Алле Пугачевой - 70. Женщина, которая поет. И поет. И поет
- 15 апреля 2019
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15 апреля Алла Пугачева отмечает свой 70-летний юбилей.
Впервые она вышла на сцену в 16. Это было в 1965 году, когда начинающая певица отправилась на гастроли в составе сборной программы Мосэстрады.
С тех пор Пугачева множество раз меняла образы и стили, оставалась одной самых популярных певиц России и поражала своих почитателей творческим долголетием.
Предлагаем вам вспомнить, как менялась на сцене Алла Пугачева за последние четыре десятилетия.
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