Джулиан Ассанж: борец за правду или безответственный аванюрист?

Media playback is unsupported on your device Три факта о деле основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа

Сторонники Джулиана Ассанжа считают его отважным борцом за правду. Критики основателя WikiLeaks называют его безответственным охотником за славой, который поставил под угрозу жизни многих людей, выкладывая конфиденциальную информацию в сеть.

Те, кому доводилось работать вместе с Ассанжем, отзываются о нем как об очень целеустремленном, глубоком и умном человеке, обладающем уникальными хакерскими способностями.

Как рассказала журналист New Yorker Раффи Хачадуриан, Ассанж способен долго работать, забывая о сне и еде. "Джулиан создает вокруг себя атмосферу, в которой люди стремятся ему изо всех сил помочь", - говорит она.

Джулиан Ассанж в первую очередь известен как основатель сайта WikiLeaks. Сайт получил скандальную известность после публикации секретных донесений Пентагона, Госдепа и других государственных учреждений США.

Ассанж не очень любит рассказывать о себе и своем прошлом, но кое-что о его жизни все-таки известно.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ассанж не выходил за пределы посольства Эквадора с того момента, как получил убежище в 2012 году

Он родился в городке Таунсвилл в штате Квинсленд на севере Австралии в 1971 году в семье театральных антрепренеров. Родители постоянно переезжали с места на место, и Джулиан сменил много школ.

Эта привычка к перемене мест сохранилась и во взрослой жизни - Ассанж постоянно перебирался с места на место, часто меняя города и страны, при этом управляя работой своего сайта на расстоянии.

Ассанж рано увлекся программированием. С 16 лет он стал работать в сети под ником Мендакс (связан с оксюмороном Горация splendide mendax - благородный лжец).

Джулиан Ассанж изучал программирование, физику и математику в Центральном Квинслендском университете и Университете Мельбурна.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В сентябре 2014 года Ассанж подал жалобу в ООН, утверждая, что его заключение в посольстве Эквадора незаконно. В ООН поддержали жалобу основателя WikiLeaks

В 1991 году, когда Ассанжу было 20 лет, его вместе с соучастниками арестовывают за взлом центрального сервера канадской телекоммуникационной компании Nortel Networks. После нескольких допросов он признал себя виновным по всем 25 пунктам обвинения.

Тогда ему удалось отделаться штрафом в несколько тысяч австралийских долларов, только потому что он дал обещание не нарушать закон снова и потому что компании был причинен незначительный ущерб.

В 1997 году в Ассанж в соавторстве с исследователем и журналистом Сьюлетт Дрейфус выпускает книгу о хакерах Underground. Дрейфус рассказывала об Ассанже как об очень одаренном исследователе, которого особенно интересуют вопросы этики и правосудия.

В 2006 году Джулиан Ассанж вместе с единомышленниками основывает сайт WikiLeaks, который, по их замыслу, должен был стать своеобразным почтовым ящиком, куда потенциальные информаторы должны были направлять свои материалы.

Секретные документы

"Чтобы обеспечить безопасность наших источников информации, нам пришлось шифровать все внутренние сообщения, перемещать людей, активы и средства связи по всему миру, пользуясь защитой законов в ряде государств", - рассказывал Ассанж в беседе с корреспондентом Би-би-си в начале 2010 года.

Сотрудник WikiLeaks Дэниел Шмитт называет Ассанжа "одним из немногих людей, которые действительно стремятся к положительным переменам в мире и готовы сделать все, чтобы воплотить в жизнь свои идеалы".

На сайте публиковались материалы из разных стран, однако сайт стал известен всему миру только в апреле 2010 года. Тогда там были опубликованы секретные материалы, переданные ресурсу сотрудником американских спецслужб Брэдли (Челси) Мэннингом. Часть документов касалась гибели мирных жителей в Ираке.

В числе опубликованных материалов была и видеозапись, предположительно сделанная с борта американского вертолета в Ираке в 2007 году. На видеозаписи, как утверждалось, запечатлен "багдадский авиаудар 12 июля 2007 года", когда в результате обстрела иракцев двумя вертолётами армии США погибли, по разным источникам, от 12 до более чем 18 человек, в том числе и двое журналистов.

Изображения, растиражированные средствами массовой информации всего мира, вызвали у многих шок и возмущение.

Image caption Чтобы обеспечить безопасность источников информации, сотрудникам WikiLeaks пришлось шифровать все внутренние сообщения, рассказал Ассанж в интервью Би-би-си в августе 2011 года

Ассанж выступил тогда в защиту этой публикации, а спустя несколько месяцев его сайт приступил к публикации тысяч секретных американских документов, относящихся к войне в Ираке и Афганистане.

После публикации этих документов WikiLeaks столкнулся с серьезными финансовыми трудностями, так как ряд финансовых учреждений США попытался блокировать поступление пожертвований на счета организации.

Также вскоре после публикации секретных документов в августе 2010 года Швеция выдала международный ордер на арест Ассанжа по обвинению в сексуальных домогательствах и изнасиловании.

Обвинения в домогательствах

Шведская прокуратура обвинила Ассанжа в том, что он вступил в половой контакт со шведкой ("мисс A") без презерватива, вопреки просьбам с её стороны, а также совершил половой акт с "мисс W" без презерватива в то время, когда она спала.

Первоначальное расследование, начатое шведскими властями в августе 2010 года, было почти сразу же прекращено, но потом дело было возобновлено. Ассанж тогда заявил, что обвинения в его адрес являются клеветническими и продиктованы политическими соображениями.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption В 2016 году рабочая группа ООН объявляет Ассанжа жертвой необоснованных преследований

7 декабря 2010 года Ассанж был арестован лондонской полицией после того, как добровольно явился в полицейский участок, а через девять дней Высокий суд в Лондоне выпустил основателя WikiLeaks из тюрьмы под залог.

В 2012 году, после того как британский суд распорядился о его аресте по делу о выдаче его шведским властям, Ассанж укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне.

С тех пор в течение семи лет Ассанж не выходил за пределы посольства, общаясь с внешним миром по интернету и изредка принимая посетителей. Тем временем в Швеции расследование по его делу было прекращено.

В сентябре 2014 года Ассанж подал жалобу в ООН, утверждая, что его заключение в посольстве Эквадора незаконно.

"Необоснованное преследование"

В феврале 2016 года рабочая группа ООН по незаконному лишению свободы признала, что Великобритания и Швеция незаконно удерживали основателя WikiLeaks с декабря 2010 года. Британские власти заявили, что юридически не обязаны исполнять решение комиссии ООН и все еще привержены свои обязательствам по экстрадиции Ассанжа в Швецию.

Шведская прокуратура отказалась от предъявленных Ассанжу обвинений в сексуальных домогательствах в мае 2017 года. Тогда же она отозвала европейский ордер на его арест. Однако британская полиция заявила, что Ассанж все равно будет задержан, если выйдет из здания посольства.

В январе этого года Эквадор предоставил Джулиану Ассанжу гражданство, а в июле президент Эквадора Ленин Морено заявил, что основатель WikiLeaks должен будет в конечном итоге покинуть посольство страны в Лондоне.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Джулиан Ассанж и министр иностранных дел Эквадора Рикардо Патиньо о время пресс-конференции 18 августа 2014 года

Джулиан Ассанж: как развивались события