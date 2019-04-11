Храм от иноагента: как азиатский офшор спонсирует "проект Шойгу"
Среди жертвователей на строительство главного храма Вооруженных сил России Би-би-си обнаружила офшорную компанию, связанную с поставкой таинственных грузов в Экваториальную Гвинею. Признают ли теперь фонд строительства храма иностранным агентом?
Собор Воскресения Христова, больше известный как "главный храм Вооруженных сил России", строится в подмосковном парке "Патриот" с осени 2018 года. Принадлежащий минобороны канал "Звезда" постоянно подчеркивает: автор этой идеи - министр Сергей Шойгу.
"Нам бы хотелось, чтобы каждый квадратный храма метр был символичным", - говорил Шойгу на заседании общественного совета министерства. Проект предусматривает строительство внушительного сооружения высотой 95 метров - выше будут только московский храм Христа Спасителя и петербургский Исаакиевский собор. При отливке чугунных ступеней и пола будет использоваться стрелковое оружие гитлеровского вермахта, доску для главной иконы Спаса Нерукотворного изготовят из лафета пушки времен Петра I.
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Согласно концепции проекта, храм будет построен исключительно на добровольные пожертвования. Для сбора средств был создан некоммерческих фонд "Воскресение", среди его учредителей - олимпийская чемпионка Елена Исинбаева и первый замглавы ВГТРК Антон Златопольский.
Список из более чем 50 тысяч жертвователей опубликован на сайте фонда. Среди них Русская служба Би-би-си обнаружила одну иностранную компанию - Marine Repair and Supply Pte.
Би-би-си спросила экспертов, дает ли это основание для признания фонда иностранным агентом.
Как минимум - проверка минюста
Конкретная юрисдикция офшора не указывается. Но в мире есть лишь две компании с таким названием, следует из данных сервиса OpenCorporates. Одна зарегистрирована в Сингапуре, другая - в Гонконге.
Согласно поправкам в закон "О некоммерческих организациях", принятым в 2012 году, НКО может быть признано иностранным агентом в том случае, если получает иностранное финансирование и занимается политической деятельностью.
Руководство фонда "Воскресение" не только собирает средства на строительство главного храма Вооруженных сил России, но и постоянно встречается с представителями российских органов власти. Глава фонда Александр Каньшин входит в общественный совет при министерстве обороны.
Например, в январе Каньшин договаривался с вице-мэром Москвы Александром Горбенко о проведении "информационно-разъяснительной работы среди москвичей и гостей столицы" по вопросам строительства храма. В марте в фонд приехала делегация фракции "Справедливой России" в Госдуме, обсуждалась помощь ветеранов-десантников в сборе средств.
Иногда тематика мероприятий выходит за пределы строительства храма. Так, в марте Каньшин отправился в Белград на конференцию "Агрессия НАТО 20 лет спустя", посвященную годовщине бомбардировок Югославии.
"Нельзя допустить сползания международной напряженности до точки "невозврата", - размышлял он там (цитата по сайту фонда).
По формальным основаниям фонд "Воскресение" может быть включен в реестр иностранных агентов, сказал Би-би-си руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов. Минимальный размер зарубежного финансирования там не прописан, а под понятие "политической деятельности" подходит все, что угодно, добавляет он.
Впрочем, в законе "О некоммерческих организациях" отдельно оговаривается, что к политической деятельности не относится благотворительность. Однако на практике в реестр иностранных агентов попадают и благотворительные организации, рассказывает Павлов.
Например, в 2018 году министерство юстиции внесло в него фонд из Набережных Челнов, который занимается помощью ВИЧ-инфицированным. В том же году иностранным агентом была признана саратовская организация больных сахарным диабетом.
"Фонды по борьбе с ВИЧ продвигает изменения государственной политике в этой сфере", - объясняет причину их включения в список иностранных агентов руководитель правозащитной группы "Агора" Павел Чиков. По его мнению, "Воскресение", собирая средства на строительство храма, политической деятельностью не занимается, поэтому оснований для включения их в реестр нет. Однако факт получения зарубежного финансирования - повод для проверки минюста, уверен Чиков.
И Чиков, и Павлов не верят, что связанный с минобороны фонд может быть в реальности признан иноагентом.
"На основании информации, содержащейся в обращении, сделать однозначный вывод о наличии или отсутствии... признаков иностранного агента, не представляется возможным" - так ответили в министерстве на запрос Би-би-би о получении фондом "Воскресение" денег от офшора Marine Repair and Supply Pte.
В самом фонде не ответили на запрос.
Оружие для Гвинеи
Чем же офшор занимается и почему решил помочь строительству храма в "Патриоте"?
Обе офшорные компании Marine Repair and Supply Pte - и сингапурская, и гонконгская - принадлежат литовскому предпринимателю Владимиру Стефанову и его сыну Мариусу (данные местных бизнес-реестров).
Стефановы - одни из героев расследования Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и их литовских партнеров из портала 15min.lt, опубликованного в 2016 году.
Расследование было посвящено президенту Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого, который бессменно правит этой страной с 1979 года. Документальной основой стали материалы уголовного преследования бывшего советского дипломата Владимира Кокорева, которого в 2015 году задержали в Панаме, а затем экстрадировали в Испанию. Местная полиция подозревает, что он был одной из ключевых фигур в схемах по отмыванию денег окружением Обианга, незаконной торговле оружием и помощи в найме российских и украинских военных летчиков.
В 2013 году литовский бизнесмен Стефанов вместе с Кокоревым и зятем Обианга получили доверенность на ведение бизнеса панамской Intracoastal Trading Services, собственники которой скрыты. До этого компания участвовала в поставках военной техники в Экваториальную Гвинею: так, согласно файлам WikiLeaks, через нее местные военные власти пыталась закупить тепловизоры.
Стефанов также имел доверенность на управление флотилией из пяти грузовых судов, писало OCCRP и подтверждал сам предприниматель.
Флотилия имела отношение к окружению Обианга, утверждалось в расследовании. Так, судно Rio Ekuku длиною в полтора футбольных поля принадлежало напрямую семье президента, писала OCCRP со ссылкой на документы гвинейского бизнес-реестра.
Сингапурская Marine Repair and Supply Pte отвечает за соблюдение правил безопасности на трех грузовых судах из списка OCCRP. Это 122-метровое Rio Mitong, 167-метровое Elong Elong и 135-метровое Rio Congue (данные сервиса Equasis). Директором сингапурского офшора числится гражданин Экваториальной Гвинеи. У атлантического побережья Гвинеи по состоянию на начало апреля находятся два судна из трех.
Почему же Стефановы решили помочь в строительстве главного храма Вооруженных сил России? Корреспондент Би-би-си позвонил по номеру, по которому Стефанов-старший ранее давал комментарии литовским журналистам. Собеседник откликнулся на имя "Владимир", но, выслушав вопрос, заявил, что журналист "не туда попал".
В министерстве обороны не ответили на вопросы Би-би-си, оказывала ли Marine Repair and Supply Pte какие-либо услуги Вооруженным силам России. Однако известно, что Россия официально сотрудничает с Экваториальной Гвинеей по военно-технической линии. Например, в 2018 году эта африканская страна получила два зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1", писал ранее "Коммерсант".
Участвовала ли Marine Repair and Supply Pte в доставке этих грузов, выяснить не удалось.
Добровольно или принудительно?
Marine Repair and Supply Pte - единственная иностранная компания в списке жертвователей на храм.
В основном на него жертвуют российские физические лица. В списке можно обнаружить министра обороны Шойгу и членов его семьи, кинорежиссера Никиту Михалкова, актера Василия Ланового.
За полгода было собрано 2,35 млрд рублей (36,4 млн долларов), следует из данных на сайте минобороны по состоянию на начало апреля.
В конце декабря 2018 года хабаровское издание DVhab со ссылкой на собственные источники сообщило, что сбор денег среди военных идет в принудительном порядке - по 500 рублей, в независимости от вероисповедания. Тогда же "МБХ Медиа" сообщило, что псковским десантникам урезали премию, чтобы помимо их воли направить средства на строительство храма.
В министерстве обороны эту информацию называли не соответствующей действительности.
Помимо физических лиц, помощь строительству оказали структуры минобороны, такие как гарнизонная военная прокуратура, а также производители вооружения, униформы и прочих товаров для военных.
Деньги на храм пожертвовали и не связанные с оборонной отраслью компании: Альфа-банк, ВТБ и Газпромбанк, металлургические гиганты "Норникель" и "УГМК-Холдинг", угольная компания "Сибантрацит", структуры АФК "Системы" Владимира Евтушенкова.
В еженедельной армейской газете "Красная звезда" кампании по сбору средств среди военнослужащих посвящена отдельная рубрика "Почин". В номере от 3 апреля приведены слова подполковника Василия Солдатенкова: "Я изыскал посильные средства на строительство Главного военного храма. Ведь дело это благое. Издревле люди, когда требовалось, вносили посильную лепту в общее дело. Делать это надо от чистого сердца. Господь всех и все видит..."
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