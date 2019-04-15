Алле Пугачевой - 70. Женщина, которая поет. И поет. И поет

  • 15 апреля 2019
Алла Пугачева Правообладатель иллюстрации Dmitry Serebryakov/TASS

15 апреля Алла Пугачева отмечает свой 70-летний юбилей.

Впервые она вышла на сцену в 16. Это было в 1965 году, когда начинающая певица отправилась на гастроли в составе сборной программы Мосэстрады.

С тех пор Пугачева множество раз меняла образы и стили, оставалась одной самых популярных певиц России и поражала своих почитателей творческим долголетием.

Предлагаем вам вспомнить, как менялась на сцене Алла Пугачева за последние четыре десятилетия.

Алла Пугачева Правообладатель иллюстрации Vyacheslav Prokofyev/TASS
Image caption Март 2019 года
Алла Пугачева Правообладатель иллюстрации Valery Shariffulin/TASS
Image caption 2017 год
Алла Пугачева Правообладатель иллюстрации TASS
Image caption 2010 год. Алла Пугачева на церемонии вручения премии "Муз-ТВ 2010"
Алла Пугачева Правообладатель иллюстрации ITAR-TASS
Image caption 2009 год. Киев
Алла Пугачева Правообладатель иллюстрации Maxim Shemetov/TASS
Image caption 2008 год. Алла Пугачева на церемонии вручения премии "МузТВ-2008" в СК "Олимпийский"
Алла Пугачева Правообладатель иллюстрации Vladimir Starkov/TASS
Image caption 2007 год. Латвия
Алла Пугачева Правообладатель иллюстрации Vladimir Starkov/TASS
Image caption 2006 год. Латвия
Алла Пугачева Правообладатель иллюстрации Vladimir Starkov/TASS
Image caption 2005 год. Латвия. Алла Пугачева на церемонии открытия международного конкурса молодых исполнителей "Новая волна-2005"
Алла Пугачева Правообладатель иллюстрации Stanislav Pravdin/TASS
Image caption 2002 год. Санкт-Петербург. Певица Алла Пугачева на концерте лауреатов музыкальной премии "Золотой Граммофон-2002" в Ледовом дворце
Алла Пугачева Правообладатель иллюстрации Vitaly Belousov/TASS
Image caption 2000 год
Алла Пугачева Правообладатель иллюстрации Alexey Drujinin/TASS
Image caption 1997 год
Алла Пугачева Правообладатель иллюстрации Oleg Buldakov/TASS
Image caption 1993 год. Алла Пугачева во время своего сольного концерта в Государственном концертном зале "Россия"
Алла Пугачева Правообладатель иллюстрации Alexander Shogin/TASS
Image caption 1991 год. Алла Пугачева во время записи телепередачи в спорткомплексе "Олимпийский"
Алла Пугачева Правообладатель иллюстрации Vitaly Sozinov/TASS
Image caption 1986 год. Алла Пугачева во время съемок телевизионной передачи "Новогодняя ночь"
Алла Пугачева Правообладатель иллюстрации Vitaly Sozinov/TASS
Image caption 1985 год. Алла Пугачева во время съемок праздничного концерта
Алла Пугачева Правообладатель иллюстрации Vitaly Sozinov/TASS
Image caption 1985 год. Алла Пугачева во время выступления в Государственном Центральном концертном зале "Россия" с концертной программой "Пришла и говорю"
Алла Пугачева Правообладатель иллюстрации Valentin Sobolev/TASS
Image caption 1984 год. Поют Алла Пугачева и Борис Моисеев
Алла Пугачева Правообладатель иллюстрации Vitaly Sozinov/TASS
Image caption 1981 год. выступление в московском цирке на Цветном бульваре
Алла Пугачева Правообладатель иллюстрации ITAR-TASS
Image caption 1979 год. Таллин. Алла Пугачева во время съемок телевизионного фильма-концерта
Алла Пугачева Правообладатель иллюстрации Pavel Markin/TASS
Image caption 1977 год. Выступление в Ленинграде

***

Похожие темы