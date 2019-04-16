Чисто ванзеватское убийство: как в Югре погиб Сибиряк из бандитского Петербурга

"В суровом месте - суровые правила, но мой отец всегда говорил: если тебя бьют ножом в спину, значит, ты впереди. Если бы его убили враги какие-то или завистники, мы бы проще это переживали, а так свои, получается", - говорит Владимир Теплов-младший. Его отца, бизнесмена Владимира Теплова-старшего, в конце февраля застрелил из ружья нанятый им рабочий. Произошло это в поселке Ванзеват Ханты-Мансийского автономного округа.

В российских СМИ об убийстве писали старательно подчеркивая разный социальный статус нападавшего и жертвы: "Восстание "рабов" в Югре! Сегодня утром в Ванзевате убит Теплов", "Шок! Вологодский раб убил хозяина-коммерсанта", "За что могли убить бизнесмена, державшего в страхе поселок в Югре", "Бизнесмен превратил жителей сибирского села в рабов. Его убили за жадность и жестокость".

Русская служба Би-би-си отправилась на Крайний Север, чтобы узнать, как был устроен бизнес Теплова и что привело к убийству.

Путь на Север

"Мне 37 лет, кто со мной рос - никого не осталось, все по пьянке умерли. Кто сам, кто повесился", - рассказывает Виктор Хуланхов, кочегар в ванзеватской котельной.

На часах 11 утра, на пригорке у сельского клуба появляется один из местных жителей. Мужчина делает несколько неуверенных шагов и падает в сугроб.

В Ванзевате работают два магазина, в одном из них нелегально торгуют водкой, об этом все знают и никто с этим не борется. Владеет магазином местная жительница, оба предыдущих мужа которой пили и оба же покончили с собой. Сейчас она живет с третьим.

"Примерно половина смертей происходит у нас по естественным причинам, но и очень высок уровень суицидов, - говорит сельский фельдшер Алексей Гаврилов, - очень часто люди напьются, а потом либо…, либо … [совершают самоубийство]".

В остальном хронология недомоганий ванзеватцев подчиняется смене сезонов. "Весна - вирусы; лето - охота: утку стреляют, наедаются жирного, с животами приходят; потом - алкогольные отравления; а зимой - всего понемногу", - спокойно рассказывает фельдшер.

Раньше это место называлось "Санхум Олан" - "конец яра", нынешнее хантыйское название - Ванзеват - в переводе на русский язык означает что-то вроде "мыс со свежей травой, который виден с реки".

"Ванзеват считается национальной деревней, потому что большинство жителей - представители коренных народов, - рассказывает местная предпринимательница Валентина Ирган. - Но сейчас в деревне живут уже и украинцы, и белорусы, и русские. В довоенные годы в эти края отправляли ссыльных, а после войны студенты приезжали на стройку, специалисты - медики и учителя. Многие заводили семьи и оставались".

Image caption В огромной по сельским меркам школе в Ванзевате учатся 22 ребенка, еще 17 ходят в детский сад. Во многих кабинетах недавно перестроенного здания - уголки детского творчества

Последняя перепись населения показала, что население Ванзевата - 412 человек, но в реальности в селе жителей вдвое меньше.

Политических ссыльных отправляли сюда все двести лет существования Российской империи. В Березово, на противоположном берегу Оби, попав в опалу, закончил жизнь один из ближайших соратников Петра I князь Александр Меншиков. Сюда же в 1906 году на вечное поселение с лишением всех гражданских прав был отправлен Лев Троцкий, но он надолго в ссылке не задержался и вскоре бежал.

Пять лет назад район, где расположен Ванзеват, признали Крайним Севером - территорией с экстремальными климатическими условиями, - после чего местным жителям начали выплачивать северные надбавки, которые у бюджетников могут доходить до 80% зарплаты.

Летом между селами перемещаются на лодках и катерах по Оби. Зимой - на снегоходах по льду, некоторые населенные пункты связывает зимник. В весеннюю и осеннюю распутицу единственным средством сообщения остается вертолет.

Image caption Вертолет из райцентра - для многих единственно возможный способ добраться от одного поселка до другого: перемещаться с детьми на снегоходе или катере сложнее

Из райцентра Белоярский в Ванзеват он летает дважды в неделю, авиасообщение дотируется районной администрацией, иначе билеты были бы непомерно дорогими для жителей, а так перелет стоит 1500 рублей. "Вертушкой" в село завозят и продукты для магазинов.

"Пассажиры, пересядьте на правый борт", - командует пилот на промежуточной остановке в селе Полноват. В вертолет грузят коробки с подсолнечным маслом и питьевой водой, вафлями "Настроешки" и "Ванюшкины сладости", арахисом и сердечками с вареной сгущенкой.

Рыбное место

Если не считать нескольких бюджетных рабочих мест - в школе, на почте, в сельском клубе и котельной, - в основном на жизнь местным позволяет заработать река.

"Это просто золотая середина [Оби], чтобы ловить того же муксуна, - объясняет Владимир Теплов-младший. - Когда он севернее, на Ямале, он жирный. Когда спускается южнее - худой. А здесь получается золотая середина - все сало ровно перерастает в мясо".

Муксун считается ценной промысловой рыбой, деликатесом. Жители Ванзевата жалуются, что еще 20 или 30 лет назад они ловили исключительно муксуна, осетров, стерлядь, нельму и другую ценную рыбу. Жительница Ванзевата Нелли вспоминает, что тогда можно было поймать 70-килограммового осетра: "Тушу перебрасывали через плечо, она размером с человека и сзади тащился ее хвост".

Но с тех пор поголовье ценной рыбы резко снизилось. Сейчас в ХМАО ловят уже куда менее ценных щук, язей и карасей.

"Местные жители исторически занимались оленеводством и рыболовством, - рассказывает предпринимательница Валентина Ирган. - У нас было много муксуна, нельмы, осетров, но сейчас это все ушло в прошлое. Рыба исчезает. Не то чтобы ее истребили, много есть причин, почему ее не стало, но все равно рыболовство остается главным занятием для местных жителей".

Правообладатель иллюстрации ВВС

С 2014 года в нескольких северных регионах, включая ХМАО, были введены ограничения на промысел муксуна, а с 2017 года его вылов запрещен. Запрет этот никто не соблюдает, и больше муксуна, естественно, не становится.

Ирган арендует для рыбалки участок на пустынном берегу Оби и жалуется, что с начала весны там стали околачиваться неизвестные ей личности.

Когда мы приезжаем на берег, из сруба, на километры вокруг которого нет ни одного другого жилья, выходят двое мужчин.

- Вы кто? Оформляйте документы, вам выделят участок и рыбачьте! - атакует их предпринимательница. - Почему вы здесь-то вообще находитесь?

- А почему я не могу здесь работать? - отбивается один из рыбаков. - Я гражданин России, все судимости погашены! Пусть хоть вся мусорня белоярская сюда приедет, страна большая!.. А с государством я в карты не играю!

- В чем проблема? Тут никто не рыбачит, - вступает в разговор его напарник. - Все мимо ездят. Рыба дохнет! Лучше с нами дружить, лучше с нами дру-жи-те, - добавляет он задумчиво.

Рано или поздно, уверен Теплов-младший, найдутся люди, которые придут на Обь за большими деньгами, и местные с ними конкуренции не выдержат: "Такие активы никто не оставит валяться, - убежден он. - С ханты, манси, сколько бы они ни кричали, никто считаться не будет. Деньги там - если видеть будущее - это миллиарды, миллиарды, миллиарды... Они на деревьях растут и в воде плавают в таких количествах, каких вы никогда не видели".

Image caption Зимой Обь, на берегу которой стоят несколько десятков ванзеватских домов, превращается в огромное снежное поле

В перспективы рыбного бизнеса верил и его отец. Попытку начать бизнес на Севере Теплов предпринял еще в 2003 году. "Были инвесторы с Москвы, и мы поехали в Березово, - рассказывает его сын, которому тогда было 15-16 лет. - Скупались совхозы вокруг Березово, они были полностью разрушены. Там не было ничего, ровные поля". Но из-за конфликта с администрацией дело пришлось свернуть, бизнесмен вернулся в Петербург.

Следующие несколько лет "делали, что могли". "Но только легально. Какие-то друзья ему давали возможность заработать денег", - утверждает сын. Среди разных предприятий отца, по его словам, была добыча кости мамонта в Якутии: "На полном официале, со всеми документами".

Примерно в 2012 году Владимир Теплов-старший совершил еще один северный поход: приехал в Ванзеват и начал бизнес. Оборот в месяц, по словам его наследника, не превышал 40-45 тонн рыбы. Схема была простая: у местных рыбаков улов скупали по 15 рублей за килограмм, потом вывозили его по реке до железнодорожной станции "Приобье" и отправляли в Москву, Екатеринбург или Новосибирск. Со всей логистикой себестоимость килограмма вырастала уже до 60-65 рублей, а продавали по 75.

Суровый бизнес

На берегу Оби в лед и сугробы врос катер "Барин". "На название обратите внимание и поймете, кем себя считал в Ванзевате Теплов", - говорит местная жительница Нелли.

Нос судна смотрит на одноэтажный домик, в котором жил бизнесмен и где его застрелили. Артель Теплова в Ванзевате - это несколько построек и небольшой вагончик-рефрижератор на краю села. Приезжавшие на заработки рабочие жили здесь в одном из домиков или уезжали в лес - между разбросанными по району поселками в таежной глуши и на протоках строятся рыбацкие и охотничьи избы.

Image caption Первоначально на базе выстроили большой двухэтажный дом, но около года назад он сгорел. Остались небольшие постройки, вездеход и вагончик-холодильник для рыбы

Первое время появлению в селе бизнесмена местные власти были даже рады. "Деревня словно преобразилась, появилась техника, новые лица, а главное, возможность для местного населения получить работу", - рассказывала староста Ванзевата Анна Кондина несколько лет назад журналистам.

На развитие проекта в Белоярском районе Теплов, по словам сына, достал 38 миллионов рублей. На вопрос о том, кто вложил средства в рыбную артель, он со вздохом отвечает: "Большие люди".

Первую команду работников примерно из 20-25 человек, отправившихся из Петербурга на Север, Теплов-младший собрал из числа своих друзей. Приехавшие на заработки петербуржцы долго не задержались - судя по всему, не только из-за суровых условий, но и из-за непростого характера Теплова-старшего.

Тогда рабочую силу стали искать через соцсети. Типичное объявление звучало так: "Требуются работники для рыбалки, охоты и сбора дикоросов, вахтовый метод, обращаться по телефону …". И в Ванзеват в предвкушении высоких северных зарплат потянулись работники со всей страны: не только из соседнего Ханты-Мансийска, но даже из Вологды и Калмыкии.

Но и многих приезжих отпугивал суровый нрав бизнесмена. "Приезжали в прошлом или позапрошлом году работники. Они здесь походили, пришли туда [на базу], посмотрели. "Не, - говорят, - ребята, мы отсюда уезжаем". И искали транспорт… Я вывозил, брат вывозил нескольких… Они боялись, уходили оттуда", - рассказывает кочегар Виктор Хуланхов.

Тем, кто оставался, существенно обогатиться не удалось. Местная жительница Надежда (имя изменено по просьбе женщины), которая общалась с одним из рабочих, вспоминает, что тот некоторое время рыбачил для Теплова, а когда подошло время расчета, получил в качестве оплаты труда банку сгущенки.

"Даже на кедровые орехи приезжали с Калмыкии сюда две женщины. Мы им сразу сказали, когда они шишки сшибали - вас обманут. А они - да нет, у нас шушара-мушара. Я говорю: я знаю, какая у вас шушара-мушара, просто он вас кинет, вы еще будете искать деньги на билет, звонить родственникам, чтобы вам отправили. В оконцовке они доработали до осени, так и вышло", - говорит Хуланхов. Сам он утверждает, что однажды сдал Теплову шкуры убитых им соболей на 3 тысячи долларов, но своих денег так и не получил.

"Конечно, он кидал [на зарплаты]", - подтверждает в разговоре с Би-би-си бывший сотрудник артели. "Плюс он еще за еду насчитывал. День отработал - он считает электричество не как тариф по району, а как он хочет. Еду тоже как он хочет… Ну и в долги вгонял, естественно: что-то испортилось - ты это купил, что-то сломалось - ты это купил".

У сына Теплова другая версия. По его словам, получить обещанную плату наемным работникам мешали их собственные ошибки и обыкновение расслабляться с помощью алкоголя. Первое правило базы, говорит Теплов-младший: "Кто выпивает, зарплату не получает".

По его словам, купленная из-под полы водка на следующий день останавливала работу артели: "Я думаю, как разом все простуду подцепили? А это просто все ночью накирдычились и с утра болеют. Я же не буду ходить и температуру у всех мерить. Потом второй день болеют, третий. Потом раз, смотришь, а они не болеют, а пьют. Ну ты нормально им говоришь: ребята, мы же с вами договорились, вот вы заработали за месяц на бригаду 200 тысяч, я их и убираю. Работайте еще".

Неудобный сосед

"Было ощущение, что он опасный человек, так что я сама к нему никогда не ходила, - рассказывает староста села Анна Кондина. - Мы приглашали его на какие-то мероприятия, которые устраивали в клубе к праздникам, но он на них не приходил".

Летом большую часть времени Теплов-старший вообще жил на катере, спускаясь на сушу лишь по каким-то важным делам. "Зачем ему куда-то ходить, если к нему все сами приходят", - объясняет сын стиль жизни отца. Со многими жителями небольшой северной деревни бизнесмен за несколько лет жизни в Ванзевате даже не успел познакомиться.

После нескольких побегов тепловских рабочих из Ванзевата местные СМИ начали писать о том, что бизнесмен держит своих сотрудников в рабстве. Теплов начал конфликтовать и с местными жителями, и с районными властями, которым посыпались многочисленные жалобы на него.

Местные обвиняли его в том, что он без лицензии ловит рыбу в тех местах, где это запрещено, в браконьерстве, в незаконной вырубке краснокнижных кедров, и в том, что чуть ли не морит голодом своих работников. Защиты просили в том числе у губернатора ХМАО Натальи Комаровой.

В феврале 2017 года в селе Ванзеват приземлился вертолет с бойцами ОМОНа. Они прилетели к Теплову на базу искать незарегистрированное оружие. По рассказу Теплова-младшего, обыск был жестким - его якобы обработали электрошокером и сломали ребра. "Выносили всё: дорогие охотничьи ружья, ноутбуки, несколько видеокамер GoPro, мобильные телефоны. Это смешно, конечно, но омоновцы даже забрали несколько пар новых носков", - рассказывал он о случившемся. Через несколько месяцев Белоярский суд постановил, что оружие на базе было легальным, никаких уголовных дел за обыском не последовало.

Теплов старался не светить свой бизнес и формально находился на базе то ли как гость, то ли как сторож. Землю на берегу Оби он зарегистрировал на одного из своих сотрудников. Бизнесом формально владел его помощник Антон Тришкин, который в момент убийства находился в Ванзевате, но накануне приезда корреспондентов Би-би-си покинул село.

Сын Теплова говорит, что главным в семейном бизнесе был он сам, а отца привлек лишь из соображений безопасности, чтобы он помог своим авторитетом: "Его вообще знали все, в каждой деревне - от Приобья до Салехарда как бы, а может даже и дальше. Я его взял, скрывать нечего, как защиту, чтобы к нам никто не лез. Потому что [это] серьезное такое место, не пошутишь ни с кем".

Сибиряк из бандитского Петербурга

"Летом 2001 года по выборгской тюрьме прошел слух: в изолятор везут Сибиряка. Это известие вызвало легкий ажиотаж не только в камерах, но и в кабинетах тюремной администрации. В преступных кругах Сибиряк известен как один из самых решительных и дерзких авторитетов "бандитской России", - так начинается одна из глав книги петербургского адвоката Евгения Тонкова "История одной тюрьмы".

Image caption Фотография Владимира Теплова из книги "История одной тюрьмы" адвоката Евгения Тонкова

Книга об истории выборгского изолятора и его арестантах вышла в 2006 году, через три года после того как Владимир Теплов, известный в преступных кругах как Сибиряк, вышел из тюрьмы, отбыв свой последний срок. Понять, сколько раз, когда и за что сидел ванзеватский бизнесмен, сложно: его сын говорит, что не знает, в чем обвиняли отца, а биография, которую приводит в своей книге адвокат Тонков, похожа на сценарий криминального сериала.

С 13 лет Теплов воспитывался в новосибирской спецшколе для трудных подростков. Там, будучи еще несовершеннолетним, совершил первое убийство, зарезав в драке обидчика. Дело якобы заводить не стали из-за возраста преступника. Однако первый срок - пять лет лишения свободы за избиение, после которого пострадавший остался инвалидом - получил еще будучи несовершеннолетним. В колонии под Новосибирском принял участие в бунте заключенных, из-за чего был переправлен в Тобольскую зону строгого режима, но вскоре вышел по амнистии 1975 года.

После армии - еще один срок, снова за драку и снова участие в бунте зэков, на этот раз отсидеть пришлось семь лет, говорится в книге "История одной тюрьмы".

В 1998 году Калининский суд Тюмени дал Теплову девять лет лишения свободы с конфискацией имущества за вымогательство. В суде развалилось обвинение в создании организованного преступного сообщества, иначе срок был бы значительно больше.

Адвокату Тонкову для книги, своему сыну и сотрудникам Владимир Теплов рассказывал историю о том, как во время последнего заключения ему удалось спасти двух человек - фельдшера и медсестру, которых взяли в заложники трое заключенных. Произошло это весной 2000 года в СИЗО №4 в Петербурге. По версии арестанта, пока тюремный спецназ принимал решение о штурме, он предложил отправиться на переговоры с захватчиками и сумел в одиночку их обезоружить.

Проверить правдивость этой истории невозможно, "Новая газета" в 2003 году писала, что операцию проводил элитный спецназ "Тайфун" и речь шла об одном заложнике, но, как бы то ни было, вскоре после этого Теплова перевели в выборгский изолятор, из которого он и был условно-досрочно освобожден 5 мая 2003 года.

Image caption На своих страницах в соцсетях Теплов публиковал снимки с рыбалки и охоты

Евгений Тонков не стал обсуждать с корреспондентами Би-би-си своего бывшего подзащитного, сославшись на адвокатскую тайну, но назвал его "достойным продуктом своей эпохи".

Сибиряк любил вспоминать истории о том, что его люди принимали самое активное участие в таких громких преступлениях 1990-х годов как убийства депутата Галины Старовойтовой и журналиста Владислава Листьева.

"Это из его рассказов, что это его люди. Рассказывал, как убивали, как подкарауливали, где… Мотивация - заказное убийство. Его мотивация - деньги и все. А как он там... Вот человек его подождал, зашел в подъезд и застрелил, контрольный в голову. Имен никаких нету", - пересказывает откровения Теплова его знакомый.

"Ничего из этого не было доказано, - утверждает Теплов-младший. - Единственное, что он говорил, что жизнь была такая и никому не дай бог столько отсидеть. Ему статус вора в законе хотели присвоить, но он отказался по своим соображениям. Да и не живет уже никто по тому кодексу".

Бывший помощник Галины Старовойтовой Руслан Линьков, сопровождавший ее в вечер убийства и получивший тогда тяжелые ранения, сказал Би-би-си, что не помнит, чтобы хоть раз в ходе следствия всплывала фамилия Теплова.

В поле зрения следователей по делу Листьева Сибиряк и правда попадал. В 1995 году представители тюменского отделения Союза ветеранов Афганистана обратились в милицию с заявлением на Теплова, обвиняя его в вымогательстве, что в итоге и привело к аресту и последнему делу против него. Пока оперативники разрабатывали Теплова, в мае 1996 года был арестован один из его приближенных Иван Вывчий, который неожиданно заявил на допросе, что он лично сделал контрольный выстрел в голову Листьева. Вывчий утверждал, что именно Теплов передал ему оружие, а потом 40 тысяч долларов за исполнение заказа.

"Зампрокурора [Тюменской области] обрадовался: "Мы раскрыли убийство Листьева!" Я [потом] ему говорю: "Я бы тебе бутылку поставил, если бы вы его раскрыли", - вспоминает руководитель следственной группы по делу Листьева Петр Трибой.

Вывчия доставили из Тюмени в Москву, на Петровку. Трибой допросил задержанного и понял, что его рассказы имеют мало общего с обстоятельствами дела.

Image caption На одном из выложенных на своей странице снимков Теплов позирует на фоне оружия. Его сын утверждает, что оно было официально зарегистрировано

"Он наврал там… Я у него спрашиваю: "Зачем?" А он говорит: "Вам что, медалей не нужно?" - вспоминает бывший следователь. "Видимо, не нравилось сидеть в камере [в Тюмени], захотелось прокатиться в Москву. Может, подкармливали его там", - предполагает Трибой. Количество сознающихся в громких убийствах, по его словам, традиционно возрастало по весне.

"После выхода из тюрьмы он полностью ушел из того мира, только семейным бизнесом занимался, от прошлого он был полностью избавлен и сколько был на свободе, за прошлое ему никто и ни разу не предъявил", - ответил Владимир Теплов-младший на вопрос, не переехал ли его отец из Петербурга в Ванзеват подальше от своего бурного прошлого 1990-х годов.

"Я могу вам сказать: все, что он мне когда-то говорил, я теперь делю на два-три-четыре, - говорит бывший сотрудник Теплова. - У него талант забалтывать людей. Я вообще не уверен, что даже половина слов, которые он рассказывал - правда".

Из историй, которые запомнил бывший работник бизнесмена, пересказал его сын и описал в своей книге адвокат Тонков, складывается портрет крайне разностороннего человека.

Теплов-старший вроде бы умел управлять самолетом и вертолетом; в свободное время писал пейзажи и фантастические зарисовки (якобы учился живописи в профильном вузе то ли в Петербурге, то ли в Новосибирске); профессионально занимался спортом ("является мастером спорта по боксу, классической стрельбе и подводному плаванию", - писал адвокат Тонков); и даже утверждал, что был соавтором книги "Удар русских богов", вышедшей под псевдонимом Владимира Истархова в 1999 году. Откровенно националистическую и антисемитскую книгу позже признали экстремистским материалом.

"Суперталантливый человек", - подчеркивает близко знавший Теплова собеседник Би-би-си. - Если бы он был не бандитом, то, мне кажется, он бы добился успехов, если его в нужное русло изначально направили... Но. Кроме этого, он лютый зверь. Я иногда на него смотрел и думал, что он - это реально бешеное какое-то животное".

Конец Сибиряка

31 января 2019 года в одном из охотничьих домиков на границе с Ямалом работники Теплова праздновали день рождения. Одному из них, Ивану Коколову, исполнилось 36 лет.

В Ванзеват он приехал из Вологодской области в 2017 году, - вспоминает сын Теплова. С этого времени на его странице в соцсети начали появляться фотографии из северного села: на одних снимках он позирует с охотничьим ружьем в лесу, на других - демонстрирует убитых соболей, дичь, внушительное количество отправленной на заготовку рыбы.

Вместе с виновником торжества в избе, по словам Теплова-младшего, в тот день были еще три человека.

Из-за чего именно произошел конфликт между работниками, до сих пор не известно, но ссора закончилась дракой: именинника, по словам знакомого с материалами дела Теплова-младшего, теперь обвиняют в том, что он ударил одного из мужчин ножом.

Убийство хотели скрыть: тело расчленили и попытались сжечь в печи, рассказывает сын бизнесмена. Теплову-старшему сказали, что исчезнувший сам ушел в лес и не вернулся, а найти его им не удалось.

Но об убийстве узнал один из местных жителей, работавших на Теплова. Через пару дней после произошедшего он приехал в охотничий домик по делам и "увидел отрезанную голову", рассказывает Теплов-младший. Позже мужчина объяснил ему, что молчал об увиденном еще три недели, поскольку был уверен - его могут убить.

23 февраля Коколов якобы решил рассказать Теплову-старшему правду - как предполагает сын, из страха, что рано или поздно кто-то сделает это за него.

"Из показаний обвиняемого следует, что после этого предприниматель стал его шантажировать - требовал устранить всех свидетелей убийства, иначе он сообщит о преступлении в правоохранительные органы. В ответ на угрозы обвиняемый выстрелил в потерпевшего из ружья", - говорится в сообщении Следственного комитета.

Сын убитого предпринимателя считает, что в обстоятельствах смерти Теплова-старшего многое непонятно: например, зачем после убийства кто-то из работников сжег мобильный телефон его отца. "У меня отец аккуратный был, жизнью наученный. Я думаю, что он его снимал на телефон, как тот сознавался. Тот увидел это и оттого, что ему особо терять нечего было, совершил такой поступок", - размышляет Теплов-младший.

Тело убитого забрал брат. Хоронить Сибиряка в Петербурге родные не стали. Убитому предпринимателю очень нравилась бывшая деревня Самутнево - живописное место на берегу Оби в нескольких километрах от Ванзевата.

"Мы его, как он просил, там развеяли на севере. В Самутнево. Я не считаю, чтоб вы понимали, что там что-то принадлежит хантам, манси, ненцам или еще кому-то, - говорит сын убитого. - Я считаю, что это общее - каждого человека, который хочет чем-то заниматься там".

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