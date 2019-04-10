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Британская косметическая компания Lush уйдёт из Facebook, Instagram and Twitter и будет общаться с покупателями по телефону и электронной почте. Косметологи недовольны тем, как работают алгоритмы соцсетей. Но оправдан ли подобный шаг в эпоху цифрового маркетинга?

В своих соцсетях компания указала, что " устала бороться с алгоритмами" и платой за рекламу в каруселях соцсетей. При том, что у основного аккаунта Lush 202 тысячи подписчиков в "Твиттере", 569 тысяч фолловеров в "Инстаграме", а 423 тысячам пользователей сетей "нравится" страница компании в "Фейсбуке".

Помимо LushUK своих аккаунтов лишатся дочерние проекты - Lush Kitchen, Lush Times, Lush Life, Soapbox и Gorilla.

Компания перестанет действовать в соцсетях с 17 апреля. До этого дня Lush будет отвечать на сообщения и комментарии, а после этой даты с брендом можно будет связаться только через чат на сайте, по электронной почте или по телефону.

"Мы устали бороться с алгоритмами и не хотим платить за появление в вашей новостной ленте. Мы решили попрощаться с некоторыми нашими социальными сетями и начать разговор тет-а-тет. Это не конец, а новое начало", - сказано в заявлении Lush.

Однако отказ от соцсетей не коснётся стран, где действуют филиалы компании.

"Lush Северная Америка" уже подтвердила, что её соцсети останутся нетронутыми.

Московское бюро Lush сообщило Русской службе Би-би-си Ньюз, что никаких изменений в своей работе оно, как и североамериканский филиал, не предвидит.

"Lush объявил о закрытии некоторых из своих страниц в социальных сетях в Великобритании. Однако, ни аккаунты магазинов Lush, ни частные аккаунты сотрудников компании это не затронет, они продолжат действовать. Изменения не затронут и рабочие места, команда Lush в Великобритании с энтузиазмом готовится к работе в соответствии с новой стратегией. На рынках других стран, в том числе и на российском, в ближайшее время также не ожидается никаких изменений", - уверяет генеральный директор Lush Russia Дмитрий Азаров в письме BBC.

Смелый шаг?

В пресс-службе производителя косметической продукции уверены, что их действия устраняют посредника между Lush и потребителями.

Пользователи обратили внимание на хэштег #LushCommunity, которым компания заканчивает своё обращение в "Инстаграме", предположив, что таким образом она намекает на новый формат общения.

SMM-эксперт Майк Блейк-Кроуфорд из маркетингового агентства Social Chain считает, что Lush впредь намерена теснее работать с инфлюэнсерами.

"Я вижу вызов в том, смогут ли они адекватно конвертировать социальный капитал в новый формат без централизованных "домашних" соцсетей для своих продуктов и акций", - заметил знаток интерактива в беседе с Би-би-си.

Но многие не могут скрыть удивления по поводу решения мыльного гиганта.

Так, блогерша "Фанатка розового Лея" с 10 тыс. фолловера в сети "Твиттер" считает отказ от общения с сообществом в более, чем полмиллиона подписчиков, "безумием".

Есть и те, кто не считает такой подход безумным.

"Мне кажется, даже интересно, как все будет. Это же только Соединённое Королевство, и у бренда позиции сильные в целом. Уверена, они придумают новые и интересные методы коммуникации со своей аудиторией. И уж точно с этой новостью они получили огромное количество внимания", - пишет Би-би-си маркетолог Тинатин Берая.

Среди британских компаний пример мыльным королям дала сеть пабов Wetherspoons, которая покинула соцсети в прошлом году, опасаясь использования персональных данных не по назначению. У неё было 100 тысяч подписчиков в "Фейсбуке" и немногим более 6 тысяч в "Инстаграме".

Lush в России

В России производитель мыла и бомбочек для ванн работает уже 17 лет.

В конце марта этого года компания попала в заголовки новостей после того, как ее переписка с феминисткой Беллой Рапопорт невольно стала основой мема, на который сама петербургская общественница отреагировала весьма болезненно.

В результате той переписки в сетях появились призывы уволить маркетологов Lush и сообщения о том, что это уже произошло, вынудившие компанию дать опровержение.

Головной офис Lush UK подтвердил Би-би-си, что решение ограничить соцсети распространяется только на британский рынок и никак не связано с российским мартовским скандалом.

"Это решение не связано с тем, что случилось с госпожой Рапопорт в прошлом месяце", - написала Русской службе Би-би-си Ньюз представительница PR-отдела компании Карен Хаксли.

Другие косметические бренды на данный момент не изъявляли желания отказаться от своих официальных профилей в соцсетях.