"Успел заскочить в последний вагон". Что говорят мигранты из ЕС о "брексите"

Image caption Пока в Вестминстере продолжают ломать копья по поводу "брексита", граждане ЕС голосуют "ногами"

Пока в коридорах Вестминстера и Брюсселя решается судьба "брексита", живущие в Британии граждане ЕС уже голосуют "ногами".

По подсчетам Национальной статистической службы Великобритании, в прошлом году количество уехавших из страны граждан ЕС достигло рекордных 145 тысяч человек. Наибольшее количество мигрантов вернулось в страны Центральной и Восточной Европы. В то же время общее число мигрантов, приехавших в Великобританию в 2018 году, составило 627 тыс. чел., а общее число уехавших из страны - 325 тыс. чел.

Мы поговорили с выходцами из стран Балтии о том, как "брексит" повлиял на их жизнь на острове и что они планируют делать дальше.

Аудроне Ламб, медсестра (Литва)

Правообладатель иллюстрации Audrene Lamb Image caption Аудрене перестала чувствовать себя "нужной" в Великобритании

"Я приехала в Британию в 2005 году, вышла замуж за англичанина, здесь вырос мой сын. Но после "брексита" я перестала чувствовать, что нужна этой стране".

"Мой муж не спал всю ночь после референдума, а я, наоборот, была на удивление спокойна. Помню, утром он пришел мрачнее тучи и сказал, что мы выходим из ЕС. Тогда я еще не понимала всех последствий этого решения. Но уже через пару дней я приехала в дом престарелых, где работаю медсестрой, и одна из моих постоянных пациенток заявила, что голосовала за "брексит" и что мне пора собирать вещи и ехать обратно в Литву. Я ответила, что за ней некому будет присматривать, так как во всей организации была только одна медсестра-англичанка".

"Таких случаев было много. Мои коллеги из Польши, Чехии или балтийских стран встревожены и просто не знают, что делать дальше. Нужно сказать, что многие британские коллеги нам сочувствуют и стараются поддерживать".

"Мой муж в итоге уехал на Кипр, он хочет жить в Европе. Я осталась здесь, потому что боюсь уехать и все потерять. Я абсолютно не доверяю властям, которые постоянно меняют правила. Я уже получила вид на жительство, но это не дает никаких гарантий, что завтра они не введут новые требования и ограничения для европейских граждан".

Томас Рамошка, предприниматель (Литва)

Правообладатель иллюстрации Tomas Ramoska Image caption Литовец Томас Рамошка основал в Британии бизнес, но жить будет в ЕС

"Я прожил в Англии почти десять лет и решил вернуться в Литву просто, чтобы сменить обстановку. Не могу сказать, что на меня лично как-то повлиял "брексит", просто пришло ощущение, что пришла пора двигаться дальше".

"Три года назад я основал в Англии рекрутинговое агентство, которое специализируется на поиске кадров для игровой индустрии. Безусловно, "брексит" сказывается на нашей работе, но пока рано говорить о том, насколько сильно он повлиял на число европейцев, которые пытаются найти работу в Британии или наоборот. При этом для кандидатов из России, Канады и США ровным счетом ничего не изменилось".

"Мы заметили, что европейские соискатели стали намного осторожнее и задают много вопросов о том, как будут защищены их права и социальные льготы. К сожалению, в большинстве случаев мы не можем дать им доходчивые ответы просто потому, что само британское правительство не знает, как именно оно будут взаимодействовать с гражданами ЕС уже после "брексита".

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"Когда литовские друзья спрашивают меня о том, стоит ли сейчас ехать в Британию, я отвечаю им, что это нужно сделать, если у них есть конкретная цель. Например, получить образование или опыт работы в определенной индустрии. Британия в любом случае остается притягательным местом для молодых профессионалов, но им, вероятно, придется более целенаправленно подходить к выбору работы".

Алина Агаркова, менеджер по маркетингу (Литва)

Правообладатель иллюстрации Alinga Agarkova Image caption Алину Агаркову "брексит" побудил получить степень магистра

"Я работаю в маркетинговом агентстве и параллельно учусь по вечерам на магистра. Мне удалось поступить в университет в прошлом году по обычной схеме для граждан ЕС, которые платят за образование в Британии существенно меньше, чем студенты из других стран, но скорее всего, потеряют эту возможность после выхода страны из Евросоюза. Можно сказать, что "брексит" мотивировал меня не затягивать с магистерской степенью и закончить образование как можно скорее".

"В офисе у нас работают сотрудники из самых разных стран, включая европейцев. Руководители компании, британцы, поддерживают нас и говорят, что при любом исходе сохранят команду. Я пока ничего не делала для того, чтобы оформить вид на жительство. В прошлом году для этого нужно было заполнить 80-страничную анкету и предоставить тонну справок. Сейчас процедуру упростили, но я подожду, пока не станет окончательно понятно, что именно "брексит" означает для рядовых людей.

"На всякий случай я рассматриваю вместе с моим молодым человеком вариант переезда в Амстердам, где много офисов глобальных компаний и прекрасные условия для жизни. Но мы задумаемся об отъезде всерьез в том случае, если из-за "брексита" в Лондоне резко вырастут цены и упадет качество жизни".

Томс Думпис, студент (Латвия)

Правообладатель иллюстрации Toms Dumpis Image caption Томс Думпис не удивлен, что в Британии случился "брексит"

"Я живу в Британии "наездами" последние восемь лет. Сейчас я учу русский язык и литературу в Лондонском университете королевы Марии и планирую по окончании уехать в Бельгию или Германию".

"Для меня "брексит" не стал сюрпризом. И мне, безусловно, неприятна нынешняя антииммигрантская риторика, хотя лично меня она пока никак не коснулась, возможно, потому, что я уже давно здесь живу и на языковом уровне успешно ассимилировался. В этом плане происходящее в Англии напоминает рост националистических настроений в странах Восточной Европы".

"Я не жду ничего хорошего от "брексита". Уже видно, что он негативно повлиял на курс фунта и стоимость продуктов. Если эти очевидные недостатки просто списывают со счетов, то мне даже страшно подумать, что должно произойти, чтобы экономические последствия "брексита" стали воспринимать серьезно".

"Я часто езжу автостопом по Европе и по пять раз на дню меня спрашивают о "брексите". Чаще всего европейцам интересно, как в Британии в реальности живется гражданам ЕС, так как о конкретных людях говорят редко, все новости вертятся вокруг политиков и законов. И конечно же большинство европейцев наблюдают за "брекситом" как за шоу в цирке, только оно все никак не заканчивается".

Эрика Лау, менеджер по набору персонала (Эстония)

Правообладатель иллюстрации Erika Lau Image caption Эрика Лау ждет, пока британские власти определятся с правилами для граждан ЕС

"Не могу сказать, что "брексит" кардинально изменил нашу работу. Нам по-прежнему поступают заявки от кандидатов из ЕС, потому что многие профессионалы все равно хотят сделать карьеру в Лондоне".

"Но внутри офиса руководство и сотрудники заметно нервничают. Нам повезло, что у компании есть офисы в Германии и Нидерландах и соответственно переписали трудовые контракты. Большинство моих коллег будут ждать до последнего, так как ситуация крайне непредсказуемая. До сих по неясно, будут ли нужны визы европейцам после "брексита" и вообще случится ли он на самом деле".

"Я живу в Англии уже семь лет и уезжать не собираюсь. На британское гражданство не планирую получать, потому что не хочу отказываться от эстонского. Вид на жительство я тоже еще не оформляла. Каждый месяц правила меняются - сначала нужно было платить деньги за заявку, затем она стала бесплатной и в первый же день сервис рухнул. Я не доверяю властям и дождусь, когда они окончательно определятся с правилами игры и все успокоятся".

Марк Бахолдин, студент (Латвия)

Правообладатель иллюстрации Mark Baholdin Image caption Марк Бахолдин говорит, что успел заскочить в "последний вагон"

"Я приехал в Британию из Риги год назад в самый разгар "брексита". Сейчас изучаю кинопроизводство в университете Дерби и подрабатываю в пабе. Когда я выбирал место для учебы, знакомые в Латвии говорили, что еще успею заскочить в "последний вагон" и выучиться на равных с британцами основаниях. Так и получилось, но я не уверен, что смог бы зачислиться на бакалавриат и еще получить кредит от государства, если бы поступал в этом году".

"И в университете, и в пабе все разговоры так или иначе вертятся вокруг "брексита". В баре на стене огромный экран, на котором бесконечно транслируют политические новости. Все, как зачарованные, смотрят заседания парламента или выступления Терезы Мэй. Я стараюсь не вмешиваться в эти споры или просто отшучиваюсь. Иногда посетители говорят, что проголосовали бы против "брексита", если бы знали, что все латвийцы такие разговорчивые и дружелюбные".

"Сейчас я планирую получить свой диплом и затем уже определюсь, что делать дальше. Если почувствую, что меня каким-то образом ограничивают при получении работы или дополнительного образования, то, скорее всего, перееду в Испанию. Там будет легче выучить новый язык".