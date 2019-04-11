Миллион участков и почти миллиард избирателей. В Индии выбирают парламент

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption После голосования избирателям ставят на палец специальную метку трудносмываемыми чернилами - так предотвращают "карусели"

В четверг стартуют самые масштабные демократические выборы в современной истории - Индия выбирает новый парламент.

Партии будут бороться за 543 кресла в лок сабхе - нижней палате индийского парламента. Та партия, которая получит 272 или более мест, сможет сформировать правительство, а ее лидер станет премьер-министром.

Действующий премьер Нарендра Моди, возглавляющий правящую "Индийскую народную партию" ("Бхаратия джаната парти"), попытается повторить успех 2014 года. Перед прошлыми выборами Моди обещал сделать Индию экономической и военной сверхдержавой.

Соперник Моди - Рахул Ганди, внук Индиры Ганди, который возглавляет оппозиционный "Индийский национальный конгресс". Он систематически обвиняет Моди в разрушении демократических институтов страны.

В ходе предвыборной кампании Ганди заявлял, что "Индийская народная партия" разрушила судебную систему страны, наводнив суды "своими людьми", принимающими решения в интересах правительства.

Свою предвыборную кампанию Ганди выстроил вокруг обещания выделять ежемесячно по тысяче долларов на каждого человека из бедных слоев населения.

Избирательная кампания в основном строилась вокруг экономических вопросов: кандидаты обсуждали высокий уровнь безработицы.

Кроме того, в середине марта 108 экономистов Индии подписали заявление, в котором поставили под сомнение корректность данных официальной статистики. Они предполагают, что правительство могло манипулировать цифрами исходят из своих политических интересов.

В ноябре прошлого года министерство статистики Индии опубликовало новые данные по ВВП страны: цифры показывали значительный рост экономики, который произошел при нынешней администрации Моди по сравнению с предыдущим периодом.

Эксперты отмечают, что рейтинги Моди выросли после того, как Индия нанесла воздушные удары по пакистанской части Кашмира после того, как смертник устроил взрыв в индийской части - тогда погибли 46 индийских военнослужащих.

Кроме того, незадолго до выборов Моди объявил о "выдающемся достижении" национальной космической программы страны: военные успешно провели испытания, сбив космический спутник на низкой околоземной орбите. Оппозиция немедленно заявила, что премьер-министр пытается таким образом "извлечь политическую выгоду": Рахул Ганди поздравил Моди "со всемирным днем театра".

Индийские обозреватели отметили, что о наличии у Индии этих технологий было давно известно, поэтому выбранное для испытаний время выглядит тем более подозрительно.

Нынешние выборы станут одними из самых дорогих в мире - Индия потратит на них около 7 млрд долларов. Это примерно по 8 долларов на избирателя в стране, где около половины населения, по оценкам Всемирного банка, живет менее чем на 3 доллара в сутки.

Для сравнения: в 2016 году американцы потратили на президентские выборы и выборы в конгресс 6,5 млрд долларов.

Почему так много? На прошлых выборах правом голоса обладали 830 млн жителей страны. В этот раз - около 900 млн, живущих в самых разных уголках страны, включая пустыни, болотистые местности и горные территории.

Закон предписывает, что ближайший участок для голосования должен находиться на расстоянии не более 2 километров от избирателя.

В штате Избирательной комиссии Индии - около 300 человек. Чтобы охватить всех избирателей, властям страны пришлось привлечь более 10 миллионов человек. Им придется преодолеть большие расстояния: в некоторые труднодоступные районы можно добраться только на вертолете или, например, на лодке, а иногда членам избирательных комиссий приходится передвигаться на слонах.

В индийских СМИ в связи с этим любят рассказывать об опасном участке на территории заповедника азиатских львов, где проживает один избиратель, ради которого члены комиссии доставят избирательную урну в сопровождении егерей.

Из-за сложности процесса выборы пройдут в семь этапов в период с 11 апреля по 19 мая. Результаты должны быть известны к 23 мая.

Как и на прошлых выборах, для предотвращения "каруселей" в этот раз избирательные комиссии будут пользоваться необычным способом - помечать пальцы проголосовавших трудносмываемыми чернилами. Этот знак на указательном пальце поможет членам избиркома быстро узнать, проголосовал ли уже этот избиратель.