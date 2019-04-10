Инвестора Майкла Калви могут выпустить из СИЗО. Почему "подобрело" следствие?

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Четверым обвиняемым по делу Baring Vostok суд продлил содержание в СИЗО до 14 июля, как и просило следствие. Но для двоих - американца, основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и бывшего главы банка "Восточный" Алексея Кордичева - следствие неожиданно попросило смягчить меру пресечения. Почему?

Майкл Калви, основатель и глава старейшего в России иностранного фонда прямых инвестиций Baring Vostok, инвестировавшего в целый ряд российских компаний, и пятеро других фигурантов дела обвиняются в хищении 2,5 млрд рублей (38,7 млн долларов) из банка "Восточный".

Калви, трое сотрудников фонда - Филипп Дельпаль, Ваган Абгарян и Иван Зюзин, а также глава "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров и экс-глава банка "Восточный" Алексей Кордичев с середины февраля находятся в СИЗО.

9 и 10 апреля суд продлил четверым из них срок содержания в СИЗО до 14 июля. А вот для Калви и Кордичева 10 апреля следствие попросило изменить меру пресечения на домашний арест.

В официальном заявлении Baring Vostok говорится, что фонд приветствует ходатайство о домашнем аресте Калви и Кордичева. "Мы также рассчитываем на то, что подобные ходатайства поступят и в отношении их четырех коллег", - говорится в заявлении.

Решение о продлении ареста для других обвиняемых фонд назвал "незаконным и необоснованным".

"Похоже, еще одна очень важная победа здравого смысла!" - написал в "Фейсбуке" Анатолий Чубайс. Он ранее поручался за Калви и дал на него положительную характеристику для суда.

"Перевод Калви под домашний арест - закономерный шаг по соблюдению очевидных процессуальных норм", - говорится в комментарии бизнес-омбудсмена Бориса Титова, который ранее несколько раз навещал Калви в СИЗО. Однако Титов уточняет, что ему непонятна логика, по которой в СИЗО должны оставаться другие фигуранты дела.

Русская служба Би-би-си собрала версии того, почему следствие решило изменить меру пресечения для двоих обвиняемых.

Ходатайство о смягчении меры пресечения для Калви продиктовано необходимостью снизить давление со стороны общественности, сказал Би-би-си источник, близкий к Baring Vostok.

По словам собеседника Би-би-си, все знают про Калви и следят за развитием его дела. Власти, по его словам, пытаются снизить огласку, смягчив меру пресечения. Но дело от этого никуда не исчезнет, а остальные фигуранты дела остаются в СИЗО, напоминает он.

"Добежали до Путина"

Ранее за Калви поручилось множество известных бизнесменов и чиновников, включая главу Сбербанка Германа Грефа, главу "Роснано" Анатолия Чубайса и главу РФПИ Кирилла Дмитриева. Крупный предприниматель говорил Би-би-си, что лично у Путина просили за Калви несколько высокопоставленных чиновников и бизнесменов.

На ежегодной встрече бизнесменов с президентом Владимиром Путиным на неделе российского бизнеса РСПП в марте обсуждалась защита бизнеса от давления правоохранительных органов. Как говорили Би-би-си несколько бизнесменов, присутствовавших на встрече, тема ареста Майкла Калви там не поднималась.

Зато это обсуждали на закрытой встрече Путина с главными редакторами СМИ в феврале этого года. Агентство Блумберг сообщало, что участники встречи попросили Путина высказать свое мнение по поводу ареста Калви и возможного ущерба инвестклимату России. Вопрос задал главный редактор "Ведомостей" Илья Булавинов, говорили источники Би-би-си. Он спросил у Путина, как соотносятся его заявления о том, что обвиняемых по экономическим статьям не надо отправлять в СИЗО, с арестом американского бизнесмена. Путин ответил, что следствие не могло игнорировать подозрения Калви и других арестованных в хищении 2,5 млрд рублей, писал Блумберг.

Президент, по словам одного из участников встречи, также обратил внимание на то, что собравшиеся не видели материалов дела, а значит, не могут объективно оценивать его, говорил один из собеседников Би-би-си, присутствовавший на встрече.

Позднее газета Financial Times сообщала, что американский бизнес собирается бойкотировать Петербургский международный экономический форум из-за дела Калви. Собеседники Би-би-си утверждали, что многие американские компании примут решение о целесообразности поездки после 13 апреля: все ждут решения по делу Калви.

"Было принято политическое решение выпустить Калви под домашний арест", - считает Би-би-си политолог Татьяна Становая.

Становая полагает, что в деле изначально не было политической составляющей. "Как я понимаю, добежали до Путина те, кто считает, что спецслужбы злоупотребили полномочиями, и те, кто предоставил Путину альтернативную точку зрения", - уверена она.

Остальных фигурантов дела, по ее предположению, не отпустили под домашний арест просто потому, что решение Кремля касалось только Калви.

"Было сказано: Калви освободить, а по всем остальным не было сказано. Поэтому по всем остальным идет инерция", - объясняет она.

Освобождение остальных фигурантов дела, по мнению Становой, - лишь вопрос времени.

У Алексея Кордичева своя линия защиты. Калви и четверо других обвиняемых по делу отрицают свою вину. В случае с Кордичевым СМИ сразу после его ареста сообщали, что он дал показания на Майкла Калви и других обвиняемых.

Сам Кордичев на одном из судебных заседаний рассказывал, что до глубокой ночи общался со следователем, и всячески подчеркивал, что готов взаимодействовать с правоохранительными органами. Адвокат потерпевшей стороны в деле Baring Vostok Владислав Тепляшин в феврале заявлял, что настаивает на заключении Кордичева под стражу, чтобы защитить его от внешнего давления.