикажет своим войскам идти на Триполи - столицу Ливии, которая находится в тысяче километров на запад от Бенгази. В Триполи находится признанное международным сообществом правительство национального согласия Ливии.

В понедельник, 8 апреля, бойцы Ливийской национальной армии фельдмаршала Хафтара атаковали единственный функционирующий в стране международный аэропорт Митига.

Начиная с минувшего четверга, 4 апреля, по меньшей мере 27 человек, в том числе мирных жителей, погибли в результате военных действий в районе Триполи.

По данным ООН, 2800 человек покинули город, но многие по-прежнему остаются в районах, которые из-за боев оказались отрезанными от цивилизации и доступа к чрезвычайным службам.

Борьба Хафтара с исламистами принесла ему популярность в Бенгази: его сторонники считают, что он именно тот человек, который сможет вытащить страну из хаоса и восстановить порядок.

Однако сейчас, когда Хафтар пытается взять под контроль территорию всей страны, многие опасаются, что битва за Триполи приведет к еще большим разрушениям в столице.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Генерал Хафтар вернулся в Ливию в 2011 году, чтобы возглавить повстанцев

Кто такой генерал Хафтар?

Генерал Хафтар остается на политической сцене уже более 40 лет. Впервые о нем узнали как об одном из группы кадетов, которые участвовали в организованном в 1969 году Муаммаром Каддафи перевороте, завершившимся свержением монархии.

В 1980-х годах Хафтар участвовал в чадско-ливийском конфликте. Ливийские войска под руководством Хафтара в 1987 году потерпели поражение, он попал в плен. Каддафи обвинил его в провале операции и по возвращении посадил под арест.

С тех пор военачальник стал диссидентом. После освобождения из тюрьмы Хафтар уехал в США и около 20 лет посвятил борьбе с Каддафи. Предположительно тогда генерал Хафтар сотрудничал с ЦРУ, будучи уже на тот момент главой оппозиционного Национального фронта спасения Ливии.

Генерал Хафтар вернулся в Ливию в 2011 году с началом протестов против Каддафи и возглавил повстанцев на востоке страны.

После падения режима Муаммара Каддафи ушел в тень до февраля 2014 года, когда он открыто призвал ливийцев выступить против Всеобщего национального конгресса, который состоял преимущественно из исламистов. По его словам, исламисты похитили и присвоили хрупкие институты молодой демократии.

2 марта 2015 года он был назначен командующим вооруженными силами, которые выступают на стороне парламента.

Операция в Бенгази

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Генерал Хафтар пообещал "очистить Бенгази от террористов"

Операция "Достоинство Ливии" началась в мае 2014 года. В тот момент, когда мы записывали интервью, как раз проходили ключевые действия в рамках этой операции.

Генерал Хафтар поклялся продолжать борьбу до тех пор пока город не будет "очищен от террористов". Но в реальности первые месяцы существования Ливийской национальной армии были весьма тяжелыми, сопровождаясь довольно скромными успехами и дезертирством в рядах бойцов.

Хафтару приходилось действовать одновременно на два фронта: вести бой с исламистами и одновременно прилагать усилия, чтобы объединить армию. Это приходилось иногда делать с помощью силовых методов или "покупая" лояльность командиров за счет средств, которые он получал в качестве поддержки от других стран.

"Мы уничтожили 95% их войска", - сказал он мне.

"Они сделали ставку на снайперов в пригородах, которые стреляют с крыш домов на узких улицах. Такая тактика оказалась для нас новой. У них не хватает мужества встретиться с нами в открытом бою, поэтому нам приходится вести с ними бои на узких улицах и в тоннелях", - сказал тогда Хафтар.

Image caption Генерал Хафтар и корреспондент Би-би-си Ферас Килани в 2015 году

В феврале 2016 года ему наконец удалось вытеснить своих врагов из Бенгази и продвинуться до города Дерна, на 250 км на восток страны.

В сентябре 2016 года Хафтар получил звание фельдмаршала, став первый ливийским военным, дослужившегося до этого чина. Присвоение звания последовало за захватом ключевых нефтяных портов на побережье страны - известным как нефтяной полумесяц Ливии.

В марте его войска предприняли логистический трюк, переместившись на 1000 км, чтобы начать борьбу за контроль над юго-западом страны, захватить нефтяные месторождения и клановые поселения в пустыне.

Борьба за контроль над западной частью страны - самая сложная задача для Хафтара.

На прошлой неделе премьер-министр Ливии Фаиз Сарадж объявил о контрнаступлении, дав название этой военной кампании "Вулкан гнева" и пообещав вернуть все захваченные Ливийской национальной армией Хафтара территории.

Эскалация конфликта

Правообладатель иллюстрации UNOCHA/Getty Images Image caption Разрушения в Бенгази оказались весьма масштабными: центр старого города был почти полностью разрушен

Некоторые аналитики считают, что генерал Хафтар, вероятно, недооценивает возможности ополченцев, объединившихся, чтобы поддержать правительство национального согласия в Триполи, а также риск утратить свои нынешние сильные позиции.

Если конфликт обострится, риск разрушений в Триполи и ближайших населенных пунктах резко возрастет.

Бенгази подвегся масштабным разрушениям: центр старого города практически полностью был уничтожен в ходе обстрелов и боев. Если фельдмаршал Хафтар сделает ставку на ту же тактику и в Триполи, то в ходе операции могут быть убиты тысячи человек.

Сам Халифа Хафтар утверждает, что он не хочет разрушать столицу Ливии.

В 2015 году он сказал мне: "Триполи - это наша столица, мы не хотим, чтобы военные действия велись в самом городе. Мы не будем проводить в Триполи военную операцию, подобную той, что была в Бенгази. Я не хочу прямо говорить о тактике, на которую мы рассчитываем в ситуации с Триполи, но мы сделаем все, чтобы не допустить разрушений в городе. Каковы бы ни были цели, это наша столица, и мы думаем о зданиях и живущих в городе людях".

Наступление на Триполи

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Халифа Хафтар утверждает, что не будет применять в Триполи тактику, использованную в Бенгази

Наступление на Триполи началось за 10 дней до национальной конференции, которая должна была стать первым шагом к реализации мирного плана, поддержанного ООН и предполагающего проведение всеобщих выборов в Ливии в этом году.

Наступление на Триполи еще не означает, что все планы рухнули.

Халифа Хафтар, будучи типичным военным старой закалки, кажется, не верит в политику. Он верит, что он единственный человек, кто может вытащить Ливию из этого хаоса.

Во время правления Каддафи Хафтар рассматривал свой отъезд в США как пример для подражания для "предателей" - молодых кадетов, которые учились в военной академии.

Память об этом еще жива - тогда многие офицеры, верные Каддафи, отказались поддержать Хафтара.

Это объясняет ту раздраженную реакцию, которую вызвал мой вопрос о том, не собирается ли он стать новым Каддафи. Выслушав мой вопрос, он посмотрел на меня с большим недовольством, как бы недоумевая, почему я у него спрашиваю о таких вещах.

"Нет, не собираюсь. Каддафи не учил меня, как говорить и как отдавать приказы", - говорит Хафтар.

Однако когда я спросил его, не собирается ли он однажды стать президентом Ливии, он дал гораздо более развернутый ответ.

"Я не знаю, существуют ли люди, у которых бы не было амбиций. Если человек живет, у него должны быть амбиции. Если эти амбиции соответствуют чаяниям народа, их можно только приветствовать. Я готов сделать всё, о чем попросит народ", - сказал тогда Хафтар.