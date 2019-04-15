Алле Пугачевой - 70. Женщина, которая поет. И поет. И поет

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15 апреля Алла Пугачева отмечает свой 70-летний юбилей.

Впервые она вышла на сцену в 16. Это было в 1965 году, когда начинающая певица отправилась на гастроли в составе сборной программы Мосэстрады.

С тех пор Пугачева множество раз меняла образы и стили, оставалась одной самых популярных певиц России и поражала своих почитателей творческим долголетием.

Предлагаем вам вспомнить, как менялась на сцене Алла Пугачева за последние четыре десятилетия.

Правообладатель иллюстрации Vyacheslav Prokofyev/TASS Image caption Март 2019 года

Правообладатель иллюстрации Valery Shariffulin/TASS Image caption 2017 год

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption 2010 год. Алла Пугачева на церемонии вручения премии "Муз-ТВ 2010"

Правообладатель иллюстрации ITAR-TASS Image caption 2009 год. Киев

Правообладатель иллюстрации Maxim Shemetov/TASS Image caption 2008 год. Алла Пугачева на церемонии вручения премии "МузТВ-2008" в СК "Олимпийский"

Правообладатель иллюстрации Vladimir Starkov/TASS Image caption 2007 год. Латвия

Правообладатель иллюстрации Vladimir Starkov/TASS Image caption 2006 год. Латвия

Правообладатель иллюстрации Vladimir Starkov/TASS Image caption 2005 год. Латвия. Алла Пугачева на церемонии открытия международного конкурса молодых исполнителей "Новая волна-2005"

Правообладатель иллюстрации Stanislav Pravdin/TASS Image caption 2002 год. Санкт-Петербург. Певица Алла Пугачева на концерте лауреатов музыкальной премии "Золотой Граммофон-2002" в Ледовом дворце

Правообладатель иллюстрации Vitaly Belousov/TASS Image caption 2000 год

Правообладатель иллюстрации Alexey Drujinin/TASS Image caption 1997 год

Правообладатель иллюстрации Oleg Buldakov/TASS Image caption 1993 год. Алла Пугачева во время своего сольного концерта в Государственном концертном зале "Россия"

Правообладатель иллюстрации Alexander Shogin/TASS Image caption 1991 год. Алла Пугачева во время записи телепередачи в спорткомплексе "Олимпийский"

Правообладатель иллюстрации Vitaly Sozinov/TASS Image caption 1986 год. Алла Пугачева во время съемок телевизионной передачи "Новогодняя ночь"

Правообладатель иллюстрации Vitaly Sozinov/TASS Image caption 1985 год. Алла Пугачева во время съемок праздничного концерта

Правообладатель иллюстрации Vitaly Sozinov/TASS Image caption 1985 год. Алла Пугачева во время выступления в Государственном Центральном концертном зале "Россия" с концертной программой "Пришла и говорю"

Правообладатель иллюстрации Valentin Sobolev/TASS Image caption 1984 год. Поют Алла Пугачева и Борис Моисеев

Правообладатель иллюстрации Vitaly Sozinov/TASS Image caption 1981 год. выступление в московском цирке на Цветном бульваре

Правообладатель иллюстрации ITAR-TASS Image caption 1979 год. Таллин. Алла Пугачева во время съемок телевизионного фильма-концерта

Правообладатель иллюстрации Pavel Markin/TASS Image caption 1977 год. Выступление в Ленинграде

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